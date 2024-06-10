Американский сенатор призвал признать Россию «государством-спонсором терроризма» и рассказал о реакции Зеленского
Американский сенатор Линдси Грэм, включенный в России в список террористов и экстремистов, никак не уймется и вновь призывает власти США признать Россию «государством-спонсором терроризма». Об этом сообщает американский телеканал CBS.
Сенатор заявил, что подобный шаг стал бы «большим ударом» для России, но выразил сожаление, что, очевидно, в Белом доме не поддержат его предложение. Кроме того, по словам Грэма, он говорил об этом и с украинским «президентом» Зеленским, который настолько был рад этому, что «засиял, как рождественская елка».
Несмотря ни на что, Соединенные Штаты должны продолжать оказывать поддержку Украине всеми возможными способами, отметил политик.
Напомним, что в феврале 2023 года Грэм уже обращался к администрации Байдена с призывом объявить Россию «государством-спонсором терроризма», обвиняя Москву в «преступлениях против человечности» на Украине. Тогда сенатор заявлял, что принятие подобного решения затруднит Китаю поставки оружия России. Он также был тогда более оптимистичен в отношении победы Украины в конфликте, чем сейчас.
В мае 2023 года Грэм был объявлен МВД России в розыск, а в феврале этого года Росфинмониторинг внёс его в перечень террористов и экстремистов.
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