Из Германии продолжают приходить обновлённые данные об итогах голосования в Европарламент. Подтверждаются данные о том, что СДПГ, партия действующего канцлера Шольца, с треском проиграла, оказавшись на 3-м месте после ХДС/ХСС (часто называют – «партией Меркель») и после АдГ («Альтернатива для Германии»).При этом симптоматично для Германии то, что АдГ заняла первые места на этих выборах практически на всех территориях бывшей ГДР. Соответственно, на территории бывшей Западной Германии в большинстве случаев первые места за ХДС/ХСС.«Альтернатива для Германии» победила и на выборах местных органов самоуправления в городах Восточной Германии. В Хемнице (до 1990 года – Карл-Маркс-Штадт) ведущие позиции заняли члены АдГ (1-е место) и партии Сары Вагенкнехт (3-е место). Также в коалицию могут войти «Левые», у которых 7,42:% (больше, чем у находящихся в правительстве «Зелёных»). В связи с этим либеральные СМИ Германии решили съязвить, заявив, что, «видимо, первым решением нового совета местного самоуправления) станет «переименование Хемница в Карл-Маркс-Штадт».Выборы показали, что внутренняя граница в Германии, по большому счёту, никуда не исчезла. А с некоторым пор, дифференциация «ГДР» и «ФРГ» проявляет себя всё более акцентированно. На территории восточных земель Германии местные жители говорят о том, что в своё время произошло не объединение Германии, а поглощение ГДР. В результате этого до сих пор уровень жизни на западе страны выше, чем на востоке, что раздражает восточных немцев.Несмотря на то, что на выборах в Европарламент в целом ряде стран ЕС победу праздновали оппозиционные силы, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже заявила о том, что её партия «одерживает общую победу». Фон дер Ляйен в случае формирования коалиционного большинства в ЕП сможет вновь возглавить Европейскую комиссию, а соответственно – продолжить выполнить заокеанские директивы.