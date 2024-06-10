Украинские граждане на автомобиле с военными номерами прорвали венгерскую границу

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Украинские граждане на автомобиле с военными номерами прорвали венгерскую границу

В Закарпатье украинские граждане на грузовом автомобиле ГАЗ-66 с военными номерами прорвали венгерскую границу. Они действовали дерзко и уверенно, проявив «креатив».

Об этом сообщает в своем Telegram-канале закарпатский журналист.



На грузовик были установлены фальшивые военные номера черного цвета. На самом деле, автомобиль был гражданским и не числился на балансе ни одной из украинских воинских частей.

На этой машине страну покинули 32 ее гражданина. Несложно догадаться, что они это сделали, чтобы избежать мобилизации и не отправиться на фронт.

Вскоре после прорыва границы венгерские правоохранители нашли брошенный автомобиль, в котором на тот момент уже никого не было. Вскоре местные полицейские задержали 32 человек, нелегально прибывших в Венгрию на грузовике.

Это было сделать несложно, так как сотрудники венгерской пограничной службы уже обладали информацией о незаконном пересечении границы. Сначала они заметили следы колес автомобиля на проселочной дороге, а затем увидели по камерам, как машина въехала на территорию Венгрии.

Нельзя исключать, что усилия украинских уклонистов окажутся напрасными, если власти соседнего государства решат депортировать их на родину.

Практика показывает, что среди граждан Украины желающих добровольно отправиться на фронт практически не осталось. И после ужесточения правил мобилизации многие из них стараются любыми способами покинуть страну.
49 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +15
    Сегодня, 11:02
    "Шишиге" респект!
    Полезна до сих пор.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +5
      Сегодня, 11:04
      Сделано в Союзе, сделано с умом! hi
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +2
        Сегодня, 11:10
        Та да!...
        Только ж... передачи в ней... через задницу переключать приходится laughing
        1. isv000 Звание
          isv000
          +6
          Сегодня, 11:12
          Цитата: Смею_заметить_
          Та да!...
          Только ж... передачи в ней... через задницу переключать приходится laughing

          Когда нужно из задницы вырваться можно и помучится!
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 11:13
          Ну в общем кочерга переключения передач почти за спиной водилы справа- это конечно не шедевр эргономики....
        3. AKuzenka Звание
          AKuzenka
          +1
          Сегодня, 12:31
          Дело привычки. Ездил на ней много и переходы с Зил на Шишигу и обратно, не вызывали никаких трудностей.
      2. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        -3
        Сегодня, 11:23
        Проходимость хорошая , но сделано с умом ? Что то сомневаюсь . Вопрос к венгерским пограничникам . А как можно по камерам узнать о том откуда автомобиль приехал ? Поделитесь знаниями . Или автор так выразился ? Тогда вопросов нет .
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:05
      У нас в части тентовая шишига была как дежурка. хороший аппарат был. единственно зимой водила постоянно утром к ней с чайником бегал а на ночь сливал воду - развлекуха ещё та была ему....
      1. barclay Звание
        barclay
        +5
        Сегодня, 11:10
        Позвоночник в трусы высыпался после езды в кузове этого аппарата. А так- все норм. Чисто милитаристский костотряс. good
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 11:10
          Ну если в кузове возле самой кабины садиться - то ничего, терпимо. laughing
          А вот сзади - да, костотряс. laughing
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +4
          Сегодня, 11:45
          Эти на позвоночник в трусах внимания не обращали.Счастливы,что сьехали.Кстати,количество то приличное..больше тридцатки счастливцев...Реклама хорошая для шишиги..
          1. 123_123 Звание
            123_123
            0
            Сегодня, 12:50
            И рекламный слоган: и через 60 лет спасает жизни...
      2. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 11:13
        А вот, если бы... водку залили в охлаждайку на зиму (по уму!), то, наверное, по вечерам к ней вся часть бегала бы... drinks
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 11:14
          Ага.... laughing Там бы тогда часового на ночь выставляли бы. drinks
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 12:55
        В кабине мне было неудобно.Рост под 190...Колени в районе ушей..Но,черт побери!Какое было время!Начало 80-х...
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 11:08
      Сначала они рвались- на майдан. Сейчас- за границу. Молодцы! )
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 11:15
        Цитата: Андрей Николаевич
        Сначала они рвались- на майдан. Сейчас- за границу. Молодцы! )

        Теперь они бегут за границу от армейских труселей...
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          -1
          Сегодня, 11:42
          isv3000,я Вас понял! Мобилизации мешает отсутствие кружев,на труселях ВСУ?..
          1. isv000 Звание
            isv000
            +1
            Сегодня, 11:47
            Цитата: Андрей Николаевич
            isv3000,я Вас понял! Мобилизации мешает отсутствие кружев,на труселях ВСУ?..

            Можно и так сказать. А можно просто объявить по Х охляндии что идёт набор для отправки в учебные центры в США и Британии со сроком пребывания от года, с возможностью продления стажировки за хорошую учёбу и х охол попрёт как лосось не нерест, преодолевая все преграды перед военкоматами Залежалой а, возможно, и за пределами её!
            Продать что ли идейку на Банковскую?.. feel
            1. Андрей Николаевич Звание
              Андрей Николаевич
              -1
              Сегодня, 11:53
              А мысль то, хорошая. Но как же им до ГамЭрыки добираться? Разве что,на плотах,как арабы?.. Но в любом случае главное- желание. " гамЭрыка с ними"- не зря визжали,недоумки.
              1. isv000 Звание
                isv000
                -1
                Сегодня, 12:00
                Цитата: Андрей Николаевич
                А мысль то, хорошая. Но как же им до ГамЭрыки добираться? Разве что,на плотах,как арабы?.. Но в любом случае главное- желание. " гамЭрыка с ними"- не зря визжали,недоумки.

                no Не, никаких Омериц, тут про другое: когда мышеловки наполнятся переправлять "мышей" в лагеря, на передержку, чтоб не разбежались распочуяв. Можно даже "занятия" проводить чтоб не чухнулись, пока другую партию окучат.. Потом, в опломбированных вагонах, к Сырскому, на утилизацию...
      2. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +4
        Сегодня, 11:19
        "Украинские граждане на автомобиле с военными номерами прорвали венгерскую границу"
        Старый Кацман читает газету:
        "Наши молодые футболисты с боем вырвали очко у Лихтенштейна!.."
        Кладёт газету на стол и со входом говорит:
        - Ужасные времена настали! Молодёжь от рук отбилась! Бедному еврею уже и из дома не выйти!..
  2. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +1
    Сегодня, 11:03
    Молодцы, сбежали с концлагеря, смекалка сработала, изощряются по-разному. Тут и плыть медленно не надо, как и ножками топать, а по газам - вперёд и быстро. Сразу целая толпа.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:05
      Так ведь если бы венгры их у себя оставили - могут и депортировать. Вот тогда эти ухилянты у себя дома и огребут по полной.....
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +7
        Сегодня, 11:10
        Венгрия вроде бы не выдает сбежавших к ним граждан Украины.
        БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен порталу ATV.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 11:12
        Цитата: Nexcom
        Так ведь если бы венгры их у себя оставили
        Прецедент хороший был бы...
        Только вот боюсь, что если Орбан разрешит ухилянтам безнаказанно бежать в Венгрию, то и венгерских погранцов вместе с камерами сметут... А Украина заградотряды с пулемётами по всей границе с Венгрией выставит - прикордонников явно не хватит. Там не так много - всего-то 135 километров... lol
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 11:39
          А Украина заградотряды с пулемётами по всей границе с Венгрией выставит
          ..не выставит...потому как граница Венгрии граничит с закарпатской областью, а население закарпатской области имеют гражданство венгрии...потому жителей закарпатья не привлекают к могилизации...по сему они проводники зачётные...ну конечно за копейку звонкую...это только один случай, а сколько их, один всевышний знает
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +1
            Сегодня, 12:18
            областью, а население закарпатской области имеют гражданство венгрии...потому жителей закарпатья не привлекают к могилизации... это сильно вряд ли - США разрешило призывать по могилизации своих граждан на территории Украины.
            Гегемон belay разрешил, а уж с венгерскими гражданами думаю не чикаються
      3. isv000 Звание
        isv000
        -1
        Сегодня, 11:17
        Цитата: Nexcom
        Так ведь если бы венгры их у себя оставили - могут и депортировать. Вот тогда эти ухилянты у себя дома и огребут по полной.....

        yes Прямиком, как Ленин, в опломбированном вагоне на Донбасс...
      4. xoma58 Звание
        xoma58
        -1
        Сегодня, 11:24
        Отмажутся, скажут заблудились, навигатор отказал.
      5. knn54 Звание
        knn54
        0
        Сегодня, 11:32
        -Так ведь если бы венгры их у себя оставили - могут и депортировать.
        Дмитрий.в Закарпатье 300000 граждан Украины имеют венгерские паспорта.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:07
    «Украинские граждане на автомобиле с военными номерами прорвали венгерскую границу» —

    — А как же пятая статья? Венгрия - член НАТО. ...
    1. solar Звание
      solar
      +2
      Сегодня, 11:12
      На самом деле, автомобиль был гражданским и не числился на балансе ни одной из украинских воинских частей.
      1. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        -1
        Сегодня, 11:57
        На самом деле, автомобиль был гражданским и не числился на балансе ни одной из украинских воинских частей.

        Задним числом вычеркнули из списков и балансов, если они вообще есть.
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 11:55
      — А как же пятая статья? Венгрия - член НАТО. ...


      Украинские диверсанты на боевой машине 66 напали на Венгрию. ... Орбану пора бомбить Киев.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:11
    Смотря как эти граждане будут писать прошение . Если скажут ,что ухилянты ,то это уголовная статья и могут отправить домой.А вот по политическим мотивам могут оставить.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:17
      Угу. Они все скажут что они тайные венгры в душе своей..... И всю жизнь мечтали быть венграми в явную. lol
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:22
        Цитата: Nexcom
        Угу. Они все скажут что они тайные венгры в душе своей.....

        Ага.....Венгры что плохо говорят даже на мове , все больше по русски
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 11:23
          Это всё мелочи. Главное то что в душе. laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:25
      Цитата: APASUS
      А вот по политическим мотивам могут оставить.

      Лучше уж писать, что по религиозным мотивам.
    3. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 11:56
      Там всё проще, наверняка.Эти 32 чела скорее всего имеют двойное гражданство,если так нагло(с прорывом бежали).И зачем Венгрии выдавать своих граждан?
  5. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 11:52
    Походу, не все там готовы подохнуть за бандеровскую идеологию и против русского языка.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:56
    Нельзя исключать, что усилия украинских уклонистов окажутся напрасными, если власти соседнего государства решат депортировать их на родину.
    . Прорыватся надо было сразу в Руанду и никуда больше... от туда выдачи нет!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:08
      Даже на шишиге в Руанду не доехать. no
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 12:20
        Для потоков тех, кто выкопали Чёрное море и построил еБипетские пирамиды, ничего невозможного не должно быть!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 12:26
          Ага. Нет препятствий "патриотам" ! (с) чуть чуть изменённое из к.ф. ДМБ. laughing
  7. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 12:12
    Хочешь жить, - купи ГАЗ - 66! Сними кастрюлю, или сдохни!
  8. Eug Звание
    Eug
    +1
    Сегодня, 12:23
    Чтобы власти Венгрии не вернули беглецов Украине, тем надо подать заяву на политическое убежище. Его будут рассматривать минимум полгода, за это время можно найти способ легализоваться.
    1. Strannik96 Звание
      Strannik96
      0
      Сегодня, 12:51
      В следующий раз на танке, а за ним в прорыв остальные пешком