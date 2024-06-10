Российский ресурс сообщает об отражённой ночной атаке ВСУ на Крым ракетами ATACMS

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Российский ресурс сообщает об отражённой ночной атаке ВСУ на Крым ракетами ATACMS

Киевская хунта снова атаковала Крым, ударив по полуострову ракетами ATACMS, предварительно, в атаке участвовало не менее 12 оперативно-тактических ракет. Об этом сообщает ТГ-канал "Рыбарь".

По имеющимся данным, в ночь с воскресенья на понедельник, примерно в районе полуночи, украинские вооруженные формирования запустили по полуострову не менее 12 ракет ATACMS. Пуск производился из района Николаевской области. Целью ударов стали окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Местные жители подтверждают звуки взрывов от работы ПВО в ночное время.



Минобороны информации по отражению атаки не дает, какие цели были атакованы неизвестно. Однако, как пишет "Рыбарь", с большой вероятностью Киев бил по позициям 31 дивизии ВВС и ПВО. Наши ресурсы о каких-либо попаданиях не сообщают, власти Крыма тоже молчат. Никаких пожаров и возгораний ночью не было. Украиские инфорпомойки утверждают, что ракеты якобы поразили несколько комплексов С-300 и С-400, но никаких доказательств этому не приводят.


Тем не менее стоит ожидать новых атак ВСУ в преддверии 12 июня, когда будет праздноваться День России, уж этот праздник киевская хунта обязательно постарается испортить. Возможен комбинированный удар беспилотниками, ракетами и безэкипажными катерами.
7 комментариев
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  1. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:33
    В Николаевской области есть межвидовой полигон в селе Широкий Лан,который ни разу ни значился в целях ...вот,скорей всего,оттуда и пускают...
    1. Третий район Звание
      Третий район
      +1
      Сегодня, 14:17
      ////////В Николаевской области есть межвидовой полигон в селе Широкий Лан,который ни разу ни значился в целях ...вот,скорей всего,оттуда и пускают...//////////

      Эти ракетные комплексы установлены на гусеничном , либо колёсном шасси. Так что запускать ракеты они могут откуда угодно.
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +3
    Сегодня, 13:40
    да было дело...но у нас в степях гроза была, так что понять сложно от чего бахало...но все живы , целы, вертолёты летают, поезда едут...стало быть наши парни из ПВО и не только работают на славу
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Крымский партизан 1974
      наши парни из ПВО и не только работают на славу

      good
  3. ААК Звание
    ААК
    +2
    Сегодня, 14:27
    "Наши ресурсы о каких-либо попаданиях не сообщают, власти Крыма тоже молчат... (С)".
    Точно такое-же полное молчание, как и результаты атаки бандер БЭК-ами на гражданский порт "Черноморнефтегаза" в бухте Ярылгачской неподалёку от пгт. Черноморское РК, когда БЭКом был потоплен гражданский буксир, хорошо, что хоть все члены экипажа спаслись...
    1. ААК Звание
      ААК
      +2
      Сегодня, 14:29
      Случилось это в ночь на 06.06.2024, но что в Интернете, что на ВО и других сайтах полная тишина, вот только бандеры выложили видео с камеры своего БЭК-а
  4. Горий Звание
    Горий
    0
    Сегодня, 15:04
    Уже бы местных шпионов припрягли что-ли метить все пусковые установки радиомаркерами из пневматики... ...Неужели спутники не видят их ,, Или это часть какого-то плана