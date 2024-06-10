На заводе по производству боеприпасов и ПЗРК в Польше прогремел взрыв
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Находит своё подтверждение информация о взрыве на одном из военно-промышленных предприятий Польши. Речь идёт об оружейном заводе компании Меско (Mesko). Основной специализацией завода являлось производство различного вида боеприпасов, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня.
Завод находится в местечке Скаржиско-Каменна Свентокшиского воеводства – между Варшавой и Жешувом, небезызвестным хабом для переправки оружия Украине. До упомянутого Жешува от завода около 150 км.
По последним данным, взрыв прогремел на территории цеха, где находилось топливо для ракет и реактивных снарядов. В других польских источниках утверждается, что взрыв прогремел в цеху металлообработки.
В последнее время завод занимался также производством ПЗРК «Пиорун», которые активно поставляются на Украину. Также компания Mesko производит 122-мм снаряды Feniks.
В результате взрыва и возникшего пожара погиб, как утверждается один человек. Это 59-летний рабочий предприятия.
Пресс-секретарь районного управления полиции Ярослав Гвоздь:
Сообщение о происшествии мы получили около 11 часов утра. Пожарные к настоящему моменту с пожаром справились. Ущерб предстоит оценить. На месте работает следственная группа, устанавливающая причину произошедшего.
East News, Piotr Molecki
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