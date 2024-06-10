На заводе по производству боеприпасов и ПЗРК в Польше прогремел взрыв

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На заводе по производству боеприпасов и ПЗРК в Польше прогремел взрыв

Находит своё подтверждение информация о взрыве на одном из военно-промышленных предприятий Польши. Речь идёт об оружейном заводе компании Меско (Mesko). Основной специализацией завода являлось производство различного вида боеприпасов, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

Завод находится в местечке Скаржиско-Каменна Свентокшиского воеводства – между Варшавой и Жешувом, небезызвестным хабом для переправки оружия Украине. До упомянутого Жешува от завода около 150 км.



По последним данным, взрыв прогремел на территории цеха, где находилось топливо для ракет и реактивных снарядов. В других польских источниках утверждается, что взрыв прогремел в цеху металлообработки.

В последнее время завод занимался также производством ПЗРК «Пиорун», которые активно поставляются на Украину. Также компания Mesko производит 122-мм снаряды Feniks.

В результате взрыва и возникшего пожара погиб, как утверждается один человек. Это 59-летний рабочий предприятия.

Пресс-секретарь районного управления полиции Ярослав Гвоздь:

Сообщение о происшествии мы получили около 11 часов утра. Пожарные к настоящему моменту с пожаром справились. Ущерб предстоит оценить. На месте работает следственная группа, устанавливающая причину произошедшего.
22 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +6
    Сегодня, 14:11
    Ура!!! Началось!!! am
    Гори, гори ясно,
    Чтобы не погасло. good
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:01
      Это не мы, это свет Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа, расположенного рядом с заводом болота. bully
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +4
    Сегодня, 14:11
    Славненько то как!
    Главное, совершенно случайно.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:23
      Это они сьели что- нибудь. Может,просрочку...
  3. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 14:12
    По вашим словам бумкнуло около 11 часов. Сейчас там 13:10 и уже потушили.
    Тааак, мелкий бумчик на самом деле. Обидно.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 14:24
      Лиха беда - начало. Будем надеяться, дальше будет продуктивнее.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:12
    На заводе где производят ПЗРК ,при взрыве погиб один рабочий . Разве это взрыв ? Там ВВ столько ,что кирпичи от здания, могли до Жечува долететь
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 14:17
      Мелочь, а приятно..............
  5. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +3
    Сегодня, 14:13
    Россию уже обвинили? Или только собираются?
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 14:18
    Опять злобные москали? Сколько же можно Петрову с Бошировым кочевряжиться? А может те же хохлоботы на яхте с Сев. потока? Типа на трейлере мимо ехали и опять в ластах спрыгнули...)))
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:22
    — «Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья!» ...
  8. Arzt Звание
    Arzt
    +3
    Сегодня, 14:22
    Надо соблюдать технику безопасности! laughing
  9. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +2
    Сегодня, 14:24
    Надеюсь, что с нашей стороны потерь нет!
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:24
    Лиха беда - начало
    (Народная мудрость)
  11. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 14:25
    Вот карма начала настигать и поляков за их деяния....
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:29
    Как всегда... если это не "проблемы перевода" то... да что угодно могло произойти, опасное производство, всякое бывает.
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 14:30
    Надеюсь, что цех восстановлению не подлежит?
  14. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 14:41
    А нефиг курить в неположенных местах.
  15. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 14:52
    До упомянутого Жешува от завода около 150 км.

    Вот когда Жешув взорвется, тогда будет о чем говорить
  16. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    0
    Сегодня, 15:18
    Ну тут по классике))
    Побольше бы таких неожиданностей на территории вражеских государств!
  17. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 15:23
    На заводе по производству боеприпасов и ПЗРК в Польше прогремел взрыв

    Надеюсь имеются серьёзные повреждения.
  18. Everevil Звание
    Everevil
    0
    Сегодня, 15:28
    Побольше таких взрывов!
    Ну и это не мы, конечно. И даже если мы, то не мы. Но поляки скажут, что мы. А нам и самим будет приятнее думать, что мы yes