Прошедший опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО дрон-бомбардировщик «Голубь» готовится к серийному производству

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Прошедший опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО дрон-бомбардировщик «Голубь» готовится к серийному производству

Российские военные в скором времени получат на вооружение новый дрон-бомбардировщик «Голубь», беспилотник успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО. Об этом сообщили в компании-разработчике «Стратим».

Компания «Стратим» готовит к серийному производству дрон-бомбардировщик под названием «Голубь», показавший высокую эффективность в зоне СВО и получивший высокие оценки от российских военных. Беспилотник способен нести полезную нагрузку весом до 10 кг, он может сбрасывать на позиции противника 82-мм минометные мины или ВОГи. Для применения гранатометных выстрелов на дрон ставится сменный барабан на 12 гранат. Кроме того, беспилотник имеет защиту от РЭБ.



Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды «Голубь» просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна.

— приводит РИА Новости слова представителя компании.

Основное применение «Голубя» — это удары по группам противника, он и название получил из-за того, что кружит над головами врага, сбрасывая бомбы. Как уточнили в компании, беспилотник доработан с учетом пожеланий военных и в скором времени начнет поступать на вооружение подразделений ВС России.

Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника.

— добавили в компании.
17 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:07
    Лишь бы разнообразие оборудование/устройств, не превысил лимит разумного.
    Для армии, взаимозаменяпмость, совместимость, это важно, оптимально.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +6
      Сегодня, 16:42
      Цитата: rocket757
      Лишь бы разнообразие оборудование/устройств, не превысил лимит разумного.
      Для армии, взаимозаменяпмость, совместимость, это важно, оптимально.

      Так они все из стандартных китайских комплектующих сделаны! Взаимозаменяемость, совместимость и стандартизация - максимальные!!!
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 17:22
        и в скором времени начнет поступать на вооружение подразделений ВС России
        вчера надо...
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 17:27
          "баба яга" под 30 кг таскает,то ещё шило...
          1. Piramidon Звание
            Piramidon
            +1
            Сегодня, 17:49
            Цитата: Аэродромный
            "баба яга" под 30 кг таскает,то ещё шило...

            А Ту-95 может нести 12 000 кг.
            1. Аэродромный Звание
              Аэродромный
              0
              Сегодня, 17:51
              Цитата: Piramidon
              Цитата: Аэродромный
              "баба яга" под 30 кг таскает,то ещё шило...

              А Ту-95 может нести 12 000 кг.

              и так же как" баба яга" гоняется за одиноким бойцом пока не добьёт? -тупое высказывание,ещё с "сарматом" сравни.
              1. Piramidon Звание
                Piramidon
                0
                Сегодня, 17:53
                Так это ты взялся сравнивать разные по классу дроны.
  2. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 16:11
    он и название получил из-за того, что кружит над головами врага, сбрасывая бомбы.


    Вспомнилось wassat
  3. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 16:14
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 17:25
      Цитата: Прощай оружие.

      михан, хорош под алкоголика писателя косить. не поможет. ты,личность уже известная в узких кругах. сколько ещё "симок" у тебя ?
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 17:40
        михан, хорош под алкоголика писателя косить
        Михан сейчас "караванщик" вроде yes .
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +3
    Сегодня, 16:27
    Нужный инструмент однозначно. Но мне кажется с высоты дивана, нам не хватает дронов способных висеть над окраиной по 24 часа как разведчика, наводчика на 10 - 15 километровой высоте.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -4
      Сегодня, 16:35
      на 10 - 15 километровой высоте.
      Собьют быстро.
      1. SanichSan Звание
        SanichSan
        +2
        Сегодня, 16:47
        Цитата: Болторез
        Собьют быстро.

        ну не знаю... вон над США шар китайский 2 недели летал. request и чтоб сбить его потребовался самолет...
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:03
    новый дрон-бомбардировщик «Голубь»

    Название удачное. Голуби, ещё те "бомбардировщики". good
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Васян1971
      Название удачное. Голуби, ещё те "бомбардировщики

      В 1МВ в Германии на вооружении военной авиации был самолёт (аэроплан) "Таубе" (голубь)... wink
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:29
    Очень хорошо, что отечественная промышленность получает такие разработки. Дело за малым - создать такие производства, которые способны в кратчайшие сроки перейти от опытных образцов к серийному производству.
    Потенциал и средства в стране есть. Просто рано делать вид, что ничего не происходит. Рано устраивать одним праздники, захлёбываясь от собственной значимости, а другим не гарантировать даже самого необходимого - жизни.
    Вот поэтому я не уверен, что настало время лицемерия и пускания пыли в глаза.
    Если на пороге дома война, то встречать её нужно с оружием в руках, а не с цветами, не песнями и плясками...Хотя бы, в память о тех, чьи жизни она уже унесла...