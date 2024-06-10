Замглавы Минпромторга: В России появится новая судостроительная верфь

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Замглавы Минпромторга: В России появится новая судостроительная верфь

В России появится новая судостроительная верфь, на данный момент определяется место для ее строительства. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Минпромторг реализует проект новой судостроительной верфи, ее появление следует ожидать примерно в 2031–2032 годах. На данный момент рассматривается вопрос о ее месте нахождения, а также просчитываются все варианты. Предварительно, она может располагаться на северо-западе России, возможно, в районе Санкт-Петербурга. По самому новому предприятию информации нет, вероятно, оно будет рассчитано на строительство как гражданских судов, так и боевых кораблей.



Решение о месте строительства новой верфи будет приниматься на основании дальнейшего сравнительного анализа с учетом всех рисков и ограничений по площадкам, влияющих на возможность, сроки и стоимость реализации проекта. Ориентировочный срок реализации проекта — 2031–2032 годы.

- приводит ТАСС слова Евтухова.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк рассматривает варианты строительства двух новых верфей на противоположных концах России. По его словам, одну верфь хотят заложить на Дальнем Востоке, вторую — на Северо-Западе. На строительство обеих верфей будет отведено пять лет. На данный момент ВТБ контролирует Объединенную судостроительную корпорацию, которая в последнее время начала работать в убыток, а не приносить прибыль.
43 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Роман_ Звание
    Роман_
    -3
    Сегодня, 13:47
    О про самолеты и космическую станцию стало стыдно писать, теперь когда нибудь, где нибудь, возможно будет верфь или пристань для прогулочной яхты.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 13:55
      Не волнуйтесь ,теперь можно яхты строить в России.Был на презентации "миллионника" на шару.Прелесть, но 100 млн руб для меня многовато пока. laughing
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 14:02
        Цитата: tralflot1832
        но 100 млн руб для меня многовато пока.

        Проиндексируют пенсию и вуаля ! wink
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 15:19
          Цитата: Uncle Lee
          Проиндексируют пенсию и вуаля !

          От такой индексации интоксикации бы не случилось... feel
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 15:21
            Цитата: isv000
            интоксикации бы не случилось.

            Ничего не будет ! Ни-че-го !
            1. isv000 Звание
              isv000
              0
              Сегодня, 15:23
              Цитата: Uncle Lee
              Ничего не будет ! Ни-че-го !

              Даже индексации?! belay
              1. Uncle Lee Звание
                Uncle Lee
                0
                Сегодня, 15:26
                Цитата: isv000
                Даже индексации?!

                А она есть ! Каждый август, за три балла, рублей на 262.... crying
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 14:04
        Пять лет будут строить верфи, построят через семь-восемь лет, сейчас выбирают место строительства.
        Они что два-три года будут выбирать место строительства? what
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 14:32
          В начале июля ,Костин должен озвучить место строительства мега- верфи под Питером.Товарищ Мишустин обязал.
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Сегодня, 15:22
            Цитата: tralflot1832
            В начале июля ,Костин должен озвучить место строительства мега- верфи под Питером.Товарищ Мишустин обязал.

            А что бы не провести глубокую модернизацию Мурманской судоверфи? Платформы буровые строить научились, построят и любой пердимонокль... hi
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              +1
              Сегодня, 15:30
              С Мурманской чудоверфью которая не " Петухах" всё плачевно ,но судоремонтом занимается.Новатэковская чудоверфь в Белокаменке ,будет перепрофилирована в СПГ завод ,к нему от Питера трубу протянут через ,Карелию и Мурманскую область.
              1. isv000 Звание
                isv000
                0
                Сегодня, 15:38
                "Петушинку" можно прокачать, + 35-й завод подключить. Всё легче чем с нуля в сопках долбиться... Большой рубль и ресурсы чудеса делают...
        2. Альф Звание
          Альф
          -2
          Сегодня, 15:13
          Цитата: Бородач
          Они что два-три года будут выбирать место строительства?

          Откаты будут согласовывать.
    2. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 14:00
      А если бы государство стало строить новый космодром, ты бы заныл об этих ферфях. Корабли строить надо, заголосил бы ты.

      Хорошая новость!
      1. Роман_ Звание
        Роман_
        0
        Сегодня, 14:13
        Государство построило космодром, пусков с него почти нет. Еще один зачем? Если построят верфь будет здорово, но подача статьи - опять в далеком далеко будущем будет.
        1. Стирбьорн Звание
          Стирбьорн
          0
          Сегодня, 15:20
          Цитата: Роман_
          Государство построило космодром, пусков с него почти нет. Еще один зачем? Если построят верфь будет здорово, но подача статьи - опять в далеком далеко будущем будет.

          Суперверфь построили на Дальнем Востоке - "Звезда", только без корейцев дело не идет, похоже.
    3. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 14:14
      При всём уважении к Санкт-Петербургу, строить новую верфь в 200 км от границы с блоком НАТО, представляется уже слишком опрометчивым. Довольно большие затраты жалко будет потерять.
      Да к тому же Балтийский завод уже зажали со всех сторон проекты под застройку жилья.
      Аналогичная ситуация с Алмазом. Пока что держатся лишь Адмиралтейские верфи и то не понятно как долго, уж слишком лакомый кусок берега Невы на которых они все расположены.
      Так что может быть что рассматривается Архангельск, как вариант.
      1. bugagich Звание
        bugagich
        +1
        Сегодня, 15:03
        Во времена Матвиенко, была идея "переноса" адм. верфей. Понятно зачем. Вроде бы отбрехались, и забыли про это стервятничество. Но с тех пор или нет точно не скажу, а половина территории адм. верфей считается арендованой у города. Каждый год туда является городская комиссия. Завод, понятно, не желает вкладываться в ту часть. И потихоньку перетаскивает пожитки. Соответственно, "городская" часть верфей медленно чахнет...
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 15:13
          Во времена Матвиенко, была идея "переноса" адм. верфей. Понятно зачем...

          Да, а ещё была уже более поздняя идея перенести Большой порт Санкт-Петербурга в Усть-Лугу и застроить всё жильём. Пока не получилось у стервятников.
          Зато они уже убили Севкабель и загадили западную часть Васильевского острова новым жильём и сейчас потирают ручёнки, чтобы намыть северную часть Финского залива до Сестрорецка и провернуть тот же финт.
          Вообщем не знаю, где планируют строить новую верфь на Северо-Западе но за право строить жильё на берегу рек, озёр или морей барыги строительной отрасли готовы платить такие деньги которые верфям и не снились.
      2. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        0
        Сегодня, 15:18
        Цитата: кредо
        При всём уважении к Санкт-Петербургу, строить новую верфь в 200 км от границы с блоком НАТО, представляется уже слишком опрометчивым. Довольно большие затраты жалко будет потерять.
        Да к тому же Балтийский завод уже зажали со всех сторон проекты под застройку жилья.
        Аналогичная ситуация с Алмазом. Пока что держатся лишь Адмиралтейские верфи и то не понятно как долго, уж слишком лакомый кусок берега Невы на которых они все расположены.
        Так кто грозит питерскому судостроению - НАТО, или местные застройщики?! Архангельск в этом плане лучше, конечно, со всех сторон - и НАТО далеко, и под элитное жилье спроса никакого wassat
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 15:24
          Так кто грозит питерскому судостроению - НАТО, или местные застройщики?!

          И те и другие, если конечно Вас это так забавит.
      3. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 15:30
        Цитата: кредо
        При всём уважении к Санкт-Петербургу, строить новую верфь в 200 км от границы с блоком НАТО, представляется уже слишком опрометчивым.

        Архангельск забит под завязку. Я бы внимательнее посмотрел на Мурманск. Фрицы, как не бомбили, так и не смогли взять город-герой. Залив глубоководный и незамерзающий, под охраной Северного флота. Логистика налажена, места под строительство - вагон и маленькая тележка. На СМП прямой выход, т. е. связь с ДВ и Азией есть. И самое главное - есть базовый объект - судоверфь. hi
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 15:38
          Архангельск забит под завязку. Я бы внимательнее посмотрел на Мурманск. Фрицы, как не бомбили, так и не смогли взять город-герой. Залив глубоководный и незамерзающий, под охраной Северного флота. Логистика налажена, места под строительство - вагон и маленькая тележка. На СМП прямой выход, т. е. связь с ДВ и Азией есть. И самое главное - есть базовый объект - судоверфь. hi

          Намеренно не стал упоминать Мурманск, поскольку не понятно какого тоннажа суда на новой верфи собираются строить, а Мурманск теперь от НАТО тоже не далеко находится. Аналогично с Петрозаводском, не говоря уж про Калининград и Выборг.
          Можно рассматривать Рыбинск, Нижний Новгород или Зеленодольск, опять же исходя из габаритов будущих судов и расстояния от западных границ.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 13:50
    Ориентировочный срок реализации проекта — 2031–2032 годы.
    Долгонько !
    ВТБ контролирует Объединенную судостроительную корпорацию, которая в последнее время начала работать в убыток
    Банкиры - судостроители - абсурд ! У банкиров один критерий -прибыль! am
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 13:59
      У Костина живые деньги.Он на прошлом ПМЭФ ратовал за дополнительную приватизацию- до ратовался! bully Костин теперь носом роет,запасаемся поп корном и наблюдаем.
    2. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +1
      Сегодня, 15:13
      Цитата: Uncle Lee
      Банкиры - судостроители - абсурд ! У банкиров один критерий -прибыль!

      Старые верфи чем не их устраивают, в Питере?! Скорее всего Адмиралтейские верфи, Северную верфь и Балтийский завод "оптимизируют" в какой-нибудь долгострой в Ленобласти, а ихние площади под элитную застройку! Вот вам и прибыль будет! fellow
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +8
    Сегодня, 13:57
    На данный момент ВТБ контролирует Объединенную судостроительную корпорацию, которая в последнее время начала работать в убыток, а не приносить прибыль.

    Вот это я понимаю работа манагеров ! Завалены заказами лет на 15 и верфь приносит убыток
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 14:05
      Цитата: APASUS
      Вот это я понимаю работа манагеров !

      Из банкира судостроитель, как из собачьего хвоста сито ! feel
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 14:08
        Цитата: Uncle Lee
        Из банкира судостроитель, как из собачьего хвоста сито !

        А он не судостроитель,он просто контролер .Что бы деньги не уходили на сторону .Это я всегда удивляюсь ,когда читаю про банкротство Ликеро-водочного предприятия .Это как надо воровать ?
      2. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        +3
        Сегодня, 14:30
        Из Костина и банкир примерно того же уровня. Сравните ВТБ, Сбер и Тиньков. Костин друган и коллега нашего президента - это его единственная заслуга.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 14:14
      Любимое занятие некоторых " манагеров" было уходить в " долгострой".Сейчас государство в лице Костина и ГТЛК ломают эту практику через колено.ГТЛК ранее до 2022 г работало на западе.У неё 4 млрд $ активов летало,плавало,ездило в лизинге у западных партнёров.Когда я это узнал ,ухи наелся.
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 14:00
    И снова - "Где та, где та посредине те лета"?
  5. лесничий Звание
    лесничий
    +3
    Сегодня, 14:00
    Было бы не плохо построить верфь и в Новороссийске. Рабочих рук полно, коммуникации все есть и транспортная система развита. Война вечно продолжаться не может, а место очень удобное, вся логистика есть.
    1. Сергей Prutkov55 Звание
      Сергей Prutkov55
      +4
      Сегодня, 14:21
      В Николаеве строились авианесущие крейсера. Там есть место для строительства. Не вечно же там будут гуцулы !
    2. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 14:23
      В Новоросе климат очень не очень, ливни, торнадо, пассаты/муссоны, я удивляюсь как там ещё нефтяные и зерновые терминалы работают, хотя в бухте, может, и потише
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 14:02
    Новость конечно хорошая. Только когда она спустит на воду первый корабль? А они нужны - еще позавчера.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 14:03
    Новая...
    Ишь ты!
    Стесняюсь спросить...
    А старые (советские) уже все восстановлены?
  8. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +4
    Сегодня, 14:20
    Зачем изобретать велосипед ? Судостроительные заводы есть в Херсоне и Николаеве. Выгнать гуцулов и возродить производство.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Сергей Prutkov55
      Судостроительные заводы есть в Херсоне

      Бывал на ССЗ...На стапеле стоял лихтеровоз "А. Косыгин" hi
  9. Старый еврей Звание
    Старый еврей
    +3
    Сегодня, 14:24
    Верфи нужны - это верно. Контроль за расходами жесточайший. Но место строительства - район С.Петербурга - вызывает вопросы. Балтика закрытое море, практически внутреннее море НАТО. Дания закроет проливы для прохода русских кораблей и что делать? Пока Россия не контролирует побережье хотя бы до Калининграда, говорить о строительстве нет смысла.
    По Дальнему Востоку. Строить надо на берегу Охотского моря, которое желательно сделать внутренним морем России. Хоккайдо - это продолжение Курильской гряды.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 14:35
      В таком же положении ВСЕ судостроительные предприятия, кроме Советской Гавани. Всё наши моря заперты странами НАТО, кроме выходящих в Тихий океан. Кстати, перед войной американцы планировали в Советской Гавани построить огромное судостроительное предприятие. Предполагалось, что в предстоящей войне на Тихом океане мы будем союзниками. Но с подписание пакта Молотова-Риббентропа и особенно после начала Советско-финской войны все планы были отменены.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 15:24
      Цитата: Старый еврей
      Строить надо на берегу Охотского моря

      В Большом Камне есть ССК Звезда....Поинтересуйтесь, что там строят. hi
  10. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 14:39
    В нулевые был запланирован перенос Балтийского завода под Выборг, а Адмиралтейских верфей - в Кронштадт.
    Непонятно, чем при этом будут заниматься жители Петербурга. Нахрена шесть миллионов народу пинающего вола?