Замглавы Минпромторга: В России появится новая судостроительная верфь
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В России появится новая судостроительная верфь, на данный момент определяется место для ее строительства. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Минпромторг реализует проект новой судостроительной верфи, ее появление следует ожидать примерно в 2031–2032 годах. На данный момент рассматривается вопрос о ее месте нахождения, а также просчитываются все варианты. Предварительно, она может располагаться на северо-западе России, возможно, в районе Санкт-Петербурга. По самому новому предприятию информации нет, вероятно, оно будет рассчитано на строительство как гражданских судов, так и боевых кораблей.
Решение о месте строительства новой верфи будет приниматься на основании дальнейшего сравнительного анализа с учетом всех рисков и ограничений по площадкам, влияющих на возможность, сроки и стоимость реализации проекта. Ориентировочный срок реализации проекта — 2031–2032 годы.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк рассматривает варианты строительства двух новых верфей на противоположных концах России. По его словам, одну верфь хотят заложить на Дальнем Востоке, вторую — на Северо-Западе. На строительство обеих верфей будет отведено пять лет. На данный момент ВТБ контролирует Объединенную судостроительную корпорацию, которая в последнее время начала работать в убыток, а не приносить прибыль.
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