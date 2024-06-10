Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать

Власти Швейцарии, которые не пригласили Россию на «мирный» саммит по Украине в свою страну, при этом признают, что привлечение Москвы к диалогу необходимо.По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, Россия обязательно должна быть включена в мирный процесс по Украине, но, видите ли, пока неясно, пришло ли для этого время. Стоит отметить, что швейцарский министр говорит об очевидных вещах, которые сами же западные страны не делают.- сказал Кассис, добавив, что конференция в Швейцарии - лишь начальная точка мирного процесса.Глава МИД Швейцарии также заявил, что они на фоне подготовки саммита поддерживали регулярные контакты с Москвой.«Мирная» конференция, созванная украинским «президентом» Зеленским, должна состояться в конце этой недели на швейцарском курорте Бюргеншток.Уже очевидно, что мероприятие не будет представительным, так как ехать в Швейцарию отказались первые лица ряда крупнейших и влиятельных стран, включая Китай, США, Бразилию, ЮАР, Турцию, Мексику, Индию и др. Китай и Бразилия предложили созвать другую конференцию с участием как Украины, так и России.