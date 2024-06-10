Американский сенатор призвал признать Россию «государством-спонсором терроризма» и рассказал о реакции Зеленского

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Американский сенатор призвал признать Россию «государством-спонсором терроризма» и рассказал о реакции Зеленского

Американский сенатор Линдси Грэм, включенный в России в список террористов и экстремистов, никак не уймется и вновь призывает власти США признать Россию «государством-спонсором терроризма». Об этом сообщает американский телеканал CBS.

Сенатор заявил, что подобный шаг стал бы «большим ударом» для России, но выразил сожаление, что, очевидно, в Белом доме не поддержат его предложение. Кроме того, по словам Грэма, он говорил об этом и с украинским «президентом» Зеленским, который настолько был рад этому, что «засиял, как рождественская елка».



Несмотря ни на что, Соединенные Штаты должны продолжать оказывать поддержку Украине всеми возможными способами, отметил политик.

Напомним, что в феврале 2023 года Грэм уже обращался к администрации Байдена с призывом объявить Россию «государством-спонсором терроризма», обвиняя Москву в «преступлениях против человечности» на Украине. Тогда сенатор заявлял, что принятие подобного решения затруднит Китаю поставки оружия России. Он также был тогда более оптимистичен в отношении победы Украины в конфликте, чем сейчас.

В мае 2023 года Грэм был объявлен МВД России в розыск, а в феврале этого года Росфинмониторинг внёс его в перечень террористов и экстремистов.
33 комментария
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +10
    Сегодня, 11:26
    Матрасы всегда являлись террористами и главные спонсоры своего терроризма. Хосподи,да они и сами это прекрасно знают.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:31
      «Матрасы всегда являлись террористами и главные спонсоры своего терроризма.»©
      МУСа га них нет... request
      1. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +8
        Сегодня, 11:43
        А об эрекции Зеленского Линдси Грэм ничего не сказал?
        Противно читать такую инфу!
        Неужели так важны выcepы старого русофоба про реакции просроченного?
        1. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          +1
          Сегодня, 12:06
          Меня другое смущает. Наши органы объявили данного сенатора в розыск. То есть он, как бы пропал, и его ищут, же целый год, но всё напрасно. Как бы посоветовать почитать кому-нибудь компетентному данную статью, может натолкнет на след. Но кому посылать я не знаю -- понятно - тайна следствия. А то как бы хорошо разом прихлопнуть его и другого - фигуранта по кличке президент.
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 11:31
      Что позволено Кесарю, не позволено быку...
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 12:07
      Грэм похоже решил заменить покойника Маккейна. am
      Украина - террористическое государство, а США его спонсор.
      Грэм валит с больной головы на здоровую. fool
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:30
    Сенатор заявил, что подобный шаг стал бы «большим ударом» для России, но выразил сожаление, что, очевидно, в Белом доме не поддержат его предложение.

    Тогда, зачем пыль поднял? Чтобы Зе, хоть как-то порадовать?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 11:37
      . «засиял, как рождественская елка».

      Освещения видать не хватат.... wassat
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 11:52
        «Освещения видать не хватат....»©
        Пинка в переносицу, пусть двумя "фонарями" светит. request
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 11:41
      Тогда, зачем пыль поднял? Чтобы Зе, хоть как-то порадовать?

      Это как бы ответный ход на то что Путин пообещал поставлять вооружения тем кто воюет против америкосов и КО.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 11:53
        «Это как бы ответный ход»©
        Ну, разве, что "как бы"... request
    3. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 12:44
      У высокого бомонда языки без костей, они умеют убедительно нести любой бред. Граждане с детства любят сказки, легенды и тосты, поэтому большинство воспринимает ахинею за чистую монету.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 11:31
    Американский сенатор Линдси Грэм

    В чёрный список его и санкции на него повесить...пожизненно.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 11:31
    в феврале 2023 года Грэм уже обращался к администрации Байдена с призывом объявить Россию «государством-спонсором терроризма», обвиняя Москву в «преступлениях против человечности» на Украине
    Пусть объявят...
    Мы в ответ перечислим все американские "заслуги", начиная с Хиросимы и Вьетнама и тоже их объявим государством-террористом.
    Что изменится?
    Прекратим дипломатические отношения, торговлю, военно-техническое сотрудничество? То есть то, чего, по факту, и так нет.

    Грэм может всего этого не понимать. А, скорее всего, просто создаёт шумиху и имитацию бурной деятельности вокруг себя-любимого.
    Напомнило анекдот про двух "нетрадиционных" в бане
    - Ладно, давай по одному разу мыло с пола поднимем и разойдёмся...
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +5
      Сегодня, 11:45
      Мы в ответ перечислим все американские "заслуги", начиная с Хиросимы и Вьетнама и тоже их объявим государством-террористом.

      Так Россия уже не раз перечисляла эти "заслуги" только вот толку 0. Даже япошки этого не берут во внимание боятся. Доллар правит Миром.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:51
        Цитата: частное лицо
        Так Россия уже не раз перечисляла эти "заслуги" только вот толку 0. Даже япошки этого не берут во внимание боятся. Доллар правит Миром.
        Если удастся доллар завалить - об американских "заслугах" ещё в школьных учебниках истории по всему миру напишут. Возможно, и в самой Америке тоже, списав все грехи, как обычно, на "ошибки предыдущей администрации".
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 11:45
      Игорь, hi я бы только порадовался, если бы
      пусть объявят

      Наши бы тоже объявили. Окончательно разругаться с ними , выйти, наконец, из всех международных организаций. Что бы те наши соотечественники, кто неровно дышит в сторону США --- заткнулись бы и помалкивали
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 11:55
        Дмитрий, hi!
        Цитата: Reptiloid
        Окончательно разругаться с ними , выйти, наконец, из всех международных организаций. Что бы те наши соотечественники, кто неровно дышит в сторону США --- заткнулись бы и помалкивали
        Война, по факту, уже идёт. Никто не отрицает ни у нас, ни у них.
        Так, "окончательно разругавшись", пора бы и определиться - кто с кем. Не так, как сейчас - снаружи "триколорный", а внутри полосатый. А окончательно развести по углам "агнцев и козлищ". Своих, в первую очередь - с чужими и так всё понятно.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 12:01
          снаружи "триколорный", а внутри полосатый

          О чём и речь, Игорь good Ведь дело в том, что желающие "замириться" ещё и гадят , РФ, СВО.
          Конечно, сразу они не перевоспитаются, но возможностей уже станет меньше и не будет возможности болтать лишнее
    3. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 11:56
      Проблема в том, что такое включение автоматически включит целый ряд ограничений на финансовые и экспортные/импортные операции, которые автоматически будут применяться к третьим странам за их нарушение. Это очень скользкий вопрос для США, но очень многие страны капитулируют перед молотом вторичных американских санкций - пример с МИР очень показателен, от работы с системой отказались практически все страны. А наше объявление никакого практического эффекта иметь не будет.

      Но для США такой разрыв даже не отношений, а диалога с Россией действительно неприемлем, это все даже не популизм, а лоббизм (очень хорошо оплачиваемый краиной) Линдси Грэма.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 11:34
    Так это ожидаемо и скоро будет. Как и грядущее эмбарго от США на российские товары вообще.
    Такие вещи переговорами не решаются, это разрешится только крахом одной из сторон.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 11:38
    Давно пора действовать без оглядки на всяких уб люд ков вроде этого сенатора. Собака лает - ветер носит.
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 11:39
    Начните с себя!!!!....(далее благой мат ибо меня даже за это банят)
  8. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 11:45
    Американский сенатор призвал признать Россию «государством-спонсором терроризма»

    С себя начните. Это больше по вашей стезе.
    Сколько вы всяких террористических групп и течений создали и спонсировали даже не подсчитать точно.
    Одни моджахеды, игилы и аль-каиды чего стоят.
    Как гласит русская поговорка "кто обзывается тот так и называется".
    Ничего, подождём ещё немного, скоро у вас "вулканчик" проснётся, вот тогда и "похохочите".
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:53
    Грэмми идиот конченый.Белый дом будет резко против- США сечас совсем не в том положении.Как там с "Синтенел" ,как с заменой 'Огайо".Ыдыот.
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:57
    Вот этому на фотографии - хоть мочись в глаза кипятком...
    Рыба-попугай:
  11. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:57
    Грэм от злости как Маккейн закончит.....или ему дополнительная "помощь" нужна?
  12. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 11:59
    признать Россию «государством-спонсором терроризма»

    Ну - так надо немедленно оправдать оказанное высокое доверие-то!! И начать таки спонсировать всех, кого матрасники считают террористами!
  13. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 12:03
    Свинья всегда визжит, когда чувствует, что её скоро заколят.
  14. Серж9901 Звание
    Серж9901
    0
    Сегодня, 12:15
    Ну, сказал , и сказал ... Электорат свой должен как-то подогревать . А вот нам бы украину государством-террористом , кмк, надо бы признать . Хотя бы для того , чтобы де-юре остаться "чистыми" перед дядюшкой Си . Правда , есть одно "НО" : такая декларация предусматривает набор решительных действий , а у нашего Шефа с решительностью сами знаете ...( "... егозят , а не кусают, не сказать ишо хужей" (цит."Сказка про..." . Филатов)) . Безмерно уважаю и преклоняюсь перед ВВП , но "сказал "А" - говори "Б" ", а последние выступления на ПМЭФ , и интервью вражеским СМИ , носили оттенок некоего оправдания за нерешительность , мне показалось . Мне показалось , или это было на фоне риторики спикера форума-Караганова ? Повторюсь - нам остро необходимо искать возможности для изменения характера боевых действий на украине (окопная война и 1 : 5 - уже проигрыш) . Даже закон "украина-террорист" - обертка для этого , def decorator() .
  15. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 12:39
    Да не уймется он никогда, а с чего собственно? Ему при его должности во рту сладку, под ж@@й гладко, жратвы хватает, никто его не кошмарит, а по вечерам, беседуя, с друзьями он авторитетно поясняет кого и как скоро надо убить на украине и в России, его слушают и кивают головаими, ему хорошо! Неужели не понятно? И никогда он никого не поймет и стараться даже не будет, у него свой мир и свои понятия.
    Все, кто мешают ему сладко жрать и мягко спать - террористы.
    На него даже злиться не стоит, он такой какой есть, живущий далеко за морями на своей планете АмЭрика. И он считает, что до него никто никогда не дотянется, а он может решать судьбы Мира из своего мягкого кресла.
    Пробудиться ото сна таким как он может помочь только удар дубины по затылку, ядерной дубины.
  16. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    0
    Сегодня, 12:40
    Россияне смеются , первое и самое главное террористическое государство бандит- Америка , пытается передать свои преступные привилегии другим !
  17. Alkesta13
    Alkesta13
    0
    Сегодня, 12:52
    Я от и до смотрела предвыборную2016. Там и явился "граду и миру" этот Грэм. Жалкий человечек с внешностью целлулоидного пупса без семьи и детей (сразу было понятно, почему, но тогда об этом не говорили), запинаясь и краснея, нёс ахинею. О России/Путине высказывался негативно, как все (кроме Трампа). Вылетел с праймериз первым, набрав 0, 00000001% голосов. Вот красная цена этому "сенатору". Но началась война, Линдсик нашёл себя в русофобии, расправил крылышки и полетел на Украину, помахивая сенатскими корочками. Там его ошибочно приняли за "боевую единицу" и начали облизывать, превратив слизняка в стрекозла. Линдсику, понятно, это по душе. Жалкий никчёмыш нашёл себя. Падать будет больно. Но мне его, чессна говоря, не жалко. angry