Российские войска, продолжая наступательные действия по освобождению ДНР, продвинулись к северо-западу от населённого пункта Уманское. Само это село нашими войсками было освобождено несколько дней назад.Противник подтверждает потерю опорного пункта, который находился на правом берегу рукава, соединяющегося с Карловским водохранилищем. Перейдя через этот рукав, ВС РФ взяли под контроль около 1,5 кв. км территории, включая часть автомобильной дороги, ведущей в сторону села Новосёловка 1-я.Как уже сообщало «Военное обозрение», ВСУ к сегодняшнему дню утратили контроль как минимум над 80% села Новоалександровка, что к северо-западу от ранее освобождённого Очеретино. Обращает на себя внимание то, как ситуацию комментируют украинские военкоры.По данным паблика Deep State, отступили ВСУ по причине того, что «командование одного из подразделений территориальной обороны не сообщило соседним подразделениям о потере позиций». В итоге выход ВС РФ на новые позиции стал полной неожиданностью для тех, кого «не предупредило командование подразделения ТрО». И теперь российские войска добились огневого контроля над частью дороги Покровск-Константиновка. Это очень важная дорога с точки зрения снабжения гарнизона ВСУ в Константиновке и Часовом Яре. В командовании ТрО эти претензии пока не комментируют.

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