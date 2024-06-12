Крейсера УРО типа «Тикондерога»: обратный отсчёт
Установлен график вывода из эксплуатации, 13 оставшихся в строю крейсеров этого типа, до 2027 года.
Следующим крейсером, который покинет службу, станет «Виксбург» (CG 69) в июне 2024 года. За ним последуют «Каупенс» (CG 63) в августе, «Антиетам» (CG 54) и «Лейте Галф» (CG 55) в сентябре.
Вероятнее всего, двумя последними крейсерами, которые будут выведены из эксплуатации, станут «Чосин» (CG 65) и «Мыс Святого Георгия» (CG 71). Это произойдёт в 2027 финансовом году. Завершение их службы положит конец сроку эксплуатации крейсеров этого класса, которые были первыми в мире, оснащёнными боевой системой Aegis.
«Виксбург» и «Каупенс» были двумя из семи крейсеров, включённых в программу модернизации крейсеров ВМФ в середине 20-х годов. Стоимость их длительной, но так и не завершённой модернизации приблизилась почти к одному миллиарду долларов.
Хотя Конгресс распорядился иначе, в начале 2024 года ВМС США приказали прекратить все дальнейшие работы по этим кораблям. Они были внесены в список списанных.
Из семи крейсеров программы только «Геттисберг» и «Чосин» были возвращены в строй. Работы на «Мысе Святого Георгия» продолжаются. Два других корабля программы — «Хью Сити» (CG 66) и «Анцио» (CG 68) — были выведены из эксплуатации в 2022 году из-за плохого технического состояния. Работы по их модернизации не были начаты.
Крейсера выводят из состава флота по завершении запланированного 35-летнего срока службы. Их место занимают новые эсминцы класса III Flight Arleigh Burke, предназначенные для управления воздушными силами. В настоящее время на вооружении находится только один такой эсминец.
1. «Виксбург» планируют вывести из эксплуатации 29 июня 2024 года. Последний раз его задействовали в 2015-м. Это первый корабль из серии, которую начали модернизировать и ремонтировать в 2016 году.
Работы проводились в компании BAE Systems в Норфолке, штат Вирджиния. В мае 2022 года ВМС сообщили, что работы выполнены примерно на 85%. В 2024 году работы на корабле были прекращены, и «Виксбург» отбуксировали обратно на военно-морскую базу Норфолк. Там он будет дожидаться церемонии вывода из эксплуатации.
2. «Каупенс». Планируется вывести из эксплуатации 30 августа 2024 года. Последний раз он выходил в море в 2014 году. В 2015 году его включили в программу модернизации крейсеров, а в 2016 году он начал проходить капитальные модернизации на верфи BAE Systems в Сан-Диего. К началу февраля 2024 года работы на корабле были завершены.
3. «Энтиентам». Предполагаемая дата вывода из строя — 27 сентября 2024 года. Крейсер действовал в составе Седьмого флота США, который базировался в Японии, до того как его перебросили в Перл-Харбор в начале апреля 2024 года.
4. «Лейте-Галф». Планируемая дата вывода из строя — 27 сентября 2024 года. В начале 2024-го «Лейте-Галф» провёл краткое развёртывание Четвёртого флота США, а в начале мая посетил Неделю флота в Майами.
5. «Филиппин Си» планируется вывести из эксплуатации в 2025 финансовом году. В настоящее время крейсер находится в составе авианосной ударной группы (АУГ) авианосца USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), который действует в Красном море. Ожидается, что «Филиппин Си» вернётся в Норфолк в конце 2024 года.
6. «Нормандия» также планируется дезактивировать в 2025 финансовом году. После развёртывания в составе АУГ Gerald R. Ford (CVN-78) «Нормандия» вернулась в Норфолк в январе 2024 года. В начале мая 2024 года она посетила Неделю флота в Майами, а затем отправилась в Шербур, где 2 июня приняла участие в праздновании Дня Д.
7. «Шайло». Планируется вывести из эксплуатации в 2025 финансовом году. Крейсер базировался в Японии, в составе Седьмого флота США, с 2006 года по сентябрь 2023 года. После этого он вернулся в Перл-Харбор на Гавайях, откуда, как ожидается, будет продолжать работу до вывода из эксплуатации в 2025 году.
8. «Лейк Эри». Планируется вывести из эксплуатации в 2025 финансовом году. На данный момент он развёрнут вместе с авианосной ударной группой авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN 71) с января 2024 года для шестимесячной боевой службы в западной части Тихого океана.
9. «Принстон». Планируется вывести из эксплуатации в 2026 финансовом году. Был выведен из эксплуатации 21 февраля 2024 года после развёртывания в составе АУГ «Карл Винсон» (CVN 70). Ожидается, что он примет участие в учениях RIMPAC 2024 летом 2024 года.
10. «Роберт Смоллс» (ранее «Чанселлорсвилл») — последний крейсер, который будет переброшен в передовую часть Седьмого флота США в Японии. Планируется вывести его из эксплуатации в 2026 финансовом году. Он был развёрнут в составе АУГ «Рональд Рейган» (CVN 76) в 2024 году.
11. «Геттисберг» — крейсер, который также планируется вывести из эксплуатации в 2026 году. Он стал первым кораблём, завершившим программу поэтапной модернизации крейсеров в 2023 году. В настоящее время проходит подготовку перед развёртыванием в Норфолке, штат Вирджиния, и ожидается, что будет развёрнут в 2024 году.
12. «Чосин» — крейсер, который планируется вывести из эксплуатации в 2027 году. Он присоединился к Программе поэтапной модернизации крейсеров в 2016 году и стал вторым кораблём, завершившим программу в начале 2024 года, вернувшись в свой порт приписки Сан-Диего 15 февраля 2024 года. Ожидается, что он будет развёрнут либо в конце 2024 года, либо в течение 2025 года.
13. «Кейп Сент-Джордж». Планируется вывести из эксплуатации в 2027 финансовом году.
14. Крейсер «Мыс Сент-Джордж» включён в программу поэтапной модернизации крейсеров. В течение 2017 года он проходит капитальный ремонт на предприятии Vigor Marine в Сиэтле, штат Вашингтон. Ожидается, что «Мыс Сент-Джордж» станет третьим и последним крейсером, который завершит программу модернизации. Если это произойдёт, то он, вероятно, будет последним крейсером в составе ВМС США.
Названные даты не являются окончательными, поскольку в США сроки службы кораблей определяет Конгресс. Возможно, некоторые из этих крейсеров будут списаны раньше из-за технических проблем.
Проблемы с прочностью корпуса крейсеров начались с момента их вступления в строй. Из соображений экономии конструкторы «облегчили» корпус, но это в сочетании с массивными надстройками привело к проблемам.
Не исключено, что некоторые из этих крейсеров останутся в составе флота и после 2027 года по решению Конгресса, хотя бы в качестве «горячего резерва». Это может быть связано с тем, что ситуация с надводным компонентом ВМС США продолжает ухудшаться.
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