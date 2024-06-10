«Избегал отчётности»: назван повод для увольнения главы агентства по восстановлению Украины Мустафы Найема

25
«Избегал отчётности»: назван повод для увольнения главы агентства по восстановлению Украины Мустафы Найема

В Берлине с 11 по 12 июня должна пройти ежегодная конференция, посвященная восстановлению разрушенных украинских территорий. На ней собирался присутствовать глава госагентства по восстановлению Украины Мустафа Найем, но его командировку отказался одобрить премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Об этом сообщили в украинской прессе, ссылаясь на источник среди правительственных сотрудников.

Вскоре после данного случая не попавший в Германию чиновник подал заявление на отставку.

Журналистами был назван повод для увольнения главы агентства по восстановлению Украины Мустафы Найема. Они считают, что тот, намереваясь отбыть в Берлин, избегал предоставления отчетности правительству. Дело в том, что дата подачи отчетов о мерах по защите объектов критической инфраструктуры и энергетики от российских ударов была установлена как раз 12 июня. В этот день Найему пришлось бы присутствовать на совещании и отчитываться о мерах инженерно-технической защиты второго уровня.

Именно поэтому премьер-министр не согласовал командировку руководителя агентства

- заявил источник журналистам.

Шмыгаль не дал Найему избежать отчета о защитных мероприятиях, оставив его в Киеве и отправив вместо него в Берлин других украинских высокопоставленных лиц.


Главе агентства, если бы он не подал в отставку, пришлось бы 12 июня отчитываться о мерах по защите упомянутых объектов. А судя по регулярным сообщениям об успешных поражениях российскими военными объектов энергетики Украины, эффективность защитных мероприятий оказалась невысока.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:03
    Унутренние разборки... кто то обнаглели и не поделился с тем, кем надо.
    В общем, стандартная ситуация.
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 16:21
      Если на фронт не загребут, будет опять подрабатывать журналистикой и писать завиральные статьи об успехах украинской экономики и ВСУ, если конечно в Афганистан не пригласят восстанавливать экономику малой родины.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 16:38
        «если конечно в Афганистан не пригласят восстанавливать экономику малой родины.»©
        Сомнительно, что господа талибы его там ждут. Тем более, что с Россией у них дела, вроде-бы, налаживаются потихоньку... request
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 16:43
          Сомнительно, что господа талибы его там ждут. Тем более, что с Россией у них дела, вроде-бы, налаживаются потихоньку... request

          Конечно не нужен, там нужны грамотные специалисты соответствующих специальностей, а не щелкоперы и воры. angry
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 16:59
            Цитата: кредо
            Конечно не нужен, там нужны грамотные специалисты соответствующих специальностей, а не щелкоперы и воры.

            Вот именно таких "специалистов" как Мустафа и набирает кагал Зеленского. Украинцы там не приветствуются.
          2. Васян1971 Звание
            Васян1971
            +1
            Сегодня, 17:00
            «Конечно не нужен»©
            Вот и я об этом. hi
        2. Electrical Звание
          Electrical
          +1
          Сегодня, 16:51
          Сомнительно, что господа талибы его там ждут.
          Ждут, ждут. Секир башка делать будут. laughing
      2. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 17:32
        Если на фронт не загребут
        вот это вряд-ли. Он там "на восстанавливал" себе в карман приличную сумму которой хватит с лихвой на откуп от передовой.
  2. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:05
    Мустафа:"В нашем деле главное,что?Главное- вовремя смыться!"......желательно с деньгами.....
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 16:06
    Ого. Самый честный и позитивный (берем кофе и хорошее настроение) журналист майдана уволен за сокрытие доходов? Как же это случилось?
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 16:33
      «Как же это случилось?»©
      Провокационные происки Кремля, не иначе!
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 16:15
    Взял бы отчетность у наших ВКС. Вместо " уничтожено" вписал бы-" восстановлено". Делов- то!.. Это же- Украина.
  5. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +6
    Сегодня, 16:15
    Зеленский,Шмыгаль,Найем,Резников,Гройсман,Подоляк,Ермак.....а где украинцы? request
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:24
      Цитата: Пионер1984
      Зеленский,Шмыгаль,Найем,Резников,Гройсман,Подоляк,Ермак.....а где украинцы? request

      Подляк, Ярёма...
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 16:31
      «..а где украинцы? »©
      Кто в бегах, кто в могиле, кто на пути к ней...
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 16:31
      Ну вот может этот: Миша Саакашвили. Коренной одессит и возможно чистокровный украинец.
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 16:16
    Афганский борзой круто взлетел от провокатора на майдауне до смотрящего за нехилым ручейком. Теперь объявится в Лондонграде и будет жить поживать, да добро проживать.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 16:29
      «Теперь объявится в Лондонграде и будет жить поживать, да добро проживать.»©
      Не он первый, не он последний... request
  7. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:22
    Восстановление украинских территорий... belay То есть х охлы собирают деньги нам на Мариуполь?!
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 17:14
      . На ней собирался присутствовать глава госагентства по восстановлению Украины Мустафа Найем, но его командировку отказался одобрить премьер-министр страны Денис Шмыгаль

      Решил, что эта недострана востановлению не подлежит.......
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 16:23
    Правильнее сказать: "Жрал всё сам, на крысу. Потому снят с пробега)))
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:24
    А ведь с этого зверька всё и началось в 13-ом году.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 16:28
    Главе агентства, если бы он не подал в отставку, пришлось бы 12 июня отчитываться о мерах по защите упомянутых объектов.

    То есть, теперь, когда Мустафа в отставку подал, отчитыааться "о мерах по защите" он уже не должен? what
    1. фа2998 Звание
      фа2998
      +1
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Васян1971
      Главе агентства, если бы он не подал в отставку, пришлось бы 12 июня отчитываться о мерах по защите упомянутых объектов.

      То есть, теперь, когда Мустафа в отставку подал, отчитыааться "о мерах по защите" он уже не должен? what

      Должен ,но теперь не в правительстве,а в прокуратуре и следственных органах. lol
  11. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 17:20
    А чего это мы его осуждаем?
    Как по мне - нужный человек на Банковской!
    Побольше бы таких
    Да поудачливее. Этот ведь, похоже, спёкся...
    Пожелаем остальным удачи!)
    Удачи, да рук загребущих, да карманов бездонных)