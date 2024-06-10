Украинские военкоры обвинили командование подразделения ТрО в продвижении ВС РФ в направлении дороги Покровск-Константиновка

12
Украинские военкоры обвинили командование подразделения ТрО в продвижении ВС РФ в направлении дороги Покровск-Константиновка

Российские войска, продолжая наступательные действия по освобождению ДНР, продвинулись к северо-западу от населённого пункта Уманское. Само это село нашими войсками было освобождено несколько дней назад.

Противник подтверждает потерю опорного пункта, который находился на правом берегу рукава, соединяющегося с Карловским водохранилищем. Перейдя через этот рукав, ВС РФ взяли под контроль около 1,5 кв. км территории, включая часть автомобильной дороги, ведущей в сторону села Новосёловка 1-я.





Как уже сообщало «Военное обозрение», ВСУ к сегодняшнему дню утратили контроль как минимум над 80% села Новоалександровка, что к северо-западу от ранее освобождённого Очеретино. Обращает на себя внимание то, как ситуацию комментируют украинские военкоры.

По данным паблика Deep State, отступили ВСУ по причине того, что «командование одного из подразделений территориальной обороны не сообщило соседним подразделениям о потере позиций». В итоге выход ВС РФ на новые позиции стал полной неожиданностью для тех, кого «не предупредило командование подразделения ТрО». И теперь российские войска добились огневого контроля над частью дороги Покровск-Константиновка. Это очень важная дорога с точки зрения снабжения гарнизона ВСУ в Константиновке и Часовом Яре. В командовании ТрО эти претензии пока не комментируют.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 13:40
    Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР — МО РФ.
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 14:01
      Похоже на то, что нелегитимный счёл донецкое направление некритичным и все силы бросил на то, чтобы остановить наше движение на Харьков.
      Как результат мы движемся на донецком направлении, а ВСУ устраивает мясные штурмы в Харьковской области, без очевидных успехов.
      В Киеве наверное считают что они самые умные? recourse
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 14:18
        Нет, они не считают, что они самые умные, им просто деваться некуда -надо показывать результат , поэтому и гонят все подряд под Липцы и Волчанск. Ведь они заранее определили направление удара на Белгородскую область ( под "мирную" конференцию в Швейцарии) , просто ВС РФ их упредили и связали боем на территории противника.
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 14:32
          Нет, они не считают, что они самые умные, им просто деваться некуда -надо показывать результат , поэтому и гонят все подряд под Липцы и Волчанск. Ведь они заранее определили направление удара на Белгородскую область ( под "мирную" конференцию в Швейцарии) ,...

          Если признать данное утверждение, то получается что ВСУ должно было теми силами, которые были в Харьковской области, не допустить наше наступления и сами легко перейти границу, а они несколько дней находились в прострации пока мы заняли около десяти населённых пунктов.
          С другой стороны зачем ВСУ снимать части с других участков фронта и гнать под Харьков, если у них был план наступления. Похоже всё-таки на то, что мы намеренно растягиваем для ВСУ фронт, чтобы сделать невозможным его держать ВСУ надлежащими силами. Видимо с этой целью и в Сумской области мы заняли село у Тёткино чтобы посадить ВСУ на шпагат. hi
          1. oleg-nekrasov-19 Звание
            oleg-nekrasov-19
            +2
            Сегодня, 14:36
            Да, думаю и к Херсонскому направлению стоит присмотреться , вот тогда уж точно не шпагат, а шпагатище! wink hi
            1. кредо Звание
              кредо
              +1
              Сегодня, 14:47
              Да, думаю и к Херсонскому направлению стоит присмотреться , вот тогда уж точно не шпагат, а шпагатище! wink hi

              Не буду гадать, но думаю, что обладая оперативной информацией наши командиры найдут ещё ни одно слабозащищённое место куда можно будет надавить для "поднятия" настроения как в Киеве так и в ВСУ.
              У нелегитимного сейчас единственный вариант удержания фронта на всё его протяжении это завалить ВСУ новобранцами мужского пола от 17 до 25 лет, учитывая то , что их ему всё равно не жалко. А уж если в Киеве решили наступать то однозначно заметут всех на фронт - и женщин и мужчин - при том, что англосаксы настойчиво этого требуют. soldier
              1. oleg-nekrasov-19 Звание
                oleg-nekrasov-19
                0
                Сегодня, 15:01
                так и будет, будут грести всех подряд , чтобы затыкать дыры в "тришкином кафтане" , но есь ТВД для укропа это сегодня домик из домино , пока стоит , хоть уже и начал пошатываться, где то надо просто дунуть , чтобы он посыпался.
    2. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +2
      Сегодня, 14:08
      Если это так, то в ближайшие дни ждем хорошие новости по Урожайному.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 14:14
      Яснобродовку уже с трех сторон обошли, а позади неё Карловское водохранилище.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 14:21
        Да, движение на Авдеевском направлении идет динамично и поступательно, не быстро, но верно. Везде для укропа организовываются мешки, куда он потом кидает резервы для стабилизации линии фронта.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 14:51
          Пишут что Новоалександровку взяли.
          1. oleg-nekrasov-19 Звание
            oleg-nekrasov-19
            0
            Сегодня, 14:58
            да, взяли , укроп держался , потом посыпался и побежал, наши продолжают движение