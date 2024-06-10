Турция подписала контракт на закупку новых истребителей F-16V Block 70 для ВВС республики

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Турция подписала контракт на закупку новых истребителей F-16V Block 70 для ВВС республики

Турция все же получит американские истребители четвертого поколения F-16V Block 70, соответствующее соглашение подписано после долгих лет согласований. Об этом сообщил Госдеп США.

6 июня 2024 года Министерство обороны Турции подписало соглашение с правительством США. Согласно документу, США поставят Турции по линии программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 40 новых истребителей F-16V Block 70 Viper и комплекты для модернизации наличных истребителей F-16 ВВС Турции до уровня F-16V Block 70. По количеству комплектов данных нет.



Параметры контракта стороны не раскрывают, но ранее Госдеп США уведомлял Конгресс, что одобрил поставку туркам 40 истребителей новой постройки, в том числе 32 одноместных F-16С Block 70 и восемь двухместных F-16D Block 70. Кроме того, Анкара получит 79 комплектов для модернизации собственных истребителей F-16 Block 30 до уровня F-16V Block 70. Все это может потянуть на 23 млрд долларов, если учитывать поставку вооружения, пакеты обучения и технической поддержки, включая сами модернизационные работы.

Напомним, что Анкара направила запрос США в отношении закупки новых истребителей F-16 еще 30 сентября 2021 года, но одобрение получила только спустя два с половиной года. Сделке способствовали последние шаги Анкары, в том числе и одобрение вступления в НАТО Швеции. Если бы не это, то данная эпопея могла длиться еще неизвестно какое время.

Как известно, на сегодняшний день в составе ВВС Турции числятся 243 самолета F-16C/D, часть из которых пройдет модернизацию до уровня F-16С Block 70. А новые истребители заменят 48 истребителей McDonnell Douglas F-4Е Phantom II, все еще стоящих на вооружении ВВС республики.
7 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:41
    Интересно а болгары уже получили оплаченные Ф-16 или всё ещё ждут пока Хозяин их облагодетельствует ?
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 12:45
      По информации корпорации Lockheed Martin, в настоящее время на различных стадиях производства находятся семь «болгарских» F-16. Летные испытания первого F-16 Блок.70 ВВС Болгарии запланированы на конец 2024 года.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:47
        То есть "братушечкам" до сих пор приходится на "комунячьем наследии" (с) долётывать.... Ясненько.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 12:52
        .Параметры контракта стороны не раскрывают, но ранее Госдеп США уведомлял Конгресс, что одобрил поставку туркам 40 истребителей новой постройки, в том числе 32 одноместных F-16С Block 70 и восемь двухместных F-16D Block 70. Кроме того, Анкара получит 79 комплектов для модернизации собственных истребителей F-16 Block 30 до уровня F-16V Block 70. Все это может потянуть на 23 млрд долларов, если учитывать поставку вооружения, пакеты обучения и технической поддержки, включая сами модернизационные работы.


        Кое-какие подробности по контракту.

        Параметры контракта не раскрываются, однако напомним, что 26 января 2024 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Турции по линии FMS 40 истребителей F-16V Block 70 (Viper) новой постройки, включая 32 одноместных F-16С Block 70 и восемь двухместных F-16D Block 70, а также 79 комплектов для модернизации наличных истребителей F-16 ВВС Турции до уровня F-16V Block 70. При этом общая стоимость предполагаемой продажи была тогда оценена в 23 млрд долл, включая вооружение, пакеты обучения и технической поддержки, и модернизационные работы.

        Согласно уведомлению DSCA, в поставку Турции должны войти 16 подвесных контейнеров целеуказания AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP), 952 управляемые ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса «воздух-воздух» средней и большой дальности, 401 управляемая ракета AIM-9X Block II Sidewinder класса «воздух-воздух» малой дальности, 96 противорадиолокационных ракет AGM-88B HARM, 96 противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM, 2298 управляемых авиационных бомб (864 GBU-39/B SDB-1, 850 GBU-31 JDAM, 200 GBU-31v.3 JDAM и 384 GBU-32 JDAM), и другие средства и имущество.Таким образом, видимо, завершилась эпопея по продаже Турции истребителей F-16V Block 70.


        https://bmpd.livejournal.com/4831290.html
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:02
    Зачем туркам F-16 ,если они решили выпускать самолет 5 го поколения ? Лучше сразу закупили для себя партию или это не самолет 5 поколения и совсем не так все, как пишет газета
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 13:03
    23 лярда $ - учитывая нынешнее состояние турецкой экономики, цифра нереальная.
  4. Heda Звание
    Heda
    0
    Сегодня, 13:04
    Это получается Эрдоган в свое время отказался от лучшего истребителя в мире - Су-57, который F35 пощёлкает как орешки, в пользу сорокалетних самолётов, которые даже Су-35 в подмётки не годятся?
    Забавно smile