В Боснии обвинили сербские власти в попытке нарушить Дейтонские соглашения
Гости еще не разошлись со Всесербского собора, собравшего 8 июня сербов со всего мира в Белграде, а «барабаны войны», угрозы и призывы наказать сербов раздаются из Сараево, пишет сербское издание «Новости».
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович заявил, что мероприятие, состоявшееся в Белграде, и принятая по его итогам декларация показали, что «Милорад Додик при поддержке Александра Вучича представляет собой прямую угрозу сохранению мира на более широком пространстве Западных Балкан». Напомним, что Александр Вучич является президентом государства Сербия, а Милорад Додик – главой Республики Сербской, находящейся в составе Боснии и Герцеговины.
Конакович заявил, что Вучич и Додик делают всё для расторжения Дейтонских соглашений и «нарушения мира на Балканах». Эти соглашения, положившие конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, были подписаны президентами Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии в 1995 году на военной базе США в Дейтоне. Кроме того, в Сараево считают, что действия Белграда координируются российским президентом Владимиром Путиным.
С критикой на действия Вучича и Додика обрушился и лидер боснийской Партии демократического действия Бакир Изетбегович.
- сказал политик, добавив, что на словах президент Сербии всегда говорил, что его страна уважает Дейтонские соглашения.
При этом боснийские поборники Дейтонских соглашений ничего не говорят о том, что Босния и Герцеговина находятся под фактическим иностранным управлением. При формальном наличии главы Совета министров управление идёт через так называемого Верховного представителя, не имеющего к интересам народов Боснии и Герцеговины никакого отношения.
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