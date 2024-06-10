Камбоджа отклонила приглашение Зеленского на саммит в Швейцарию из-за отсутствия на нем России
Еще одна страна решила отказать Владимиру Зеленскому в его просьбе принять участие в «мирном» саммите по Украине, который он собирает в Швейцарии на этой неделе.
Речь идет о Камбодже, спикер Сената которой Хун Сен, как сообщает камбоджийская газета Khmer Times, заявил, что его страна не будет представлена на швейцарской конференции по Украине. При этом в Пномпене объяснили свою позицию тем, что на саммите не будут представлены все стороны конфликта, особенно Россия.
По данным издания, еще 29 мая во время видеоконференции с Хун Сеном спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил премьера Камбоджи Хун Манета (сына Хун Сена) на саммит в Швейцарию.
- сказал Хун Сен Стефанчуку еще тогда, отмечает Khmer Times.
По словам гендиректора Института международных отношений Камбоджи Кин Пхеа, его страна занимает нейтральную позицию, заключающуюся в том, чтобы все стороны принимали участие в мирном урегулировании на Украине. При этом каждое государство должно само решать, участвовать или нет в саммите в Швейцарии, считает Кин Пхеа.
Уже стало ясно, что на «мирной» конференции как минимум на высшем уровне не будут представлены ключевые страны мира, включая Китай.
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