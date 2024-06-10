«Порох нужно держать сухим»: Глава МО Белоруссии назвал учения по применению тактического ядерного оружия плановыми

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«Порох нужно держать сухим»: Глава МО Белоруссии назвал учения по применению тактического ядерного оружия плановыми

Подразделения белорусской армии принимают участие во втором этапе учений с нестратегическим ядерным оружием, решение было принято президентами двух стран и согласовано министерствами обороны России и Белоруссии. Об этом заявил глава военного ведомства Белоруссии Виктор Хренин.

Участие белорусской армии в учениях с тактическим ядерным оружием является плановым и не направлено на создание напряженности в регионе. Учения по подготовке к применению ТЯО проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности Белоруссии на фоне попыток Запада раскачать ситуацию в республике. По словам министра, в последнее время со стороны западных соседей звучит слишком воинственная риторика, озвучиваются планы по применению военной силы.



Современные реалии показывают, что руководство западных стран ведет бескомпромиссную агрессивную политику в области военной деятельности

- заявил министр.

Белоруссия и Россия оценивают все опасности и действуют на опережение, планово повышая готовность к применению тактического ядерного оружия. В рамках учений оценивается реальный уровень подготовки ВС Белоруссии к обеспечению военной безопасности и вооруженной защите республики.

Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо. Мы мирное государство, никому не угрожаем и не стремимся к конфронтации ни с кем. Но порох будем держать сухим

- добавил Хренин.
2 комментария
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  1. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 17:52
    У Белорусии же неядерный статус? Или мы уже одно государство?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:56
      У Германии тоже не ядерный статус,но её пилоты тренировки прошли с американскими ядерными бомбами.