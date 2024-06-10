В Боснии обвинили сербские власти в попытке нарушить Дейтонские соглашения

5
В Боснии обвинили сербские власти в попытке нарушить Дейтонские соглашения

Гости еще не разошлись со Всесербского собора, собравшего 8 июня сербов со всего мира в Белграде, а «барабаны войны», угрозы и призывы наказать сербов раздаются из Сараево, пишет сербское издание «Новости».

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович заявил, что мероприятие, состоявшееся в Белграде, и принятая по его итогам декларация показали, что «Милорад Додик при поддержке Александра Вучича представляет собой прямую угрозу сохранению мира на более широком пространстве Западных Балкан». Напомним, что Александр Вучич является президентом государства Сербия, а Милорад Додик – главой Республики Сербской, находящейся в составе Боснии и Герцеговины.



Конакович заявил, что Вучич и Додик делают всё для расторжения Дейтонских соглашений и «нарушения мира на Балканах». Эти соглашения, положившие конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, были подписаны президентами Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии в 1995 году на военной базе США в Дейтоне. Кроме того, в Сараево считают, что действия Белграда координируются российским президентом Владимиром Путиным.

С критикой на действия Вучича и Додика обрушился и лидер боснийской Партии демократического действия Бакир Изетбегович.

Всесербское собрание – это продолжение Великого сербского проекта, попытка добиться доминирования над другими народами и посягательство на суверенитет государств, а принятая декларация – прямая атака на Боснию и Герцеговину и Дейтонские соглашения

- сказал политик, добавив, что на словах президент Сербии всегда говорил, что его страна уважает Дейтонские соглашения.

При этом боснийские поборники Дейтонских соглашений ничего не говорят о том, что Босния и Герцеговина находятся под фактическим иностранным управлением. При формальном наличии главы Совета министров управление идёт через так называемого Верховного представителя, не имеющего к интересам народов Боснии и Герцеговины никакого отношения.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 10:34
    ну да, то что позволено албанцам, не позволено ни кому больше
    демократия он такая
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 11:04
      Основная причина в том,что сербы-православные.
      Исследования российских,польских да и украинских историков показали,что больше всего от рук бандеровцев пострадало не поляков и евреев,а именно православных.В т.ч и в Белоруссии.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 12:08
        Те события в Югославии и Сербии должны всё время напоминать нашим лидерам, что события Югославии и Сербии ---- это проект по уничтожению православных и репетиция уничтожения Росси .
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:36
    Внимательно посмотрите на карту ,кто ж их так нарезал? Анклавчик на севере видите?Мордобитию быть.
  3. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:21
    При этом боснийские поборники Дейтонских соглашений ничего не говорят о том, что Босния и Герцеговина находятся под фактическим иностранным управлением. При формальном наличии главы Совета министров управление идёт через так называемого Верховного представителя

    Автор фантазирует. Должность Верховного представителя по Боснии и Герцеговине введена именно Дейтонскими соглашениями как гарантия того, что не начнется новой балканской войны.
    Верховный представитель и его аппарат представляют страны, участвующие в Дейтонском соглашении через Совет по выполнению Мирного соглашения. Все Верховные представители имеют полномочия от Организации Объединённых Наций.