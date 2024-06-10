Турция подписала контракт на закупку новых истребителей F-16V Block 70 для ВВС республики

Турция все же получит американские истребители четвертого поколения F-16V Block 70, соответствующее соглашение подписано после долгих лет согласований. Об этом сообщил Госдеп США.6 июня 2024 года Министерство обороны Турции подписало соглашение с правительством США. Согласно документу, США поставят Турции по линии программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 40 новых истребителей F-16V Block 70 Viper и комплекты для модернизации наличных истребителей F-16 ВВС Турции до уровня F-16V Block 70. По количеству комплектов данных нет.Параметры контракта стороны не раскрывают, но ранее Госдеп США уведомлял Конгресс, что одобрил поставку туркам 40 истребителей новой постройки, в том числе 32 одноместных F-16С Block 70 и восемь двухместных F-16D Block 70. Кроме того, Анкара получит 79 комплектов для модернизации собственных истребителей F-16 Block 30 до уровня F-16V Block 70. Все это может потянуть на 23 млрд долларов, если учитывать поставку вооружения, пакеты обучения и технической поддержки, включая сами модернизационные работы.Напомним, что Анкара направила запрос США в отношении закупки новых истребителей F-16 еще 30 сентября 2021 года, но одобрение получила только спустя два с половиной года. Сделке способствовали последние шаги Анкары, в том числе и одобрение вступления в НАТО Швеции. Если бы не это, то данная эпопея могла длиться еще неизвестно какое время.Как известно, на сегодняшний день в составе ВВС Турции числятся 243 самолета F-16C/D, часть из которых пройдет модернизацию до уровня F-16С Block 70. А новые истребители заменят 48 истребителей McDonnell Douglas F-4Е Phantom II, все еще стоящих на вооружении ВВС республики.

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