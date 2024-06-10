«Избегал отчётности»: назван повод для увольнения главы агентства по восстановлению Украины Мустафы Найема

В Берлине с 11 по 12 июня должна пройти ежегодная конференция, посвященная восстановлению разрушенных украинских территорий. На ней собирался присутствовать глава госагентства по восстановлению Украины Мустафа Найем, но его командировку отказался одобрить премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Об этом сообщили в украинской прессе, ссылаясь на источник среди правительственных сотрудников.Вскоре после данного случая не попавший в Германию чиновник подал заявление на отставку.Журналистами был назван повод для увольнения главы агентства по восстановлению Украины Мустафы Найема. Они считают, что тот, намереваясь отбыть в Берлин, избегал предоставления отчетности правительству. Дело в том, что дата подачи отчетов о мерах по защите объектов критической инфраструктуры и энергетики от российских ударов была установлена как раз 12 июня. В этот день Найему пришлось бы присутствовать на совещании и отчитываться о мерах инженерно-технической защиты второго уровня.- заявил источник журналистам.Шмыгаль не дал Найему избежать отчета о защитных мероприятиях, оставив его в Киеве и отправив вместо него в Берлин других украинских высокопоставленных лиц.Главе агентства, если бы он не подал в отставку, пришлось бы 12 июня отчитываться о мерах по защите упомянутых объектов. А судя по регулярным сообщениям об успешных поражениях российскими военными объектов энергетики Украины, эффективность защитных мероприятий оказалась невысока.

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