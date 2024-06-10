Сноуден: проигрыш провоенных политиков на выборах в Европарламент – тревожный знак для Байдена

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Сноуден: проигрыш провоенных политиков на выборах в Европарламент – тревожный знак для Байдена

Проигрыш провоенных политиков на выборах в Европарламент – тревожный знак для американского президента Джо Байдена. Похоже, мир может получить новый шанс.

Такое заявление сделал на своей странице в соцсети живущий в России бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.



Нехороший знак для Байдена

- написал он.

По мнению экс-разведчика, американскому президенту начинает открываться неприятная правда, а главные «ястребы» Евросоюза оказались жестоко наказаны.

Выборы в Европейский парламент проходили в государствах ЕС с 6 по 9 июня. На них партии лидеров двух ведущих держав Европы – ФРГ и Франции – оказались в проигрыше. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит немецкий канцлер Олаф Шольц, заняла лишь третье место, преодолев только 14-процентную отметку.

А на выборах в Европарламент, прошедших во Франции, партия «Возрождение» французского президента Эммануэля Макрона оказалась на втором месте. За нее проголосовало только 15,4 процента избирателей.

После этого глава Франции выступил с видеообращением к нации. В нем он объявил о роспуске Национального собрания (парламента) и о досрочных выборах в этот законодательный орган.

Результаты выборов в Европарламент прокомментировала в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, они свидетельствуют о несостоятельности Макрона и Шольца как национальных и европейских лидеров.
13 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 12:19
    Посмотрим по делам их. Все они умнички и умные вещи говорят на выборах и когда эксы.
    1. KAV Звание
      KAV
      -1
      Сегодня, 12:59
      Да может и посмотреть не получится. Сейчас перевыборы устроят и сделают как надо ФША... На том и порешают.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 12:23
    Макрофанерка над парижем пролетела.... а олух - лоханулся good
    Все такие в европах еще есть здравомыслящие люди, кто голосовал yes
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:23
    Да ладно, там сбрендивших более чем много, десяток, другой, даже третий не согласных с общей линией партии, это ни о чем!
  4. Taskhyl
    Taskhyl
    0
    Сегодня, 12:29
    Да нихрена они не проиграли! Евровояки лишь 4% скинули по сравнению с предыдущими выборами, но все равно "на коне".
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:38
      Там кроме них в этом серпентарии гадов хватает.И это все галимая пропаганда,что проиграли.Какие есть,такие и остались
  5. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 12:34
    А фон дер Ляйен свой пост председателя может сохранить.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:37
    Катастрофа с " зеленью" в ЕС ,вот основной удар по байдену.Осталное для него не критично.Правые только во Франции и Австрии могут получить реальный рычаг давления.Орбан топит за Трампа.И всё.На надо бить в литавры(литовцы т9 в первом варианте написал)
  7. Серж9901 Звание
    Серж9901
    0
    Сегодня, 12:39
    Есть отличный пример - победа Джорджи Мелони . Все остальное - говорильня . Посмотрим ...
  8. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 12:46
    До января следуещего года будет очень тревожно: мир на грани...
  9. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 12:47
    В России у власти - правые антикоммунистические силы. Победа таких же сил в Европе может помочь нам на переговорах.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 12:55
    "Бонба".Мелони :на месте фон главный Генеколог европы не всё так однозначно.Аналитики ЕС об этом предупреждали вчера.
  11. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:06
    Сейчас самоходный дед, начнет наказывать своих евро партнеров ,за своеволие .Ему нужна победа на Украине ,а тут какие то патриоты пришли к власти в ЕС .