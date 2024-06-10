Командование ВСУ вывело из Волчанска остатки 82-й ОШБр, заменив их 36-й бригадой морской пехоты из-под Крынок
Командование ВСУ продолжает перебрасывать на Харьковское направление резервы, торопясь сделать «красивую картинку» перед саммитом НАТО и «мирной конференцией» в Швейцарии. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», в Волчанске идут ожесточенные бои.
Согласно данным на утро понедельника, 10 июня, штурмовые группы ВС России продолжают продвижение в районе Агрегатного завода, взламывая оборону ВСУ. Впереди штурм мощнейшего узла обороны на территории завода, сейчас идет подготовка, наши работают артиллерией и авиацией. На востоке города противник предпринял несколько контратак, но ничего не добился. За сутки продвижение есть, но оно скорей тактическое. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, неся большие потери.
Согласно информации с передовой, украинское командование было вынуждено вывести из Волчанска остатки подразделений 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заменив их формированиями из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, переброшенными с Херсонского направления. Данная бригада понесла большие потери в Крынках.
На Липцевском направлении основные события происходят в районе западнее села Зеленое, где наши подразделения продолжают продвижение вперед, отбивая украинские контратаки. В районе Глубокое, где противник пытался выбить нас с позиций, без изменений. Однако давление на этом участке не прекращается, ВСУ предпринимают попытки отбросить наши войска от Липцев. Бои идут у южных окраин Глубокого.
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