«Порох нужно держать сухим»: Глава МО Белоруссии назвал учения по применению тактического ядерного оружия плановыми
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Подразделения белорусской армии принимают участие во втором этапе учений с нестратегическим ядерным оружием, решение было принято президентами двух стран и согласовано министерствами обороны России и Белоруссии. Об этом заявил глава военного ведомства Белоруссии Виктор Хренин.
Участие белорусской армии в учениях с тактическим ядерным оружием является плановым и не направлено на создание напряженности в регионе. Учения по подготовке к применению ТЯО проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности Белоруссии на фоне попыток Запада раскачать ситуацию в республике. По словам министра, в последнее время со стороны западных соседей звучит слишком воинственная риторика, озвучиваются планы по применению военной силы.
Современные реалии показывают, что руководство западных стран ведет бескомпромиссную агрессивную политику в области военной деятельности
- заявил министр.
Белоруссия и Россия оценивают все опасности и действуют на опережение, планово повышая готовность к применению тактического ядерного оружия. В рамках учений оценивается реальный уровень подготовки ВС Белоруссии к обеспечению военной безопасности и вооруженной защите республики.
Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо. Мы мирное государство, никому не угрожаем и не стремимся к конфронтации ни с кем. Но порох будем держать сухим
- добавил Хренин.
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