Камбоджа отклонила приглашение Зеленского на саммит в Швейцарию из-за отсутствия на нем России

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Камбоджа отклонила приглашение Зеленского на саммит в Швейцарию из-за отсутствия на нем России

Еще одна страна решила отказать Владимиру Зеленскому в его просьбе принять участие в «мирном» саммите по Украине, который он собирает в Швейцарии на этой неделе.

Речь идет о Камбодже, спикер Сената которой Хун Сен, как сообщает камбоджийская газета Khmer Times, заявил, что его страна не будет представлена на швейцарской конференции по Украине. При этом в Пномпене объяснили свою позицию тем, что на саммите не будут представлены все стороны конфликта, особенно Россия.



По данным издания, еще 29 мая во время видеоконференции с Хун Сеном спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил премьера Камбоджи Хун Манета (сына Хун Сена) на саммит в Швейцарию.

Конференция не будет успешной, если все заинтересованные стороны, особенно Россия, не будут приглашены присоединиться к ней

- сказал Хун Сен Стефанчуку еще тогда, отмечает Khmer Times.

По словам гендиректора Института международных отношений Камбоджи Кин Пхеа, его страна занимает нейтральную позицию, заключающуюся в том, чтобы все стороны принимали участие в мирном урегулировании на Украине. При этом каждое государство должно само решать, участвовать или нет в саммите в Швейцарии, считает Кин Пхеа.

Уже стало ясно, что на «мирной» конференции как минимум на высшем уровне не будут представлены ключевые страны мира, включая Китай.
8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:03
    Даже великая Камбоджа, посоветовала наркоману дунуть в хобот слону - там тоже дырка.А Гондурас зе не пригласил?
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:30
      Даже великая Камбоджа, посоветовала наркоману дунуть в хобот слону - там тоже дырка.А Гондурас зе не пригласил?

      Зря Вы так про Камбоджу.
      В отличие от вымышленной истории про великих укров, кхмеры имеют очень древнюю историю и их культурные памятники в реальности существуют несколько тысяч лет. hi
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 15:32
        Кредо, извиняюсь,Великая Камбоджа.Не проконтролировал. hi
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:10
    Сколько приедет на "саммит", сколько не приедет... уже пофиг.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:40
      Да ладно.... интересно же скока стран его пошлют...
      И эта анонсированная,хваленая конференция обратится в пшик...
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:14
    ну чёёё можно сказать?!!!
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 15:15
    Осталось только Буркина-Фасо его послать в эротичное пешее путешествие. Хотя скорее всего оно туда его и послало после визита Лаврова.))
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 15:21
    А для нас критично сколько стран будет представлено на этом шоу?
    Думаю вообще нет.
    Это очередная гастроль Зелёнского не имеющая ни какого значения для всех кроме него самого.