США и Польша создали специальную коммуникационную группу по противодействию «российской дезинформации»

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США и Польша создали специальную коммуникационную группу по противодействию «российской дезинформации»

Соединенные Штаты и Польша намерены поддержать Украину в ее борьбе с Россией в информационном пространстве. С этой целью Вашингтон и Варшава создали совместную коммуникационную группу (UCG), которая будет координировать эти усилия. Об этом сообщил Госдеп США.

Новая группа UCG будет размещаться в Варшаве, она должна объединить усилия стран западной коалиции в вопросах информационной борьбы, координировать действия и «правильно» освещать «полномасштабное вторжение» России на Украину. Как заявляют в США, на сегодняшний день «российская дезинформация» якобы манипулирует мнениями населения западных стран.



Как утверждается, российская пропаганда якобы основана на лжи и не дает доносить до людей «правду», основанную «на фактах». Задачей UCG будет эту ложь отсечь и не дать ей дойти до пользователей, предоставив «правдивые» данные. В общем, США будут пытаться убедить западный мир, что Украина — «белая и пушистая» демократия, а Россия — злая тирания.

Кремль постоянно использует ложь и манипуляции, чтобы распространять ложные предлоги для своего неоправданного вторжения, затушевать цели войны и попытаться ослабить мировую солидарность с украинским народом. UCG призвана противостоять этим лживым нарративам и помогать правдивому освещению стойкости и мужества Украины перед лицом российской агрессии.

— говорится в заявлении Госдепа.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что в последнее время Россия очень эффективно действует в информационном пространстве, постепенно формируя на Западе необходимый ей положительный образ. Подтверждением этому может послужить срыв «мирного саммита» в Швейцарии, который два года готовил Зеленский. Большинство стран мира проигнорировали призывы Украины, предпочитая дружить с Россией.
19 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 18:09
    Есть возможность у наших (и не только) хакеров "поиграться" с этой юсиджи.)
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +4
      Сегодня, 18:19
      Подкинуть им ежа в штаны, было б занимательно...
      А так, они и сами обоср р расслабится, не гении, обычные игруны, которые давно потеряли связь с реальностью...
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 18:25
      Есть возможность у наших (и не только) хакеров "поиграться" с этой юсиджи.)

      Дело было недели две-три назад.
      Сижу в организации и слышу как две женщины между собой разговаривают. Одна, что по-старше говорит, что она только что окольными путями вернулась из Европы, где у неё дочь с семьёй живёт.
      Рассказывает, -"Включая там (в Европе) телевизор и смотрю новости об Украине, а там показывают как наши солдаты заходят в украинский населенный пункт, вытаскивают женщин и насилуют их, а стариков и детей избивают и убивают".

      Вот и попробуйте перебить это информационное западное болото, если по телеку им показывают русскую армию в соответствующем свете. Зря что ли они ещё до СВО везде запретили российские каналы смотреть. hi
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 18:27
        Включая там (в Европе) телевизор
        А где в Европе? В Англии уже давно (года полтора) укроновостям абсолютный минимум времени уделяется.
        1. кредо Звание
          кредо
          +2
          Сегодня, 18:34
          А где в Европе? В Англии уже давно (года полтора) укроновостям абсолютный минимум времени уделяется.

          Я понял что у неё две дочери - одна в Англии, а другая во Франции. Обе там уже семьями обзавелись.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 18:37
            Во Франции изначально новости про украину были сдержанно-адекватными и до пропаганды не скатывались. В Англии пропаганду пускали первые несколько месяцев- потом перестали, когда негативно-вопросительные комментарии публики стали вызывать вопросы. Сейчас даже в газетах про укру почти ничего нет.
            1. кредо Звание
              кредо
              +2
              Сегодня, 18:50
              Во Франции изначально новости про украину были сдержанно-адекватными и до пропаганды не скатывались. В Англии пропаганду пускали первые несколько месяцев- потом перестали, когда негативно-вопросительные комментарии публики стали вызывать вопросы. Сейчас даже в газетах про укру почти ничего нет.

              Сейчас уже даже не суть, есть ли на западе хоть одно правдивое СМИ, которое выражало бы правдивую или российскую точку зрения. Факт в том, что нашим СМИ туда дорожка закрыта и лишь возможно через интернет туда хоть какая-то правда просачивается.
              Ясно одно, что для того, чтобы местные жители европейских стран меньше возмущались увеличением налогов и трат на ВПК, нужна именно такая картинка которая бы показывала всю кровожадность и агрессию России в отношении бедной и беззащитной Украины, а также европейских стран, вот англосаксы на пару с поляками и решили усилить истерику про Россию.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 18:27
        Цитата: кредо
        "Включая там (в Европе) телевизор и смотрю новости об Украине, а там показывают как наши солдаты заходят в украинский населенный пункт, вытаскивают женщин и насилуют их, а стариков и детей избивают и убивают".

        И ни у кого не закрадывается подозрений о том, как это было снято?
        1. кредо Звание
          кредо
          +2
          Сегодня, 18:40
          И ни у кого не закрадывается подозрений о том, как это было снято?

          При гибкости ума и хорошо подвешенном языке это можно объяснить как кадры со смартфона российского военнослужащего, которого взяли в плен или ликвидировали ВСУ. hi
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 18:32
      Теперь редакция Фелькешир Беобахтер получила штаб-квартиру в Варшаве.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:17
    США и Польша создали специальную коммуникационную группу по противодействию «российской дезинформации»
    . Можно хоть сколько, хоть каких "коммуникаторов" набрать, толку будет ноль, когда сама жизнь бьёт обывателя как пыльным мешком по голове!!!
    В общем, тест "холодильника" пройдут очень не все!!!
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 18:28
      тест "холодильника" пройдут очень не все!!!
      В европейских холодильниках очень мало что изменилось и предпосылок к дальнейшим изменениям нет.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 18:30
        Все познаётся в сравнении...
        По этому вопросу спорить не обязательно, событие, отголоски такого теста сами себя проявят, обязательно.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 18:26
    Для нашей неуклюжей пропаганды" а ля Ставер"и выдумывать никакого противодействия не надо
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:27
    Могу сказать только одно - западу стало врать труднее,экономика России в клочья,Россия в международной изоляции,нефть ниже 60 ,ракет на две три Европы,у ВС РФ осталось 2- З дивизии( в Тайм такое видел) на днях ,мультфильм снимает сюжеты о ТЦК и т.д и т.п.
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 18:42
    «белая и пушистая» демократия

    Ну чем не извесный пушистый зверек... laughing так вот там он и происходит lol
    а Россия — злая тирания

    Меня, если ночью разбкдить во время сна... я не хуже медведя без разбора. Вон не так давно... один умник копыта откинул из ихних фотографов... решил медведя для селфи палкой потыкать в берлоге... так Миша объяснил доступно и посмертно laughing Ну тупые (с) М. Задорнов
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 18:54
    Кремль постоянно использует ложь и манипуляции

    Хорошо, пусть это будет не Кремль.
    Интервью Джефри Сакса (Jeffrey D. Sachs) Такеру Карлсону (Tucker Carlson)
    Джефри Сакс - один из виднейших экономистов США, специальный советник Генсека ООН, профессор Колумбийского университета
    В общем, явно не Кремль
    Рекомендую к просмотру!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:55
    Верим или это враньё от Норвежского иноагента?Есть кто с Карелии на сайте?
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 18:58
    Есть ещё один вариант донести информацию на запад,не знаю почему этот вариант не рассматривается---это возрождение иновещания в КВ диапазоне....что то вроде "Голоса России"..
    Практически у всех за бугром имеются радиоприёмники и не только с УКВ диапазоном...Скажут:"Инет убил радио!"....а вот китайцы так не считают,вещают своё на многих языках.....иногда кажется,что радио изобрели в Китае......много их в эфире,ой много!