«Оружие возмездия» — самолёт-снаряд «V-1», он же «Фау-1»
Ракета V-1 в ходе транспортировки
13 июня 1944 г. гитлеровская Германия впервые применила самолеты-снаряды Fieseler Fi 103, он же «V 1» («Фау-1»). В этот день несколько таких изделий были запущены в сторону Лондона с целью нанесения максимально возможного урона и для осуществления террора в отношении населения. В дальнейшем запуски ракет продолжились, и до конца марта 1945 г. германские войска истратили не менее 15-16 тыс. самолетов-снарядов. Это оружие нанесло заметный урон, но его реальная эффективность оказалась крайне ограниченной, а противники достаточно быстро смогли найти средства и методы противодействия.
Разработка и подготовка
Будущий самолет-снаряд / крылатая ракета наземного или воздушного базирования V-1 / A-2 / Fi-103 разрабатывалась с середины тридцатых годов при участии ряда германских организаций. Работы по финальной версии проекта начались в июне 1942 г., и в декабре состоялся первый полет опытной ракеты. Летные испытания и доводка изделия продолжались около полутора лет.
Новое оружие предполагалось использовать, в первую очередь, против Великобритании. В связи с этим в первой половине 1943 г. на северо-западе оккупированной Франции, на минимальном расстоянии от Британских островов, началось строительство большого количества стартовых позиций для новой ракеты. Кроме того, разрабатывался вариант запуска ракет с переоборудованных бомбардировщиков He-111.
План предусматривал строительство четырех полноценных защищенных бункеров с пусковыми установками, а также ок. 100 «легких» позиций, практически лишенных защиты. Для эксплуатации этих объектов и применения ракет в ноябре 1943 г. был сформирован 65-й специальный армейский корпус.
Работы по теме V-1 шли достаточно тяжело и потребовали много времени. Прежде всего, это было связано с общей сложностью проекта и необходимостью разработки ряда новых агрегатов и механизмов. Кроме того, в мае 1943 г. антигитлеровская коалиция узнала о существовании некоего перспективного проекта и соответствующего строительства, и приняла меры. С конца лета полигон Пенемюнде, где шли разработка и испытания ракет, а также строящиеся стартовые позиции во Франции регулярно подвергались авиационным ударам.
Из-за общей сложности и активного противодействия противника, Германия смогла довести свое новое «чудо-оружие» до состояния оперативной готовности только к лету 1944 г. Были построены запланированные позиции, налажено массовое производство самолетов-снарядов и выполнены иные мероприятия.
Против Великобритании
Первые боевые пуски ракет V-1 состоялись 13 июня 1944 г. В этот день с «легких» комплексов во Франции запустили всего 10 ракет. Целью для них выбрали Лондон. Пять изделий потерпели аварию сразу после старта или во время полета. Вероятно, то же произошло и с шестой, но на ее счет точная информация отсутствует. Еще три упали на британской территории, и только одна долетела до столицы. Боеприпас упал в районе Бентал-Грин, разрушил или повредил несколько зданий. Погибло 6 чел. и 9 получили ранения.
Через несколько дней состоялся второй запуск; на этот раз на Великобританию в течение нескольких часов направили 294 ракеты, в т.ч. 244 на Лондон. Порядка сотни изделий даже не долетели до британского побережья. Однако из оставшихся 73 упали в пределах столицы и ее пригородов, в результате чего погибло несколько десятков человек.
В дальнейшем запуски V-1 стали регулярными. С периодичностью не более нескольких дней германские войска запускали десятки самолетов-снарядов. Часть этих изделий добиралась до своих целей – Лондона и других крупных городов. При этом значительная часть ракет не долетала по техническим причинам или вследствие воздействия британской ПВО.
Компоновка ракеты - британская схема для ознакомления
Следует отметить, что боевое применение ракет V-1 началось уже после высадки союзных войск в Нормандии. Продвигаясь вглубь французской территории, Союзники постепенно захватывали или уничтожали пусковые позиции для самолетов-снарядов. В результате этого интенсивность применения ракет осенью 1944 г. резко упала. При этом германские войска начали активнее применять крылатые ракеты воздушного базирования. Последние пуски такого рода отмечены в конце марта 1945 г.
За все время по Великобритании запустили ок. 10,5 тыс. самолетов-снарядов – ок. 8,9 тыс. наземного базирования и лишь 1,6 тыс. воздушного. На британские города или рядом с ними упало всего 3,2 тыс. ракет, т.е. около трети от запущенных. Основной целью ударов был Лондон, до которого добралось лишь 2,4 тыс. ракет. Они разрушили ок. 23 тыс. зданий и убили до 6,2 тыс. чел. При всем этом, о поражении конкретных целей и объектов речи не шло – ракеты случайно попадали в разные районы и здания.
На континенте
Германские войска пытались остановить наступающие силы Союзников всеми доступными методами. В октябре 1944 г. с этой целью начали применять имеющиеся ракеты V-1. С их помощью вновь планировали наносить различный урон в тылах, а также рассчитывали на повреждение стратегических объектов.
Основной целью для самолетов-снарядов стал бельгийский г. Антверпен, порт которого имел особое значение для логистики Союзников. До марта 1945 г. по нему запустили более 2,4 тыс. ракет. Как и в случае с Великобританией, большая часть изделий не добралась до цели, а оставшиеся падали на тот или иной район города. При этом порт, являвшийся главной целью, получил минимальный ущерб, и его работа практически не останавливалась.
Также ракетным атакам подвергались французские города в пределах досягаемости. Гитлеровцы собирались нарушать логистику, поражать войска или их органы управления и т.д. Кроме того, имели место банальная месть и попытки хоть как-то навредить превосходящему противнику.
Расчистка завалов после падения немецкой ракеты. Лондон, 1944 г.
Пуски по целям на территории континентальной Европы осуществлялись в широком диапазоне дальностей, вплоть до предельной. При этом меньшие дальности позволяли в некоторой мере улучшить точность, хотя и в этом случае речь шла лишь о попадании в цель размером с город. В целом же процент долетевших и упавших на города ракет, как и ранее, оставался незначительным.
Технические ограничения
С точки зрения конструкции, изделие V-1 представляло собой самолет-снаряд с торпедообразным фюзеляжем длиной 7,75 м, прямым крылом размахом 5,3 м и взлетной массой 2,16 кг. Ракета оснащалась пульсирующим воздушно-реактивным двигателем Argus As 014 и развивала скорость до 700-800 км/ч. Максимальная дальность полета составляла 286 км. Боевая нагрузка – до 1 т.
Ракета получила оригинальный автопилот на основе гироскопов и магнитного компаса. Он удерживал ракету на заданном курсе с требуемым тангажом. Управление по крену отсутствовало. Имелся механический счетчик дальности, определявший момент перехода в пикирование на цель. Исполнительные механизмы выполнили на основе пневматики.
Проект V-1 не отличался совершенством – как ракета в целом, так и отдельные ее устройства. Результатом этого стала ограниченная надежность изделия, низкая точность и уязвимость для разного воздействия. Так, одной из основных причин аварий на старте и в полете был несовершенный ПуВРД. Часть двигателей не запускалась при первоначальном разгоне ракеты, а другие могли заглохнуть в полете.
Британские летчики изучают новую угрозу
Система управления добавляла проблем. По расчетам, она должна была давать КВО не более 900-1000 м на максимальной дальности. Однако несовершенство приборов, внешние условия и т.д. приводили и к большему отклонению. В результате самолет снаряд, как в теории, так и на практике, мог попадать только в цель размером с город – конечно, если долетал до нее.
Меры противодействия
Столкнувшись с новой угрозой, вооруженные силы Великобритании приступили к поиску мер по противодействию ей. Эту задачу удалось решить, и дальнейшая практика показала высокую эффективность найденных решений. По мере их внедрения, доля ракет, не долетевших до своих целей, вышла на уровень 75-80 проц.
Прежде всего, продолжили использовать и совершенствовать наземную систему ПВО, выстроенную во время Битвы за Британию. Существующие и вновь разработанные орудия развертывали на опасных направлениях и снабжали недавно появившимися радиолокационными системами управления огнем. Кроме того, в тот период началось внедрение артиллерийских снарядов с радиовзрывателями. По известным данным, на орудия ПВО приходится ок. 1,85 тыс. перехваченных ракет V-1.
Наземную артиллерию дополнили аэростатами заграждения. При всей своей простоте и объективных ограничениях, они смогли сбить более 200 летящих самолетов-снарядов.
V-1 на выставке трофейной техники. Париж, 1945 г.
Значительный вклад в борьбу с ракетами внесла истребительная авиация. На нее приходится порядка 1,8-2 тыс. уничтоженных V-1. При возможности, ракеты поражались огнем с безопасной дистанции – летчик должен был повредить цель, но не задеть ее боевую часть. Также практиковался подцеп крылом истребителя крыла ракеты с приданием последней крена. Несовершенная система управления не могла вывести самолет-снаряд из виража, и он завершал свой полет на земле.
С низкой эффективностью
Таким образом, гитлеровская Германия применяла крылатые ракеты V-1 в течение 10 месяцев, и за это время истратила не менее 15-16 тыс. таких изделий. При этом до своих целей долетело не более 20-25 проц. запущенных самолетов-снарядов, тогда как остальные упали по пути либо были сбиты артиллерией и авиацией. Впрочем, и долетевшие ракеты нанесли существенный урон и убили несколько тысяч человек.
Тем не менее, в целом боевое применение германских самолетов-снарядов V-1 нельзя назвать успешным. Общее несовершенство конструкции и ответные меры со стороны противников серьезно ограничили процент ракет, сумевших попасть хотя бы в намеченный город. В то же время, известны расчеты, согласно которым V-1 имела приемлемые показатели стоимости и эффективности, и по этим показателям превосходила баллистические ракеты V-2 или бомбардировочную авиацию. Кроме того, Великобритании и другим странам приходилось тратить ресурсы и силы на организацию обороны. Однако общий результат хорошо известен – самолет-снаряд V-1 не стал «чудо-оружием» и не спас Германию от разгрома.
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