Возглавляющий отряд Северного флота фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу

18
Возглавляющий отряд Северного флота фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу

Российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу, отшвартовавшись в порту Гаваны. Фрегат возглавляет отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода. О прибытии корабля на Кубу сообщают российские ресурсы.

Вслед за "Адмиралом Горшковым" на остров Свободы должны прибыть танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», также входящие в состав отряда Северного флота. Кроме того, отряд в походе сопровождала многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М", она также должна зайти на Кубу, об этом уже предупреждали в Революционных вооруженных сил острова Свободы.



В Минобороны Кубы несколько дней назад заявили, что в период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов, не называя их. Визит отряда кораблей Северного флота ВМФ России назвали дружеским, полностью соответствующим международным правилам. Предполагается, что российские корабли проведут учения в Карибском море.

В США данный визит комментируют все кому не лень, якобы он является ответом России на разрешение Украине бить по российской территории американским оружием. На самом деле это не так, визит был запланирован уже давно, отряд покинул Североморск 17 мая 2024 года. Основная задача похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:03
    «Возглавляющий отряд Северного флота фрегат "Адмирал Горшков" прибыл на Кубу» —

    — Для обеспечения свободы судоходства и борьбы с пиратами Карибского моря ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -2
      Сегодня, 11:34
      А вот интересно на ракетах Горшкова СБЧ установлены? wink winked laughing
      Что-то полосатики в истерике не бьются из-за наших ракет на Кубе. what
      Может проканало, и можно базировать на Кубе наши корабли с Калибрами и Цирконами на постоянной основе? good
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 11:45
      Для ... борьбы с пиратами Карибского моря ...


      Зачем бороться, лучше возглавить.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 11:08
    Кроме того, отряд в походе сопровождала многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М", она также должна зайти на Кубу
    Заблудилась! Бывает... Жалко только... что "Казань", а не "Белгород"...
    С "Белгородом" нашим "заклятым партнёрам" (кубинским соседям) было бы "веселее"...
  3. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +1
    Сегодня, 11:12
    Российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу, отшвартовавшись в порту Гаваны.

    Автор внимательнее.
    Значение слова «отшвартоваться»
    ОТШВАРТОВА́ТЬСЯ, -ту́ется; сов. (несов. отшвартовываться). Мор. Отойти от причала (о судне). К берегу подошли дрейфующие льды. «Садко» немедленно отшвартовался, ушел от берега и лег в дрейф. Бадигин, Три зимовки во льдах Арктики.

    Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
    1. fif21 Звание
      fif21
      -2
      Сегодня, 11:42
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Автор внимательнее.

      Флотский язык , очень специфичен . Отдать концы , суши весла , драить палубу ..... Так у нормального человека, и шиза может случиться ! laughing По существу замечание верное , если уж вставляешь флотские обороты , почитай , что написал . hi
  4. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 11:14
    Стоило бы ранее объявить, что Российский фрегат «Адмирал Горшков» имеет на борту ядерное оружие. В США пуканы горели бы все время маневров
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 11:23
      Матрасам для вышибания клапана хватит и "Цирконов" с "Калибрами"!
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:27
        Цитата: isv000
        Матрасам для вышибания клапана хватит и "Цирконов" с "Калибрами"!

        Неее ,не хватит. Они очень страстно не любят, когда их макают в навоз головой . Это они всех могут убеждать ,что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки ради мира
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 11:30
          Цитата: APASUS
          Это они всех могут убеждать ,что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки ради мира

          Я вам больше скажу: ради "защиты демократии" Хиллари убедит полмира что её родила собственная дочь! belay
    2. Wildcat Звание
      Wildcat
      +2
      Сегодня, 11:55
      Тогда в США вернут ЯО на свои корабли, и это будет не одна подлодка и не один фрегат.

      Начнут с В61 на авианосцах (это хоть завтра), потом Томагавки, ну а потом ДЖАССМ-ЕП под ЯО "допилят".
      Это сейчас флот США сопротивляется и хочет "ЯО только на стратегических кораблях". А если их попинать как следует, могут и по десятку крейсеров/эсминцев к каждому морю рядом с нами (исключая Черное, Монтре не позволит больше одного эсминца притащить, ИМХО) подогнать. И как в Холодную Войну - авианосцы с ЯО в Средиземке, Норвежском морях и на Тихом океане.

      И чем тогда, кроме "горящих пуканов", отвечать?
      1. APASUS Звание
        APASUS
        -2
        Сегодня, 11:57
        Цитата: Wildcat
        Тогда в США вернут ЯО на свои корабли, и это будет не одна подлодка и не один фрегат.

        Не подтянут . Они же борцы за свободу права и прочее лабуда . Варвары по их мнению мы .
        1. Wildcat Звание
          Wildcat
          0
          Сегодня, 12:09
          Не подтянут . Они же борцы за свободу права и прочее лабуда .

          Это да, но "борцы" это в основном демократы во главе с "самоходным дедом" и всякими Обамами/Клинтонами.
          Они еще всем "демократским Голливудом" требуют от военных США разоружится в части ЯО, и немедленно, ибо "неэкологично" и "глобально потепляет", кажется.

          https://youtu.be/_0Li_nVllDo

          Но военные США как-то отбиваются от демократов.
          И есть шанс, за который "топит Симонян", что опять придут республиканцы и, возможно, сам Трамп, а "эти" сначала стреляют, потом разговаривают, как в Сирии под ДейрэсЗором.
          Республиканцы и сами бы "заценили" бомбардировку Москвы и Пекина, по словам Трампа. Им самим интересно, как ЯО бахнет.
  5. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 11:18
    Национальную безопасность надо обеспечивать там,где это необходимо.
  6. isv000 Звание
    isv000
    -3
    Сегодня, 11:20
    Хорошо бы подогнать в Гавану контейнеровоз "Анадырь", разгрузить контейнеры но не вскрывать, посмотреть на рост продаж туалетной бумаги в ФША. feel
    Ещё один отправить в Венесуэлу... wink
  7. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 11:25
    Вчера снимок видел из Клайпедского порта.
    Там НАТОвских фрегатов и корветов как сельдей в бочке!...
    Несколько десятков.
    Учения у них балтийские...
    Ну что ж, давайте порадуемся за "Адмирала Горшкова"!
    Наверное Пентагон там третью ночь не спит в холодном поту...
    Ну всё - вперёд!
    Это лучше, чем у причальной стенки ржаветь!
    1. Sergey39 Звание
      Sergey39
      0
      Сегодня, 11:43
      Наши сегодня в Калининградской области подняли истребители. Летает Ил-20. Встретил колонну мотопехоты. Возглавляет ее УАЗик пикап с «Кордом» на турели и в колонне на каждом КамАЗе и БТРе установлены индивидуальные блоки РЭБ. Думаю корабли БФ то же выйдут в море.
  8. Тополь Звание
    Тополь
    -1
    Сегодня, 12:47
    Немного не по теме. Товарищ вчера прислал про натовский флот в Красном море. Пишет, что в Иранских каналах сообщают следующее:
    Ударная группировка НАТО состоит из 5 авианосцев и 34 кораблей разного типа и назначения. Из них 3 авианосца выведены из строя, 4 корабля потоплено и 8 выведены из строя. И прикреплено 4 видео.
    Информация, естественно, неподтвержденная, поэтому хотел спросить: кто знает, как там на самом деле?
    Прикреплять видео из Ватсапп не умею, а то бы выложил.