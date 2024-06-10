Глава МИД Швейцарии: Все согласны в необходимости участия России в диалоге по Украине

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Глава МИД Швейцарии: Все согласны в необходимости участия России в диалоге по Украине

Власти Швейцарии, которые не пригласили Россию на «мирный» саммит по Украине в свою страну, при этом признают, что привлечение Москвы к диалогу необходимо.

По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, Россия обязательно должна быть включена в мирный процесс по Украине, но, видите ли, пока неясно, пришло ли для этого время. Стоит отметить, что швейцарский министр говорит об очевидных вещах, которые сами же западные страны не делают.



Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать

- сказал Кассис, добавив, что конференция в Швейцарии - лишь начальная точка мирного процесса.

Глава МИД Швейцарии также заявил, что они на фоне подготовки саммита поддерживали регулярные контакты с Москвой.

«Мирная» конференция, созванная украинским «президентом» Зеленским, должна состояться в конце этой недели на швейцарском курорте Бюргеншток.

Уже очевидно, что мероприятие не будет представительным, так как ехать в Швейцарию отказались первые лица ряда крупнейших и влиятельных стран, включая Китай, США, Бразилию, ЮАР, Турцию, Мексику, Индию и др. Китай и Бразилия предложили созвать другую конференцию с участием как Украины, так и России.
26 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:17
    Россия примет участие в конференции в Швейцарии ,когда Швейцария станет вновь нейтральной.Приплыли .
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +2
      Сегодня, 13:19
      Надеюсь , наше руковолство не откажется от своих слов и мы будем участвовать только в переговорах на НАШИХ! условиях.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 13:32
        именно, только на наших условиях , а не на "хотелках" американцев и британцев good
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 13:45
        Цитата: Чёрный
        Надеюсь , наше руковолство не откажется от своих слов и мы будем участвовать только в переговорах на НАШИХ! условиях.
        "Саммит" по урегулированию украинского конфликта проводить только в Киеве. На повестке дня один вопрос - капитуляция Украины. Подписанты (не победители, а именно ПОДПИСАНТЫ - свидетели, иначе говоря) - все страны Западной Европы плюс США.

        Иных способов участия России в "мирном диалоге по Украине" не вижу. Надеюсь, что в Кремле думают в ту же сторону, что и я.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 13:58
          Если всё же раздел, то поляки венгры и румыны( кажись) тоже в победителях будут
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 13:28
      Как Швейцария вновь станет нейтральной?
      Фарш назад не провернуть. Швейцария на стороне Украины. Досвидос. hi
      Как это все согласны с участием России в мирных переговорах по Украине? Диктатор Зеленский запретил переговоры с Россией на законодательном уровне.
      Едва ли Путин согласиться вести переговоры с лживым просроченным нелегитимным презиком.
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 13:30
      Россия примет капитуляцию Украины , а на междусобойчиках , устраиваемыми американцами и их вассалами , Россия участвовать не будет. Все к этому и идет , не с такой скоростью , как хотелось бы многим буйным военкорам , но идет. То что касается "нейтральности" Швейцарии , так мне думается, она "нейтральной" была до тех пор, пока ей не прижали кое что и не зажали это в тиски .
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 13:40
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Россия примет капитуляцию Украины , а на междусобойчиках , устраиваемыми американцами и их вассалами , Россия участвовать не будет.

        к сожалению- ни Вы, ни я, не решаем этот вопрос, но то, что переговоры будут- факт, а вот какие - жизнь покажет.. лично я- ничему не удивлюсь.. хотя именно в капитуляции - очень сомневаюсь, предпосылок не наблюдаю..
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 13:45
          И жизнь покажет и время то же , загадывать конечно не хочется , но учитывая последние заявления Зеленского , а он их не делает без одобрения своих хозяев , все как раз и идет не к переговорам, а капитуляции. В психологии выделяется от 3 до 7 этапов принятия неизбежного. Осознание и принятие начинается с отрицания, за ним идет гнев, потом торг, потом депрессия и смирение. Думаю сейчас компания кокаинового подошла к стадии "торг"
    4. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 14:28
      Za války fašistická země, se už nedokáže hrát na neutrální. V jeho bankách skončil fašisty nakradený majetek občanů a států postižených válkou s Německými fašisty.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        +2
        Сегодня, 14:29
        Фашистская страна во время войны, она больше не может играть нейтральную роль. Имущество, украденное фашистами у граждан и государств, пострадавших от войны с немецкими фашистами, оказалось в его банках.
    5. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 15:11
      Никогда она уже не чем не станет.
  2. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +2
    Сегодня, 13:19
    Все согласны в необходимости участия России в диалоге по Украине
    Мы, Россия не согласны. Чем меньше будет разновсяческих посредников, тем быстрее и менее кровопролитно все закончится.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:20
    «Глава МИД Швейцарии также заявил, что они на фоне подготовки саммита поддерживали регулярные контакты с Москвой» —

    — «ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости.
    Россия больше не рассматривает Швейцарию как потенциального посредника в разрешении конфликтов (Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин)» ...
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 13:21
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать

    Россия никому, ничего не должна.
  6. Essex62 Звание
    Essex62
    +1
    Сегодня, 13:22
    Это западных стран вообще не касается
    действий России ,по наведению порядка на своей земле. Они нас привлекать собрались, смешно.Вообще разум потеряли. И страх.
  7. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 13:27
    "Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. ...."

    Так не принужденно мирный саммит превращается в переговоры. Капец на ходу переобуваются.
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 13:36
    По настоящему надо не хулить и не хвалить Швейцарию, надо просто забыть про неё, и ни каких отношений с ней, у неё кроме офисов банков ничего за душой нет. И на карте закрасить её белым или фекаловым цветом.
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 13:39
    Заелозили мрази ибо понимают, что результат этого саммита - пшик в лужу. Даже если дойдет до "мирных" переговоров/подписание бандерлогами капитуляции, то выбирать для этого реальную нейтральную страну. Например, та же Венгрия.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:54
    А нам оно нужно?
    Пускай сами в своей клоаке барахтаются...
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 14:01
    Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать
    - сказал Кассис

    - Рано...
    - Рано...
    - Рано...
    .............
    - Поздно...
  12. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:05
    Так не для этого придумал клоун ,эту конференцию .Надо было оторвать основных союзников России и выдвинуть ультиматум , все .А сейчас будет ультиматум выдвигать ,Польша ,Украина и Недобалтика
    А они наговорили уже столько ,что их в серьез никто не воспринимает .Просто пук в лужу
  13. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 14:24
    Какие переговоры с мразью ? С ними сидеть за одним столом зашквариться !
  14. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 14:25
    Потери от дронов должны решаться с помощью дробовиков.
  15. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 15:05
    Посмотрим, как наше руководство умеет достигать своих целей, без поклонения полосатым террористам. Начинать нужно с претензий о воровстве средств РФ и не на поле зачинщиков.
  16. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:10
    Китай и Бразилия предложили созвать другую конференцию с участием как Украины, так и России.
    от б/украины там должна быть законная власть то есть янык.