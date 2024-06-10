Сербский премьер вместе с министрами посетил прием в честь Дня России в Белграде

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Сербский премьер вместе с министрами посетил прием в честь Дня России в Белграде

В посольстве России в сербской столице Белграде прошел прием, посвящённый Дню России, который отмечается 12 июня и связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года.

Подчёркивая уважение и дань многолетним братским отношениям с Россией, на прием прибыл премьер-министр Сербии Милош Вучевич в сопровождении практически всего состава правительства.



Принимавший высоких гостей посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что сербские власти в отношениях с Россией исходят из своих национальных интересов.

Очень важно сейчас сохранение и защита наших традиционных и религиозных ценностей, духовных связей

- сказал посол.

Помимо Вучевича, на приеме в российском посольстве были также спикер сербского парламента Ана Брнабич, глава МИД Марко Джурич, глава МВД Ивица Дачич и ряд других высокопоставленных лиц.

Стоит отметить, что Сербия – одна из немногих стран Европы, которая с самого начала украинского конфликта старается не следовать общеевропейскому антироссийскому курсу. Такая позиция, по словам Боцан-Харченко, способствовала развитию плодотворных двухсторонних отношений.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с вице-премьером Сербии Вулином, на которой обсуждались вопросы сотрудничества между странами в области безопасности.
3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:47
    Как думаете через сколько очухается от выборов ЕС и начнёт русофобствовать снова - Щольц и Макрон например? Может от этого Сербы так себя ведут - достойно кстати.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 17:58
      Они же потомки Драгутина Дмитриевича (Аписа) и этим сказано всё.
  3. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +2
    Сегодня, 17:47
    дипломатический язык многое говорит молча.