«Оружие возмездия» — самолёт-снаряд «V-1», он же «Фау-1»

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«Оружие возмездия» — самолёт-снаряд «V-1», он же «Фау-1»
Ракета V-1 в ходе транспортировки


13 июня 1944 г. гитлеровская Германия впервые применила самолеты-снаряды Fieseler Fi 103, он же «V 1» («Фау-1»). В этот день несколько таких изделий были запущены в сторону Лондона с целью нанесения максимально возможного урона и для осуществления террора в отношении населения. В дальнейшем запуски ракет продолжились, и до конца марта 1945 г. германские войска истратили не менее 15-16 тыс. самолетов-снарядов. Это оружие нанесло заметный урон, но его реальная эффективность оказалась крайне ограниченной, а противники достаточно быстро смогли найти средства и методы противодействия.



Разработка и подготовка


Будущий самолет-снаряд / крылатая ракета наземного или воздушного базирования V-1 / A-2 / Fi-103 разрабатывалась с середины тридцатых годов при участии ряда германских организаций. Работы по финальной версии проекта начались в июне 1942 г., и в декабре состоялся первый полет опытной ракеты. Летные испытания и доводка изделия продолжались около полутора лет.

Новое оружие предполагалось использовать, в первую очередь, против Великобритании. В связи с этим в первой половине 1943 г. на северо-западе оккупированной Франции, на минимальном расстоянии от Британских островов, началось строительство большого количества стартовых позиций для новой ракеты. Кроме того, разрабатывался вариант запуска ракет с переоборудованных бомбардировщиков He-111.

План предусматривал строительство четырех полноценных защищенных бункеров с пусковыми установками, а также ок. 100 «легких» позиций, практически лишенных защиты. Для эксплуатации этих объектов и применения ракет в ноябре 1943 г. был сформирован 65-й специальный армейский корпус.


Работы по теме V-1 шли достаточно тяжело и потребовали много времени. Прежде всего, это было связано с общей сложностью проекта и необходимостью разработки ряда новых агрегатов и механизмов. Кроме того, в мае 1943 г. антигитлеровская коалиция узнала о существовании некоего перспективного проекта и соответствующего строительства, и приняла меры. С конца лета полигон Пенемюнде, где шли разработка и испытания ракет, а также строящиеся стартовые позиции во Франции регулярно подвергались авиационным ударам.

Из-за общей сложности и активного противодействия противника, Германия смогла довести свое новое «чудо-оружие» до состояния оперативной готовности только к лету 1944 г. Были построены запланированные позиции, налажено массовое производство самолетов-снарядов и выполнены иные мероприятия.

Против Великобритании


Первые боевые пуски ракет V-1 состоялись 13 июня 1944 г. В этот день с «легких» комплексов во Франции запустили всего 10 ракет. Целью для них выбрали Лондон. Пять изделий потерпели аварию сразу после старта или во время полета. Вероятно, то же произошло и с шестой, но на ее счет точная информация отсутствует. Еще три упали на британской территории, и только одна долетела до столицы. Боеприпас упал в районе Бентал-Грин, разрушил или повредил несколько зданий. Погибло 6 чел. и 9 получили ранения.

Через несколько дней состоялся второй запуск; на этот раз на Великобританию в течение нескольких часов направили 294 ракеты, в т.ч. 244 на Лондон. Порядка сотни изделий даже не долетели до британского побережья. Однако из оставшихся 73 упали в пределах столицы и ее пригородов, в результате чего погибло несколько десятков человек.

В дальнейшем запуски V-1 стали регулярными. С периодичностью не более нескольких дней германские войска запускали десятки самолетов-снарядов. Часть этих изделий добиралась до своих целей – Лондона и других крупных городов. При этом значительная часть ракет не долетала по техническим причинам или вследствие воздействия британской ПВО.


Компоновка ракеты - британская схема для ознакомления

Следует отметить, что боевое применение ракет V-1 началось уже после высадки союзных войск в Нормандии. Продвигаясь вглубь французской территории, Союзники постепенно захватывали или уничтожали пусковые позиции для самолетов-снарядов. В результате этого интенсивность применения ракет осенью 1944 г. резко упала. При этом германские войска начали активнее применять крылатые ракеты воздушного базирования. Последние пуски такого рода отмечены в конце марта 1945 г.

За все время по Великобритании запустили ок. 10,5 тыс. самолетов-снарядов – ок. 8,9 тыс. наземного базирования и лишь 1,6 тыс. воздушного. На британские города или рядом с ними упало всего 3,2 тыс. ракет, т.е. около трети от запущенных. Основной целью ударов был Лондон, до которого добралось лишь 2,4 тыс. ракет. Они разрушили ок. 23 тыс. зданий и убили до 6,2 тыс. чел. При всем этом, о поражении конкретных целей и объектов речи не шло – ракеты случайно попадали в разные районы и здания.

На континенте


Германские войска пытались остановить наступающие силы Союзников всеми доступными методами. В октябре 1944 г. с этой целью начали применять имеющиеся ракеты V-1. С их помощью вновь планировали наносить различный урон в тылах, а также рассчитывали на повреждение стратегических объектов.

Основной целью для самолетов-снарядов стал бельгийский г. Антверпен, порт которого имел особое значение для логистики Союзников. До марта 1945 г. по нему запустили более 2,4 тыс. ракет. Как и в случае с Великобританией, большая часть изделий не добралась до цели, а оставшиеся падали на тот или иной район города. При этом порт, являвшийся главной целью, получил минимальный ущерб, и его работа практически не останавливалась.

Также ракетным атакам подвергались французские города в пределах досягаемости. Гитлеровцы собирались нарушать логистику, поражать войска или их органы управления и т.д. Кроме того, имели место банальная месть и попытки хоть как-то навредить превосходящему противнику.


Расчистка завалов после падения немецкой ракеты. Лондон, 1944 г.

Пуски по целям на территории континентальной Европы осуществлялись в широком диапазоне дальностей, вплоть до предельной. При этом меньшие дальности позволяли в некоторой мере улучшить точность, хотя и в этом случае речь шла лишь о попадании в цель размером с город. В целом же процент долетевших и упавших на города ракет, как и ранее, оставался незначительным.

Технические ограничения


С точки зрения конструкции, изделие V-1 представляло собой самолет-снаряд с торпедообразным фюзеляжем длиной 7,75 м, прямым крылом размахом 5,3 м и взлетной массой 2,16 кг. Ракета оснащалась пульсирующим воздушно-реактивным двигателем Argus As 014 и развивала скорость до 700-800 км/ч. Максимальная дальность полета составляла 286 км. Боевая нагрузка – до 1 т.

Ракета получила оригинальный автопилот на основе гироскопов и магнитного компаса. Он удерживал ракету на заданном курсе с требуемым тангажом. Управление по крену отсутствовало. Имелся механический счетчик дальности, определявший момент перехода в пикирование на цель. Исполнительные механизмы выполнили на основе пневматики.

Проект V-1 не отличался совершенством – как ракета в целом, так и отдельные ее устройства. Результатом этого стала ограниченная надежность изделия, низкая точность и уязвимость для разного воздействия. Так, одной из основных причин аварий на старте и в полете был несовершенный ПуВРД. Часть двигателей не запускалась при первоначальном разгоне ракеты, а другие могли заглохнуть в полете.


Британские летчики изучают новую угрозу

Система управления добавляла проблем. По расчетам, она должна была давать КВО не более 900-1000 м на максимальной дальности. Однако несовершенство приборов, внешние условия и т.д. приводили и к большему отклонению. В результате самолет снаряд, как в теории, так и на практике, мог попадать только в цель размером с город – конечно, если долетал до нее.

Меры противодействия


Столкнувшись с новой угрозой, вооруженные силы Великобритании приступили к поиску мер по противодействию ей. Эту задачу удалось решить, и дальнейшая практика показала высокую эффективность найденных решений. По мере их внедрения, доля ракет, не долетевших до своих целей, вышла на уровень 75-80 проц.

Прежде всего, продолжили использовать и совершенствовать наземную систему ПВО, выстроенную во время Битвы за Британию. Существующие и вновь разработанные орудия развертывали на опасных направлениях и снабжали недавно появившимися радиолокационными системами управления огнем. Кроме того, в тот период началось внедрение артиллерийских снарядов с радиовзрывателями. По известным данным, на орудия ПВО приходится ок. 1,85 тыс. перехваченных ракет V-1.

Наземную артиллерию дополнили аэростатами заграждения. При всей своей простоте и объективных ограничениях, они смогли сбить более 200 летящих самолетов-снарядов.


V-1 на выставке трофейной техники. Париж, 1945 г.

Значительный вклад в борьбу с ракетами внесла истребительная авиация. На нее приходится порядка 1,8-2 тыс. уничтоженных V-1. При возможности, ракеты поражались огнем с безопасной дистанции – летчик должен был повредить цель, но не задеть ее боевую часть. Также практиковался подцеп крылом истребителя крыла ракеты с приданием последней крена. Несовершенная система управления не могла вывести самолет-снаряд из виража, и он завершал свой полет на земле.

С низкой эффективностью


Таким образом, гитлеровская Германия применяла крылатые ракеты V-1 в течение 10 месяцев, и за это время истратила не менее 15-16 тыс. таких изделий. При этом до своих целей долетело не более 20-25 проц. запущенных самолетов-снарядов, тогда как остальные упали по пути либо были сбиты артиллерией и авиацией. Впрочем, и долетевшие ракеты нанесли существенный урон и убили несколько тысяч человек.

Тем не менее, в целом боевое применение германских самолетов-снарядов V-1 нельзя назвать успешным. Общее несовершенство конструкции и ответные меры со стороны противников серьезно ограничили процент ракет, сумевших попасть хотя бы в намеченный город. В то же время, известны расчеты, согласно которым V-1 имела приемлемые показатели стоимости и эффективности, и по этим показателям превосходила баллистические ракеты V-2 или бомбардировочную авиацию. Кроме того, Великобритании и другим странам приходилось тратить ресурсы и силы на организацию обороны. Однако общий результат хорошо известен – самолет-снаряд V-1 не стал «чудо-оружием» и не спас Германию от разгрома.
3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  2. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 05:00
    Наладить производство таких вундервафлей не сложно. Если использовать более современные технологии, типа выклеивать фюзеляж, крыло, и бензобак из стеклопластика, то отражать радиоволны будет только реактивный двигатель, и заметность будет не больше чем ракеты "град". А если сделать сечение двигателя не круглым, а, скажем, шестиугольным, заметность еще снизится. Естественно систему управления сделать на основе GPS или ГЛОНАСС, это сделает точность достаточной для почти 1000 кг боезаряда чтоб вынести мишень типа конкретного здания в городе. Такая система управления будет еще и намного легче и меньше оригинальной немецкой, а полученную экономию объема и веса можно использовать хоть под добавочное топливо, хоть под взрывчатку. В результате вполне применимая крылатая ракета с дальностью 500 км и боеголовкой в тонну, в разы дешевле "Калибра".
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 05:28
      отражать радиоволны будет только реактивный двигатель, и заметность будет не больше чем ракеты "град"
      Вы забываете о волнах инфракрасного диапазона, которые будут выдавать летящую ракету с головой. Да и та чудная конструкция, которую вы описали, очень уж сильно напоминает БПЛА
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 05:14
    Увы, но ничего не сказано о легендарном Эрхарде Физилере, летчике Первой МВ, авиаконструкторе, разработчике и владельце фирмы, где был создан ФАУ. Ничего нет и о пульсирующем воздушно-реактивном двигателе, который был "вишенкой на торте" в этой конструкции и его талантливом создателе инженере Шмидте. Автор просто пробежался по всем известным фактам