Штурмовые отряды группировки «Восток» взяли под контроль Старомайорское в районе бывшего Времевского выступа - Минобороны
ВС России продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.
На основных направлениях имеются изменения, на бывшем Времевском выступе после длительных боев под контроль российских войск перешел населенный пункт Старомайорское. Будем надеяться, что вслед за ним наши возьмут еще и Урожайное, двинувшись вперед. Из еще хорошего: сбит украинский истребитель МиГ-29, хорошо отработали зенитчики. На каком участке фронта сведений нет.
На северном направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают бои против формирований 57-й мотопехотной, 42-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й, 125-й бригад теробороны в районах Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое Харьковской области. За сутки отражено семь контратак. Потери противника составили: до 255 военнослужащих, девять автомобилей, САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.
По остальным направлениям практически без изменений, бои под Часовым Яром, там наши зачищают микрорайон «Канал». Продвижение есть на Покровском с заходом в населенные пункты, на Кураховском направлении и т. д. Про взятие Старомайорского сказано выше, отличились бойцы группировки войск «Восток».
Общие потери ВСУ по всей линии фронта, кроме северного направления: по личному составу — 1545 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — две бронемашины и две БМП Bradley, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы Д-30, по одной «Гиацинт-Б» и FH-70, две Д-20. Также уничтожены станция РЭБ «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пять гаубиц M777, пять «Мста-Б», три Д-20, пять САУ «Гвоздика», семь гаубиц Д-30, САУ PzH 2000, САУ М109 «Paladin» и орудие L119.
Средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехвачены: противокорабельная ракета «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре управляемые авиабомбы «Hammer» и JDAM, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ураган», а также 51 беспилотник.
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