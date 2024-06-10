«Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт»: практически на всей территории бывшей ГДР победу на выборах одержала оппозиция

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«Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт»: практически на всей территории бывшей ГДР победу на выборах одержала оппозиция

Из Германии продолжают приходить обновлённые данные об итогах голосования в Европарламент. Подтверждаются данные о том, что СДПГ, партия действующего канцлера Шольца, с треском проиграла, оказавшись на 3-м месте после ХДС/ХСС (часто называют – «партией Меркель») и после АдГ («Альтернатива для Германии»).

При этом симптоматично для Германии то, что АдГ заняла первые места на этих выборах практически на всех территориях бывшей ГДР. Соответственно, на территории бывшей Западной Германии в большинстве случаев первые места за ХДС/ХСС.



«Альтернатива для Германии» победила и на выборах местных органов самоуправления в городах Восточной Германии. В Хемнице (до 1990 года – Карл-Маркс-Штадт) ведущие позиции заняли члены АдГ (1-е место) и партии Сары Вагенкнехт (3-е место). Также в коалицию могут войти «Левые», у которых 7,42:% (больше, чем у находящихся в правительстве «Зелёных»). В связи с этим либеральные СМИ Германии решили съязвить, заявив, что, «видимо, первым решением нового совета местного самоуправления) станет «переименование Хемница в Карл-Маркс-Штадт».

Выборы показали, что внутренняя граница в Германии, по большому счёту, никуда не исчезла. А с некоторым пор, дифференциация «ГДР» и «ФРГ» проявляет себя всё более акцентированно. На территории восточных земель Германии местные жители говорят о том, что в своё время произошло не объединение Германии, а поглощение ГДР. В результате этого до сих пор уровень жизни на западе страны выше, чем на востоке, что раздражает восточных немцев.

Несмотря на то, что на выборах в Европарламент в целом ряде стран ЕС победу праздновали оппозиционные силы, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже заявила о том, что её партия «одерживает общую победу». Фон дер Ляйен в случае формирования коалиционного большинства в ЕП сможет вновь возглавить Европейскую комиссию, а соответственно – продолжить выполнить заокеанские директивы.
30 комментариев
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  1. Чёрный Звание
    Чёрный
    +3
    Сегодня, 11:16
    Плешивая ливерная колбаса протухла laughing
    1. knn54 Звание
      knn54
      -2
      Сегодня, 11:24
      -станет «переименование Хемница в Карл-Маркс-Штадт.
      "Основатель всех идей" этого не заслуживает.
      -В результате этого до сих пор уровень жизни на западе страны выше.
      Увы,Дрезден самый "дорогой" город.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:28
      Плешивая ливерная колбаса протухла
      Позеленела wink
    3. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +2
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Чёрный
      ливерная колбаса протухла

      Дмитрий Анатольевич так это Вы?
      Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «протухшей ливерной колбасой». https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/08/23206609.shtml
      Ну ладно, видимо мыслите одинаково с ДАМ уважаемый Чёрный hi
      1. Серж9901 Звание
        Серж9901
        +2
        Сегодня, 12:24
        Самое время ДАМу предложить ЕСу "корейский вариант" для Германии и провести референдум о независимости на территории бывшей ГДР . "Вертайте стену взад" .
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +11
    Сегодня, 11:18
    Выборы показали, что внутренняя граница в Германии, по большому счёту, никуда не исчезла.
    Самое время РФ отозвать свою подпись под договором "2+4".
    Народная поддержка обеспечена!
    А там и референдум...
    И чё сидим... ножками болтаем?..
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Смею_заметить_
      Выборы показали, что внутренняя граница в Германии, по большому счёту, никуда не исчезла.
      Самое время РФ отозвать свою подпись под договором "2+4".
      Народная поддержка обеспечена!
      А там и референдум...
      И чё сидим... ножками болтаем?..
      Никак, восточные немцы свободы по самые гланды нахлебались?
      Соберутся стену восстанавливать - пусть обращаются. Я им "инструкторов" пришлю. Есть у меня ударные бригады и каменщиков, и монтажников ЖБИ...
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 11:29
        Зато теперь сделают ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР.
        Есть с чем сравнивать. hi
        А Россия-Матушка помочь должна (организовать, обеспечить безопасность...)
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 11:34
          И?Выборы в европарламент,то...Это гадюшник знатный,и решать там не они будут.Вот если бы в бундестаг,то тут другое дело..
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +5
          Сегодня, 11:35
          Цитата: Смею_заметить_
          Зато теперь сделают ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР.
          Есть с чем сравнивать.
          А тогда чем думали?
          Хотя...
          Как вспомню Горбатую Собаку со Сведловским Алкашом Всея Руси - тошно делается... Сами-то тогда не лучше были... Я сейчас не обо всех НАС, а о тех, кто от нашего имени "руководятловал".
    2. fif21 Звание
      fif21
      +3
      Сегодня, 11:30
      Цитата: Смею_заметить_
      И чё сидим... ножками болтаем?..

      good Ход Ваших мыслей мне нравится ! Восточным немцам есть с чем сравнить . hi
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 12:55
        ...в Киеве на майдане хотели "кружевельные трусики", а в Лейпциге и Берлине и везде в ГДР тогда слишком многие хотели д-марк и путешествовать , а получили безработницу и жуткое повышение квартплат и билетов на гортранспорт и кончилась сразу с оккупацией бесплатная медицина и учеба...
        А АдГ все это никак не возвращает!!!
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 11:18
    произошло не объединение Германии, а поглощение ГДР

    Вот что бы не объявить, что мы не считаем аннексию ГДР ФРГ законной? Не организовать легитимное правительство ГДР в изгнании, не создать Армию Освобождения, не наложить на Германию санкции по такому случаю? Ну - и тд, по образу и подобию? Кишка тонка?
  4. barclay Звание
    barclay
    -2
    Сегодня, 11:24
    Альтернатива для Германии» победила и на выборах местных органов самоуправления в городах Восточной Германии.
    Дружба фрольдшафт!
    Дружба фрольдшафт!
    Всегда мы вместе
    Всегда мы вместе
    ГДР и Советский Союз!

    Да остались ещё наши люди...
    1. goland72 Звание
      goland72
      +1
      Сегодня, 12:37
      Чуток поправлю, не обижайтесь: дружба - фройндшафт.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 12:59
        А я поправляю: АдГ =волк в овцей шубе!!!
        Простите мне, волки...вы честные звери. Только человеки не честные!
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 11:26
    ну вот...первые ласточки полетели......копиши в дойланде и в лягушарне ...я это ванговал ещё год назад
  6. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 11:31
    «Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт»


    да, была такая песня на немецком в то время...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 11:40
      Цитата: Дедок
      «Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт»

      да, была такая песня на немецком в то время...
      На немецком - это в переложении О.Нестерова (гр."Мегаполис", 90-е годы)
      А так - вполне себе "Ландыши" нашего О.Фельцмана...
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:37
    А без выпендрежа есть возможность перевести?
    А с некоторым пор, дифференциация «ГДР» и «ФРГ» проявляет себя всё более акцентированно.

    А с некоторым пор разделение «ГДР» и «ФРГ» проявляет себя нагляднее.
    И сразу фраза потеряла смысл... feel
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:41
    БабУшке меркель это вдвойне не приятно,свою карьеру она начинала в Штральзунде( ГДР) Не свезло её мне увидеть,когда был на гарантийке в Штральзунде.На счёт её пикантных фотографий подтверждаю на нудистском пляже была одна береза,мы под ней немцев научили играть в " картошку" волейбольным мячом.Меркель не помню,там у нас у всех было всё внимание на немку- хороша зараза.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:23
      Верфь в Штральзунде ( ГДР) была завална заказами от СССР посторойкой рыболовных тралеров ,построено наверно более тысячи судов конвейер на СССР был настроен идеально,даже два получили после развала СССР,ни чего советского в них не было - кроме токарных ,сверлильных и фрезерных станков.Сейчас яхты и сухогрузы верфь клепает или клепала.Барк " Товарищ" стоит в Штральзунде.Есть маленький прикол с рындой,с лицевой стороны она пустая ,а на тыльной стороне обращённой к переборке ,отлито в латуни - гордое имя " Товарищ".
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:51
    И что? А ничего...
    Пошумнее, повеселее будет в гейропарламенте, но ничего принципиально не изменится!
    В самой то неметчине, все зеленее и зеленее, плесень мозга уже из ушей у тамошнего правящего полиптикума так и прёт!
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:53
    Никто и не сомневался. Восточная часть как была отсталой, так и осталось. Надо понимать, что так будет всегда, если ФРГ опять не разбежиться.
    1. Задира Звание
      Задира
      0
      Сегодня, 12:36
      Восточная часть как была отсталой, так и осталось

      Сказали бы это Меркель, она бы знатно поржала. Начав работать на посту канцлера, она была поражена первобытным состоянием социалки в западной части Германии (напомню, Меркель из восточных земель): детских садов нет, аборты запрещены и женщины бегают по частникам
  11. Roust Звание
    Roust
    -1
    Сегодня, 12:05
    А штаты им позволят!? Выстрел - холостой.
  12. troza Звание
    troza
    0
    Сегодня, 12:36
    Разделение Германии на восток и запад имеет фундаментальные основы в менталитете людей. Это разделение было всегда.
  13. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    0
    Сегодня, 12:39
    При этом симптоматично для Германии то, что АдГ заняла первые места на этих выборах практически на всех территориях бывшей ГДР.


    АДг, описывают как партию близкой с неонацистами. Что скажут специалисты по Германии?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:05
      Да, это так! Это пронацистская партия! И пора наивным и далтоникам в Москве это понять!!!
  14. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 12:47
    Так как я живу в оккупированной зоне (быв.ГДР) и партия Левых уже давно не левая партия, я все эти годы не ходила на выборы...Но на этот рах ходила и дала свой голос Заре Вагенкнехт!!!
    Но слишком многие люди очень тупые и дали свой голос профашисткой партии АдГ.
    И к сожалению в России до сих пор не понимают, что это в самом деле за партия!!!