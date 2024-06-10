Украинские граждане на автомобиле с военными номерами прорвали венгерскую границу
В Закарпатье украинские граждане на грузовом автомобиле ГАЗ-66 с военными номерами прорвали венгерскую границу. Они действовали дерзко и уверенно, проявив «креатив».
Об этом сообщает в своем Telegram-канале закарпатский журналист.
На грузовик были установлены фальшивые военные номера черного цвета. На самом деле, автомобиль был гражданским и не числился на балансе ни одной из украинских воинских частей.
На этой машине страну покинули 32 ее гражданина. Несложно догадаться, что они это сделали, чтобы избежать мобилизации и не отправиться на фронт.
Вскоре после прорыва границы венгерские правоохранители нашли брошенный автомобиль, в котором на тот момент уже никого не было. Вскоре местные полицейские задержали 32 человек, нелегально прибывших в Венгрию на грузовике.
Это было сделать несложно, так как сотрудники венгерской пограничной службы уже обладали информацией о незаконном пересечении границы. Сначала они заметили следы колес автомобиля на проселочной дороге, а затем увидели по камерам, как машина въехала на территорию Венгрии.
Нельзя исключать, что усилия украинских уклонистов окажутся напрасными, если власти соседнего государства решат депортировать их на родину.
Практика показывает, что среди граждан Украины желающих добровольно отправиться на фронт практически не осталось. И после ужесточения правил мобилизации многие из них стараются любыми способами покинуть страну.
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