«Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт»: практически на всей территории бывшей ГДР победу на выборах одержала оппозиция
Из Германии продолжают приходить обновлённые данные об итогах голосования в Европарламент. Подтверждаются данные о том, что СДПГ, партия действующего канцлера Шольца, с треском проиграла, оказавшись на 3-м месте после ХДС/ХСС (часто называют – «партией Меркель») и после АдГ («Альтернатива для Германии»).
При этом симптоматично для Германии то, что АдГ заняла первые места на этих выборах практически на всех территориях бывшей ГДР. Соответственно, на территории бывшей Западной Германии в большинстве случаев первые места за ХДС/ХСС.
«Альтернатива для Германии» победила и на выборах местных органов самоуправления в городах Восточной Германии. В Хемнице (до 1990 года – Карл-Маркс-Штадт) ведущие позиции заняли члены АдГ (1-е место) и партии Сары Вагенкнехт (3-е место). Также в коалицию могут войти «Левые», у которых 7,42:% (больше, чем у находящихся в правительстве «Зелёных»). В связи с этим либеральные СМИ Германии решили съязвить, заявив, что, «видимо, первым решением нового совета местного самоуправления) станет «переименование Хемница в Карл-Маркс-Штадт».
Выборы показали, что внутренняя граница в Германии, по большому счёту, никуда не исчезла. А с некоторым пор, дифференциация «ГДР» и «ФРГ» проявляет себя всё более акцентированно. На территории восточных земель Германии местные жители говорят о том, что в своё время произошло не объединение Германии, а поглощение ГДР. В результате этого до сих пор уровень жизни на западе страны выше, чем на востоке, что раздражает восточных немцев.
Несмотря на то, что на выборах в Европарламент в целом ряде стран ЕС победу праздновали оппозиционные силы, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже заявила о том, что её партия «одерживает общую победу». Фон дер Ляйен в случае формирования коалиционного большинства в ЕП сможет вновь возглавить Европейскую комиссию, а соответственно – продолжить выполнить заокеанские директивы.
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