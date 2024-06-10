Противник: продвижение в Новоалександровке позволяет ВС РФ взять под огневой контроль участок важной автодороги Покровск-Константиновка

Российские войска вошли в населённый пункт Новоалександровка к северо-западу от Очеретино и продвинулись в черте села фактически до его западной части. Противник признаёт продвижение ВС РФ вглубь села не менее чем на 700 м, а это 80 процентов протяжённости Новоалександровки.К настоящему моменту поступает информация о том, что ВСУ потеряли контроль не только над восточной и центральной частями села, но также и над большей частью западных его, если можно так выразиться, кварталов.Общая площадь перешедших под контроль ВС РФ территорий в районе Новоалександровки с утра воскресенья (9 июня) до утра понедельника (10 июня) составила около 2,3 кв. км. Взят так называемый новоалександровский опорник, который был призван сдержать ВС РФ при продвижении к автомобильной дороге Покровск-Константиновка.Продвижение армии России к северо-западу от ранее освобождённого Очеретино, как признаёт сам противник, позволяет взять под огневой контроль участок этой автомобильной дороги, которая для снабжения крупного гарнизона ВСУ в районе Константиновки и Часова Яра имеет ключевое значение.Напомним, что за минувшие выходные ВС РФ значительно продвинулись и в упомянутом Часовом Яре, освободив большую часть микрорайона Канал, находящегося на востоке города.

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