Штурмовые отряды группировки «Восток» взяли под контроль Старомайорское в районе бывшего Времевского выступа - Минобороны

9
Штурмовые отряды группировки «Восток» взяли под контроль Старомайорское в районе бывшего Времевского выступа - Минобороны

ВС России продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

На основных направлениях имеются изменения, на бывшем Времевском выступе после длительных боев под контроль российских войск перешел населенный пункт Старомайорское. Будем надеяться, что вслед за ним наши возьмут еще и Урожайное, двинувшись вперед. Из еще хорошего: сбит украинский истребитель МиГ-29, хорошо отработали зенитчики. На каком участке фронта сведений нет.



На северном направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают бои против формирований 57-й мотопехотной, 42-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й, 125-й бригад теробороны в районах Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое Харьковской области. За сутки отражено семь контратак. Потери противника составили: до 255 военнослужащих, девять автомобилей, САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.

По остальным направлениям практически без изменений, бои под Часовым Яром, там наши зачищают микрорайон «Канал». Продвижение есть на Покровском с заходом в населенные пункты, на Кураховском направлении и т. д. Про взятие Старомайорского сказано выше, отличились бойцы группировки войск «Восток».

Общие потери ВСУ по всей линии фронта, кроме северного направления: по личному составу — 1545 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — две бронемашины и две БМП Bradley, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы Д-30, по одной «Гиацинт-Б» и FH-70, две Д-20. Также уничтожены станция РЭБ «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пять гаубиц M777, пять «Мста-Б», три Д-20, пять САУ «Гвоздика», семь гаубиц Д-30, САУ PzH 2000, САУ М109 «Paladin» и орудие L119.

Средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехвачены: противокорабельная ракета «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре управляемые авиабомбы «Hammer» и JDAM, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ураган», а также 51 беспилотник.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 14:18
    Про какие контратаки всушников в Волчанске идет речь?Заявлено,уже который день.Мы перешли к обороне на данном направлении
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 14:25
      Цитата: dmi.pris1
      Мы перешли к обороне на данном направлении

      no Мы перешли к стадии глубокой переработки первосортной свинины...
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 14:36
        Продолжались точечные удары по авиационной инфраструктуре в нескольких украинских регионах. В Кривом Роге операторы БПЛА «Ланцет» поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево, сообщает Телеграм-канал Rybar.

        Тем не менее президент-просрочка Зеленский настаивает на «вытеснении» русских за пределы Харьковской области, а главком Сырский выполняет приказ — вопреки здравому смыслу и военной науке. Мониторинговые каналы незалежной сообщили, что в район Липцев генерал ВСУ Юрий Содоль стянул 22 батальона для «перемоги» в поселок Глубокое, который «херои» вот уже 10 дней атакуют в режиме «мясных штурмов».Не только войск, но и натовской техники переброшено на север Харьковской области в каких-то ненормальных количествах.Интересно, что Волошин назвал самым горячим участком на всем фронте не Липцы, а соседний Волчанск. Эта информация согласуется с оценкой нашей стороны. Как пишет «Военная хроника», «командование ВСУ стянуло всё самое лучшее на этот участок и, используя новые переправы, пытается выбить, разделить нашу группу войск в городе на две части в районе кладбища. Ахиллесовой пятой в этой затее являются переправы через реку Волчанку».В укроСМИ стали писать о сражении за Волчанск как о «битве века» с этаким подмигиванием, мол, это не просто сражение за город, а нечто больше. По мнению американского политолога-международника, профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, «украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они явно проигрывают». Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

        А тем временем украинские «аналитики» продолжают утверждать, что главком Сырский обдирает другие участки фронта в интересах группировки «Хортица» и перебрасывает на север Харьковской области все новые подразделения, при этом отступая на Купянском, Часовоярском, Покровском, Кураховском и Ореховском направлениях.Чувствуется натовский почерк.Они всегда склоняли украинцев к концентрации сил на одном направлении.Судя по всему скоро Украина попытается начать новый контрнаступ в Харьковской области для улучшения своих переговорных позиций,возможно что даже начнут фантазировать о занятии Белгорода.
        1. isv000 Звание
          isv000
          -1
          Сегодня, 14:44
          Цитата: OrangeBigg
          главком Сырский выполняет приказ — вопреки здравому смыслу и военной науке. Мониторинговые каналы незалежной сообщили, что в район Липцев генерал ВСУ Юрий Содоль стянул 22 батальона для «перемоги» в поселок Глубокое

          Агент Сыр стал большим специалистом-технологом в вопросах мясопереработки. Столько сколько он утилизировал мяса не перерабатывал ни один генерал мира. Особенно поражает его карьерный рост при всех своих "заслугах"!
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            -2
            Сегодня, 14:45
            Сырский всего лишь инструмент в руках Зеленского.Он не решает,а только исполняет приказы западной военщины. Ему сказали что делать,вот он и исполняет.
            1. isv000 Звание
              isv000
              0
              Сегодня, 14:46
              Цитата: OrangeBigg
              Сырский всего лишь инструмент в руках Зеленского.

              Из форточки дуло. Штирлиц встал и закрыл форточку - дуло убралось... wink
            2. Замкадыш Звание
              Замкадыш
              +1
              Сегодня, 14:58
              Не просто инструмент, а очень полезный. Надо, армией рули, надо, используй как громоотвод. Когда он выполнит свою функцию, именно на него свалят все неудачи и проколы. Припомнят и то, что он из "ватников", и его мясные штурмы. а зеля сделает огорченное лицо и выдаст что-нибудь типа "змею на груди пригрел".
  2. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:23
    Самое время от Рыжевки оттолкнутся, дорогу Сумы - Глухов перерезать. Поручить "Ахмату" - пусть пошумят, хватит по лесам "партизанить". С открытием нового участка фронта и у ВСУ откроется новый геморрой, будет куда "элитный" спецназ перекидывать. Операцию "Тришкин кафтан" надо расширять...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:32
    Общее ощущение... да никакого особого ощущения нет, по крайне мере сейчас.
    Идёт планомерная утилизация всякого разного, но все это не просто так, не даром и это надо понимать.