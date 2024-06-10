Полковник армии США рассказала о якобы применении несколько месяцев назад ЗРК Patriot по самолёту ДРЛОиУ А-50 ВКС РФ над Азовским морем

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Полковник армии США рассказала о якобы применении несколько месяцев назад ЗРК Patriot по самолёту ДРЛОиУ А-50 ВКС РФ над Азовским морем

Российский самолет дальнего радиолокационного наблюдения и управления А-50, якобы сбитый в январе этого года над Азовским морем, был поражен зенитной ракетой американского комплекса ПВО Patriot. С таким заявлением выступила помощник начальника штаба 10-й армии США Розанна Клементе.

Полковник армии США в интервью пояснила принцип охоты ЗРК на российские самолеты, которому украинцев обучили американцы. По ее словам, переданные Киеву зенитные комплексы Patriot используются как для защиты некоторых объектов, так и в качестве «кочующих» вдоль фронта. Именно один из таких комплексов устроил засаду на российский самолет ДРЛОиУ А-50, действовавший над Азовским морем.



Самолет был поражен зенитной ракетой с активной ГСН, от которой после захвата цели уйти нереально. Другие подробности Клементе не раскрыла, но отметила, что к уничтожению других российских самолетов также причастны американские ЗРК. Тактика охоты на самолеты, придуманная в США, постоянно совершенствуется и доводится до союзников, в том числе Украины.

Отметим, что о якобы поражении российского А-50 над Азовским морем активно сообщали украинские ресурсы, подтверждения от российского Минобороны не поступало. Согласно сообщениям, в середине января над акваторией моря были поражены А-50 и Ил-22М, который сумел сесть в Анапе.
38 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -5
    Сегодня, 10:42
    Это нам ответка ,за заявление о поставки оружия не дружественным режимами для США.Ну что понеслась ,ПМЭФ закончен.У нас в активе база в Нигере и может быть в Джибути( всё зависит от Самали).
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      -1
      Сегодня, 10:53
      В Нигере будет военная база России , но самое основное , думаю ,это база ВМФ России в Судане на Красном море. good
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 11:00
        Джибути хочу,будем вместе с китайцами дружить.Очень хорошая причальная линия у американцев.У КНР есть база ВМС в Джибути. hi
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          -2
          Сегодня, 11:14
          А чем у нас " Варяг " и " Маршал Шапошников " занимаются .Могли бы и пройти проливом между Сицилилией и " Сапогом" ,передать Мелони пламенный привет .Россия далека ,Россия рядом.Там годовщина Сицилийского землетрясения не на носу ,случайно?
        2. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          -2
          Сегодня, 11:21
          Всему свое время , если нужна база ВМФ России в Джибути, значит будет. wink hi
    2. faterdom Звание
      faterdom
      +3
      Сегодня, 11:02
      В январе ответка на июньское заявление?
      Скорее заявление - это ответка, и то пока, скажем, ни один ДРЛО НАТО не упал. А надо бы, давно надо.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -2
        Сегодня, 11:04
        За уши тянут, мы можем и повторить.Русские сдавайтесь! Я так это воспринимаю.А могли бы США просто промолчать.
        1. faterdom Звание
          faterdom
          +2
          Сегодня, 11:12
          А я думаю серьезно - имеем самые дальнобойные ракеты против авиации, против нас (вопреки болтовне) активно работают Аваксы , Посейдоны и Риперы, болтаясь над Черным морем, а мы их не сбиваем...
          Экскалация? А что, только им можно?
          И...китайский вариант интересен, когда ракета-носитель, выведя на орбиту нагрузку "случайно" сдвигается на орбиту Старлинков и там разрушается на болты и гайки. Во-первых, эти спутники никакому государству не принадлежат, частные однако, а во-вторых, в космосе завсегда что-то портится и ломается не по плану.
          Думаю эти два шага очень бы мощги прочистили и Пентагону и Бидону.
          А "мы подумаем" уже никого не пугает, кроме газетчиков и СМИ, и то, с целью "вот видите..."
        2. fif21 Звание
          fif21
          -3
          Сегодня, 11:19
          Цитата: tralflot1832
          .А могли бы США просто промолчать.

          И чему радуется эта особь из класса приматов ? Сбили А-50, ИЛ -22 , ИЛ 76 , а сколько матрасников сдохло , вместе с их перехвалеными "Патриотами " ? Да и " Железный купол " - дуршлаг . wassat Пусть и дальше радуется , кандидат в Зоопарк . hi
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            -3
            Сегодня, 11:20
            Просто напоминают о себе в своём стиле. hi
            1. fif21 Звание
              fif21
              -5
              Сегодня, 11:22
              Цитата: tralflot1832
              Просто напоминают о себе в своём стиле.

              Испытала бы на себе " Русский стиль" - шепелявила бы своим ртом другое . tongue
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                -3
                Сегодня, 11:28
                Да ,русский берец в харю заставляет мозг включаться - а чего это я несу.Но с США у нас всё очень сложно,просто так они не отступят.Но слабые места у них есть.Прикол - ЗВР ЦБ мира ,золото вышло на второе место ,опередив €.ЕС уже допрыгался.
                1. fif21 Звание
                  fif21
                  -3
                  Сегодня, 11:34
                  Цитата: tralflot1832
                  ЗВР ЦБ мира ,золото вышло на второе место ,опередив €.ЕС уже допрыгался.

                  Евро , это производное от доллара . Оно держалось , только благодаря торговли с РФ за евро . Сейчас в БРИКС ведутся только дебаты ,о золотом стандарте . Если его примут , то глубину падения валют привязанных к доллару , трудно представить . hi
                  1. tralflot1832 Звание
                    tralflot1832
                    -2
                    Сегодня, 11:44
                    С золотом я бы не игрался очень рискованный актив,а вот замутить что то цифровое - за.Хотя в этих коинах не черта не понимаю.Догадываюсь что афера.
                    1. fif21 Звание
                      fif21
                      -3
                      Сегодня, 11:52
                      Цитата: tralflot1832
                      С золотом я бы не игрался очень рискованно актив

                      Чем он рискованный ? Ржавеет ? Усыхает ?Испаряется ?Валяется под ногами ? Его можно изготовить из чего то ? Единственный прокол с золотом обнаружили , и то , работники Банков с силой прижимали золотые монеты , после чего , сукно сжигали и обогащались натертым на его золотом . ( Золотое руно ) И хитропопые акционеры ФРС , продали Китаю золото с вольфрамовыми вставками , но Китайцы не лохи ! Обнаружили это , и поняли , что " джентельменам " на слово веры нет . hi
                      1. tralflot1832 Звание
                        tralflot1832
                        0
                        Сегодня, 12:01
                        Золото " мёртвый " актив,который не съешь.Нам потребовалось 10 лет ,чтобы перешагнуть " проклятый рубеж" в 2300 тонн.Хотя золотодобыча ежегодная 200 тонн.
                2. ROSS 42 Звание
                  ROSS 42
                  +4
                  Сегодня, 11:51
                  Цитата: tralflot1832
                  Да ,русский берец в харю заставляет мозг включаться - а чего это я несу.

                  Как обычно, малограмотную хрень:
                  В русском языке выделяется группа существительных, которые употребляются только во множественном числе и не образуют формы единственного числа.

                  Например: берцы, брюки, очки, именины...
        3. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          -1
          Сегодня, 11:44
          Цитата: tralflot1832
          Русские сдавайтесь! Я так это воспринимаю. А могли бы США просто промолчать.

          Заткнуться из заставят удары ВКС по беспилотникам и пара ракетных ударов (Цирконами) по американским военным базам в Сирии...А объяснить (если потребуется) - Асад дал координаты баз террористов, а у нас соглашение... feel
    3. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      -1
      Сегодня, 11:49
      Причём здесь ответа? О паражении/ не поражении Патриотом этих самолётов МО нашему должно быть все давно известно по осколками и дыркам в физеляже. Но, кажись , А50 летал "дальше дальнего" от зоны поражения
  2. ААК Звание
    ААК
    +4
    Сегодня, 10:43
    Ну и что? Какова же была реакция на такие действия со стороны нашего высшего политического руководства и военного командования? А такой-же, как и всегда....
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 10:53
      Почему же. Вон границу двигают на 300 или сколько там км.
    2. мазута Звание
      мазута
      +4
      Сегодня, 11:05
      Жёсткой? laughing Ну не готово руководство к таким решениям.Вспомните "Обыкновенное чудо"Захарова.Там король стоял рядом с супругой,которую душили и твердил: "потерпи,может всё обойдется"...Россия в роли того самого короля,с новыми "глашатаями".
  3. Комментарий был удален.
  4. Дедок Звание
    Дедок
    -6
    Сегодня, 10:45
    есть надежда, что при Белоусове ситуация сможет измениться в нашем МО
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 10:56
      Оживить сгнившую рыбу?Весьма сомнительно.Была проведена операция для плебса(борьба с ветряными мельницами)..Кстати,как там Сердюков с Васильевой поживают?
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 11:10
        .Кстати,как там Сердюков с Васильевой поживают?

        Ну судя по тому что о них перестали писать неплохо поживают ,однозначно что в 100 раз лучше чем мы.
  5. частное лицо Звание
    частное лицо
    +4
    Сегодня, 10:46
    Российский самолет дальнего радиолокационного наблюдения и управления А-50, якобы сбитый в январе этого года над Азовским морем, был поражен зенитной ракетой американского комплекса ПВО Patriot.

    Вполне может быть правдой. Нам же простым гражданам это знать не дозволено. И да даже если бы это была ракета С-300 это ни чё бы не меняло . Подсветили А-50 однозначно америкосы.
    1. solar Звание
      solar
      +4
      Сегодня, 10:51
      Самолет ДРЛО не нужно "подсвечивать", он сам "светится" как новогодняя ёлка по своему принципу работы.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 10:54
        Самолет ДРЛО не нужно "подсвечивать"

        Ну указали на цель или обозначили приоритетные цели .
        1. solar Звание
          solar
          +1
          Сегодня, 11:10
          А что там указывать? На ДРЛО стоит мощная специфическая РЛС, её работу видно за сотни километров.
  6. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +5
    Сегодня, 11:01
    Во как... Проснулась... Или проспалась wink На ВО уже и забыли об этом. А в то время и независимые ресурсы и телеги давали информацию... МО отмолчалось, как всегда, а те кто на ВО оставлял комменты на эту тему улетали в дикие минуса smile
  7. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 11:02
    Мы еще договор о военно-техническом сотрудничестве с Йеменом не подписали ? Тогда такие действия будут продолжены. Бьют того, кто позволяет себя бить.
  8. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 11:06
    А почему "якобы"? "Партнёров" обидеть страшно? Лихорадочное рисование новых красных линий?
  9. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 11:17
    а что за причины - удалять коммент?
    еще раз:
    Пишет действующий лётчик ВКС России, на счету которого несколько сотен боевых вылетов в зоне СВО.
    Только за 2024 год от ПВО ВСУ наши ВКС потеряли 2 А-50У, 1 Ил-22, 2 Су-35С, Су-27. Но это вершина айсберга реальных потерь, которые по БОЛЬШЕЙ части наши ВКС понесли от БПЛА и ракетных ударов противника по аэродромам.
    В СССР строили капитальные ЖБУ на аэродромах двух стандартов. Первые под небольшой МиГ-21, а вторые под Су-17 и МиГ-23. Эти укрепления из бетона могут выдерживать прямые удары ФАБ-250. Су-34 к примеру в такие ЖБУ влазит с большим трудом и есть эти бетонные укрытия не на всех аэродромах.

    Проблема никак не решается. Никак. При таких темпах потерь авиации ВКС и увеличения производства БПЛА ВСУ, через 1,5 года мы останемся без самолетов.
    https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/10_06_2024_khronika_boev_iz_volchanska_poslednie_novosti_s_ukrainy_i_karta_boevykh_dejstvij_problema_vks_s_betonnymi_ukrytijami_21_video/60-1-0-15344

    а что произошло в Ахтубинске? - из этой же "оперы"...?
    1. алабурга Звание
      алабурга
      -5
      Сегодня, 11:33
      Не в защиту МО, но, логически порассуждать можно, в отношении двух А50У. Первый, "сбитый над Азовским морем". Море, как лужа, утонуть невозможно. Значит должны были проводится меры по поднятию его о дна. Фото такой операции уже давно были бы в интернете от спутников кремлевских западных партнеров, а укрорейх уже бы выпустил памятную марку в честь этой даты. Про второй только слова, ни фото, ни видео, нечего внятного, опять же, учитывая способности разведки кремлевских западных партнеров. Так что, слова это матрасной дуры можно делить на 250.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        Сегодня, 11:35
        сначала минусуем, а потом начинаем рассуждать "логически"?
        может быть надо сделать "наоборот"?
        да и материал распространен не от ЦИПСО как.лов
        1. алабурга Звание
          алабурга
          -1
          Сегодня, 11:36
          Если это мой минус Вам, извините, бес попутал.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 13:00
      Проблема никак не решается. Никак.

      Как не решается? С 2021 года активно решается
      https://topwar.ru/200400-v-rossii-vedutsja-raboty-po-massovomu-stroitelstvu-specukrytij-dlja-voennyh-samoletov.html
  10. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 11:45
    Складывается впечатление, что правила игры здесь устанавливают матрасы и мы чётко их соблюдаем. Но это, конечно же, не так lol