В сети интернет появились кадры отслеживания китайским спутником американского истребителя F-22
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Объективы разведывательного спутника «Цзилинь-1», принадлежащего Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сумели разглядеть малозаметный боевой самолет США F-22 Raptor производства американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Космический аппарат наблюдает за обнаруженной целью и ведет ее.
В китайском сегменте сети интернет появились кадры отслеживания китайским спутником американского истребителя F-22. На видео можно наблюдать, что аппарату удается захватить и вести цель.
Примечательно, что за самолетом следит не другой самолет, наземная станция или дрон, а космический аппарат. Правда, официальной информации о данном случае от китайских военных пока не поступало, так что стопроцентной гарантии подлинности кадров дать невозможно.
Собственно, командование НОАК со всей серьезностью относится к американской авиации и разработке способов противодействия ей. Большое внимание они уделяют, в частности, истребителю F-22 Raptor.
Так, весной этого года в гонконгской газете South China Morning Post (SCMP) сообщалось о разработке специалистами оборонной отрасли КНР технологии обнаружения этих малозаметных американских самолетов. В материале утверждалось, что новое оборудование способно увеличивать в 60 тысяч раз мощность сигналов самолетов F-22, F-35 и еще не принятого на вооружение B-21. Технология обнаружения истребителей-невидимок в инфракрасном спектре, утверждает издание, имеет возможность «видеть» данную технику на расстоянии до 300 километров.
Lockheed Martin, https://www.jl1global.com/
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