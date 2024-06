Российский ядерный арсенал в 2024 году

Методология исследования

Замораживание Россией нового договора СНВ

Ядерная стратегия России

Возможное возвращение к ядерным испытаниям

Российский ядерный потенциал в Белоруссии

Межконтинентальные баллистические ракеты

Подводные лодки и баллистические ракеты подводных лодок

Стратегические бомбардировщики

КР Х-101 на пилоне бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 МС 16.

Нестратегическое ядерное оружие

Нестратегическое ядерное оружие морского базирования

Рендер гиперзвуковой КР 3М-22 «Циркон».

Нестратегическое ядерное оружие воздушного базирования

Нестратегическое ядерное оружие на противокорабельных ракетах и ракетах ПВО и ПРО

Нестратегическое ядерное оружие наземного базирования

Мобильная ПУ 9П78-1 комплекса «Искандер-М», снаряженная двумя БР 9М723.

Мобильная ПУ 9П78-1 комплекса «Искандер-М», снаряженная двумя пеналами с КР 9М728.

В журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» в колонке «Ядерный блокнот» вышел очередной ежегодный доклад о состоянии Российских ядерных сил, подготовленный группой авторов, возглавляемой Хансом Кристенсеном.Ханс Мёллер Кристенсен – директор Проекта ядерной информации Федерации американских учёных. Считается на сегодня «ведущим американским экспертом в области ядерного оружия », он также является соавтором колонки «Ядерный блокнот» в «Бюллетене ученых-атомщиков» и приложения «Мировые ядерные силы» в ежегодном справочнике СИПРИ Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Попал он на эту должность не случайно, а благодаря своим связям с высшими офицерами ЦРУ. Именно они его пролоббировали и протолкнули на эти должности.По сути, «Бюллетень» – это «сливной бачок ЦРУ». Всё, что мы можем прочитать в подобных статьях Ханса – это информационная выжимка из докладов аналитиков ЦРУ по ядерному оружию и ядерным оружейным комплексам государств, владеющих ядерными технологиями.Эксперты-аналитики, парни из ЦРУ, конечно, с богатой фантазией, но цифры, которые они выдают Кристенсену, далеки от реальности. Например, в статье: Nuciear Notebook: U. S. and Soviet/Russian intercontinental ballistic missiles, 1959–2008, опубликованной в журнале Bulletin of the Atomic Scientists в 2008 году, для советской ракеты SS-11 Sego M2/3 (имеется в виду УР-100К УТТХ (15А20У)), одной из первых советских МБР, оснащенных РГЧ рассеивающего типа (MRV – multiple re-entry vehicle), указывается мощность одной боеголовки – 220 кт.Годом раньше, а такие статьи Bulletin of the Atomic Scientists каждый год публикует, для этой же боеголовки указывалась мощность 350 кт. В данном случае речь идёт о боеголовке 15Ф204 и её термоядерном «физпакете» РА-65, так вот его реальная мощность – 90–100 кт.Эксперты-аналитики ЦРУ – мастера, когда нужно подсчитать количество ШПУ или АПУ МБР или БРСД, имея под рукой спутниковые снимки относительно хорошего качества, но вот что находится под крышками шахт или внутри пусковых пеналов, здесь они плывут и дают волю своей фантазии, которая в силу, вероятно, полного непрофессионализма дает искаженную картинку, далекую от реальности.Зевнули церэушники этот момент, когда в 1960-е годы СССР довольно сильно отставал от США по удельной мощности ЯЗУ; 0,65–0,70 кт мощности энерговыделения на кг живого веса «физпакета» маловато, конечно, в сравнении с тем, что имели тогда США. Для примера, аналогичная американская конструкция MRV, установленная на БРПЛ «Поларис А-3Т» (1964), имела боеголовки W-58/Mk2 весом 117 кг и мощностью 200 кт.Для американцев в 1970-е годы невидимым мелькнуло и то, что СССР довольно быстро ликвидировал это отставание и добрался до величины 2,5 кт/кг для зарядов малого и среднего класса мощности и до 5 кт/кг для высокого класса мощности, в 1980 году. Для ЦРУ и других западных разведок все эти события прошли незамеченными, да и хорошо.Всё это лирика и уже история . С тех пор ничего не изменилось.Последние 30 с лишним лет в Лос-Аламосе и Ливерморе откровенно валяли дурака, в то же самое время наши физики-ядерщики из РФЯЦ-ВНИИЭФ, КБ-11 (Арзамас-16) в Сарове и РФЯЦ-ВНИИТФ, КБ-1011 (Челябинск-70) в Снежинске продолжали совершенствовать свои изделия. И это несмотря на тяжелейшее экономическое положение в нашей стране в 1990-е годы, с многомесячными задержками и без того микроскопических зарплат.В 2000-е и 2010- е годы у нас созданы ЯЗУ нового поколения малого, среднего и высокого класса мощности, с удельной мощностью, подобравшейся к теоретическому пределу в 6 кт/кг – соответственно 150 кт, 500 кт и 2 Мт. Американцы остались на уровне 3 кт/кг, достигнутых в «физпакете» W-88 в 1989 году, и не факт, что они смогут хотя бы этот уровень повторить.Ну а что же ЦРУ?Эксперты-аналитики из этой организации в своём репертуаре – опять зевнули, пропустили целую эпоху и продолжают снабжать Ханса, мягко говоря, устаревшими данными. Нужно отметить, что Ханс что-то начал подозревать, церэушники подсовывают явную туфту. И он в своей сводной таблице по российскому ядерному оружию после каждой цифры мощности ядерных зарядов напротив новейших российских ракет ставит едва заметный вопросительный знак – давая понять читателю: за что купил, за то и продаю.Ханс – опытный эксперт, и я думаю, он прекрасно понимает, что данные по старым советским боеголовкам 15Ф174 (АА-88) мощностью 750 кт устарели, и на новых ракетах стоят более совершенные боеголовки. Достаточно внимательно пересмотреть видео с записью уже ставшей исторической речи президента В. В. Путина 1 марта 2018 года перед Федеральным Собранием. Россия близка к завершению продолжавшейся десятилетиями работы по замене всех своих стратегических и нестратегических ядерных систем на более современные версии.В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что современные вооружения и техника в настоящее время составляют 95 процентов ядерной триады России, что на 3,7 процента больше, чем в предыдущем году. Эти процентные значения модернизации, вероятно, имеют значительную неопределенность, поскольку неясно, какую методологию Россия использует для таких расчетов.По оценкам экспертов FAS, на начало 2024 года Россия располагает арсеналом примерно 4 380 ядерных боеголовок, предназначенных для использования на стратегических носителях межконтинентальной дальности и ракетными и авиационными : тактическими, оперативно-тактическими и средствами средней дальности. По стратегическим силам – чистое сокращение примерно на 109 боеголовок по сравнению с прошлым годом, в основном из-за изменения оценки экспертами FAS количества боеголовок, отнесенных к нестратегическим ядерным силам.Из накопленных боеголовок развернуто примерно 1 710 стратегических боеголовок: около 870 на МБР наземного базирования, около 640 на баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ) и, возможно, 200 на базах тяжелых бомбардировщиков. На хранении находится еще примерно 1 112 стратегических боеголовок, а также около 1 558 нестратегических боеголовок.В дополнение к запасам МО оперативных сил, большое количество – около 1200 – снятых с вооружения, но все еще в значительной степени готовых к применению боеголовок ожидает демонтажа, общий запас которых составляет около 5 580 боеголовок.Российская программа ядерной модернизации, призвана сохранить, по мнению Кристенсена и его команды, общий паритет с Соединенными Штатами и сберечь национальный престиж, а также компенсировать отставание российских обычных наземных, воздушных и морских сил в Европейской части России в сравнении с вооруженными силами стран-участниц НАТО, а также очевидным убеждением российского руководства в том, что американская система противоракетной обороны представляет собой реальный будущий риск к возможностям России по нанесению ответного удара.Потери в вооружениях и военной технике определённой части российских обычных сил в СВО, а также истощение ее арсеналов ракетного вооружения, как считают эксперты из FAS, вероятно, усугубят зависимость России от ядерного оружия для национальной обороны.На протяжении всей СВО на Украине Россия нанесла серию ракетных ударов с использованием высокоточного оружия двойного назначения большой дальности, такого как крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 (ядерная версия – Х-102), морского базирования 3М–14 крылатые ракеты «Калибр», баллистические ракеты 9-А-7760 «Кинжал», крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 (AS-4 a/b/c) и ракеты наземного базирования «Искандер» – баллистические 9М723 и крылатые 9М728 и 9М729.Министерство обороны Соединенного Королевства опубликовало несколько разведывательных отчетов, в которых указывается, что Россия применила конвенциональные варианты крылатых ракет Х-55 (AS-15) – Х-555 на Украине (Министерство обороны Соединенного Королевства, 2022, 2023).Анализ и оценки, сделанные в Nuclear Notebook, основаны на сочетании следующих открытых источников:1. Государственная информация (например, правительственные заявления, рассекреченные документы, бюджетные показатели, фото и видеоматериалы с военных парадов и сведения о раскрытии договоров).2. Данные негосударственного происхождения (например, сообщения средств массовой информации, отчеты аналитических центров и отраслевые публикации).3. Коммерческие спутниковые снимки.Указывается, что, поскольку каждый из этих источников предоставляет различную и ограниченную информацию, которая подвержена различной степени неопределенности, перепроверяется каждая точка данных, используя несколько источников и дополняя их частными беседами с официальными лицами, когда это возможно.Анализ и оценка ядерных сил России становится все более сложной задачей, отчасти из-за решения президента Владимира Путина в 2023 году приостановить участие России в новом СНВ, двустороннем американо-российском договоре, который требует от обеих стран обмениваться данными о количестве развернутых ими ядерных сил, стратегических боеголовок и пусковых установок. Новый договор СНВ стал важнейшим узлом прозрачности и позволил аналитикам отталкиваться от совокупных цифр, чтобы оценить развал развернутых стратегических сил России. Однако, поскольку Россия не предоставляла эти данные Соединенным Штатам с сентября 2022 года, им теперь сложнее составить полную точную картину структуры ядерных сил России.Чтобы сохранить уверенность в своих оценках, американцы дополняют известные исторические данные из протоколов договоров новостными выпусками российских государственных и негосударственных СМИ, отраслевыми отчетами, переводами стратегических документов, видеороликами, опубликованными Министерством обороны России, и другими материалами.Эти типы вторичных источников часто содержат ценную информацию о ходе российских программ закупок вооружений, такую как график ввода в эксплуатацию или вывода из эксплуатации различных систем вооружения, количество единиц каждой системы, которое ожидается закупить, а также технические характеристики этих систем. Тем не менее доступ к этим общедоступным данным становится все труднее, поскольку после начала СВО на Украине российское государство отключило доступ к нескольким ранее открытым веб-сайтам.В дополнение к этим материалам высокопоставленные российские военачальники обычно дают в конце года интервью российским государственным СМИ о текущей ситуации в своих службах. В некоторых случаях собеседники раскрывают некоторые конкретные подробности о количестве новых единиц каждой системы вооружения, которые были приняты на вооружение в течение года, а также другие соответствующие ежегодные обновления.Военные лидеры также иногда делятся своими целями на следующий год, которые затем могут быть использованы аналитиками в качестве исследовательского ориентира для оценки прогресса российских программ ядерной модернизации.Для проведения такого анализа американцы часто используют различные источники коммерческих спутниковых изображений для наблюдения и документирования очень детальных изменений в ядерных силах России. Спутниковые снимки позволяют идентифицировать авиационные, ракетные и военно-морские базы, а также потенциальные хранилища ядерного оружия.Спутниковые снимки сыграли особенно важную роль в мониторинге строительства и обновлений на важнейших объектах, связанных с ядерной тематикой, включая шахты межконтинентальных баллистических ракет (МБР), авиабазы и базы подводных лодок, места хранения боеголовок и другие. Анализируя наблюдаемую структуру стратегических сил, эксперты FAS предлагают относительно высокую степень достоверности собственной оценки стратегических ядерных сил России.Однако, напротив, им чрезвычайно сложно составить полную картину для себя количественного и качественного состава «нестратегического» ядерного арсенала России. Учитывая, что почти каждое российское нестратегическое средство доставки ядерного оружия имеет двойное назначение, то есть оно может использоваться как в ядерных, так и в обычных ударных целях, подсчет всех российских нестратегических средств доставки, вероятно, дает (и они это признают) ложную оценку количественного и качественного состава российских нестратегических средств доставки ядерного оружия.Кроме того, возраст многих российских нестратегических ядерных вооружений составляет несколько десятилетий, и существует высокая степень неопределенности относительно того, сколько из этих боеприпасов останется активным, будет выведено из эксплуатации или будет заменено более новыми версиями.Картина для экспертов FAS так и первоисточника – экспертов ЦРУ, еще больше осложняется огромным количеством нестратегических боеголовок, которыми, по их оценкам, обладает Россия. Правительство США в течение нескольких лет оценивало российский потенциал нестратегического ядерного оружия количеством от 1 000 до 2 000 единиц.Оценка экспертов FAS согласуется с этой оценкой, но учёные пытаются дать более конкретный обзор нестратегического ядерного оружия, опираясь на сведения, предоставляемые экспертами ЦРУ, по России; однако следует отметить, что из-за отсутствия поддающихся проверке общедоступных данных, по их утверждению, получение такой конкретной оценки не может быть сделано с высокой степенью достоверности.Кроме того, фасовцы критически относятся к внешнему анализу, поскольку существует высокий риск предвзятости цитирования и подтверждения, когда правительственные или неправительственные отчеты постоянно ссылаются на оценки друг друга – иногда читатель не догадывается и не знает, что именно происходит. Такая практика может непреднамеренно создать эффект циклической эхо-камеры, который не обязательно соответствует реальности на местах.Учитывая все эти факторы, FAS, как им кажется, сохраняет относительно более высокую степень доверия к своим оценкам ядерных сил России, чем к оценкам некоторых других ядерных государств (Китай, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея), где официальная и неофициальная информация либо скудна, либо ограничена и ненадежна, либо и то и другое.Несмотря на эту относительную уверенность, они понимают, что их оценки российских ядерных сил, особенно нестратегических ядерных сил, содержат относительно большую неопределенность, чем оценки стран с большей ядерной прозрачностью (США, Великобритании и Франции).21 февраля 2023 года президент Владимир Путин заявил о намерении России приостановить свое участие в Новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который ограничивает количество стратегических боеголовок и пусковых установок, которые могут развернуть Россия и США. Как заявил Путин: «Еще раз подчеркну: мы не выходим из Договора, а, скорее, приостанавливаем свое участие. Прежде чем мы вернемся к обсуждению этого вопроса, мы должны иметь четкое представление о том, что поставлено на карту в странах НАТО, таких как Франция или Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть объединенные наступательные возможности альянса» (FAS, 2023).В то же время Путин заявил, что Россия будет оставаться ниже общих ограничительных потолков нового СНВ. Эти ограничения наложили реальные количественные потолки на развернутые российские стратегические силы.Результатом, судя по всему, является усиление зависимости России от стратегического резерва неразвернутых боеголовок, которые можно загрузить на ракеты для увеличения численности сил – стратегия, на которую Соединенные Штаты полагались в течение нескольких десятилетий.Договор также обеспечил важный процесс прозрачности для стратегических ядерных сил, как России, так и США: по состоянию на март 2024 года США и Россия провели в общей сложности 328 инспекций на местах и обменялись более 25 000 уведомлениями (Министерство США по ядерным вооружениям, 2022); однако с апреля 2020 года инспекции на местах не проводились – сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за отказа России разрешить инспекции США (Post, 2021; Государственный департамент США, 2023).В последних данных по новому договору СНВ по состоянию на 1 сентября 2022 года у России было 1 549 развернутых боеголовок, закрепленных за 540 стратегическими пусковыми установками МБР и БРПЛ и ТБ (Госдепартамент США, 2022). С тех пор Россия не публиковала никаких официальных данных, но, по мнению американских экспертов, по-прежнему не достигает установленных лимитов; текущие оценки стратегических ядерных сил относительно близки к данным 2022 года.Эти цифры отличаются от оценок, представленных в «Ядерном блокноте», поскольку по новым правилам подсчета СНВ принято засчитывать одну боеголовку каждому развернутому бомбардировщику, даже несмотря на то, что российские бомбардировщики в обычных обстоятельствах не несут ядерного оружия. Вместо этого в «Ядерной тетради» считается «развернутым» оружие, хранящееся на базах бомбардировщиков, которое можно относительно быстро загрузить на самолет, поскольку это представляет более или менее реалистичную картину состояния развертывания оружия.Если Россия решит выйти за пределы договора, как считают авторы доклада, она теоретически сможет загрузить сотни боеголовок на свои развернутые системы доставки, возможно, увеличив свой развернутый ядерный арсенал примерно на 60 процентов (Корда и Кристенсен, 2023). Насколько быстро это можно будет сделать, во многом зависит от системы вооружения: бомбардировщики могут быть загружены в течение нескольких часов или дней, тогда как полная загрузка подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет может занять месяцы или даже годы, учитывая время, необходимое для возвращения подводных лодок в базу, и изменить состав боевого оснащения боевых частей на каждой развернутой МБР.Важно отметить, что в новом Договоре СНВ проводится различие между выводами о «несоблюдении» (серьезные, но неформальные оценки, часто с четким путем к восстановлению соблюдения), «нарушении» (требующем формального определения) и «существенном нарушении» (когда возникает нарушение) до уровня противоречия объекту или цели договора. После того, как Россия отказала США в инспекциях на свои ядерные объекты, Госдепартамент США 31 января 2023 года объявил Россию в состоянии «несоблюдения» конкретных положений договора (Госдепартамент США, 2023).Важно отметить, что Соединенные Штаты не пришли к выводу, что Россия не соблюдает ограничения нового договора СНВ на развернутые стратегические пусковые установки и боеголовки. В ежегодном докладе о реализации нового договора СНВ за январь 2023 года указано, что, хотя «Соединенные Штаты не могут сделать вывод о том, что Россия продолжала соблюдать в течение 2022 года свое обязательство ограничить число своих боеголовок на развернутых средствах доставки, подпадающих под действие нового Договора СНВ, до 1 550… не является определением несоблюдения». В частности, «по оценкам Соединенных Штатов, Россия не вела значительной деятельности, превышающей пределы Договора в 2022 году», и «что Россия, вероятно, находилась под лимитом боеголовок Нового СНВ в конце 2022 года» (Госдепартамент США, 2023).Однако с каждым годом Соединенным Штатам, вероятно, будет все труднее оценивать, остается ли Россия в пределах нового договора СНВ, поскольку Россия потенциально может загрузить дополнительные боеголовки для проверки как возможностей обнаружения подобных мероприятий со стороны Соединенных Штатов, так и возможностей самих США по аналогичному количественному наращиванию числа стратегических боеголовок.В последний раз Россия обновляла свою официальную политику сдерживания в 2020 году, приняв указ, в котором четко описывались условия, при которых она может запустить ядерное оружие (Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2020):– поступление достоверных данных о пуске баллистических ракет, атакующих территорию Российской Федерации и/или ее союзников;– применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения против Российской Федерации и (или) ее союзников;– нападение противника на критически важные правительственные или военные объекты Российской Федерации, нарушение работы которых подорвет действия по реагированию ядерных сил; и– агрессия против Российской Федерации с применением обычных вооружений, когда само существование государства находится под угрозой.Несмотря на предыдущие предположения США о потенциальном сдвиге в сторону использования ядерного оружия первым в связи с потенциальной маломощной политикой «эскалации к деэскалации» (Министерство обороны США, 2018), официальная политика России во многом соответствует предыдущим публичным заявлениям ядерной стратегии и практически не изменилась с момента прихода к власти президента Путина в 2000 году (Российская Федерация, 2010, 2014).Сюда входят замечания, сделанные президентом Путиным на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай», московского аналитического центра и дискуссионного форума по иностранным делам и оборонной политике, в октябре 2018 года, когда он заявил, что российская «доктрина ядерного оружия не предусматривает превентивный удар». Скорее, продолжил он, «наша концепция основана на ответном встречном ударе… Это означает, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда будем знать наверняка, что какой-то потенциальный агрессор атакует Россию, нашу территорию» (Российская Федерация, 2018).Хотя в некоторых первоначальных сообщениях комментарии Путина клубу «Валдай» в 2018 году интерпретировались как означающие, что Россия, возможно, принимает политику неприменения ядерного оружия первыми, его замечания, скорее всего, были призваны ответить на утверждение «Обзора ядерной политики США» 2018 года о том, что Россия снизила свой порог для применения ядерного оружия в вооруженном конфликте (Стоу-Терстон, Корда и Кристенсен, 2018).Администрация Байдена, похоже, отказалась от предыдущего предположения США в своем «Обзоре ядерной политики на 2022 год», который не включал формулировок вокруг предполагаемой «политики России от эскалации к деэскалации». Вместо этого президент Байден заявил, что: «...Россия диверсифицирует свой арсенал и рассматривает свое ядерное оружие как щит, за которым можно вести неоправданную агрессию против [своих] соседей» (Министерство обороны США, 2022).В качестве примера можно привести ядерные сигналы, подаваемые Путиным и другими российскими официальными лицами на протяжении всей СВО, которые вызвали вопросы о том, где, как и когда Россия может применить ядерное оружие. В частности, для западных элит нет ясности, в каком смысле российские лидеры рассматривают «российское государство» в ядерной доктрине страны: распространяется ли это «государство» на недавно присоединенные территории? Или оно ограничивается «международно признанными границами» РФ?Предполагается ими – ядерный или удар обычными, конвенциональными силами по российским ядерным силам, дислоцированным в Беларуси, может привести к срабатыванию первых двух пунктов российской ядерной доктрины, но произойдет ли это в случае нападения на российские позиции на Донбассе или в Крыму? Вот это для них непонятно.Более того, совпадают ли взгляды Путина со взглядами его более воинственных или более миролюбивых военных и политических коллег?С одной стороны, в январе 2023 года бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью, что «поражение ядерной державы в обычной войне может спровоцировать ядерную войну» (Фолконбридж и Лайт, 2023). Казалось бы, это выходит за рамки заявленной доктрины России, поскольку предполагает возможное применение ядерного оружия даже в том случае, если ни одно из вышеперечисленных условий не выполнено, и иллюстрирует обвинения Пентагона в том, что Россия использует ядерное оружие в качестве прикрытия для своих действий на Украине.Напротив, в ноябре 2022 года, в период повышенной международной обеспокоенности, член российской делегации в Генеральной Ассамблее ООН Александр Шевченко, похоже, понизил тон, настаивая на том, что ядерная доктрина России осталась неизменной после начала СВО: «В ответ на сегодняшнее абсолютно необоснованное обвинение в том, что Россия якобы угрожает применить ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что доктрина России в этой сфере носит сугубо оборонительный характер и не допускает каких-либо широких интерпретаций» (ТАСС, 2022).Даже когда они комментируют российскую ядерную доктрину, ни Медведев, ни Шевченко не входят в инстанцию, которая будет участвовать в принятии решения о применении ядерного оружия. В действительности считается, что только три человека обладают так называемыми «ядерными чемоданчиками», которые могут санкционировать запуск российского ядерного оружия – Путин, министр обороны и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов – и приказ Путина на применение ядерного оружия должен быть подписан, прежде чем будет активировано какое-либо ядерное оружие (Вен Брюусгаард, 2023).Вполне возможно, как полагают американцы, что сам Путин видит стратегическую выгоду в том, чтобы оставаться двусмысленным в отношении своих собственных взглядов (которые по сути формируют официальную позицию государства) относительно условий, при которых Россия будет применять ядерное оружие. По крайней мере, на этот счёт у них есть понимание, что ядерные сигналы России в первую очередь предназначены для того, чтобы удержать США и НАТО от военного вмешательства в продолжающийся конфликт на Украине.В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, официально отменяющий ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который запрещает любые ядерные взрывы (Федеральное собрание Российской Федерации, 2023).«Дератификация» со стороны России последовала за сообщениями о том, что Россия может готовиться к возобновлению ядерных испытаний на своем полигоне на Новой Земле.Недавние спутниковые снимки указывают на возросший уровень активности на объекте, включая присутствие грузового транспорта, строительных кранов, транспортных контейнеров, а также на новое строительство нескольких административных и жилых объектов на территории (Льюис, 2023).Несмотря на высокий уровень активности, российские официальные лица заявили, что они не возобновят ядерные испытания, если этого не сделают Соединенные Штаты, что маловероятно при нынешней администрации Байдена (Ассоциация по контролю над вооружениями, 2023; Исаченков, 2023; Осборн, 2023).В марте 2023 года президент Путин объявил о том, что будет проведена модернизация объектов по хранению ядерного оружия в Белоруссии, и к 1 июля Россия завершит строительство «специального хранилища тактического ядерного оружия» на территории Беларуси. После заявления Путина для американцев оставались неясными намерения России разместить ли ядерные боеголовки на территории Беларуси при нормальных обстоятельствах, или она стремится развивать инфраструктуру, необходимую для их потенциального размещения в будущем.Вторя замечаниям, сделанным президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2022 году, президент Путин в своем заявлении в марте 2023 года также уточнил, что Россия переоборудовала 10 белорусских самолетов Су-25, способных доставлять ядерное оружие, и передала мобильные пусковые установки «Искандер» (SS-26) в Беларусь.Предполагается, что белорусская база для ракетной бригады комплекса «Искандер» находится на южной окраине Осиповичей, примерно в 11–12 км к западу от того места, где спутниковые снимки показали строительство двойного периметра безопасности вокруг склада ядерного оружия 12-го ГУМО, что также может быть признаком подготовки хранилищ к доставке ядерных боеприпасов (Кристенсен и Корда, 2023).Большой обьем данных из открытых источников позволяют предположить, что авиабаза Лида, расположенная всего в 40 километрах от границы с Литвой и являющаяся местом базирования авиаполка белорусских ВВС, оснащенного самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на участие в новой российской миссии по «разделению ядерного оружия» в Беларуси (Корда, Рейнольдс и Кристенсен, 2023).В апреле 2023 года Минобороны России анонсировало, что белорусские военнослужащие прошли обучение по техническому обслуживанию и использованию «специальных тактических боеголовок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» на одном из полигонов Южного военного округа России. Два месяца спустя Путин объявил, что первая партия ядерного оружия была доставлена в Беларусь и что за ней последуют другие. Лукашенко повторил эти замечания, подтвердив, что «большая часть ядерного оружия уже перевезена в Беларусь» (Белта, 2023).Эксперты из FAS сообщили в сентябре 2023 года, что в период с 26 августа по 5 сентября в Беларусь была перевезена «партия компонентов российского тактического ядерного оружия и сопутствующего оборудования». В конце декабря 2023 года президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Россия завершила поставки ядерного оружия в Беларусь, а в начале января 2024 года Беларусь обновила свою военную доктрину, в которой, как сообщается, ядерное оружие описывается «как важный компонент превентивного сдерживания потенциального противника от развязывания агрессии» (Associated Press, 2023; Белта, 2024; Бузин 2024; Найт и Лау, 2024).Несмотря на эти подсказки из открытых источников, все еще остается несколько неизвестных относительно статуса и логистических проблем размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Например, строительство хранилищ ядерного оружия в России заняло гораздо больше времени, чем краткие сроки, объявленные Путиным и Лукашенко для хранилищ в Беларуси.Кроме того, в Беларусь для укомплектования хранилища необходимо будет направить персонал 12-го ГУМО – подразделения Минобороны России, отвечающего за хранение и транспортировку российского ядерного оружия, независимо от наличия там ядерного оружия. Такое значительное размещение личного состава – возможно, до ста человек – вероятно, потребует отдельных жилых помещений от тех, в которых проживают белорусские солдаты, а также другой инфраструктуры, на строительство которой может уйти много месяцев и которая будет видна на спутниковых снимках.Более того, хранилище не сможет принимать боеголовки до тех пор, пока все специализированное оборудование и персонал не будут размещены на объекте и по маршруту транспортировки. До сих пор фасовцы пока не видят убедительных визуальных доказательств того, где хранятся российские ядерные боеголовки и где дислоцируются сотрудники 12-го ГУМО в Беларуси, если они вообще находятся в стране.В настоящее время российские Ракетные Войска Стратегического Назначения имеют на вооружении несколько вариантов шахтных и мобильных МБР. К МБР шахтного базирования относятся Р-36М2 «Воевода» (SS-18 Mod 5/6), РС-12М2 «Тополь-М» (SS-27 Mod 1), РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2) и «Авангард» (SS-19 Mod 4), а в число мобильных МБР входят РС-12М1 «Тополь-М» (SS-27 Mod 1) и РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2). «Тополь» РС-12 (SS-25) снят с вооружения.Фасовцы, сравнивая свои наблюдения спутниковых изображений с информацией из официальных источников и заявлений официальных лиц России и обмена данными по новому договору СНВ, подсчитали, что Россия может иметь «примерно» 326 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, которые, по их оценкам, могут нести до 1 246 боеголовок двух типов среднего класса мощности и одного типа высокого класса мощности: 500 килотонн, 750 килотонн и 2 мегатонны.Конечно, это не все…Модернизация сил МБР, также предполагают они, оснащение модернизированных шахт новыми системами противовоздушной обороны и защиты по периметру, а новый лазер «Пересвет» был развернут как минимум в пяти мобильных дивизиях МБР с целью «прикрытия их маневрирующих операций» (Хендрикс, 2020), возможно, подразумевая, что одна из задач «Пересвета» – ослеплять спутники-шпионы.Российские МБР организованы в составе Ракетных Войск Стратегического Назначения в трех ракетных армиях в составе 12 дивизий, в состав которых входит около 40 ракетных полков. Полк ракетной дивизии в Юрье эксплуатирует систему «Сирена-М», созданную на базе межконтинентальной баллистической ракеты SS-27 Mod 2, которая, как полагают, служит резервным передатчиком «кодов запуска» и, следовательно, не имеет ядерного оснащения. «Сирена-М» недавно заменила старый командный модуль «Сирена».Численность межконтинентальных баллистических ракет сокращается на протяжении трех десятилетий и уже на 88 процентов прошла программу модернизации, предусматривающую замену всех ракет советской эпохи на более новые типы по принципу «менее одного к одному» («Красная Звезда», 2023).Теперь, когда МБР РС-12М «Тополь» (SS-25) выведена из боевой эксплуатации, американцы считают, что последней оставшейся МБР советской эпохи в российском арсенале является SS-18 (хотя некоторые устаревшие SS-19 были адаптированы под гиперзвуковой планирующий боевой блок «Авангард»).Р-36М2 «Воевода» (SS-18 Mod 5/6) – тяжелая МБР шахтного базирования с 10 боеголовками, впервые развернутая в 1988 году. Срок ее службы подходит к концу, осталось 34 ракеты SS-18, способных нести до 340 боеголовок, в 13-й ракетной дивизии на Домбаровском и 62-й ракетной дивизии в Ужуре. По оценкам экспертов из FAS, количество боеголовок на каждой Р-36М2 было сокращено, для того чтобы Россия соответствовала новому лимиту СНВ-3 по развернутым стратегическим боеголовкам.Из открытых источников известно, что РС-28 «Сармат» по тактико-техническим характеристикам будет очень близка к «Воеводе». Первая модификация «Сатаны» R-36M (SS-18 Mod 1) оснащена моноблочной боеголовкой 15B86 мощностью 24 мегатонны с забрасываемым весом 7 500 килограммов. У последней моноблочной модификации R-36М2 «Воевода» (SS-18 Mod 6) мощность и вес боеголовки несколько снижены – до 20 мегатонн и 7 300 килограммов соответственно.Всего, по данным эксперта Роберта Джонстона, за все время эксплуатации SS-18 было развернуто от 20 до 60 моноблочных модификаций ракеты. В начале 1980-х советские РВСН получили ракеты 4-го поколения, наиболее мощные из них «тяжелые» Р-36М УТТХ (SS-18 Mod 3/4), развернутые в сверхзащищенных ШПУ 15П718, всего таких ракет было у РВСН – 308 единиц. В 1988 началось перевооружение на новые ракеты Р-36М2 (SS-18 Mod 5/6) и более совершенные ШПУ 15П718М. Но к развалу СССР в 1991 году успели произвести только 58 ракет Р-36М2 «Воевода» и модернизировать под них 58 ШПУ 15П718М.Развертывание гиперзвуковых блоков «Авангард» (объект 4202, изделие 15Ю71), как и тяжелой МБР «Сармат», будет, скорее всего, ограниченным количеством 46 единиц ввиду ограниченности количества ШПУ 15П718М. Из 58 ШПУ 12 уже заняты под другие ракеты-носители «Авангардов» – УР-100 Н УТТХ (SS-19 mod 3/4).Гиперзвуковой УББ «Авангард», согласно ГПВ 2018–2027, стоит на вооружении в двух полках по шесть ракет в каждом в 13-й ракетной дивизии (Домбаровский, Ясная), всего 12 носителей в моноблочном варианте. Носителем первых «Авангардов» послужили МБР УР-100Н УТТХ (15А35). Ракеты развернуты не в своих родных ШПУ 15П716, а в чужих 15П718М.Гиперзвуковой блок «Авангард» – довольно габаритный объект. Длина – 5,4 метра, вес, по разным оценкам, от 2 000 до 2 700 килограммов. На УР-100Н УТТХ можно разместить только один блок, на «Сармате» – два.Формально Р-36М2 начали выводить из эксплуатации в 2021 году для подготовки к принятию на вооружение межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» (SS-29 Mod 1/2) на ракетной базе Ужур («Красная Звезда», 2021). Коммерческие спутниковые снимки показывают, что 302-й ракетный полк уже разоружен для проведения модернизации ШПУ и центра управления пуском полка, под новые МБР «Сармат».МБР шахтного базирования с шестью боеголовками УР-100Н УТТХ (SS-19), поступившие на вооружение в 1980 году, ранее были сняты с боевого дежурства, но небольшое их количество было переоборудовано и в настоящее время развертывается в составе двух полков 13-й ракетной дивизии на Домбаровском как SS-19 Моd 4 с новым гиперзвуковым планирующим боевым блоком «Авангард». Первый полк – 621-й – завершил перевооружение в декабре 2021 года, а второй полк – 368-й – как сообщается, завершил перевооружение в декабре 2023 года («Красная Звезда», 2023).Однако строительные работы все еще продолжаются, и полк, возможно, еще не достиг полной боевой готовности. В конечном итоге ожидается, что SS-19 Mod 4 будет заменен на SS-29 Sarmat.РС-12М1 и РС-12М2 «Тополь-М» (SS-27 Mod 1) – моноблочные межконтинентальные баллистические ракеты, которые выпускаются либо в мобильном (Мod 1), либо в шахтном (Мod 2) вариантах. Развертывание SS-27 Mod 1 завершилось в 2012 году с общим количеством 78 ракет: 60 ракет шахтного базирования в 60-й ракетной дивизии в Татищево и 18 мобильных ракет в составе 54-й гвардейской ракетной дивизии в Тейково.Во второй половине десятилетия агрегаты «Тополь-М» будут модернизированы до РС-24 «Ярс» («Красная Звезда», 2023). Замена «Тополя-М» с моноблочной БЧ на «Ярс», оснащенный разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), потенциально может добавить несколько сотен боеголовок на российских межконтинентальных баллистических ракетах.РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2) представляет собой модифицированную модификацию SS-27 Mod 1, которая может нести до четырех РГЧ. Похоже, что в настоящее время существует несколько вариантов боевого оснащения МБР «Ярс»: один, как предполагают фасовцы, оснащен «легкими боеголовками» (100–150 кт), а другой вариант (известный как «Ярс-С»), как они думают, оснащен более мощными боеголовками среднего класса мощности (500 кт) для применения против высокозащищенных точечных целей. В интервью генерал-полковнику Сергею Каракаеву в декабре 2020 года телеканал Минобороны России заявил, что в составе РВСН развернуто около 150 мобильных и шахтных «Ярсов» («Звезда», 2020).По оценкам FAS, к концу 2023 года это число выросло до 204 ракет мобильного и шахтного базирования МБР «Ярс». По словам Каракаева, к концу 2023 года последняя мобильная дивизия – 7-я ракетная дивизия в Выползово – завершила модернизацию, а это означает, что все российские стратегические мобильные силы завершили перевооружение на новые ракеты («Красная звезда», 2023).Хотя сейчас все эти дивизии оснащены более новыми версиями ракет, некоторые из гарнизонов не оборудованы для размещения всей техники, необходимой для поддержки пусковых установок, и их строительство продолжается. С этой целью некоторые полки были переведены во временные гарнизоны, а их постоянные или новые базы продолжают застраиваться.Помимо самих ракет и ШПУ, модернизация российских межконтинентальных баллистических ракет также предполагает масштабную модификацию внешних защитных ограждений, внутренних дорог и вспомогательных объектов. Каждый шахтный комплекс также получит новую систему периметральной обороны «Дым-2», включающую автоматические гранатометы, стрелковое оружие и дистанционно управляемые пулеметные установки («Красная звезда», 2021; Russia Insight, 2018). Аналогичным образом центры управления пуском, которые контролируют каждый ракетный полк, также получают значительную модернизацию.Следующим крупным этапом модернизации российских МБР станет долгожданная замена Р-36М2 «Воевода» (SS-18) на РС-28 «Сармат» (SS-29). В конце концов, «Сармат» также заменит SS-19 Mod 4. После нескольких лет разработки, производства и технических задержек – как сообщается, связанных с «командным модулем ракеты» – первые летные испытания «Сармата» состоялись в апреле 2022 года (War Bolts, 2022).Первоначально планировалось провести как минимум четыре дополнительных испытательных пуска в течение 2022 года, чтобы выполнить указание президента Путина о том, что «Сармат» вступит на боевое дежурство к концу года (Интерфакс, 2022; Камчатка Инфо, 2022; ТАСС, 2021); однако по состоянию на конец 2023 года, как сообщается, был проведен только один дополнительный тестовый пуск, который, по мнению официальных лиц США, «вероятно, закончился неудачей» (имеется в виду, возможно, аварийный пуск) (Либерманн и Бертран, 2023).Несмотря на недостаточное количество успешных тестовых испытаний, российские официальные лица заявляют, что «Сармат» близок к развертыванию. В ноябре 2022 года генеральный директор Ракетного конструкторского бюро имени Макеева, ответственного за разработку «Сармата», заявил, что ракета уже поступила в серийное производство (Емельяненков, 2022).Более того, в октябре 2023 года Минобороны России отметило в Telegram, что на первых стартовых комплексах и связанном с ними командном пункте (МО РФ, 2023) идут «завершающие этапы» строительства и монтажа. В ноябре 2023 года ТАСС сообщил, что первый полк «Сармат» уже находится на «опытно-боевом дежурстве» и официально вступит в боевое дежурство в декабре 2023 года (ТАСС, 2023). Однако в декабре 2023 года генерал-полковник Каракаев отметил, что работы над «Сарматом» «практически завершены», указав, что первый полк «Сармат» еще не вступил на боевое дежурство («Красная звезда», 2023).Кроме того, спутниковые снимки показывают, что работы по модернизации ракетных пусковых установок еще не завершены в первом полку – 302-м ракетном полку в Ужуре, который с 2021 года находится в процессе модернизации инфраструктуры для приема новых ракет. Продолжается строительство центра управления пуском и ШПУ (12С) и трех других ШПУ (13С, 15С и 17С). Две оставшиеся шахты (16C и 18C) в полку прошли лишь незначительную модернизацию, и их завершение займет некоторое время, если запланирована такая же комплексная модернизация, как и другие шахты (Корда и Кристенсен, 2023).Если «Сармат» заменит все нынешние SS-18, то он будет установлен в общей сложности в 46 ШПУ трех полков на Домбаровском ракетном поле и четырех полков на Ужурском ракетном поле (шесть полков по шесть ракет и один полк по 10 ракет) («Известия», 2022).Некоторые источники в западных средствах массовой информации окрестили ракету «Сармат» «Сыном Сатаны», поскольку она является развитием ракеты SS-18, которую Соединенные Штаты и НАТО назвали «Сатаной» – предположительно, чтобы отразить ее исключительную разрушительную способность. Отметим, что двухблочный «Авангард» – лишь один из вариантов боевого оснащения. Штатное оснащение МБР «Сармат» – классическая РГЧ ИН (MIRV) с 16 боеголовками среднего класса мощности 500 кт или 10 боеголовок высокого класса мощности по 2 Мт каждая.В ноябре 2022 года изображения полезной нагрузки «Сармата» в высоком разрешении показали, что ракета теоретически может нести до 16 боеголовок в двухъярусном блоке разведения по восемь боеголовок на каждой платформе. Эксплуатационная конфигурация, вероятно, будет ближе к полезной нагрузке SS-18 (до 10 боеголовок), плюс средства преодоления ПРО. Также возможно, что небольшое количество МБР «Сармат» будет оснащено управляемыми гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками «Авангард», которые в настоящее время устанавливаются на ограниченное количество МБР SS-19 Mod 4 (УР-100Н УТТХ) на Домбаровском.Считается, что «Сармат» имеет значительно большую дальность пуска, чем другие российские межконтинентальные баллистические ракеты. Генерал-полковник Каракаев заявил, что «Сармат» может производить пуски как через Северный, так и через Южный полюс («Лента», 2023), в 2023 году российская компания, участвовавшая в испытаниях «Сармата», опубликовала экологическое исследование, в котором указано, что Россия может планировать испытания ракеты на дальность почти 15 000 километров (M51.4ever, 2023). Для испытаний «Сармата» и других МБР на меньших дальностях пуска в России строят новый полигон в Северо-Енисейском – решение было объявлено в декабре 2020 года (M51.4ever, 2023; Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2020).Вполне возможно, что создание нового испытательного комплекса было также мотивировано тем фактом, что Казахстан, где Россия исторически проводила испытания своих ракет на полигоне Сары-Шаган, является государством-участником Договора о запрещении ядерного оружия, который требует «ликвидации или необратимой конверсии всех объектов, связанных с ядерным оружием» (United Nations, 2017).Россия также, похоже, находится на ранних стадиях разработки как минимум двух новых программ межконтинентальных баллистических ракет, а также различных гиперзвуковых планирующих средств, которые могут быть установлены на модифицированных межконтинентальных баллистических ракетах. Однако существует значительная неопределенность относительно различных назначений и возможностей этих систем.В декабре 2021 года Каракаев заявил, что разрабатывается «новый мобильный наземный ракетный комплекс», а в декабре 2022 года отметил, что система будет иметь «большую мобильность», чем «Ярс», и официально разработка начнется в 2023 году («Красная звезда», 2021, 2022). В декабре 2023 года командующий РВСН генерал Каракаев указал, что эта система будет ориентирована на малозаметность и в конечном итоге может заменить РС-24 «Ярс» в долгосрочной перспективе («Красная звезда», 2023).Неясно, какую систему имеет в виду Каракаев в своем ежегодном выступлении, поскольку возможных кандидатов несколько. Сообщается, что Россия разрабатывает новую межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс-М», которая будет оснащена РГЧ ИН с управляемыми боевыми блоками, аналогичными по конструкции с «Авангардами», только меньших весогабаритных характеристиках, с термоядерными зарядами малого класса мощности (100–150 кт). Такая конфигурация теоретически обеспечит большую живучесть против противоракетной обороны, учитывая, что отделение боевых блоков будет происходить на более раннем этапе полета.Хотя, как сообщается, «Ярс-М» будет иметь общую пусковую установку и первую ступень с «Ярсом» и «Ярсом-С», помимо того, что он будет иметь аналогичное обозначение, ракетный комплекс «Ярс-М» представляет собой относительно новую систему доставки, имеет другой индекс ГРАУ, чем ракетные комплексы «Ярс» и «Ярс-С», и на его разработку, вероятно, потребуется время (Корнев, 2023). Считается, что Россия уже провела серию тестовых пусков МБР «Ярс-М».Вторая МБР, находящаяся в разработке, называется «Осина-РВ», которая может запускаться как с мобильных, так и из ШПУ и, как сообщается, представляет собой модернизированную версию системы «Ярс-М» (M51.4ever 2023; Рябков 2023; War Bolts 2021). Тестовые испытания «Осины-РВ» должны были пройти в течение 2021 и 2022 годов; однако неясно, имели ли они место в реальности (M51.4ever, 2023).Россия также разрабатывает еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет под наименованием «Кедр», которая к 2030 году начнет замену развернутых в настоящее время межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», как в мобильной, так и в шахтной конфигурациях (ТАСС, 2021). Примечательно, что «Кедр» – единственная из новых российских систем, публично признанная командующим Стратегическим командованием США в его показаниях перед Конгрессом в 2022 году (Ричард, 2022).Россия, судя по всему, также разрабатывает серию гиперзвуковых планирующих боевых блоков для размещения на новых межконтинентальных баллистических ракетах, аналогично тому, как в настоящее время гиперзвуковой планирующий ракетный комплекс «Авангард» развертывается вместе с устаревшей межконтинентальной баллистической ракетой SS-19 Mod 4. Хотя в общедоступных российских отраслевых документах были раскрыты некоторые их названия, в том числе «Градиент-РВ» и «Анчар-РВ», по состоянию на конец 2023 года программы оставались строго секретными, а их соответствующие возможности оставались неясными.Помимо баллистических ракет, Россия также разрабатывает крылатую ракету наземного базирования с ядерным вооружением межконтинентальной дальности, известную как 9М730 «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall). В ноябре 2017 года в результате неудачного испытания ракета была потеряна в море, что потребовало значительных усилий по ее восстановлению (Масиас, 2018). В августе 2019 года подготовка к тестовому пуску привела к взрыву в Неноксе, в результате которого погибли пять ученых и двое военнослужащих (DiNanno, 2019).После анализа спутниковых снимков, проведенного журналистами New York Times в октябре 2023 года, который показал, что готовится новый тестовый пуск «Буревестника», президент Путин впоследствии заявил, что: «успешное испытание системы было проведено», хотя он не предоставил никаких дополнительных подробностей (Мелен, 2023; РИА Новости, 2023).По словам генерал-полковника Каракаева, Россия планирует провести семь пусков МБР в 2024 году («Красная звезда», 2023).В составе ВМФ России имеется 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) двух классов: пять ПЛАРБ Delta IV (проект 667БРДМ «Дельфин») и семь ПЛАРБ «Борей» (проект 955/А), четыре из которых – усовершенствованные «Борей-А», подводные лодки проекта 955А. Седьмая ПЛАРБ «Борей-А» – «Император Александр III», вошедшая в строй в декабре 2023 года.Каждая подводная лодка может нести 16 баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ), а каждая БРПЛ может быть оснащена РГЧ ИН и нести несколько ББ, в сумме все развернутые БРПЛ несут, по данным аналитиков ЦРУ, примерно 992 боеголовки на 12 подводных лодках.Однако не все эти подводные лодки полностью боеспособны, и боевое оснащение некоторых ракет с сокращенным количеством боеголовок: 3 боеголовки или 4 на нескольких десятках развернутых БРПЛ, возможно, количество боеголовок уменьшено для того, чтобы Россия не превышала лимит развернутых боеголовок, установленный новым договором СНВ. Одна или две ПЛАРБ обычно в любой момент времени проходят техническое обслуживание, ремонт или дозаправку реактора и не имеют вооружения.В результате общее количество боеголовок, находящихся на вооружении российских ПЛАРБ, вероятно, составит около 640.Пять устаревших российских ПЛАРБ Delta IV (пр. 667 БДРМ), все построены в период с 1985 по 1992 год, входят в состав Северного флота и базируются в бухте Ягельная (Гаджиево) на Кольском полуострове. Россия провела перевооружение своих Delta IV на новые модифицированные БРПЛ SS-N-23 («Лайнер»), каждая из которых может нести четыре боеголовки (Павел Подвиг, 2011). Обычно три или четыре из пяти Delta IV находятся в рабочем состоянии в любой момент времени, а одна или две – на различных стадиях технического обслуживания.Ранее в Советских/Российских ВМФ находилось в строю семь ПЛАРБ Delta IV, но одна из подводных лодок – «Екатеринбург» (К-84) – была выведена из эксплуатации в 2022 году после 36 лет службы, а другая – «Подмосковье» (ранее К-64, ныне БС-64) – была выведена из строя в 1999 году для переоборудования в подводную лодку «специального назначения» (ТАСС 2016, 2021). В октябре 2023 года одна из пяти действующих лодок «Дельта IV» – «Тула» (К-114) – приняла участие в ежегодных российских ядерных учениях, запустив БРПЛ «Синева» из Баренцева моря (Российская Федерация, 2023).ПЛАРБ «Борей» (проект 955/А) имеют на вооружении 16 БРПЛ SS-N-32 («Булава»), способных нести до шести боеголовок каждая. Вполне возможно, что полезная нагрузка ракет была снижена до четырех боеголовок каждая, чтобы соответствовать новому лимиту СНВ на развернутые стратегические боеголовки.В настоящее время на вооружении имеется семь подводных лодок «Борей», еще пять находятся на различных стадиях строительства, всего планируется создать 12 ПЛАРБ «Борей». Предполагается, что в конечном итоге шесть ПЛАРБ «Борей» будут переданы Северному флоту и шесть – Тихоокеанскому флоту, заменив все оставшиеся ПЛАРБ Delta IV (ТАСС, 2020; 2022).Обычно между закладкой каждого нового киля «Борея» и сдачей лодки ВМФ России проходит в среднем семь лет, хотя некоторые корабли задерживаются. Закладка шестой подводной лодки – «Генералиссимус Суворов» – была начата в декабре 2014 года с возможным завершением в 2018 году, также произошла задержка. ПЛАРБ «Борей-А» была спущена на воду в декабре 2021 года и введена в состав ВМФ в декабре 2022 года, после чего «Генералиссимус Суворов» был отправлен на временную базу на Северном флоте. Сообщается, что подводная лодка прибыла в место постоянного базирования Тихоокеанского флота в октябре 2023 года (Staalesen, 2023).Новейшая ПЛАРБ класса «Борей» – «Император Александр III» – была спущена на воду в декабре 2022 года, начала ходовые испытания в середине 2023 года, а в ноябре 2023 года провела тестовый пуск БРПЛ «Булава» из Белого моря, в декабре она была введена в состав Тихоокеанского флота ВМФ (ТАСС, 2021; 2022; 2023).Возможная концепция следующего поколения российских стратегических атомных подводных лодок, известных как «Арктур», была представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» и потенциально начнет заменять корабли класса «Борей» примерно после 2037 года (РИА Новости, 2023).Ожидается, что конструкция класса «Арктур» будет меньше водоизмещением нынешнего класса «Борей» и будет иметь меньшее количество ракет на борту (РИА Новости, 2022). Она также потенциально может быть носителем беспилотного подводного аппарата, что предполагает расширенную роль по сравнению с традиционными ПЛАРБ (Демпси, 2022).Помимо баллистических ракет, ВМФ России также разрабатывает атомную торпеду межконтинентальной дальности с ядерной боеголовкой под наименованием 2М39 «Посейдон». Подводные испытания «Посейдона» начались в декабре 2018 года.Суперторпедами будут вооружаться подводные лодки специальной конструкции, а их поставка в состав ВМФ запланирована на 2027 год (ТАСС, 2018). Первая из таких специальных подводных лодок – проекта 09852 «Белгород» (К-329) – была спущена на воду в апреле 2019 года и передана ВМФ России в июле 2022 года (Naval News, 2022; Sutton, 2021).Источники в российском оборонном ведомстве сообщили, что «первая партия» торпед «Посейдон» произведена и доставлена на подводную лодку «Белгород» (ТАСС, 2023). «Белгород» в январе 2023 года провел тестовые стрельбы торпедами «Посейдон», а в дополнительных отчетах предполагалось, что еще одно испытание могло состояться в июне 2023 года (Кук, 2023; Sciutto, 2022; Саттон, 2023; ТАСС, 2023).«Белгород» станет крупнейшей подводной лодкой России и, как сообщается, сможет нести до шести торпед «Посейдон», каждая из которых, будет оснащена боеголовкой высокого класса мощности, предположительно, 24 мегатонны. Подводную лодку якобы наблюдали работающей в Баренцевом море в течение сентября 2022 года (Саттон, 2022), хотя маловероятно, как считают американские эксперты, что «Посейдон» уже находится в рабочем состоянии.Последующие подводные лодки, вооруженные торпедами «Посейдон» будут нового класса (проект 09851 «Хабаровск»), первая из которых должна была быть сдана осенью 2021 года, но, судя по всему, это отложено и, возможно, она все еще находится на завершающей стадии строительства на заводе. ССЗ «Севмаш» (Старчак, 2023; ТАСС, 2021; 2023). Сообщается, что «Хабаровск» также сможет нести до шести торпед «Посейдон» (ТАСС, 2020).К 2027 году планируется передать ВМФ России еще одну подводную лодку, всего будет не менее трех лодок проекта 09851 типа «Хабаровск» (ТАСС, 2023). Сообщается, что к 2025 году военно-морская база на Камчатке будет модернизирована и в конечном итоге станет пунктом базирования «Белгорода» и «Хабаровска» (ТАСС, 2023). Также ведется модернизация на базе хранилища ядерных боеголовок.На протяжении многих лет время от времени поступали сообщения о патрулировании российских подводных лодок у берегов США и Средиземного моря (Брюген, 2023). Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в апреле 2023 года, что Великобритания также отслеживает российские подводные лодки «в Северной Атлантике, в Ирландском море и в Северном море, совершая странные маршруты, по которым они обычно не ходят» (Кук, 2023).Россия имеет два типа тяжелых бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие: Ту-160 («Блэкджек») и Ту-95МС («Медведь-Н»). По оценкам фасовцев, в активном арсенале имеется примерно 67 бомбардировщиков, из которых только 58 считаются развернутыми в рамках нового договора СНВ, что отражает увеличение количества развернутых бомбардировщиков на три с момента нашего предыдущего обновления в начале 2023 года. Новое число было определено путем перекрестных ссылок на спутниковые снимки различных мест расположения стратегических бомбардировщиков и объектов технического обслуживания в течение 2023 года.Однако эта оценка несет в себе значительную неопределенность после того, как неподтвержденные сообщения из открытых источников предполагают, что Россия, возможно, изменила уникальные идентификационные номера (UID), которые использовались для обозначения каждого стратегического бомбардировщика в рамках нового договора СНВ (Павел Подвиг, 2023).Оба типа бомбардировщиков могут нести ядерную крылатую ракету воздушного базирования AS-15 «Кент» (Х-55), а модернизированные версии оснащаются новой ядерной крылатой ракетой AS-23B (Х-102). Предполагается, что за прошедшие годы было принято на вооружение несколько версий Ту-95: устаревшие версии Ту-95 МС 6 и Ту-95 МС 16 и модернизированная версия Ту-95 МСМ. В Договоре о СНВ 1991 года различались два устаревших варианта, учитывая их разную ракетную мощность: Ту-95 МС 6 может нести до шести ракет внутри, а Ту-95 МС 16 может нести до шести ракет внутри и до 10 ракет на крыльевых пилонах, всего 16 ракет.Возможно, но не подтверждено, что версия MС 16 в какой-то момент лишилась внешних узлов подвески, фактически превратившись в вариант MС 6. Узлы подвески восстанавливаются в рамках программы модернизации Ту-95 МСМ, в рамках которой устаревшие Ту-95 оснащаются возможностью внешней перевозки восьми ракет АS-23B, что составляет максимум 14 ракет на самолет, включая шесть ракет АS-15 в бомбоотсеке. Ту-160 также модернизируются, чтобы иметь на борту до 12 КР АS-23В (Х-102). AS-23B, добавляемые в ходе модернизации бомбардировщика, в конечном итоге заменят AS-15 (Х-55/555).Во время визита северокорейского лидера Ким Чен Ына на российский аэродром Кневичи в сентябре 2023 года командующий Дальней авиацией России продемонстрировал самолет Ту-160, предположительно, оснащенный новыми крылатыми ракетами Х-БД, которые могут быть созданы на базе существующих Х-101.Командующий заявил, что новая ракета имеет дальность действия более 6 500 километров, что потенциально указывает на ее ядерную роль, учитывая, что ядерные боеголовки весят намного меньше, чем тяжелые обычные боеприпасы, что позволяет оснастить ракету дополнительными внутренними баками с горючим. Министр обороны России добавил, что Ту-160 смогут нести 12 ракет, хотя некоторые эксперты сомневаются в этом утверждении (Кук, 2023; ТАСС, 2023). Также неясно, была ли новая ракета развернута по состоянию на конец 2023 года или она все еще проходит испытания.Неизвестно, сколько ядерных боеприпасов закреплено за тяжелыми бомбардировщиками.Каждый самолет Ту-160 может нести до 40 тонн боеприпасов, включая 12 крылатых ракет воздушного базирования, тогда как Ту-95 МС может нести от шести до 14 крылатых ракет в зависимости от конфигурации. В совокупности бомбардировщики потенциально могут нести более 650 единиц вооружения, но, по оценкам экспертов FAS, существует только вооружение развернутых бомбардировщиков, в общей сложности около 580 единиц ядерных боеприпасов. Из них около 200 могут храниться на авиабазе Энгельс в Саратовской области и авиабазе Украинка в Амурской области; остальные, как предполагается, находятся в центральном хранилище.Модернизация бункера хранения ядерного оружия на авиабазе Энгельс продолжалась в течение всего 2022 года. Неясно, есть ли у Ту-160 второстепенная задача с доставкой к целям ядерных авиабомб свободного падения, но старый и медленный бомбардировщик Ту-95, который вряд ли имеет много шансов против современных систем ПВО и не оценивается как носитель ядерных авиабомб свободного падения.Российские ВКС применяют бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 в боевых действиях в СВО на Украине.После украинского авиаудара беспилотниками по авиабазе Энгельс в декабре 2022 года российские официальные лица сообщили, что два самолета были повреждены, один из которых был бомбардировщик Ту-95 МС (Крамер, Швирц и Сантора, 2022; Кристенсен, Корда и Рейнольдс, 2023; Рёпке, 2022).Россия исторически размещала все свои стратегические бомбардировщики на авиабазе Энгельс и авиабазе Украинка, но спутниковые снимки показывают, что Россия начала развертывание некоторых своих бомбардировщиков на авиабазе Белая в Иркутской области еще в октябре 2022 года и на авиабазе Оленья в Мурманской области, уже в августе 2022 года.Вероятно, это обстоятельство призвано сократить количество бомбардировщиков, действующих с авиабазы Энгельс, где они сейчас уязвимы для атак украинских беспилотников. Подтверждая эту оценку, количество стратегических бомбардировщиков, дислоцированных на авиабазе Белая, увеличилось после декабря 2022 года. Бомбардировщики, дислоцированные на авиабазе Оленья, расположены в менее чем в 20 километрах от хранилища ядерных боеголовок Оленегорск-2.Сообщается, что Министерство обороны России рассматривает возможность размещения нового полка Ту-160 на авиабазе Украинка для выполнения задач в Дальневосточном регионе (Крецул и Леонова, 2023). 14 декабря 2023 года бомбардировщики Ту-95 МС провели совместное стратегическое воздушное патрулирование с китайскими бомбардировщиками H-6 над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей – вторые подобные учения в 2023 году (Махадзир, 2023). Небольшое количество Ту-160 время от времени выполняют патрулирование Арктики и Дальнего Востока с аэродрома Угольный под Анадырем, последний раз в сентябре 2023 года.Помимо модернизации существующих стратегических бомбардировщиков, Россия также производит новые бомбардировщики Ту-160 и, судя по всему, планируется построить до 50 новых самолетов. Существует значительная путаница в обозначениях различных модернизированных моделей: Ту-160М, Ту-160М1 и Ту-160М2. Похоже, что все модернизированные Ту-160 подпадают под обозначение Ту-160М с суффиксами М1 и М2, обозначающими последовательные этапы модернизации.Сообщается, что первый этап включает в себя новый двигатель НК-32-02, который, как предполагают, увеличит дальность полета самолета примерно на 1 000 километров (ТАСС, 2017), а также новую систему автопилота и удаление устаревших компонентов. Этап включает в себя новую РЛС, кабину пилотов, средства связи и авионику (ТАСС, 2020). Некоторые Ту-160 воспроизводятся, модернизируются с использованием совершенно новых планеров.Первый полет Ту-160М со старым двигателем состоялся в феврале 2020 года, а первый полет самолета с двигателем нового поколения осуществлен в ноябре 2020 года. В Объединенной авиастроительной корпорации отказались показывать фотографии ноябрьского испытательного полета из-за секретности, вместо этого решив совместить свое объявление с фотографиями более старой версии самолета (United Aircraft Corporation, 2020).Второй Ту-160М, переоборудованный из более старого Ту-160, приступил к наземным испытаниям на заводе Горбунова в декабре 2020 года и к летным испытаниям – в январе 2022 года (Игнатьева, 2023; ТАСС, 2020). Первый вновь изготовленный бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет в январе 2022 года (ОАК, 2022).Российская государственная технологическая корпорация Ростех объявила в июле 2023 года, что самолет вышел на совместные испытания Минобороны и Объединенной авиастроительной корпорации. Сообщается, что второй вновь построенный Ту-160М отправлен на летно-испытательную станцию, а третий находится в стадии строительства (ТАСС, 2023). Ожидается, что летные испытания Ту-160М продлятся до трех лет, что указывает на потенциальное поступление на боевую службу примерно в 2025 году (Старчак, 2023).Задержки, связанные с программой Ту-160М, были настолько серьезными, что Минпромторг России подал иск против авиапроизводителя (Интерфакс, 2022). Вполне возможно, что конечная цель – 50 новых бомбардировщиков Ту-160М может и не быть достигнута, но если это произойдет, это, вероятно, приведет к выводу из эксплуатации большинства, если не всех, оставшихся Ту-95МС, которые, как ожидается, будут списаны и выйдут на пенсию до 2035 года.Между тем программа модернизации Ту-160 является лишь временным мостом к бомбардировщику следующего поколения, программа получила наименование ПАК ДА, разработка бомбардировщика ведется уже несколько лет. Анонсировано, что дозвуковой самолет будет иметь пониженную радиолокационную заметность и сможет нести крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты (Цуканов, 2023). В 2013 году правительство России подписало контракт с фирмой «Туполев» на строительство ПАК ДА на Казанском авиационном заводе.Сообщается, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ПАК ДА завершены, и ожидается, что самолет будет оснащаться частью систем с Ту-160М (ТАСС, 2019). Строительство кабины первого самолета началось весной 2020 года, а окончательная сборка перенесена с 2021 на 2023 год перед летными испытаниями (ТАСС, 2020, 2021). В декабре 2023 года «Ростех» сообщил, что специалисты завершили разработку испытательной базы и стендов для ПАК ДА (ТАСС, 2023).Государственные летные испытания (которые обычно проводятся после летных испытаний производителем самолета) ПАК ДА запланированы на февраль 2026 года, начало серийного производства ожидается в 2027 году, а серийное производство – в 2028 или 2029 году («Известия», 2020; ТАСС, 2019).Однако неясно, обладает ли российская авиационная промышленность достаточными мощностями для разработки и производства двух стратегических бомбардировщиков одновременно, что позволяет предположить, что этот график разработки может столкнуться с задержками.Россия обновляет многие из своих нестратегических ядерных вооружений и внедряет новые типы ядерных боеголовок. Эти усилия менее ясны и всеобъемлющи, чем план модернизации стратегических сил, но также включают в себя поэтапный вывод из вооружений советской эпохи и замену их более новым, но, вероятно, меньшим количеством вооружений.После публикации «Обзора ядерной политики» администрации Трампа за 2018 год источники в обороне распространили в Вашингтоне неточную и преувеличенную информацию, в которой приписывали ядерный потенциал нескольким российским системам, которые либо были выведены из эксплуатации, либо на самом деле не были ядерными.Более того, хотя в «Обзоре ядерной политики» утверждается, что Россия увеличила свои нестратегические ядерные вооружения за предыдущее десятилетие, на самом деле их арсенал значительно сократился – примерно на одну треть – за этот период (Кристенсен, 2019). Также, хотя в «Обзоре ядерной политики» за 2018 год говорилось, что Россия имеет «до 2 000» нестратегических ядерных вооружений (чиновники минобороны часто заявляли, что у нее их более 2 000), как в «Оценке мировой угрозы» министерства обороны США в 2021 году, так и в новом договоре СНВ 2023 года Госдепартамента.В отчете о реализации говорилось, что Россия, вероятно, обладает «примерно от 1 000 до 2 000 нестратегических ядерных боеголовок» (US Defense Intelligence Agency, 2021, 54; Госдепартамент США, 2023), хотя в отчете Госдепартамента о соблюдении требований за 2022 год отмечалось, что эта оценка также «включает боеголовки, ожидающие демонтажа» (Государственный департамент США, 2022).Диапазон отражает различные оценки разведывательного сообщества США, при этом военные обычно используют более высокое число для оценки угрозы. В начале 2022 года появились слухи о том, что некоторые представители разведывательного сообщества полагают, что количество российского нестратегического ядерного оружия может значительно увеличиться – потенциально удвоившись – к 2030 году (Бендер, 2022; Кристенсен, 2022).Американцы пока не видят свидетельств такого увеличения, но вместо этого снизили оценку примерно до 1 558 нестратегических ядерных боеголовок. Эти боеголовки предназначены для доставки воздушными, морскими, наземными и различными силами обороны. Хотя ходит много слухов об увеличении арсеналов и дополнительных ядерных системах, достоверной публичной информации мало.Эта оценка – и категории российского оружия, которые описываются в «Ядерном блокноте» в течение многих лет – согласуются с оценками, содержащимися в докладе Госдепартамента Конгрессу от 2023 года, в котором говорится: «Её предполагаемый запас примерно от 1 000 до 2 000 боеголовок NSNW включает боеголовки для ракет «воздух-поверхность», гравитационные бомбы, глубинные бомбы, торпеды, зенитные, противокорабельные, противолодочные, противоракетные системы и ядерные мины, а также ядерные боеголовки для российских наземных ракетных комплексов двойного назначения SS-26 «Искандер» (Госдепартамент США, 2023)Эта оценка, однако, поднимает вопросы относительно предположений правительства США и правил подсчета нестратегического ядерного оружия России. Большинство этих систем имеют двойную эффективность, а это означает, что не всем платформам могут быть поручены ядерные задачи, и не все операции являются ядерными. Более того, даже если Россия может увеличить категорию пусковых установок двойного назначения, это не обязательно означает, что количество ядерных боеголовок, отнесенных к этой категории, также увеличится. Наконец, многие платформы доставки находятся на разных стадиях капитального ремонта и не смогут запустить ядерное оружие в любой момент времени.Несмотря на неопределенность относительно точного количества, российские военные продолжают отводить значительную роль нестратегическому ядерному оружию для использования морскими, тактическими воздушными силами, силами противовоздушной и противоракетной обороны, а также баллистическим ракетам малой дальности. Частично обоснование того, что российские военные полагаются на нестратегическое ядерное оружие, заключается в том, что это оружие способно противостоять превосходящим обычным силам НАТО, особенно Соединенных Штатов.После значительных потерь России в обычных вооружениях в войне на Украине относительная важность нестратегического ядерного оружия, вероятно, будет еще больше усилена или даже увеличена. Россия также, судя по всему, руководствуется желанием противостоять крупным и все более боеспособным обычным силам Китая, а также тем фактом, что наличие значительного арсенала нестратегического ядерного оружия помогает Москве поддерживать общий ядерный паритет с объединенными ядерными силами США, Великобритании и Франция.Предполагается, что нестратегическое ядерное оружие России находится на хранении и не совмещено с пусковыми установками, и поэтому формально не считается «развернутым»; однако многие региональные хранилища расположены относительно близко к их пусковым гарнизонам, и на практике боеголовки могут быть перенесены на свои пусковые установки в кратчайшие сроки.Крупнейшим пользователем «нестратегического ядерного оружия» в российских вооруженных силах является Военно-Морской Флот, который, по оценкам экспертов FAS, имеет 784 ядерные боеголовки для крылатых ракет морского базирования, противокорабельных крылатых ракет, противолодочных ракет, торпед и глубинных бомб.Это оружие могут применять подводные лодки, авианосцы, крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы и авиация ВМФ. Фактическое количество нестратегического ядерного оружия морского базирования может быть ниже этой оценки, поскольку не все корабли с системами вооружения двойного назначения могут быть оснащены ядерными боеголовками.Основные программы модернизации ВМФ сосредоточены на следующем классе атомных ударных подводных лодок, известных в России как проект 885/М или «Ясень-М». Программа реализуется очень медленно и задерживалась на годы, частично из-за технических недостатков самих судов. В настоящее время Россия имеет четыре подводные лодки «Ясень» – «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск» и «Красноярск» – после того, как четвертая лодка была введена в эксплуатацию в декабре 2023 года.Еще пять атомных подводных лодок с ядерным вооружением (ПЛАРК) «Ясень-М» – «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток» – находятся на разных стадиях строительства. Следующий катер – «Архангельск», заложенный в 2015 году, был выведен из строительного цеха Севмаша в ноябре 2023 года для подготовки к спуску на воду и ходовых испытаний (Корнев, 2024; РИА Новости, 2015). Остальные четыре лодки были заложены в 2016, 2017 и 2020 годах соответственно (ТАСС, 2016, 2020). Сообщается, что Россия рассматривает возможность строительства трех дополнительных ПЛАРК «Ясень-М», хотя официально это еще не подтверждено (Корнев, 2023; ТАСС, 2023).Анонсировано, что первая подводная лодка «Ясень» была на 12 метров длиннее, чем улучшенная подводная лодка «Ясень-М», и поэтому могла вместить 40 ракет «Калибр» – на восемь больше, чем ее преемницы (Гади, 2018). Известно, что лодки «Ясень-М» также имеют усовершенствованные реакторы и гидроакустичекие системы, которые могут повысить их способность уклоняться от обнаружения (Каушал, 2021). Подлодки «Ясень» заменят ударные подводные лодки советской эпохи.Помимо крылатых ракет 3М-14 «Калибр», подводные лодки класса «Ясень» также смогут нести противокорабельную крылатую ракету SS-N-26 «Стробил» (3М-55 «Оникс»), как утверждает Национальная авиация ВВС США и Центр космической разведки, её «ядерное оснащение возможно» – ядерные противолодочные ракеты SS-N-16 («Ветер»), а также ядерные торпеды (ВВС США, 2020).Кроме того, в 2021 и 2022 годах «Северодвинск» успешно осуществил испытательный пуск гиперзвуковых ракет 3М-22 «Циркон» (SS-N-33) с надводных и подводных положений – первые испытания новой системы с подводной лодки (ТАСС, 2021, 2023). По словам российских военных, подводные лодки «Ясень-М» могут осуществлять залповый пуск нескольких различных типов ракет с использованием модернизированных «универсальных пусковых установок» УКСК-М, в которых могут размещаться несколько систем (Интерфакс, 2021; ТАСС, 2021).Другие модернизации военно-морских нестратегических ядерных платформ включают модернизацию класса «Сьерра» (проект 945), класса «Оскар II» (проект 949А) и класса «Акула» (проект 971). В то время как обычная версия «Калибра» используется на широком спектре подводных лодок и кораблей, ядерная версия, вероятно, заменила ядерную крылатую ракету SS-N-21 «Сэмпсон» (3М-10) на некоторых ударных подводных лодках.Есть также предположения, что Россия может рассмотреть возможность строительства нового типа подводной лодки с крылатыми ракетами на базе проекта ПЛАРБ «Борей», которая будет называться «Борей-К». «Борей-К» потенциально могут нести крылатые ракеты с ядерной боеголовкой вместо баллистических ракет, и если они будут одобрены, то их поставка будет запланирована после 2027 года (ТАСС, 2019). Однако, учитывая, что подводные лодки «Ясень-М» также способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, необходимости в новом типе ПЛАРК может и не возникнуть.Помимо ударных подводных лодок, многие надводные корабли и военно-морские самолеты несут системы вооружения двойного назначения. Наиболее важными типами являются крылатая ракета наземного нападения 3М-14 «Калибр» (SS-N-30А) дальностью 2 500 километров и противокорабельная крылатая ракета 3М-55 «Оникс» (SS-N-26), которые поступают на вооружение новых российских надводных кораблей и под них перевооружаются старые корабли.По оценкам экспертов FAS, в ВВС России будет выделено около 334 единиц нестратегических боеголовок для доставки бомбардировщиками средней дальности Ту-22 М3 («Бэкфайр»), истребителями-бомбардировщиками Су-24 М («Фенсер-Д»), истребителями-бомбардировщиками Су-34 («Фулбэк»), МиГ-31К, а также для новых самолетов Су-57, которые сейчас поступают на вооружение. Другие самолеты, такие как Су-30СМ, также могут быть двойного назначения.Ту-22М3 может нести крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 (АS-4 «Кухня»), которые заменяются модернизированной версией – Х-32. Ту-22М3 модернизируется до нового Ту-22М3М, который, как сообщается, содержит на 80 процентов полностью новую авионику, разделяет комплекс связи с новым истребителем Су-57 и совершил свой первый полет в декабре 2018 года (ТАСС, 2020; Объединенная авиастроительная корпорация, 2018).Второй прототип модернизированного Ту-22М3М совершил свой первый полет в марте 2020 года и с тех пор провел еще четыре летных испытания, в одном из которых проверялась устойчивость самолета на сверхзвуковых скоростях (ТАСС, 2020). Ту-22М3М – в дополнение к Ту-160М и будущим стратегическим бомбардировщикам ПАК ДА – в конечном итоге будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой Х-95, прототип которой, как сообщается, уже прошел испытания (РИА Новости, 2021).Во время СВО Россия наносила обычные удары с использованием бомбардировщиков средней дальности Ту-22М3. После удара украинского беспилотника по авиабазе Сольцы в августе 2023 года, в результате которого был уничтожен один Ту-22М3, Россия перебазировала оставшиеся на базе «Бэкфайры» на авиабазу Оленья на Кольском полуострове (Baker, 2023; Nilsen, 2023).Всего в настоящее время четыре авиационных полка оснащены новыми Су-34, пришедшими на смену Су-24М, а к январю 2023 года (Scramble, 2023) поставлено в общей сложности более 145 самолетов. ВВС России потеряли несколько Су-34 в СВО.Россия закупила дополнительно 76 модернизированных единиц Су-34М с улучшенной авионикой, и ещё ВКС России получили несколько партий в течение 2023 года, крайний раз в конце ноября (Global Arms Trade Analysis Center, 2023; ТАСС, 2023). Во время посещения завода-изготовителя в октябре 2023 года министр обороны Шойгу поручил увеличить производство и ремонт Су-34 (ТАСС, 2023).Россия также разработала новую баллистическую ракетную систему воздушного базирования большой дальности двойного назначения, известную как 9-А-7760 «Кинжал». Ракета, идентичная баллистической ракете малой дальности наземного базирования SS-26, используемой в комплексе «Искандер», предположительно имеет дальность полета до 2 000 километров при запуске со специально модифицированного МиГ-31К («Фоксхаунд»), а при пуске с бомбардировщика Ту-22М3 – до 3 000 километров (дальность – совмещенная – боевой радиус самолета плюс дальность пуска ракеты).По данным российских СМИ, Ту-22М3М сможет нести до трёх «Кинжалов» (РИА Новости, 2018), хотя это еще предстоит выяснить. МиГ-31ИК не может нести одновременно «Кинжал» и свои традиционные ракеты «воздух-воздух» и поэтому должен быть развернут вместе с истребительной авиацией – Су-30СМ и Су-35 (ТАСС, 2018).В декабре 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2021 году «сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (РФ, 2021), судя по всему, в районе Северного флота на Кольском полуострове. Сообщается, что к 2024 году разрабатываются планы по оснащению Западного и Центрального военных округов ракетами «Кинжал» (Известия, 2021; ТАСС, 2021).«Кинжал» несколько раз использовался в СВО на Украине (ТАСС, 2022). В феврале 2023 года президент Путин заявил, что Россия ускорит массовое производство «Кинжалов» (ТАСС, 2023).Кроме того, как сообщается, ВКС России получили первую партию истребителей Су-57 (ПАК ФА) в конце 2020 года, поставки продолжались до 2023 года (ТАСС, 2020; Объединенная авиастроительная корпорация, 2022). Пока неясно, находится ли самолет в полной боевой готовности. Поставка 22 самолетов запланирована к концу 2024 года, а полный контракт, как ожидается, будет включать 76 самолетов для поставки к концу 2028 года для трех полков (Suciu, 2021; ТАСС, 2020).Министерство обороны США заявляет, что Су-57 способны нести ядерное оружие (Министерство обороны США, 2018). Сообщается, что они также будут оснащены гиперзвуковыми «ракетами с характеристиками, аналогичными характеристикам «Кинжала» (ТАСС, 2018).Оценка запасов боеголовок для российских зенитных ракет противовоздушной обороны для американских аналитиков весьма неопределенна по понятным причинам. Российские официальные лица заявили более десяти лет назад, что около 40 процентов запасов ядерных боеголовок ПВО страны по состоянию на 1991 год остались в ядерных арсеналах России.Алексей Арбатов, тогдашний член комитета Государственной думы РФ по обороне, писал в 1999 году, что арсенал 1991 года включал 3 000 боеголовок ПВО (Арбатов, 1999). Многие из них, вероятно, были из вышедших из эксплуатации систем. Представители разведки США подсчитали, что к концу 1980-х годов их число сократилось примерно до 2 500 (Кохрэйн, 1989), и в этом случае запасы 1991 года могли быть ближе к 2 000 боеголовок ПВО.В 1992 году Россия планировала ликвидировать половину своих ядерных боеголовок ПВО, но в 2007 году российские официальные лица заявили, что ликвидировано 60 процентов («Правда», 2007). Если эти официальные данные точны, то количество ядерных боеголовок для российских сил ПВО в 2007 году могло составлять от 800 до 1 000 единиц, и, вероятно, с тех пор это число сократилось.С 2018 года агентства США неоднократно заявляли, что Россия продолжает обладать ядерными боеголовками для оборонительного ракетного вооружения. По оценке Госдепартамента от 2023 года, Россия использует нестратегические ядерные боеголовки для «зенитных» и «систем противоракетной обороны» (Госдепартамент США, 2023).Системы береговой обороны, использующие противокорабельную ракету 3М-55 (SS-N-26), также могут быть двойного назначения. Для ПКР 3М-55 (SS-N-26) подготовлены боеголовки ТК60. Ещё в советские времена, в начале 1980-х годов создана специальная БЧ ТК60 мощностью 10 кт, вес СБЧ – 90 кг, изначально она предназначалась для сверхзвуковой КР 3М80 «Москит» (SS-N-22).В число носителей ядерных боеприпасов для противоракет входит система противоракетной обороны А-135, развёрнутая вокруг Москвы, оснащенная 68 ракетами-перехватчиками 53Т6 «Газель» с ядерными боеголовками. Система модернизируется до уровня А-235 с противоракетным и противоспутниковым перехватчиком «Нудоль», который, как ожидается, поступит на вооружение к концу 2025 года (ТАСС, 2021). Вполне возможно, что система А-235 не будет оснащена ядерными боеголовками и вместо этого будет опираться на обычные боеголовки или кинетическую технологию поражения («Красная звезда», 2017).К системам противовоздушной обороны двойного назначения относятся мобильные С-300 (SA-20) и С-400 (SA-21), которые предназначены для противовоздушной (и некоторые – противоракетной) обороны театра военных действий. Источники в правительстве США в частном порядке указывают, что Россия имеет ядерные боеголовки для обеих систем – 250 боеголовок РА 52 мощностью 1 кт для ЗУР от устаревших 5В55 и до более современных 48Н6Е ЗРК С-300/400, эти боеголовки подходят так же и к новейшим ЗУР большой дальности 40Н6.Американские эксперты считают, что не все подразделения ПВО выполняют ядерную роль, а только отдельные подразделения, которым поручено защищать особо важные объекты.Системы С-300 и С-400 широко используются в СВО для противовоздушной обороны (ТАСС, 2023). С учетом этих событий, по оценкам американских аналитиков, сегодня в распоряжении сил ПВО имеется 250 ядерных боеголовок, а также около 95 боеголовок ТА 11 мощностью 10 кт для противоракет 53T6 Gazelle московской системы противоракетной обороны А-135, в результате чего общий запас боеголовок для ЗУР и ПР составляет около 345 боеголовок.Однако в команде Ханса Кристенсена считают, что эта оценка из-за ограниченной прозрачности и авторитетности источников имеет значительную неопределенность и низкую уверенность в ее точности.К наземным системам двойного назначения относятся баллистическая ракета малой дальности 9К720 «Искандер» (SS-26) и крылатые ракеты наземного базирования 9М729 (SSC-8). Возможно, но не подтверждено, что крылатая ракета наземного базирования малой дальности 9М728 (SSC-7) также имеет двойное назначение.SS-26 («Искандер») дальностью 500 километров (реальная дальность – 627 км, получена в тестовых испытательных пусках на полигоне Капустин Яр) к настоящему времени полностью заменили SS-21 как минимум в 12 бригадах: в четырёх – в Западном военном округе; две в Южном военном округе; две в Центральном военном округе и не менее четырех в Восточном военном округе. На некоторых базах продолжается строительство, и не на всех есть ракетные склады.Каждая бригада изначально имела 12 пусковых установок по две ракеты каждая мобильная ПУ, всего 24 ракеты, но источники в Минобороны России сообщили, что каждая бригада получит дополнительный дивизион, чтобы каждая бригада в будущем имела 16 пусковых установок с 32 ракетами (Известия, 2019).По оценкам экспертов FAS, имеется 75 боеголовок для баллистических ракет малой дальности. По неподтвержденным данным, крылатая ракета наземного базирования SSC-7 (9М728 или Р-500) также может иметь ядерный потенциал.Баллистическая ракета 9М723 комплекса «Искандер» может оснащаться тремя типами ядерных БЧ: 9Н39 с ЯЗУ АА-60 переменной мощностью 10–100 кт, 9Н64 с ЯЗУ АА-86 переменной мощностью 5–50 кт, 9Н64 с ЯЗУ АА-92 переменной мощностью 100–200 кт. Все три СБЧ имеют одинаковый вес – 480 кг. Ранее этими СБЧ могли оснащаться снятые с вооружения тактические ракетные комплексы 9K79 «Точка» (SS-21 Scarab A).Крылатые ракеты комплекса «Искандер» 9М728 и 9М729 могут оснащаться ядерными боеголовками ТК-66-02 мощностью 200 кт и ТК-66-05 мощностью 250 кт. Обе имеют одинаковый вес – 140 кг.В феврале 2023 года белорусские военные заявили, что они автономно эксплуатируют поставленные Россией ракетные комплексы SS-26 «Искандер», способные нести ядерное оружие, в контексте СВО на Украине, а позднее в том же месяце они были замечены во время тренировок на базе под Осиповичами (Kristensen, 2023; Рейтер, 2023).Россия также модернизирует склад оружия недалеко от Осиповичей (Беларусь), который потенциально может служить местом хранения тактического ядерного оружия, носителем которого могут стать поставленные Россией «Искандеры» (Кристенсен, 2023).Соединенные Штаты и НАТО обвинили Россию в разработке, испытании и развертывании крылатой ракеты наземного базирования двойного назначения, обозначенной как 9М729 (SSC-8), с дальностью полета примерно 2 500 километров – в нарушение нынешних норм – несуществующий Договор о ядерных силах средней дальности (Госдепартамент США, 2019).Первые два дивизиона 9М729 были развернуты в конце 2017 года, а источники в американской разведке указали в декабре 2018 года, что Россия развернула четыре дивизиона в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах с почти 100 ракетами (включая запасные) (Госдепартамент США, 2019). По оценкам американских экспертов, четыре дивизиона «Искандеров» дислоцируются на базах в Еланском, Капустине Яре (вероятно, уже переведены на постоянную базу, возможно, на Дальнем Востоке), Моздоке и Шуе.Неизвестно, добавила ли Россия дивизионы КР 9М729, помимо четырех, о которых сообщалось в декабре 2018 года. Публичного подтверждения этому нет, но в феврале 2019 года, всего через несколько недель после того, как Россия признала существование КР 9М729, но заявила, что ее дальность легальна, пресс-служба Западного военного округа России сообщила, что провела «электронные пуски» КР 9М279 в Ленинградской области (РИА Новости, 2019).Потенциально это может указывать на то, что КР 9М729 поступили в состав пятой бригады (26-я ракетная бригада под Лугой, примерно 125 км к югу от Санкт-Петербурга) или что пусковые установки были отправлены туда на период учений.Ранее в состав каждой бригады «Искандеров» входило три дивизиона, в каждом из которых предполагалось иметь по четыре пусковые установки; однако в 2019 году российские официальные лица указали, что каждая бригада «Искандеров» будет оснащена четвертым дивизионом, что увеличит количество пусковых установок на бригаду («Известия», 2019).Потенциально, возможно, что этим четвертым дивизионом в некоторых бригадах будут 9М729 (которые, следовательно, будут размещены вместе с другими вариантами «Искандеров»).Хотя это остается неподтвержденным, американцы предполагают наличие в общей сложности пяти дивизионов 9М729, каждый из которых оснащен четырьмя пусковыми установками. Поскольку каждая пусковая установка, судя по всему, оснащена четырьмя ракетами, это означает, что в общей сложности на каждый дивизион приходится 80 ракет (возможно, 160, если в каждом дивизионе имеется одна резервная ракета для перезарядки).Однако американскими экспертами допускается, что каждая пусковая установка может быть оснащена только одной ядерной боеголовкой (остальные – обычными боеголовками), всего в пяти дивизионах имеется 20 боеголовок.Статус КР 9М729 им неясен, поскольку за последние пару лет сообщений об этой ракете было очень мало.