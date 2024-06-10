В сети интернет появились кадры отслеживания китайским спутником американского истребителя F-22

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В сети интернет появились кадры отслеживания китайским спутником американского истребителя F-22

Объективы разведывательного спутника «Цзилинь-1», принадлежащего Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сумели разглядеть малозаметный боевой самолет США F-22 Raptor производства американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Космический аппарат наблюдает за обнаруженной целью и ведет ее.


В китайском сегменте сети интернет появились кадры отслеживания китайским спутником американского истребителя F-22. На видео можно наблюдать, что аппарату удается захватить и вести цель.


Примечательно, что за самолетом следит не другой самолет, наземная станция или дрон, а космический аппарат. Правда, официальной информации о данном случае от китайских военных пока не поступало, так что стопроцентной гарантии подлинности кадров дать невозможно.

Собственно, командование НОАК со всей серьезностью относится к американской авиации и разработке способов противодействия ей. Большое внимание они уделяют, в частности, истребителю F-22 Raptor.

Так, весной этого года в гонконгской газете South China Morning Post (SCMP) сообщалось о разработке специалистами оборонной отрасли КНР технологии обнаружения этих малозаметных американских самолетов. В материале утверждалось, что новое оборудование способно увеличивать в 60 тысяч раз мощность сигналов самолетов F-22, F-35 и еще не принятого на вооружение B-21. Технология обнаружения истребителей-невидимок в инфракрасном спектре, утверждает издание, имеет возможность «видеть» данную технику на расстоянии до 300 километров.

8 комментариев
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  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:44
    Молодцы китайцы, когда у РФ такие спутники будут?
    1. topol717 Звание
      topol717
      -2
      Сегодня, 17:48
      Цитата: opuonmed
      Молодцы китайцы, когда у РФ такие спутники будут?

      Все эти нивидимки делаются невидимыми только с земли или с другого самолета. Верхняя часть планера делается без учета радиозаметности. Поэтому любой спутник с радаром будет без проблем видеть все самолеты такие самолеты. Ф-35 уже покрыт и сверху. Но тоже по минимуму.
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 17:50
      Молодцы китайцы, когда у РФ такие спутники будут?

      Так ведь написано, что подлинность этих снимков не подтверждается.
      Так что ещё не известно это реальный снимок или компьютерная графика. soldier
    3. Светлан Звание
      Светлан
      -2
      Сегодня, 17:53
      А может они уже есть? Россия как и Союз о своих возможностях не болтает.
      Российские блогеры -Шмогеры да, но не государство
    4. Феникс_2 Звание
      Феникс_2
      0
      Сегодня, 18:02
      Когда барыги со своих мест послетают
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:47
    Похоже, что у Китая действительно было два союзника: армия и флот. Теперь к ним прибавился третий - космическая техника...
  3. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 17:49
    Зачем эти спутники?
    Вот пусть и собирают всякие NATO и КНР себе спутник , а России это ни к чему.
  4. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 17:55
    Увидеть мало. Чем уничтожать, если что?