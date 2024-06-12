Как Суворов разгромил 40-тысячную турецкую армию в сражении при Козлудже



Сражение при Козлуджи. Источник: И. Ф. Антинг. Жизнь и военные деяния генералиссимуса, князя Италийского графа Суворова-Рымникского. СПб., 1799–1800.

Предыстория

Наступление войск Каменского и Суворова



Михаил Федотович Каменский (1738–1809) – полководец екатерининской эпохи, генерал-фельдмаршал, поклонник прусских военных порядков и Фридриха II. В 1806 году крайне неудачно действовал против французов. Портрет работы неизвестного художника, конец XVIII века. Государственный мемориальный музей им. А. В. Суворова.

Разгром противника



Сражение при Козлуджи. Источник: Военная энциклопедия И. Д. Сытина». Санкт-Петербург; 1913 год.

Итоги



Генералиссимус, граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, князь Италийский. Неизвестный художник, XIX век. Государственный военно- исторический музей А. В. Суворова.

Во время кампании 1773 года русская императрица Екатерина II требовала от главнокомандующего Румянцева решительных действий: форсировать Дунай, разбить армию визиря, стоявшего у Шумлы. Но Пётр Александрович считал, что его войск недостаточно для решительного наступления и ограничился рядом демонстраций. В частности, Вейсман совершил рейд на Карасу, Суворов бил врага у Туртукая.В июне Румянцев попытался атаковать Силистрию (её оборонял 30-тысячный гарнизон), но получив известие о движении турецкой армии ему в тыл, отошел за Дунай. Вейсман разгромил неприятеля при Кайнарджи, но сам пал в этой битве: 5 тыс. русских против 20 тыс. османов, пять тысяч турок было истреблено. Гибель «Русского Ахилла» опечалила всю армию. Александр Суворов, друживший с ним, писал: «Вейсмана не стало, я остался один…»На правом берегу Дуная в Гирсово остался только небольшой отряд Суворова (3 тыс.). Ободрённые уходам армии Румянцева, турецкий 10-тысячный корпус атаковал Гирсово, но был разбит Александром Суворовым. Отряд Суворова, единственный из всей армии, зимовал на правом берегу.Императрица была недовольна главнокомандующим и требовала решительных действий, война затянулась. Но фельдмаршал не изменил своему плану и отложил наступление до следующего года.Во время кампании 1774 года Румянцев, несмотря на нехватку войск и другие проблемы, решил нанести по противнику решительный удар и дойти до Балкан. Свою 50-тысячную армию он разделил на 4 корпуса (отряда). Главную роль должны были сыграть корпуса Каменского и Суворова (по 10 тыс. штыков и сабель). Они получили задачу наступать на Шумлу и разгромить армию визиря. Корпус Репнина был их резервом. Корпус Салтыкова действовал на силистрийском направлении. Корпус Румянцева составлял общий резерв.Дивизия Каменского из района Измаила, форсировавшая Дунай в низовьях Дуная, и дивизия Суворова у Гирсово должны были развить наступление в направлении на Базарджик, Козлуджи и Шумлу. Наступление началось в мае 1774 года. 11 мая корпус Каменского занял Карасу, 11 мая – разбил турецкий отряд при Абтате. 2 (13) июня Каменский выбил из Базарджика 5-тысячный турецкий авангард.8 (19) июня дивизия Каменского находилась возле Базарджика, войска Суворова примерно 10 км западнее. Отряд Суворова шёл худыми дорогами, а иногда и вообще без дорог, по безлесной и безводной степи. Александр Васильевич сознательно затягивал соединение своего отряда с Каменским, чтобы тот не мог помешать его замыслам. В ночь на 9 (20) июня обе дивизии соединились у деревни Юшенли и выступили в направлении на Козлуджи.Тем временем из Шумлы навстречу русским шла 40-тысячная турецкая армия под командованием Хаджи-Абдул-Резака (25 тыс. пехоты и 15 тыс. конницы), которая должна была взять Гирсово. Утром 9 июня противников разделял лес Делиорман, через который шла узкая дорога из района Юшенли на Козлуджу.На разведку в лес были направлены сербские гусары (Сербский полк). Они напоролись на крупные силы противника и откатились назад. Пехота Суворова построилась в каре. Турки, пытаясь использовать первый успех, атаковали русскую пехоту. Из-за узости открытого пространства и русские, и турки могли использовать только малую часть своих сил.В первой линии русской пехоты было всего 2 батальона егерей и 1 батальон гренадер. Этими батальонами командовал лично Суворов. Когда турки пытались обойти наши фланги, они были усилены частями Каменского. Столкнувшись с серьёзным сопротивлением, османы смешались и стали отходить.С этого момента командование полностью принял Суворов. Каменский посчитал, видимо, что продолжать сражение опасно, так как перед ними могут быть превосходящие силы врага. Он остался с основными силами дивизии у Юшенли. Каменский не желал действовать по плану Суворова, которого считал «младшим» генералом (он получил чин генерал-поручика на несколько месяцев позже Каменского). Румянцев, отправляя двух генералов за Дунай и не желая обидеть Александра Васильевича, не подчинил его Каменскому.Стоит отметить, что Михаил Фёдорович Каменский был своеобразным человеком. С одной стороны, храбрый и решительный командир, хороший тактик. Но он был хорошим исполнителем, инициативу не проявлял. Среди русских генералов выделялся образованием и обширными познаниями, в особенности по математике.С другой стороны, это был командир прусской школы. Поклонник прусского короля Фридриха Великого, у которого учился. Каменский во всём подражал прусскому королю-полководцу.Суворов не признавал прусской школы, палочной системы и линейной тактики. Каменский делал переходы днем, Суворов – вечером и ночью, в самые жаркие часы войска отдыхали. Каменский слепо придерживался линейного построения, Суворов предпочитал колонны и батальонные каре. Каменский перед превосходящими силами врага готовился маневрировать, обороняться и отходить. Суворов признавал только наступление.По наблюдениям современников, Каменский был вспыльчивым, грубым и жестоким человеком, плохо обращался с солдатами и крепостными. В итоге и погиб от руки своего крепостного.Суворов, прозванный «Генералом-вперёд», несмотря на превосходство противника в силах и утомлённость войск длительным маршем в условиях жары и нехватки воды, решил атаковать. Он понимал, что его войска качественно превосходят врага, уже надломленного первой неудачей, и надо сохранить инициативу и наступать, пока враг не пришёл в себя. От пленных он знал, что перед ним вся турецкая армия, и стремился одним решительным ударом покончить с ней.В дивизии русского полководца было семь батальонов пехоты – по приблизительной оценке, не более 3,5–4 тыс. человек, и 3–4 тыс. человек конницы. Таким образом, общая численность его войск не превышала 7–8 тыс. человек. Но османы не знали, сколько перед ними русских и сколько может выйти из леса. Турецкое командование было ошеломлено встречным боем, турки думали, что русские стоят ещё под Гирсово.Суворовцы совершили ещё один трудный 8-километровый марш по лесу, выбив оттуда противника. Отряд Суворова вышел на южную опушку леса. Войска построились: три батальона (гренадерский и два егерских) в каре побатальонно в первой линии, два пехотных полка (Суздальский и Севский), составившие одно каре, стали во второй линии, кавалерия по крыльям.Отбивая контратаки турок, Суворов несколько раз перегруппировывал свою пехоту: в некоторые периоды каре составляли одну линию, затем вторая линия восстанавливалась. Сам полководец всё время был с солдатами, подбадривал их, увлекал их вперёд.Отражая огнем и штыками атаки неприятеля, русская пехота при поддержке конницы, упорно шла вперёд, и пройдя 7–8 км, подошла к вражескому лагерю. Беспорядочные османские толпы, которые раз за разом атаковали русских, пытаясь расстроить каре, отбивали. Подвезли 10 пушек, которые начали обстрел турецкого лагеря. Турки уже были сильно деморализованы и, не выдержав обстрела, бежали. Задние ряды настигала и рубила русская кавалерия – гусары и казаки.Османов почти не преследовали, так как солдаты были полностью истощены маршем и боем. Солдаты просто падали замертво от изнеможения и страшной усталости. Сражение продолжалось около 10 часов (с 12 до 22 часов). Части Суворова находились в движении с небольшими перерывами 19 часов (с 1 часа до 22 часов) и прошли за это время более 35 км, из которых 15 км с боем.Общие потери русских – более 200 человек; потери турок – около 3 тыс. Большая часть османской армии просто разбежалась. Трофеями русских стала вся артиллерия (29 пушек), различное имущество в брошенном обозе и лагере.Победа при Козлуджи окончательно сломила волю турецкого командования. Румянцев в это время двинул войска на Силистрию, Салтыков – на Рущук. Отряд бригадира Заборовского двинулся за Балканы, сея ужас и панику во вражеских рядах. В самой Шумле деморализованные поражением войска бунтовали и дезертировали.Турция была на грани полной военной катастрофы, у неё не было армии, чтобы продолжать войну. Русские войска могли легко развить масштабное наступление за Дунаем. Османы запросили перемирия, а затем мира. Через две недели после сражения по предложению визиря начались мирные переговоры, а через месяц заключен Кючук-Кайнарджийский мир.Крым был объявлен независимым от Османской империи. Россия получила Большую и Малую Кабарду, Азов, Керчь и Еникале, Кинбурн с округой и прилегавшей к нему степью между Днепром и Бугом. Русские корабли могли свободно ходить по турецким водам; русские подданные получили право пользоваться всеми теми выгодами, которыми пользовались в пределах Турции союзные туркам народы. Порта предоставила представителям России принимать на себя роль защитников славян (подданных Турции) и ходатайствовать за них.