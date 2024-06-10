Российский ресурс сообщает об отражённой ночной атаке ВСУ на Крым ракетами ATACMS
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Киевская хунта снова атаковала Крым, ударив по полуострову ракетами ATACMS, предварительно, в атаке участвовало не менее 12 оперативно-тактических ракет. Об этом сообщает ТГ-канал "Рыбарь".
По имеющимся данным, в ночь с воскресенья на понедельник, примерно в районе полуночи, украинские вооруженные формирования запустили по полуострову не менее 12 ракет ATACMS. Пуск производился из района Николаевской области. Целью ударов стали окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Местные жители подтверждают звуки взрывов от работы ПВО в ночное время.
Минобороны информации по отражению атаки не дает, какие цели были атакованы неизвестно. Однако, как пишет "Рыбарь", с большой вероятностью Киев бил по позициям 31 дивизии ВВС и ПВО. Наши ресурсы о каких-либо попаданиях не сообщают, власти Крыма тоже молчат. Никаких пожаров и возгораний ночью не было. Украиские инфорпомойки утверждают, что ракеты якобы поразили несколько комплексов С-300 и С-400, но никаких доказательств этому не приводят.
Тем не менее стоит ожидать новых атак ВСУ в преддверии 12 июня, когда будет праздноваться День России, уж этот праздник киевская хунта обязательно постарается испортить. Возможен комбинированный удар беспилотниками, ракетами и безэкипажными катерами.
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