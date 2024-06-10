Новая партия учебно-боевых самолётов Як-130 передана ВКС РФ

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Новая партия учебно-боевых самолётов Як-130 передана ВКС РФ

Российские ВКС получили новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, новая техника была изготовлена на Иркутском авиазаводе. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Иркутский авиазавод передал военным партию УБС Як-130. Сколько машин получили военные, не раскрывается, самолет поставляется в модернизированном варианте, работы были проведены специалистами Иркутского авиазавода с учетом данных, полученных от российских летчиков в процессе эксплуатации. Перед передачей самолеты прошли необходимые наземные и летные испытания. На данный момент они уже приняты летчиками и отправились к месту постоянной дислокации.



Як-130, выпускаемые в Иркутске, сегодня играют важную роль в практической подготовке летчиков Воздушно-космических сил

— заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский заявил, что самолеты Як-130 пройдут еще одну модернизацию, в рамках которой их приспособят для выполнения специальных задач.

Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten — «Рукавица») — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39. В случае ведения боевых действий самолёт способен выполнять задачи лёгкого штурмовика.

7 комментариев
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  1. Pavel57 Звание
    Pavel57
    -1
    Сегодня, 09:30
    Задачи легкого штурмовика не настолько актуальны, а вот уметь применять планирующие бомбы- сверхактуально.
  2. Митрич73 Звание
    Митрич73
    +1
    Сегодня, 09:31
    Як-130 уместно применять для борьбы с беспилотниками самолетного типа. У Яка приличная скорость, значительный радиус действия и грузоподъемность.
    1. Путник_2 Звание
      Путник_2
      0
      Сегодня, 09:53
      Для борьбы с БПЛА он слишком быстрый. Для этих целей лучше подошел бы АН-2 (кукурузник). Оборудовать пулеметом и хоть каким-нибудь радарчиком и вполне себе - дешево и сердито. Он ведь на бензине летает, а не на дорогущем авиакеросине. И скорость у него практически такая же, как у большинства БПЛА, FPV.
      1. vik669 Звание
        vik669
        0
        Сегодня, 10:10
        И сколько лет этот кукурузный АН-2 запускают в производство то с известными результатами - лёдчикам лучше разумно молчать, чем глупо говорить.
  3. двп Звание
    двп
    -1
    Сегодня, 09:34
    На до бы яковлевцам поставить задачу разработать на его базе лёгкий истребитель типа F-16, а то Сухой кругом лезет со своими Сушками: и Су-30,и,Су-34,и Су-35,и Су -57,и Су-75 Шахмат. А про других забыли. МиГ-35 так и тянут кота за хвост в производстве.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Сегодня, 09:44
      А зачем зоопарк? Унификация очень нужна...
  4. CastroRuiz Звание
    CastroRuiz
    0
    Сегодня, 09:46
    Эму дорога на Крым.
    Борба с морскими и воздушными дронами.