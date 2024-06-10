Картаполов: Аэродромы НАТО станут законной целью в случае использования их для боевых вылетов F-16 ВС ВСУ

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Картаполов: Аэродромы НАТО станут законной целью в случае использования их для боевых вылетов F-16 ВС ВСУ

Размещение переданных Киеву истребителей F-16 на аэродромах за пределами Украины делает их законной целью для российских ракет, если самолеты будут участвовать в боевых вылетах. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, комментируя слова командующего авиацией Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова.

Российский парламентарий предупредил, что использование Киевом аэродромов за пределами Украины для базирования истребителей F-16 делает их законной целью для российской армии в случае, если они оттуда будут действовать. Ранее Москва уже предупредила НАТО о такой вероятности, поскольку изначально Киев вообще планировал держать истребители в Польше и Румынии и оттуда совершать боевые вылеты. Однако предупреждение сработало, Зеленскому указали на его место.



F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных, если будут участвовать в боевых вылетах,
— подчеркнул Картаполов.

Судя по ранее прозвучавшему заявлению Голубцова, Киев не планирует использовать аэродромы стран НАТО для базирования боевых самолетов. Там будут размещены «запасные» истребители на случай потери или ремонта «основных». Основная же часть самолетов будет размещаться на территории Украины, скорей всего, в западных регионах. До этого проходила информация, что Киев готовит три украинских аэродрома под американские F-16.
36 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 14:41
    Картаполов: Аэродромы НАТО станут законной целью в случае использования их для боевых вылетов F-16 ВС ВСУ
    . Так то заявляли/намекали/предупреждали, что "челноков" достанут везде!
    Вопрос в том, это очередная красная линия или оно случится, обязательно?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 14:43
      Его слова- да богу в уши.... yes
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 14:57
        Его слова..Да ветром понесло..Это же депутат...
    2. ian Звание
      ian
      +5
      Сегодня, 14:45
      Как случится- все вопросы к Картаполову. Они с Димнатоличем давно пол европы в труху и пепел....
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:54
        Картаполов дал определение предпологаем му событию и он не один это сделал.
        А вот решения, это несколько повыше приниматся будут.
    3. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 14:56
      Размещение переданных Киеву истребителей F-16 на аэродромах за пределами Украины делает их законной целью для российских ракет, если самолеты будут участвовать в боевых вылетах. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, комментируя слова командующего авиацией Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова.

      Так англосаксы именно этого и добиваются, чтобы мы разнесли какой-нибудь аэродром в Польше, Румынии или Прибалтике, чтобы устроить мировую истерику и заставить страны НАТО с утроенной силой финансировать ВСУ и Украину, а заодно направить на Украину свои войска.
      Нашим действующими и отставным политикам и военным надо всё-таки учитывать данный аспект, а не махать деревянной шашкой перед носом вооружённого до зубов бандита.
      Пора искать другие способы ответа а не бросаться словами попусту.
      Мир большой и у англосаксов "жизненные интересы" безграничные, вот там и надо начинать, а не провоцировать расширение фронта на наших границах.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:05
        Мир основанный на правилах, точно точно! Эти правила писали наглосаксы и только в своих интЭрЭсах...
        Что делать? Что этому можно противопоставить?
      2. faridg7 Звание
        faridg7
        +1
        Сегодня, 15:09
        Цитата: кредо
        Нашим действующими и отставным политикам и военным надо всё-таки учитывать данный аспект, а не махать деревянной шашкой перед носом вооружённого до зубов бандита.

        То бишь вы не отрицаете, что перед нами вооружённый бандит, который приблизился к нам не о погоде поговорить? Вы же понимаете, что в этом случае шашкой надо махать не перед лицом бандита, а где то между его головой и плечами?
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 15:22
          То бишь вы не отрицаете, что перед нами вооружённый бандит, который приблизился к нам не о погоде поговорить? Вы же понимаете, что в этом случае шашкой надо махать не перед лицом бандита, а где то между его головой и плечами?

          Это было понятно ещё тогда, когда наша власть безвольно дала согласие на поглощение блоком НАТО ГДР и других стран СЭВ, а уж когда Прибалтику туда пристегнули, то это стало последним штрихом перед предстоящей военной авантюрой англосаксов.
          С 2022 года мы слышим как наши политики всё говорят про некие красные линии и места принятия решений, которые надо бы уничтожить, но воз то и ныне там.
          Враг наглеет от нашей беззубости и скромности в то время когда он должен чувствовать остриё нашего "кинжала" в месте чуть ниже паха или в районе ануса. angry
          1. faridg7 Звание
            faridg7
            +1
            Сегодня, 15:32
            Ну, с этим сложно спорить, но видите ли, проблема в том, что вы смотрите на наше военное, политическое и финансовое руководство как на единую команду, с едиными целями, но на самом деле там несколько кланов которые ведут борьбу между собой и внешние силы в виде НАТЫ или МВФ, некоторые из них рассматривают не как противников, а как союзников, и даже сюзеренов. Удивительно, что при этом спецоперация проходит хотя бы так, как она проходит
    4. Alexej Звание
      Alexej
      -3
      Сегодня, 15:22
      Цитата: rocket757
      Вопрос в том, это очередная красная линия или

      Или коричневая? smile
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +9
    Сегодня, 14:43
    А вот сомневаюсь я что решится наше руководство лупануть по аэродромам НАТО.... Да и какелы нашли отмазку - типа там "запасные" и "учебные" самолёты будут держать.....

    Да и какая разница где они их держат - вылетел из Румынии, чиркнул колесами по полосе аэродрома на Украине для вида (на 5 минут сел), постоял и вперёд лупить по нам - это вылет уже из Украины или нет?
    1. 2я19 Звание
      2я19
      0
      Сегодня, 14:50
      Сомневаетесь? И правильно делаете! Сегодня сушки и миги живут в польше и румынии и только поработать залетают в хххооххлчндию. Чем ф16 хуже-лучше?
  3. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +3
    Сегодня, 14:43
    Может станут законной целью, а может не станут. Как Путин проснется. Ему не принципиально. По настроению.
  4. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 14:44
    Заявлять не значит разбомбить.
  5. Carlos Звание
    Carlos
    +2
    Сегодня, 14:44
    Очень знакомые слова. Очередная красная линия.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +5
    Сегодня, 14:44
    Законной целью ещё являются коррупционеры МО, но это не значит что им что-то грозит. Так и в странах НАТО - цель законная, но никто не заставит следователя начать расследование
  7. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 14:45
    За очередной пачкой красных карандашей пора бежать? Свежо питание... Надо делать, а не говорить.
  8. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 14:46
    Слушаешь таких как Картаполов, Гурулев...что-то стыдно за армию становится.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:52
      Дык наверно такие решения - лупить по аэродромам НАТО - принимает не армия а высшее руководство...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:46
    Конечно это логично,но у них вроде с бетонныыми ангарами проблем нет.А ломать ангары замучаешься.( Есть шарик под стаканчиком нет шарика под стаканчиком)Я это о цене таких заявлений.Авиабаза должна быть уничтожена за один раз с 100 % гарантией и это не в компитенции Картаполова.Надоело слушать депутатов.Матвиенко куда ни шло,она вторая по рангам.
  10. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +1
    Сегодня, 14:49
    Думается, персонажи находящиеся повыше в кремлёвской пищевой цепочке с главой оборонного комитета не согласятся. Точнее, найдут 1000 и одну причину засунуть голову в песок. Максимум - очередной стендап от грозной Марии, ну и ДАМу опять дадут телефон, а тот в свою очередь, напялит диванный генеральский китель..
  11. тлауикол Звание
    тлауикол
    +3
    Сегодня, 14:55
    Бла-бла-бла бла-бла-бла am бла-бла-бла soldier бла-бла-бла am angry бла
  12. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +1
    Сегодня, 14:59
    Не плохо было бы, чтобы эту мысль донес кто-то из руководства МО и Генштаба РФ. Чтобы у врага не было сомнений, что ответка будет. Иначе они совсем на шею сядут.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 15:26
      Вот не помню дословно, но уже как-то было заявление бывшего министра обороны, что если будут удары по нашей территории западным вооружением то мы каааак ответим.
      Результат Вам известен.
  13. Горий Звание
    Горий
    +1
    Сегодня, 14:59
    Все правильно - но кто же отдаст приказ ??????..Кто не зассыт ??
  14. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 14:59
    Такое заявление должен делать Белоусов или Герасимов и чтоб слова с делами не расходились, тогда будут слушать и слышать
  15. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 15:04
    Цитата: Nexcom
    Дык наверно такие решения - лупить по аэродромам НАТО - принимает не армия а высшее руководство...

    Но говорить об ударах по аэродромам? По Банковской не бьют, а тут раздухарились
  16. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 15:05
    Цитата: Горий
    Все правильно - но кто же отдаст приказ ??????..Кто не зассыт ??

    Хорошо дразнить собаку чужим ....
  17. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 15:18
    Картаполов типичный ура-патриот, пропагандист и представитель соловьевщины, этим всё сказано. Нашёл хорошую подработку к депутатской зарплате в виде торговли своим фейсом на всевозможных политических токшоу.
  18. иван2022 Звание
    иван2022
    +1
    Сегодня, 15:19
    Каргаполов раскрыл страшную Гос-тайну. А мы-то думали, что аэродромы НАТО последние 70 лет всегда были целью наших стратегических сил..... И юридические вопросы наших военных не интересовали. Ан вон оно как!

    Выходит, что эти 70 лет НАТОвцы с аэродромов нам вообще не угрожали и только теперь..... ? Я в шоке.... А где те деньги, которые 70 лет шли на оборону ?
  19. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 15:24
    По тому количеству заявлений, с начала СВО, у нас этих законных целей "вагон и маленькая тележка". Результат всем известен. request
  20. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 15:25
    Удар по натовскому аэродрому запад разнесёт по миру как агрессию России против демократического мира, про которую так давно предупреждают своё население западные политики. И вот вам она, "агрессия", даже если это не агрессия, а ответный удар в целях защиты.
    Кто нас будет слушать и услышат ли вообще, особенно на западе.
    Давно твержу, нет в мире больше международного права, есть сила и финансовая мощь, которая эту силу формирует. У кого они есть- тот и "прав".
    России давно пора перестать обращать внимание на международные институты, тем более теперь, когда нас откровенно убивают. Тем более после Израиля с Газой.
  21. Mazunga Звание
    Mazunga
    -2
    Сегодня, 15:29
    хорошо за порожняк спроса нет у фраеров сказал-взял
  22. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 15:33
    Как интересно читать комменты... особенно тех, которые здесь с пеной у рта ратовали за удар ТЯО... А теперь повестка слегка поменялась - позволяют себе осуждать высшее руководство и красные линии... Чудны дела твои smile
  23. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 15:39
    Размещение переданных Киеву истребителей F-16 на аэродромах за пределами Украины делает их законной целью для российских ракет

    Сейчас просто ради интереса вбил в поиск по ВО ключевое словосочетание "законной целью"
    Десять страниц!
    Десять страниц, 240 статей.
    Мы уже и спутниковую разведку считали законной целью, и лагеря подготовки украинских ВСУ за границей, и предприятия Rheinmetall, и транспорты НАТО с оружием для Украины, и все ядерные объекты стран НАТО, и...
    Легче перечислить то, что мы не считаем нашей законной целью