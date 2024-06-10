Картаполов: Аэродромы НАТО станут законной целью в случае использования их для боевых вылетов F-16 ВС ВСУ
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Размещение переданных Киеву истребителей F-16 на аэродромах за пределами Украины делает их законной целью для российских ракет, если самолеты будут участвовать в боевых вылетах. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, комментируя слова командующего авиацией Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова.
Российский парламентарий предупредил, что использование Киевом аэродромов за пределами Украины для базирования истребителей F-16 делает их законной целью для российской армии в случае, если они оттуда будут действовать. Ранее Москва уже предупредила НАТО о такой вероятности, поскольку изначально Киев вообще планировал держать истребители в Польше и Румынии и оттуда совершать боевые вылеты. Однако предупреждение сработало, Зеленскому указали на его место.
F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных, если будут участвовать в боевых вылетах,
— подчеркнул Картаполов.
Судя по ранее прозвучавшему заявлению Голубцова, Киев не планирует использовать аэродромы стран НАТО для базирования боевых самолетов. Там будут размещены «запасные» истребители на случай потери или ремонта «основных». Основная же часть самолетов будет размещаться на территории Украины, скорей всего, в западных регионах. До этого проходила информация, что Киев готовит три украинских аэродрома под американские F-16.
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