Возглавляющий отряд Северного флота фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу
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Российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу, отшвартовавшись в порту Гаваны. Фрегат возглавляет отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода. О прибытии корабля на Кубу сообщают российские ресурсы.
Вслед за "Адмиралом Горшковым" на остров Свободы должны прибыть танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», также входящие в состав отряда Северного флота. Кроме того, отряд в походе сопровождала многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М", она также должна зайти на Кубу, об этом уже предупреждали в Революционных вооруженных сил острова Свободы.
В Минобороны Кубы несколько дней назад заявили, что в период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов, не называя их. Визит отряда кораблей Северного флота ВМФ России назвали дружеским, полностью соответствующим международным правилам. Предполагается, что российские корабли проведут учения в Карибском море.
В США данный визит комментируют все кому не лень, якобы он является ответом России на разрешение Украине бить по российской территории американским оружием. На самом деле это не так, визит был запланирован уже давно, отряд покинул Североморск 17 мая 2024 года. Основная задача похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.
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