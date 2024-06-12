Крейсера УРО типа «Тикондерога»: обратный отсчёт

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Крейсера УРО типа «Тикондерога»: обратный отсчёт


Установлен график вывода из эксплуатации, 13 оставшихся в строю крейсеров этого типа, до 2027 года.



Следующим крейсером, который покинет службу, станет «Виксбург» (CG 69) в июне 2024 года. За ним последуют «Каупенс» (CG 63) в августе, «Антиетам» (CG 54) и «Лейте Галф» (CG 55) в сентябре.

Вероятнее всего, двумя последними крейсерами, которые будут выведены из эксплуатации, станут «Чосин» (CG 65) и «Мыс Святого Георгия» (CG 71). Это произойдёт в 2027 финансовом году. Завершение их службы положит конец сроку эксплуатации крейсеров этого класса, которые были первыми в мире, оснащёнными боевой системой Aegis.

«Виксбург» и «Каупенс» были двумя из семи крейсеров, включённых в программу модернизации крейсеров ВМФ в середине 20-х годов. Стоимость их длительной, но так и не завершённой модернизации приблизилась почти к одному миллиарду долларов.

Хотя Конгресс распорядился иначе, в начале 2024 года ВМС США приказали прекратить все дальнейшие работы по этим кораблям. Они были внесены в список списанных.

Из семи крейсеров программы только «Геттисберг» и «Чосин» были возвращены в строй. Работы на «Мысе Святого Георгия» продолжаются. Два других корабля программы — «Хью Сити» (CG 66) и «Анцио» (CG 68) — были выведены из эксплуатации в 2022 году из-за плохого технического состояния. Работы по их модернизации не были начаты.

Крейсера выводят из состава флота по завершении запланированного 35-летнего срока службы. Их место занимают новые эсминцы класса III Flight Arleigh Burke, предназначенные для управления воздушными силами. В настоящее время на вооружении находится только один такой эсминец.

1. «Виксбург» планируют вывести из эксплуатации 29 июня 2024 года. Последний раз его задействовали в 2015-м. Это первый корабль из серии, которую начали модернизировать и ремонтировать в 2016 году.

Работы проводились в компании BAE Systems в Норфолке, штат Вирджиния. В мае 2022 года ВМС сообщили, что работы выполнены примерно на 85%. В 2024 году работы на корабле были прекращены, и «Виксбург» отбуксировали обратно на военно-морскую базу Норфолк. Там он будет дожидаться церемонии вывода из эксплуатации.


2. «Каупенс». Планируется вывести из эксплуатации 30 августа 2024 года. Последний раз он выходил в море в 2014 году. В 2015 году его включили в программу модернизации крейсеров, а в 2016 году он начал проходить капитальные модернизации на верфи BAE Systems в Сан-Диего. К началу февраля 2024 года работы на корабле были завершены.

3. «Энтиентам». Предполагаемая дата вывода из строя — 27 сентября 2024 года. Крейсер действовал в составе Седьмого флота США, который базировался в Японии, до того как его перебросили в Перл-Харбор в начале апреля 2024 года.

4. «Лейте-Галф». Планируемая дата вывода из строя — 27 сентября 2024 года. В начале 2024-го «Лейте-Галф» провёл краткое развёртывание Четвёртого флота США, а в начале мая посетил Неделю флота в Майами.

5. «Филиппин Си» планируется вывести из эксплуатации в 2025 финансовом году. В настоящее время крейсер находится в составе авианосной ударной группы (АУГ) авианосца USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), который действует в Красном море. Ожидается, что «Филиппин Си» вернётся в Норфолк в конце 2024 года.


6. «Нормандия» также планируется дезактивировать в 2025 финансовом году. После развёртывания в составе АУГ Gerald R. Ford (CVN-78) «Нормандия» вернулась в Норфолк в январе 2024 года. В начале мая 2024 года она посетила Неделю флота в Майами, а затем отправилась в Шербур, где 2 июня приняла участие в праздновании Дня Д.

7. «Шайло». Планируется вывести из эксплуатации в 2025 финансовом году. Крейсер базировался в Японии, в составе Седьмого флота США, с 2006 года по сентябрь 2023 года. После этого он вернулся в Перл-Харбор на Гавайях, откуда, как ожидается, будет продолжать работу до вывода из эксплуатации в 2025 году.

8. «Лейк Эри». Планируется вывести из эксплуатации в 2025 финансовом году. На данный момент он развёрнут вместе с авианосной ударной группой авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN 71) с января 2024 года для шестимесячной боевой службы в западной части Тихого океана.

9. «Принстон». Планируется вывести из эксплуатации в 2026 финансовом году. Был выведен из эксплуатации 21 февраля 2024 года после развёртывания в составе АУГ «Карл Винсон» (CVN 70). Ожидается, что он примет участие в учениях RIMPAC 2024 летом 2024 года.

10. «Роберт Смоллс» (ранее «Чанселлорсвилл») — последний крейсер, который будет переброшен в передовую часть Седьмого флота США в Японии. Планируется вывести его из эксплуатации в 2026 финансовом году. Он был развёрнут в составе АУГ «Рональд Рейган» (CVN 76) в 2024 году.

11. «Геттисберг» — крейсер, который также планируется вывести из эксплуатации в 2026 году. Он стал первым кораблём, завершившим программу поэтапной модернизации крейсеров в 2023 году. В настоящее время проходит подготовку перед развёртыванием в Норфолке, штат Вирджиния, и ожидается, что будет развёрнут в 2024 году.

12. «Чосин» — крейсер, который планируется вывести из эксплуатации в 2027 году. Он присоединился к Программе поэтапной модернизации крейсеров в 2016 году и стал вторым кораблём, завершившим программу в начале 2024 года, вернувшись в свой порт приписки Сан-Диего 15 февраля 2024 года. Ожидается, что он будет развёрнут либо в конце 2024 года, либо в течение 2025 года.

13. «Кейп Сент-Джордж». Планируется вывести из эксплуатации в 2027 финансовом году.


14. Крейсер «Мыс Сент-Джордж» включён в программу поэтапной модернизации крейсеров. В течение 2017 года он проходит капитальный ремонт на предприятии Vigor Marine в Сиэтле, штат Вашингтон. Ожидается, что «Мыс Сент-Джордж» станет третьим и последним крейсером, который завершит программу модернизации. Если это произойдёт, то он, вероятно, будет последним крейсером в составе ВМС США.

Названные даты не являются окончательными, поскольку в США сроки службы кораблей определяет Конгресс. Возможно, некоторые из этих крейсеров будут списаны раньше из-за технических проблем.

Проблемы с прочностью корпуса крейсеров начались с момента их вступления в строй. Из соображений экономии конструкторы «облегчили» корпус, но это в сочетании с массивными надстройками привело к проблемам.

Не исключено, что некоторые из этих крейсеров останутся в составе флота и после 2027 года по решению Конгресса, хотя бы в качестве «горячего резерва». Это может быть связано с тем, что ситуация с надводным компонентом ВМС США продолжает ухудшаться.
18 комментариев
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  1. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +2
    Сегодня, 04:34
    В п.13,14 указан один и тот же крейсер с разными программами. Их же всего 13.
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      +2
      Сегодня, 05:29
      13. «Кейп Сент-Джордж» 14. Крейсер «Мыс Сент-Джордж»

      Верно подмечено. Cape переводится как мыс. Это говорит о том, что автор копипастил по крайней мере из 2-х источников. Как говорится, не ругайте пианиста, он играет как умеет.
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +2
        Сегодня, 05:32
        В начале статьи он появился с названием "Мыс Святого Георгия".
      2. MCmaximus Звание
        MCmaximus
        0
        Сегодня, 05:35
        Так там то переведено, то не переведено... Каша полная.
        1. рюрикович Звание
          рюрикович
          +1
          Сегодня, 06:30
          Цитата: MCmaximus
          Так там то переведено, то не переведено... Каша полная.

          Если бы автор знал, что собственные наименования кораблей НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ,то такой каши бы не было yes
          Но на сайте частенько грешат подобным,что указывает на низкую компетентность авторов в данном вопросе request
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            -3
            Сегодня, 07:32
            Кто разбирается в ВМС США, тому понятно, что кейп и мыс - это одно и тоже, потому что другого корабля с названием Сент - Джордж у них сейчас нет.
          2. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            -2
            Сегодня, 08:28
            Хотелось бы услышать комменты не форме, а по смыслу статьи. Как переводится Кейп Сент - Джордж или Лейте - Галф, я знаю. Тут говорится не о названиях, а об общем состоянии ВМС США (если кто не понял). ))))
      3. Попандос Звание
        Попандос
        +1
        Сегодня, 06:13
        А мне вот этот кусочек текста не понятен
        «Каупенс». Планируется вывести из эксплуатации 30 августа 2024 года. Последний раз он выходил в море в 2014 году. В 2015 году его включили в программу модернизации крейсеров, а в 2016 году он начал проходить капитальные модернизации на верфи BAE Systems в Сан-Диего. К началу февраля 2024 года работы на корабле были завершены.

        Если даты правильно указаны, и текст правильно переведён, то это прям высший пилотаж по распилу бюджетного бабла good
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          0
          Сегодня, 08:20
          Про то что сроки ремонта кораблей ВМС США постоянно срываются пишут последние несколько лет. Проблемы, наверно, те же, что и в России - недостаточно квалифицированных рабочих и инженеров. От латиносов и афро-негров толку столько же как от таджиков. Но в связи с быстрым ростом китайского флота проблема стала критической и уже решается. В Японии недавно вышли из ремонта 1 или 2 американских эсминца, причем раньше срока и с отличным качеством ремонта. Вот выдержка из статьи (18 ч. назад):
          "Япония и США провели первую рабочую встречу по вопросу ремонта американских военных кораблей в Японии. Встреча состоялась в соответствии с соглашением, достигнутым в ходе японо-американского саммита в апреле. Япония и США договорились создать базу для того, чтобы японские компании могли проводить крупный ремонт кораблей ВМС США.
          На встрече во вторник присутствовали уполномоченный Управления по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии Фукасава Масаки, представители Министерства обороны США и посол США в Японии Рам Эмануэль.
          В начале встречи Эмануэль выразил восхищение производственными возможностями Японии и ее способностью реализовывать планы в рамках бюджета."
          https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/20240611_14/
          Ранее корабли ВМС строились и ремонтировались только в США по соображениям безопасности и экономическим - обеспечения американцев работой. Если бы не китайцы, то так бы и продолжалось.
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 08:34
            Ремонтировали в Японии не от хорошей жизни, а во - первых, чтобы не гонять корабли через Тихий океан, во - вторых, проблема с со свободными судоремонтными мощностями. Кроме того, отдавать свои технологии и рабочие места японцам - не самое разумное решение. В этом мире нет ничего вечного. Самураи были друзьями, были и врагами. Как оно завтра повернется?
        2. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 08:30
          У них такое случается. Сейчас в таком ремонте стоит "Нимиц". Из ремонта он скорее всего пойдет на списание, но четверть лярда $ - спишут.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 04:36
    Остатки былого величия! Смотрятся как то несуразно, надстройка уж очень огромная.
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 05:01
      Это еще не огромная.. )) загугли атомные крейсера типа Лонг-Бич. Вот там будка была знатная
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -2
        Сегодня, 07:30
        Лонг бич был всего один, так что о типе речь не идет.
  3. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +5
    Сегодня, 05:00
    Хорошие были корабли , особенно для своего времени... Довелось побывать на борту Принстона в сентябре 1990 года. Был немного шокирован после наших бпк 1155 и эсм 956 условиями службы и жизни на корабле . Ну и наличием повсеместно афар коих у нас тогда и в проектах не было , да и сейчас не освоено полностью.
    1. Силуэт Звание
      Силуэт
      0
      Сегодня, 09:18
      Тоже был тогда на "Принстоне". На наших 1134Б условия жизни были лучше. А вот свой "Иджис" до сих пор так и не смогли создать.
  4. Crossbill Звание
    Crossbill
    +2
    Сегодня, 05:14
    А "Нормандия" побываала в зоне поражения ТЯО? Может деактивировать? И зачем умничать? Напишите просто, что крейсер будет выведен из состава флота.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 08:37
      Это американский термин. Дезактивировать - вывести из активной службы. Еще не списать, но уже и не боеспособный. Их формулировки (понятия) несколько отличаются от наших. Иногда, дословно и правильно по смыслу перевести трудно.