МИД России: президента Франции могут обвинить в соучастии в преступлениях киевского режима

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МИД России: президента Франции могут обвинить в соучастии в преступлениях киевского режима

Президента Франции Эммануэля Макрона могут официально обвинить в соучастии в преступлениях киевского режима. Существуют доказательства его причастности к ним.

Такое заявление сделал журналистам агентства РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

На уровне заявлений Макрона в стремлении демонстрировать свои наполеоновские подходы он делает серьезнейшие заступы, пытаясь спровоцировать эскалацию на территории России и в отношении России

- сказал дипломат.

Незадолго до этого министр иностранных дел Сергей Лавров сделал предупреждение Парижу относительно находящихся на Украине французских военных, имеющих статус инструкторов или наемников. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что все они теперь являются законными целями для Вооруженных сил РФ. По словам министра, у него есть основания говорить, что военнослужащие ВС Франции уже действуют на украинской территории.


После подведения неутешительных для себя итогов выборов в Европарламент Макрон высказал беспокойство успехами правых европейских партий, в большинстве своем требующих прекращения помощи Киеву.

Собственно, регулярные целенаправленные бомбардировки жилых кварталов и гражданских объектов в новых и традиционных регионах России свидетельствуют о том, что у руля киевского режима и украинской армии находятся военные преступники. И каждый, кто оказывает им помощь и поддержку, автоматически становится их соучастником.
24 комментария
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +10
    Сегодня, 14:15
    Кто может обвинить Макарона в преступлениях Киева ,наши что ли ? Так им плевать .Если бы принесли птицы 3 кг ВВ в палатку легионерам ,было больше толку
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +1
      Сегодня, 14:17
      Вот, прямо с языка сняли.
  2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +5
    Сегодня, 14:17
    Но кол его. Думаю ему не привыкать
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +8
      Сегодня, 14:29
      Что значит могут обвинить в соучастии в совершении преступлений на Украине? what
      Осудить Микрона заочно, и объявить его в розыск. am good
      Пускай стремается по заграницам ездить. laughing
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 14:17
    И каждый, кто оказывает им помощь и поддержку, автоматически становится их соучастником.
    ..дык там всех поголовно ПРИВЛЕЧЬ!!!!...только как?...Мессингов в обозримом будущем у нас не предвидится
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 14:19
      Каких Мессингов??Тут Меркадер необходим,но увы
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 14:28
        Тут Меркадер необходим,но увы
        ..ну это единичная операция,..тогда уж Судоплатов..тот мочил реально... а Мессинг это мог делать изящно, таке что комар носа не подточил бы
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 14:31
          Да тут надо реально,шоб все ошалели..Раз мы-"плохие парри".Надо соответствовать
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            -1
            Сегодня, 14:38
            Да тут надо реально,шоб все ошалели.
            ...ааааа ..ну тогда клонировать Отто Скорцени и русифицировать,...но на это время надо...а надо здесь и сейчас...
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:30
        Ну, осудить их всех и объявить в розыск никогда не помешает. laughing good
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 14:48
          Цитата: Бородач
          Ну, осудить их всех и объявить в розыск никогда не помешает. laughing good

          Правильно, Бородач! Я абсолютно согласна с Вами!
        2. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 15:29
          Ну, осудить их всех и объявить в розыск никогда не помешает.
          ...по примеру
          ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ...ИЩЕТ ОМОН..ГДЕ Ж ПОДЕВАЛСЯ ЖЕ ЭТОТ......
  4. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 14:20
    Могут обвинить.... А могут не обвинить...
    Есть возможность - необходимо предъявлять обвинения. Ибо это правильно!
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 14:20
    Макрон давно уже,своим длинным языком,наболтал себе на срок. Ничего...Ли Пэн загонит его,под шконку. Вопрос времени.
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 14:22
    Макрона могут официально обвинить в соучастии в преступлениях киевского режима. Существуют доказательства его причастности к ним

    Как говорится, сказавши "А", говори и "Б"
    Обвиним мы его. Официально.
    И?
    Объявим в розыск, как Зеленского? Или просто при каждом упоминании его фамилии будем ставить звёздочку, и в примечаниях указывать, что он обвинён российским судом?
    Жёстко! Очень жёстко...
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 15:36
      звёздочку, и в примечаниях указывать, что он обвинён российским судом?
      ....да нет, тут надо делать посерьёзней...не звездочку, а звездище...да чёт я мелко...ЗВЕЗДИТИЩИЩЕ
  7. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 14:34
    МИД России: президента Франции могут обвинить в соучастии в преступлениях киевского режима
    Вот в этой фразе весь наш МИД. Ключевое слово - МОГУТ. А собственно, чего ждать, когда нас объявят? Наступательность в деятельности этого ведомства отсутствует напрочь, одни только разговоры на уровне коммунальной кухни, в лице "плясуньи". lol
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:37
    А Наполеон оказался дутый! " На кол его ,самозванца".( с).А стоило ему только выборы ему проиграть.Будем посмотреть.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 14:38
    Поменьше пустых, нереализуемых прожектов/заявлений...
    Не можешь сделать, не предлагай...
  10. JonnyT Звание
    JonnyT
    +4
    Сегодня, 14:42
    Да франзуцы уже как года два из цезарей по мирняку лупят
  11. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 15:06
    Каждого хоть как то поддерживающего 404 надо наказывать желательно физически уничтожая.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 15:39
      надо наказывать желательно физически уничтожая.
      ...на дыбу .в темницу , на кол...как же так...макрон заплакал
  12. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 15:30
    Ну теперь он ужо попляшет и с перепугу наложит в элегантные от кутюр штаны... Задолбали такими заявами. Ладно клоун и его коллеги из банды несут ацкий бред, незачем им уподобляться.
  13. samarin1969 Звание
    samarin1969
    0
    Сегодня, 15:32
    Собственно, регулярные целенаправленные бомбардировки жилых кварталов и гражданских объектов в новых и традиционных регионах России свидетельствуют о том, что у руля киевского режима и украинской армии находятся военные преступники. И каждый, кто оказывает им помощь и поддержку, автоматически становится их соучастником.


    А почему только Макрон? Штаты практически взяли на себя оперативное руководство ВСУ, осуществляют наведение на гражданские цели технологичных средств поражения, курируют преступления СБУ.

    Байдена в Лефортово! laughing