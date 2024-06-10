МИД России: президента Франции могут обвинить в соучастии в преступлениях киевского режима
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Президента Франции Эммануэля Макрона могут официально обвинить в соучастии в преступлениях киевского режима. Существуют доказательства его причастности к ним.
Такое заявление сделал журналистам агентства РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
На уровне заявлений Макрона в стремлении демонстрировать свои наполеоновские подходы он делает серьезнейшие заступы, пытаясь спровоцировать эскалацию на территории России и в отношении России
- сказал дипломат.
Незадолго до этого министр иностранных дел Сергей Лавров сделал предупреждение Парижу относительно находящихся на Украине французских военных, имеющих статус инструкторов или наемников. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что все они теперь являются законными целями для Вооруженных сил РФ. По словам министра, у него есть основания говорить, что военнослужащие ВС Франции уже действуют на украинской территории.
После подведения неутешительных для себя итогов выборов в Европарламент Макрон высказал беспокойство успехами правых европейских партий, в большинстве своем требующих прекращения помощи Киеву.
Собственно, регулярные целенаправленные бомбардировки жилых кварталов и гражданских объектов в новых и традиционных регионах России свидетельствуют о том, что у руля киевского режима и украинской армии находятся военные преступники. И каждый, кто оказывает им помощь и поддержку, автоматически становится их соучастником.
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