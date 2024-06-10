«Часть оставим за границей»: Командующий ВС ВСУ рассказал о планах по размещению истребителей F-16

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«Часть оставим за границей»: Командующий ВС ВСУ рассказал о планах по размещению истребителей F-16

Часть полученных Украиной американских истребителей F-16 планируется разместить на авиабазах за пределами страны. Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

Командование ВС ВСУ намерено разместить часть истребителей F-16 за пределами Украины, чтобы уберечь их от российских ракет. Данные самолеты будут составлять так называемый «резерв» на случай проведения ремонтных работ или замены неисправных истребителей. Использовать их в боевых действиях не планируется. Также часть самолетов останется на западных военных базах в качестве учебных для подготовки украинских пилотов.



Есть определенное количество самолетов, которые будут находиться на безопасных базах, не на Украине, чтобы они тут не стали мишенями. Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию.

— заявил Голубцов.

Остальные истребители будут размещены на территории Украины, а сами аэродромы будут прикрыты зенитными ракетными комплексами западного производства. Для этого Киеву требуется два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS и несколько ЗСУ Gepard для работы по дронам-камикадзе. И это минимум, Киев планирует выпросить больше.

Между тем стало известно, что к концу года Киев ожидает получить от трех до шести самолетов F-16, для которых уже имеются украинские пилоты. При этом не исключено, что Украина получит всего один самолет до конца этого года.
17 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 11:50
    Ага, что и следовало ожидать.... А что там ДАМ и другие заявляли про законные цели в виде западных аэродромов ? Или опять эти заявления будут забыты?
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      0
      Сегодня, 12:03
      Кто такой Дам-отверстие в деревенском сортире)))
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 12:49
        К сожалению, это возможно.В красные линии на Западе уже не верят.Блефовать можно один два раза.Печально, но видимо пока на головы наших элит не будут падать натовские ракеты, они так и будут твердить, что это не то, что все видят.....Это как с приславутой голой вечеринкой. Пока на заднице у ивлеевой не засверкал бриллиант, целовали ручки этой русофобской кобыле и в упор не видели разложение так называемых "элит"
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 13:06
      Ну если РФ не уничтожит эти аэродромы, то тогда получается, они медведя в клетку посадили и тыкают в него палкой, а медведь ничего сделать не может, ЕС и США!
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:51
    . Командование ВС ВСУ намерено разместить часть истребителей F-16 за пределами Украины, чтобы уберечь их от российских ракет.

    Не впервой прикрываться, подсталять кого вместо себя.......
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:53
    "занимательно" расклад мог бы получится... но, как оно будет на самом деле, это вопрос?
  4. Русь Звание
    Русь
    0
    Сегодня, 11:55
    Для этого Киеву требуется два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS и несколько ЗСУ Gepard для работы по дронам-камикадзе. И это минимум, Киев планирует выпросить больше.

    Кто бы сомневался......
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 12:14
      Цитата: Русь
      Кто бы сомневался......

      И куртку замшевую... три! для пилотов с надписами Top Gun и подписью Тома Кукуруза wassat

      З,Ы. Делят шкуру неубитых (пока) ф-16 lol
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        +1
        Сегодня, 12:18
        Цитата: Enceladus
        Делят шкуру неубитых (пока) ф-16

        Уральская компания "Форэс" объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, "Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. <...> Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты. Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие - по 500 тыс. рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит", - сказал гендиректор компании Шмотьев.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:00
    Остальные истребители будут размещены на территории Украины, а сами аэродромы будут прикрыты зенитными ракетными комплексами западного производства. Для этого Киеву требуется два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS и несколько ЗСУ Gepard для работы по дронам-камикадзе.

    К самолетам прибавятся цели еще . Хорошо что их по стране искать не надо ,они будут рядом с аэродромом
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 12:01
    «Часть оставим за границей»: Командующий ВС ВСУ рассказал о планах по размещению истребителей F-16

    Прилетел из-за границы, ударил по целям и обратно. Номера бортов на локаторе не видно. А в случае чего говорить, что это украинские самолёты, это на Украине их держат, в бункерах...
  7. esl462 Звание
    esl462
    +1
    Сегодня, 12:03
    Помню, помню миг-29 ползущий по ВПП без шасси на форсаже... Да голубец?
  8. km-21 Звание
    km-21
    +2
    Сегодня, 12:12
    По законам войны для победы необходимо не только сражаться на передовой, но и препятствовать работе тыловой инфраструктуры противника. А тылом ВСУ является территория НАТО. Поэтому пора отбросить соплежуйство и начать наносить удары по территории НАТО. А базирование вражеских истребителей на приграничных к Украине натовских базах является отличным поводом для преодоления психологического барьера.
  9. Дмитрий356 Звание
    Дмитрий356
    +4
    Сегодня, 12:18
    Вот вопрос. Взлетает F-16 с румынского аэродрома и наносит удар по нам (позиции, коммуникации и т.д.). Российские ВС как определят румынский самолет или украинский. Соответственно, на лицо акт агрессии со стороны Румынии. Отсюда и надо плясать, нанося ответный удар.
    1. Серж9901 Звание
      Серж9901
      +1
      Сегодня, 12:35
      У меня нет уверенности , что мы нанесем удар по румынской базе . Точнее - есть полная уверенность , что НЕ нанесем . Позовем Захарову, выкатим 100500 предупреждений/озабоченностей/заявлений , ДАМ начнет писать пасквили и угрожать карой Небесной , а Сам , видимо, продолжить ждать инопланетян и извержения Йеллостоуна .
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        0
        Сегодня, 13:04
        Цитата: Серж9901
        У меня нет уверенности , что мы нанесем удар по румынской базе . Точнее - есть полная уверенность , что НЕ нанесем . Позовем Захарову, выкатим 100500 предупреждений/озабоченностей/заявлений , ДАМ начнет писать пасквили и угрожать карой Небесной , а Сам , видимо, продолжить ждать инопланетян и извержения Йеллостоуна .

        Ну, кто сказал, что мы нанесли удар по румынской базе? Мы нанесли удар по украинскому Фу16, а уж то что румынский аэродром рядом случился- мы не виноваты.
        Золотая Рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь.
        Мне показалось, что щука вздохнула.
        — От старости? — спросил я.
        — Какое там от старости! Молодая была, крепкая… Бросили в нее, служивый, глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой…
      2. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        0
        Сегодня, 13:07
        Такие все смелые, шопипец.
        А я говорил (писал) уже давно, что нужно бахнуть. И бахнуть на все деньги, что есть. Так чтоб ни чего не осталось на этой прекрасной планете. Ибо нет у нее перспектив с такими паразитами ( я говорю о человеке) только медленное (а может и не очень) угасание. Ложь и лицемерие этого "чуда" природы превысило все мыслимые и не мыслимые границы. Авось какие ни то бактерии что нибудь более приличное соорганизуют. А нет, так нет, не очень то и хотелось.
        Вот на рыбалку съезжу, напоследок, и можно начинать.