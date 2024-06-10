Сербский премьер вместе с министрами посетил прием в честь Дня России в Белграде

В посольстве России в сербской столице Белграде прошел прием, посвящённый Дню России, который отмечается 12 июня и связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года.Подчёркивая уважение и дань многолетним братским отношениям с Россией, на прием прибыл премьер-министр Сербии Милош Вучевич в сопровождении практически всего состава правительства.Принимавший высоких гостей посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что сербские власти в отношениях с Россией исходят из своих национальных интересов.- сказал посол.Помимо Вучевича, на приеме в российском посольстве были также спикер сербского парламента Ана Брнабич, глава МИД Марко Джурич, глава МВД Ивица Дачич и ряд других высокопоставленных лиц.Стоит отметить, что Сербия – одна из немногих стран Европы, которая с самого начала украинского конфликта старается не следовать общеевропейскому антироссийскому курсу. Такая позиция, по словам Боцан-Харченко, способствовала развитию плодотворных двухсторонних отношений.Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с вице-премьером Сербии Вулином, на которой обсуждались вопросы сотрудничества между странами в области безопасности.

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