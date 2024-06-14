«Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков»,

Повлияют ли выборы в Европарламент на позицию ЕС по Украине?

Аргументы против

Аргумента за

«Нам нужно дожить до ноября, когда пройдут президентские выборы в Америке. Если к тому времени не разразится война за линией российско-украинского фронта и если победит Дональд Трамп и будут хорошие результаты европейских выборов, то мы сможем создать панзападную трансатлантическую мирную коалицию и остановить войну»,

На прошлой неделе глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил о планах создания в этом году «панзападной трансатлантической мирной коалиции» для прекращения войны в Украине. По словам Орбана, это станет возможным в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и удачных для противников военной помощи Украине выборов в Европарламент и местных выборов в странах ЕС.Позиция Виктора Орбана вполне определенна – он давно выступает за прекращение военного конфликта на Украине и против расширения Киеву военной помощи. Более того, на одном из публичных выступлений он заявил, что венгерское правительство намерено препятствовать странам Европы вступить в войну с Россией. А такая подготовка, по мнению венгерского правительства, уже идет.– заявил премьер-министр Венгрии еще в конце мая, подчеркнув, что рабочие группы в штабе НАТО в Брюсселе уже изучают, как альянс может принять участие в конфликте.Одним из выходов из ситуации Орбан видит создание антивоенной коалиции, существование которой станет возможной в случае победы на выборах в США Дональда Трампа и «правых» – на выборах в Европе.Но насколько планы Орбана реализуемы? Возможно ли создание подобной коалиции?Определенные надежды Виктор Орбан возлагал на состоявшиеся на днях выборы в Европарламент – по его словам, рискованным планам НАТО и Евросоюза можно было помешать, проголосовав на выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир. Однако по итогам выборов, несмотря на усиление правых партий, можно констатировать, что они не принесли никаких существенных изменений.Несмотря на локальные успехи правых и радикальных правых партий (особенно это касается Франции, Австрии и ФРГ), основные левоцентристские и либеральные партии, а также партии зеленых сохраняют большинство в парламенте. Европейская народная партия (EPP), членом которой является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, побеждает на выборах в Европарламент (в основном за счет победы ХДС в Германии). Она уже пообещала, что большинство в парламенте будет «проевропейским и проукраинским».Наибольшего успеха добилось «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которое набрало 32 % голосов, в то время как партия президента Макрона – 15,2 %. Из-за этого Макрон даже распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Чем они завершатся – пока неясно, однако, говоря о перспективах мирной коалиции, следует отметить, что позиция по Украине у Ле Пен достаточно двойственная, и она старается быть политкорректной и держаться в русле общеевропейской политики – т. е. отправить французскую армию на Украину она не позволит, но будет ли предпринимать какие-то серьезные шаги для достижения мира, неизвестно.Критикующая антироссийские санкции Австрийская партия свободы (АПС) одержала победу на выборах в Европарламент в Австрии с 25,7 % голосов, что говорит о том, что страна, вероятно, будет дистанцироваться от военных инициатив Запада, однако глобально на эти решения едва ли сможет повлиять.Добившаяся же значительных успехов в ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая открыто выступает за мир и против оказания Украине военной помощи, заняла второе место с 15,6 % голосов, опередив Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Шольца. Однако АдГ с высокой вероятностью окажется в изоляции в Европарламенте, поскольку даже французское «Национальное объединение» заявило, что не будет вступать с ними в коалицию.Евродепутат от «Альтернативы для Германии» Гуннар Бек совершенно обоснованно сомневается, что новый состав Европарламента как-то повлияет на политику Брюсселя в отношении Украины.Действительно, общий баланс сил между политическими группами и фракциями в структуре Европейского парламента практически не изменился, что не позволяет говорить о том, что эти выборы каким-то образом повлияют на политику Запада.А значит – мы можем перейти к основным аргументам против и объяснить, почему вероятность создания «панзападной трансатлантической мирной коалиции», о которой говорит Орбан, невелика.Во-первых, выборы в Европарламент, на которые возлагал некоторые надежды лидер Венгрии, не принесли никаких существенных изменений в расклады политических сил, о чем уже было сказано выше.Во-вторых, выборы в Европарламент в принципе едва ли могут серьезно повлиять на политику Европы, поскольку она не обладает достаточным суверенитетом для того, чтобы самостоятельно создавать некие альянсы.Евросоюз – это крупнейшая транснациональная организация глобального управления, которая совершенно не заботится об интересах национальных государств. Это глобалистская структура, которая преследует глобальные цели, и было бы неразумно полагать, что выборы в эту структуру серьезным образом на что-то повлияют. Евросоюз сильно зависит от США и глобальных игроков и часто принимает решения, которые несут ущерб многим европейским странам.Создание некой мирной коалиции возможно в первую очередь на уровне национальных государств – на встрече лидеров этих государств, если в таковых победят независимые «правые» политические силы, но никак не на уровне наднациональных глобалистских структур. Европа же с нынешними политическими лидерами слишком безвольна и целиком ориентируется на мнение глобалистов и американских демократов.Тем не менее некоторые шансы на создание некой коалиции сохраняются, хотя вопрос ее создания будет по большей части зависеть от итогов выборов в США, и сам Виктор Орбан это прекрасно осознает.– утверждал он.То есть надежду на создание такой коалиции Орбан связывает с Дональдом Трампом, который неоднократно обещал остановить войну. В случае если Трамп не откажется от своих намерений, а Республиканская партия покажет более-менее приемлемые результаты, то вполне вероятно, что американский президент постарается повлиять на Европу, чтобы она изменила свою позицию, и в таком случае некая коалиция вполне возможна. Таким образом, если она и будет создана, то благодаря доброй воле Трампа.В Европе найдутся те, кто поддержат создание подобной коалиции – конечно, Виктор Орбан будет одним из первых, кто это сделает, недаром он встречался с Трампом и обсуждал с ним какие-то важные вопросы – однако насколько она может быть широкой, сложно сказать.Так или иначе, создание подобной коалиции станет возможным только при избрании Трампа и лишь в том случае, если он захочет ее сформировать.