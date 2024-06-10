Командование ВСУ вывело из Волчанска остатки 82-й ОШБр, заменив их 36-й бригадой морской пехоты из-под Крынок

1
Командование ВСУ вывело из Волчанска остатки 82-й ОШБр, заменив их 36-й бригадой морской пехоты из-под Крынок

Командование ВСУ продолжает перебрасывать на Харьковское направление резервы, торопясь сделать «красивую картинку» перед саммитом НАТО и «мирной конференцией» в Швейцарии. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», в Волчанске идут ожесточенные бои.

Согласно данным на утро понедельника, 10 июня, штурмовые группы ВС России продолжают продвижение в районе Агрегатного завода, взламывая оборону ВСУ. Впереди штурм мощнейшего узла обороны на территории завода, сейчас идет подготовка, наши работают артиллерией и авиацией. На востоке города противник предпринял несколько контратак, но ничего не добился. За сутки продвижение есть, но оно скорей тактическое. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, неся большие потери.



Согласно информации с передовой, украинское командование было вынуждено вывести из Волчанска остатки подразделений 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заменив их формированиями из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, переброшенными с Херсонского направления. Данная бригада понесла большие потери в Крынках.



На Липцевском направлении основные события происходят в районе западнее села Зеленое, где наши подразделения продолжают продвижение вперед, отбивая украинские контратаки. В районе Глубокое, где противник пытался выбить нас с позиций, без изменений. Однако давление на этом участке не прекращается, ВСУ предпринимают попытки отбросить наши войска от Липцев. Бои идут у южных окраин Глубокого.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:07
    "Тришкин кафтан" , сколько не латай , всё равно рвётся.