Кремль постоянно использует ложь и манипуляции, чтобы распространять ложные предлоги для своего неоправданного вторжения, затушевать цели войны и попытаться ослабить мировую солидарность с украинским народом. UCG призвана противостоять этим лживым нарративам и помогать правдивому освещению стойкости и мужества Украины перед лицом российской агрессии.

Соединенные Штаты и Польша намерены поддержать Украину в ее борьбе с Россией в информационном пространстве. С этой целью Вашингтон и Варшава создали совместную коммуникационную группу (UCG), которая будет координировать эти усилия. Об этом сообщил Госдеп США.Новая группа UCG будет размещаться в Варшаве, она должна объединить усилия стран западной коалиции в вопросах информационной борьбы, координировать действия и «правильно» освещать «полномасштабное вторжение» России на Украину. Как заявляют в США, на сегодняшний день «российская дезинформация» якобы манипулирует мнениями населения западных стран.Как утверждается, российская пропаганда якобы основана на лжи и не дает доносить до людей «правду», основанную «на фактах». Задачей UCG будет эту ложь отсечь и не дать ей дойти до пользователей, предоставив «правдивые» данные. В общем, США будут пытаться убедить западный мир, что Украина — «белая и пушистая» демократия, а Россия — злая тирания.— говорится в заявлении Госдепа.Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что в последнее время Россия очень эффективно действует в информационном пространстве, постепенно формируя на Западе необходимый ей положительный образ. Подтверждением этому может послужить срыв «мирного саммита» в Швейцарии, который два года готовил Зеленский. Большинство стран мира проигнорировали призывы Украины, предпочитая дружить с Россией.