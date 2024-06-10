«Часть оставим за границей»: Командующий ВС ВСУ рассказал о планах по размещению истребителей F-16
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Часть полученных Украиной американских истребителей F-16 планируется разместить на авиабазах за пределами страны. Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.
Командование ВС ВСУ намерено разместить часть истребителей F-16 за пределами Украины, чтобы уберечь их от российских ракет. Данные самолеты будут составлять так называемый «резерв» на случай проведения ремонтных работ или замены неисправных истребителей. Использовать их в боевых действиях не планируется. Также часть самолетов останется на западных военных базах в качестве учебных для подготовки украинских пилотов.
Есть определенное количество самолетов, которые будут находиться на безопасных базах, не на Украине, чтобы они тут не стали мишенями. Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию.
— заявил Голубцов.
Остальные истребители будут размещены на территории Украины, а сами аэродромы будут прикрыты зенитными ракетными комплексами западного производства. Для этого Киеву требуется два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS и несколько ЗСУ Gepard для работы по дронам-камикадзе. И это минимум, Киев планирует выпросить больше.
Между тем стало известно, что к концу года Киев ожидает получить от трех до шести самолетов F-16, для которых уже имеются украинские пилоты. При этом не исключено, что Украина получит всего один самолет до конца этого года.
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