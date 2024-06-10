Прошедший опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО дрон-бомбардировщик «Голубь» готовится к серийному производству

Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды «Голубь» просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна.

Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника.