Прошедший опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО дрон-бомбардировщик «Голубь» готовится к серийному производству
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Российские военные в скором времени получат на вооружение новый дрон-бомбардировщик «Голубь», беспилотник успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО. Об этом сообщили в компании-разработчике «Стратим».
Компания «Стратим» готовит к серийному производству дрон-бомбардировщик под названием «Голубь», показавший высокую эффективность в зоне СВО и получивший высокие оценки от российских военных. Беспилотник способен нести полезную нагрузку весом до 10 кг, он может сбрасывать на позиции противника 82-мм минометные мины или ВОГи. Для применения гранатометных выстрелов на дрон ставится сменный барабан на 12 гранат. Кроме того, беспилотник имеет защиту от РЭБ.
Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды «Голубь» просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна.
Основное применение «Голубя» — это удары по группам противника, он и название получил из-за того, что кружит над головами врага, сбрасывая бомбы. Как уточнили в компании, беспилотник доработан с учетом пожеланий военных и в скором времени начнет поступать на вооружение подразделений ВС России.
Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника.
— добавили в компании.
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