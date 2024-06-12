Стратегическая бомбардировочная авиация США в современной войне
До появления на вооружении армии США баллистических ракет наземного базирования и ракет, размещенных на атомных подводных лодках, главную роль в утверждении мирового господства США, создании угрозы безопасности своим противникам – СССР и странам социалистического содружества, играли тяжелые бомбардировщики САК ВВС. Именно они являлись главным средством нанесения ядерных ударов по стратегически важным объектам противника.
По взглядам Пентагона, именно стратегическая бомбардировочная авиация (СБА) является наиболее универсальным компонентом ядерной триады, способным эффективно решать широкий круг задач в любых видах войн и военных конфликтов с применением как ядерного, так и обычного оружия. Она предназначена для сдерживания вероятного противника и поражения его критически важных объектов в ходе военных действий с применением как обычных, так и ядерных средств поражения.
Руководство ВС США справедливо полагает, что к основным преимуществам стратегических бомбардировщиков американских ВВС относятся:
– значительные дальность и продолжительность полета, позволяющие действовать практически в любом регионе земного шара при базировании на континентальной части США;
– гибкость применения, обусловленная возможностью постановки новых боевых задач уже в ходе полета;
– большая и многовариантная боевая нагрузка, в том числе оснащение СБ высокоточными авиационными средствами поражения;
– бортовое оборудование и вооружение, позволяющие поражать цели с высокой надежностью днем и ночью в любых метеоусловиях.
В целом в соответствии со взглядами руководства Пентагона стратегические бомбардировщики (СБ), являясь одним из элементов обеспечения ядерного сдерживания, остаются важным средством решения задач при ведении боевых действий с применением как обычного, так и ядерного оружия.
Командование глобальных ударов ВВС США и подготовка СБА к выполнению поставленных перед ними задач
В соответствии с принятой Белым домом стратегией война против равного по силе противника (РФ/КНР) может начаться с нанесения ему внезапного ядерного удара силами боевой службы и боевого дежурства триады из положения слежения при нахождении этих сил в районах боевого предназначения (РБП). Это положение составляет главное содержание мгновенного ядерного удара, проводимого без дополнительного развертывания СНВ. Такой удар наносится в течение 60 минут. Затем он перерастает в нанесение по противнику быстрого глобального удара (БГУ) длительностью 90–120 минут.
Организация нанесения подобного рода ударов требует четкой координации действий сил и органов военного управления при столь многоплановом сценарии ведения боевых действий с охватом глобальных пространств и вовлечением колоссальных сил, проведением мероприятий, зажатых в жесткие временные рамки, стесненных условиями скрытности, огромным объемом работ по маскировке своих намерений и введению противника в заблуждение.
Поэтому для координации боевых действий (БД) и организации взаимодействия участвующих в ударе сил Пентагоном в конце 2008 года было принято решение о создании в рамках ВВС США Командования глобальных ударов (КГУ). С июня 2009 года началось непосредственное формирование данного командования, которое уже к сентябрю достигло начального уровня оперативной готовности. Штаб КГУ разместился на авиабазе Барксдэйл (шт. Луизиана).
Так, наверное, выглядит КП Командования глобального удара ВВС США
В состав Командования глобальных ударов (КГУ) вошли две основные компоненты американской ядерной триады – наземного, в виде МБР в ШПУ (20-я воздушная армия), и воздушного, включившего СБА (8-я воздушная армия). На новое командование была возложена ответственность за безопасное обращение с ядерным оружием, размещенным на МБР и СБА, а также за подготовку и обучение персонала работе с ним и соответствующим оборудованием.
Если МБР играли ведущую роль в первых двух эшелонах проведения БГУ, то в третьем и четвертом эшелонах глобального удара роль первой скрипки отводилась самолетам СБА.
Так, по планам Пентагона, в третьем эшелоне БГУ самолетами СБА должен наноситься удар по КП органов государственного и военного управления, РЛС РТВ, РЛС ЗРК, РЛС системы контроля космического пространства, узлам связи, пунктам постоянной дислокации и КП других войск. Как правило, для поражения таких целей назначается по 1–2 ЯБП.
Целями ударов самолетами СБА (совместно с ТА и ПА) четвертого эшелона БГУ определены объекты критической государственной инфраструктуры в оперативной глубине РФ. К таким объектам относятся: предприятия оборонно-промышленного комплекса; стратегические предприятия промышленности; важнейшие узлы морского, речного, авиационного и железнодорожного транспорта; региональные органы государственного управления; основные электростанции, объекты газовой и нефтехимической промышленности и т. п. Здесь могут применяться как ядерные, так и обычные средства поражения.
Полетные задания и цели ударов еще в мирное время доводятся до сил СБА, сведенных в 8-ю воздушную армию КГУ ВВС США.
Рассмотрим подробнее состав 8-й воздушной армии, входящей в состав КГУ ВВС США.
Ныне на вооружении 8-й воздушной армии ВВС США находятся стратегические бомбардировщики трех типов: B-52H, B-1B, B-2A. Наличные СБ организационно сведены в авиационные крылья и дислоцированы на следующих авиабазах (АвБ):
– АвБ Барксдэйл (шт. Луизиана), 2-е тяжелое бомбардировочное авиакрыло (самолеты B-52H);
– АвБ Майнот (шт. Северная Дакота), 5-е тяжелое бомбардировочное авиакрыло (самолеты B-52H);
Тяжелый стратегический бомбардировщик В-52Н уходит на учебно-боевое задание
– АвБ Дайс (шт. Техас), 7-е тяжелое бомбардировочное авиакрыло (самолеты B-1B);
– АвБ Элсуэрт (шт. Южная Дакота), 28-е тяжелое бомбардировочное авиакрыло (самолеты B-1B);
Сверхзвуковой бомбардировщик В-1В на авиабазе Эль-Удейд в Катаре
– АвБ Уайтмен (шт. Миссури), 509-е тяжелое бомбардировочное авиакрыло (самолеты B-2A).
Стелс-бомбардировщик В-2А «Спирит»
Всего на вооружении 8-й ВА состоит более 100 стратегических бомбардировщиков (порядка 87 B-52H и 20 B-2A), способных нести примерно 850 ядерных боеприпасов (ЯБП), из которых: 528 размещены на КРВБ, оснащенных ядерными ББ типа W80, и 322 ядерные авиабомбы (ЯАБ) типа B61-11, B61-12(13) и B83-1.
Официально по Договору СНВ-3 носителями ЯО в ВВС США числятся 16 самолетов B-2A и 44 B-52H. Но фактически это далеко не так.
Янки нашли минимум три способа обойти договор для увеличения количества носителей ЯО за счет «неядерных» стратегических бомбардировщиков (СБ). И для этого они располагают значительными возможностями.
По состоянию на 2023 год в боевом составе КГУ ВВС насчитывается 141 стратегический бомбардировщик: 76 В-52Н Stratofortress, 45 В-1В Lancer и 19 В-2А Spirit. Кроме этого, еще 18 B-52H находятся в составе 307-го тяжелого бомбардировочного авиакрыла на АвБ Барксдэйл (шт. Луизиана) из состава 10-й ВА Командования резерва ВВС США. Также на хранении находятся около 80 ед. СБ, из которых относительно быстро в боеготовое состояние могут быть приведены порядка 13 В-52H и 4 В-1В.
Боевое применение СБА требует серьезного тылового, аэродромного, боевого и технического обеспечения. Для этого может привлекаться до 300 транспортно-заправочных самолетов Командования воздушных перебросок ВВС и подразделений ВВС Национальной гвардии.
Самолет-заправщик «Боинг» КС-135А «Стратотанкер»
Стратегическая авиация ВВС США располагает развитой аэродромной сетью. Помимо основных авиабаз на американском континенте, для временного базирования СБ используются 16 аэродромов союзников США в Европе и зоне АТР. При угрозе нападения на пункты базирования для рассредоточения самолетов СБА может быть задействовано до 50 аэродромов на континентальной части США и на территории Канады.
Справка: в условиях мирного времени СБ ВВС США дислоцируются на 16 авиабазах, из них 8 расположены на территории США и 8 – на территории других государств. В зонах Тихого, Индийского океанов и на Европейском ТВД для временного размещения СБ может быть задействовано 16 аэродромов. Рассредоточение дежурных сил в условиях нарастания военной угрозы и перевода в высшие степени боевой готовности планируется осуществлять на 35 аэродромах. В качестве резервных может быть использовано дополнительно еще 11 аэродромов в Канаде.
Стоянка самолетов В-52Н на АвБ Фэрфорд, Великобритания
Кроме того, после выполнения задания имеется возможность посадки СБ на аэродромах, расположенных в Азии и Африке. Эти аэродромы уже активно осваиваются в мирное время. Так, на авиабазе Эль-Удейд (Катар) на ротационной основе дислоцируются до 15 ед. СБ В-1В, которые ежемесячно совершают около 75 вылетов в направлении южных рубежей РФ.
Все это входит в систему аэродромного обеспечения самолетного парка СБА и подготовку летных экипажей к выполнению задач с различных ВПП зарубежных АвБ.
Меры по поддержанию СБА в установленной степени БГ. Боевое дежурство и система боевых готовностей СБА
В составе ВВС США насчитывается: 20 СБ B-2А (19 ед. – в составе КГУ и 1 ед. – в составе Командования МТО ВВС. Из состава боеготовых сил 4 самолета В-2А находятся в активном резерве) и 76 ед. B-52H, которые могут быть использованы как самолеты-носители ЯО.
В соответствии с нормативами ВВС США в боеготовом состоянии поддерживается около 75 % боевого состава СБА. Поддержанию процента боеготовых сил в авиачастях СБ способствуют самолеты активного резерва (около 20 % боевого состава). СБ активного резерва содержатся в исправном состоянии и готовы заменить строевые самолеты в случае их утраты или на время проведения ремонтных или регламентных работ. Для подготовки одного самолета активного резерва к боевому вылету требуется порядка 14–16 часов.
По оценкам западных экспертов, из примерно 500 ЯАБ и 528 ядерных КРВБ в готовности к боевому применению находятся порядка 300 ЯАБ и ядерных КРВБ, которые хранятся на складах трех авиабаз (Майнот, Уайтмен и Барксдейл). Остальные 700–800 единиц («оперативного хранения») находятся на центральном складе ВВС – АвБ Киртленд (шт. Нью-Мексико).
Ядерный боеприпас W80-1 перед установкой на носитель
Система боевого дежурства и боевых готовностей СБА
Для поддержания оперативной готовности сил СБА используется система боевого дежурства и введена система боевых готовностей сил КГУ ВВС. Так, боевое дежурство экипажей СБА может быть на аэродроме и в воздухе, в виде патрулирования по определенному маршруту.
Боевое дежурство СБ в воздухе организуется с целью заблаговременного вывода части сил СБА из-под удара и сокращения времени полета в районы боевого предназначения. Также оно может быть организовано при обострении международной обстановки или при возникновении кризисной ситуации и может осуществляться по 6–7 маршрутам. С 1968 года (после ряда катастроф и аварий СБ с ЯО на борту СБ) боевое дежурство в воздухе было прекращено. С сентября 1991 года было отменено круглосуточное боевое дежурство СБ на аэродромах в условиях мирного времени, но при приведении ВВС США в повышенные степени БГ оно может быть возобновлено в течение 24 часов.
Вероятные маршруты боевого патрулирования СБА ВВС США / программа «Гигантское копьё»
В ВВС США принята пятиступенчатая система боевой готовности (дополнительно имеется еще две ступени при чрезвычайном положении). Перевод сил СБА из одной степени боевой готовности в другую осуществляется министром обороны или президентом США.
Высшей степенью БГ является боевая готовность № 1. Как правило, БГ вводятся ступенчато, от низшей к высшей, но при резком изменении военно-политической обстановки могут сразу вводиться БГ № 2 или № 1.
Боевая готовность № 5. В повседневных условиях мирного времени в технически боеготовом состоянии поддерживается 70 % СБ боевого состава СА. Боевое дежурство в повседневных условиях СБ не несут.
При обострении международной обстановки может быть введена боевая готовность № 4. С ее введением прекращается плановая боевая подготовка. СБ, находящиеся в воздухе или на других авиабазах, возвращаются на аэродромы постоянной дислокации. Проводятся мероприятия по восстановлению технической готовности СБ, наращивается состав боеготовых сил СА. На боевое дежурство заступает до 30 % боеготовых самолетов. Время приведения в боеготовность № 4 составляет 1,5–2 суток.
При угрозе начала ведения БД без использования ЯО вводится боевая готовность № 3. В авиакрыльях СБА завершаются мероприятия по приведению СБ в технически исправное состояние (до 100 % боевого состава СА). Проводится подготовка всех боеготовых СБ к вылету. Состав дежурных сил СА наращивается до 50–60 %, начинается рассредоточение СБ, организуется их боевое дежурство на запасных аэродромах (по 4–6 СБ). Штабы, органы управления и связи СА переводятся на круглосуточный режим работы. Формируются и перебрасываются на запасные аэродромы группы восстановления боеспособности. Время приведения сил СБА в боевую готовность № 3 составляет до 3 суток.
В случае дальнейшего возрастания угрозы (при начале боевых действий без применения ЯО) и введения в ВС США боевой готовности № 2 завершаются мероприятия по рассредоточению СБ, проводятся проверки боеготовности сил СБА. На боевом дежурстве находятся до 60 % от всех боеспособных СБ. Время приведения сил в боеготовность № 2 составляет до 12 часов.
Боевая готовность № 1 вводится в случае непосредственной угрозы ракетно-ядерного нападения на США в течение ближайших часов. Дежурные силы СА доводятся до 100 % состава всех боеготовых СБ. Разворачивается резервная система управления СБА с воздушных и наземных мобильных командных пунктов.
В действие вводятся планы боевого применения СБА, по которым бомбардировщики могут задействоваться для нанесения площадных и точечных авиаударов обычным или ядерным оружием.
При участии СБА в БГУ (до 80 % боеготовых сил) они могут применять ЯО массированно или одиночными ударами по назначенным целям. При нанесении же внезапного удара количество СБ может сократиться до 30 % из-за непродолжительного (до 2 часов) периода экстренной подготовки сил СБА к боевому применению. Из оставшихся СБ формируется вторая волна удара по целям.
В-52Н на ВПП в ходе тренировки по нанесению БГУ
В связи с большим временем полета СБ до рубежа нанесения удара их применение планируется во втором (с применением КРБД в ядерном снаряжении) но, как правило, в третьем и четвертом эшелонах быстрого глобального удара. Исходя из опыта мероприятий оперативной подготовки СБА, взлет бомбардировщиков осуществляется за 5–15 минут до пуска МБР и БРПЛ или одновременно с ними. Общая продолжительность подъема в воздух боеготовых самолетов составляет порядка 15 минут.
Алгоритм действия самолетов СБА при выполнении боевой задачи на максимальной дальности
Из-за значительной удаленности объектов удара от аэродромов базирования СБ на Американском континенте, для выполнения поставленной задачи им необходима дозаправка топливом в воздухе.
Первая дозаправка СБ в воздухе осуществляется через 3 часа после взлета, вторая – через 4–6 часов. При длительных полетах СБ могут дозаправляться на маршруте до 5–6 раз. Дозаправка топливом производится на высотах от 7 000 м и выше при скоростях полета 600–700 км/ч. Средняя продолжительность дозаправки самолетов В-52Н составляет 25–30 минут.
Дозаправка В-52Н в воздухе
На практике это происходит следующим образом.
После взлета СБ выходят в район первой дозаправки, которая выполняется методом сопровождения, т. е. бомбардировщик и танкер в процессе заправки следуют одним и тем же курсом. По окончании дозаправки бомбардировщики набирают высоту 9 000–12 000 м и следуют по своим индивидуальным маршрутам к так называемому рубежу часа «Е» (рубеж невозвращения), но пересечение рубежа разрешается только после получения приказа на применение оружия. В районе этого рубежа производится вторая дозаправка.
Получив приказ на применение оружия, СБ следуют к рубежу «Н» (рубеж согласования времени нанесения ударов). Точность выхода на рубеж «Н» установлена в пределах 1–2 минуты. Между рубежами «Е» и «Н» производится разблокировка цепей управления оружием и осуществляется подготовка ЯБП к боевому применению.
К точке, отмеченной красным квадратом, В-52Н подойдет уже со взведенными ЯБП и готовыми к пуску КРВБ
При подходе СБ к рубежу обнаружения средствами ПВО противника, бомбардировщики, как правило, снижаются и выполняют дальнейший полет на малых и предельно малых высотах с постановкой помех бортовыми средствами РЭБ.
Такова в общих чертах тактика применения СБ по анализу мероприятий боевой подготовки и применения СБ в локальных войнах и конфликтах.
Применительно к РФ у янки имеется ряд особенностей, вскрытых в ходе их тренировок по нанесению условных ударов СБА по нашей территории.
По планам боевого применения пуск КРВБ и ядерных КР при первом ударе должен осуществляться СБ вне границы РФ или же на границе ее материковой части (для северного направления). Рубеж «Н» с северного направления находится на удалении 800–1 200 км от государственной границы РФ. При нанесении авиаударов силами СБА против объектов на территории РФ условная граница пуска КР располагается:
• на северном направлении – на отрезке между о. Медвежий и Новосибирскими островами;
• на южном направлении – над территорией Турции, удаленной от побережья Черного моря на расстояние не менее 100 км;
• на восточном направлении – над акваторией Тихого океана, удаленной от Курильских островов на расстояние 500–800 км.
По оценкам российских аналитиков, вероятнее всего, что для выхода на рубеж боевого применения УАБ и ЯАБ по объектам на территории России СБ будут использовать только северные маршруты, пролегающие в коридоре между о. Медвежий и Новосибирскими островами.
Вероятное направление выхода на рубеж удара СБА ВВС США по объектам на территории РФ
Остальные направления до настоящего времени не планировались ввиду необходимости совершать длительный полет над территориями РФ и стран Содружества независимых государств (СНГ) (входящих в объединенную систему ПВО государств-участников СНГ), насыщенными системами контроля воздушного пространства и ЗРК.
В любом случае, СБ должен выйти на дальность гарантированного поражения цели носимым оружием, а это, как правило 0,75–0,8 от дальности максимальной. Поэтому реальные, а не рекламные дальности применения ВТО, которое несут СБ ВВС США, несколько различаются.
Так, фактическая дальность боевого применения типовых высокоточных боеприпасов, которыми были снаряжены вышеуказанные СБ, составляет:
• КРВБ большой дальности AGM-158 JASSM: до 980 км;
• КРВБ большой дальности AGM-86C CALCM: до 1 200 км;
• КРВБ средней дальности AGM-84H SLAM-ER: до 270 км;
• планирующая авиационная бомба AGM-154 JSOW: 130–560 км;
• ПКР малой дальности AGM-142 Have Nap: до 80 км;
• УАБ с системой наведения JDAM-ER: до 72 км;
• УАБ с системами наведения JDAM и LJDAM: до 28–30 км.
Вместе с тем следует отметить, что в ВВС США ведутся обширные НИОКР по созданию новых образцов оружия и средств поражения, включая высокоточное гиперзвуковое оружие.
ГЗ РВБ AGM-183A до марта 2023 года была одним из лидеров программ АRRW
Из анализа иностранных СМИ можно сделать вывод, что после неудач, постигших ГЗ РВБ AGM-183A, ее дальнейшее финансирование прекращено. Считавшаяся наиболее продвинутой версией ГЗО воздушного базирования ГЗКР ARRW фирмы «Локхид Мартин» после неудачных пусков в марте 2023 года также сошла с дистанции.
Основные надежды руководство министерства ВВС США ныне возлагает на изделие фирмы RTX (бывшая «Рейтеон», дочка корпорации «Норттроп Грумман»), разрабатываемое по программе HACM. Известно, что в 2022 году на ее реализацию из бюджета министерства ВВС США было выделено 2,4 млрд долларов. Новое оружие планируется оснастить ЯБП на основе ЯЗУ W80 или W84.
Принятие на вооружение данного оружия будет способствовать значительному повышению огневой мощи авиационных комплексов СБА ВВС США, росту их боевых возможностей.
Длительная эксплуатация авиационных комплексов, ныне состоящих на вооружении ВВС США, поставила на повестку дня вопрос создания нового бомбардировщика, отвечающего требованиям современной войны. Такой машиной, по замыслу командования ВВС США, должен стать стратегический бомбардировщик В-21 «Рейдер».
Первый показ нового бомбардировщика В-21 «Рейдер»
Такой момент наступил 2 декабря 2022 года, когда компания «Нортроп Грумман» провела презентацию первого выпущенного экземпляра стратегического бомбардировщика В-21, представив его министру обороны США. По информации руководства компании, помимо этого образца, еще пять самолетов данного типа находятся на различных стадиях производства.
В связи с тем, что перспективный авиационный комплекс В-21 «Рейдер» 10 ноября 2023 года совершил свой первый полет, в прессе появился ряд публикаций относительно перспектив дальнейшего использования самолетов СБА ВВС США. Согласно планам, бомбардировщик В-21 будет принят на вооружение авиационных частей СБА после 2025 года, а к 2040 ВВС должны закупить до 100 единиц таких бомбардировщиков. При этом стоимость одной машины не должна превысить 550 млн долларов.
В итоге парк стратегических бомбардировщиков ВВС США должен увеличиться до 175 единиц. Однако в Пентагоне считают, что в связи с ростом угрозы интересам США (прежде всего в зоне АТР) для сохранения мировой гегемонии Белого дома ВВС потребуется как минимум 270 самолетов.
Так, хорошо информированное американское издание 19FortyFive отмечает: «В настоящее время стратегические бомбардировочные силы США насчитывают всего 141 пилотируемую платформу, примерно половина из которых – B-52 Stratofortresses, построенные в 1960-х годах. По оценкам аналитиков Института аэрокосмических исследований Митчелла, только 59 бомбардировщиков готовы сразу выполнять боевые задачи.
Отмечается, что покупка сотни B-21 незначительно увеличит общую численность бомбардировщиков, поскольку к середине 2030-х годов планируют вывести из эксплуатации самолеты B-1 Lancer и B-2 Spirit. В этом случае в арсенале ВВС США останется 175 бомбардировщиков, включая 75 модернизированных B-52».
Из приведенной публикации видно, что сверхзвуковые «Лансеры» и сверхдорогие «Спириты» заканчивают свою летную историю, уступая место малозаметному и относительно недорогому В-21 «Рейдеру».
Однако летный век старины В-52 «Стратофортресс» продолжается: 75 машин пройдут очередную модернизацию и по-прежнему будут оставаться в боевом строю СБА ВВС США. Завидное долголетие ветерана вьетнамской войны!
Напомню, что, помимо войны во Вьетнаме, B-52Н активно применялись в Персидском заливе (1991 г.); в операции ВС США «Удар в пустыне» (1996 г.); в операция западной коалиции «Иракская свобода» (2003 г.); в сирийском конфликте (2016 г.). Как правило, все B-52Н участвовали в поражении наземных целей с применением высокоточных КРВБ AGM-86 и AGM-158 JASSM.
Командование ВВС США отдает себе отчет в том, что большая ЭПР B-52Н требует применения этих СБ либо в условиях полного подавления системы ПВО противника, либо в условиях максимального прикрытия «Стратофортрессов» самолетами ТА. Очевидно, что стратеги Пентагона отводят В-52Н роль бомбовозов, сбрасывающих свой смертоносный груз с большой высоты по объектам с полностью подавленным ПВО и при отсутствии ИА противника в районе атакуемой цели.
Видимо, под эти задачи и формируется будущий облик СБА ВВС США, в которых останутся В-21 и В-52 очередной модерации.
Ожидаемая динамика совершенствование боевых возможностей СБА США
Выводы
Таким образом, подводя итоги по теме, можно сделать следующие заключения:
1. Стратегическая бомбардировочная авиация ВВС США остается одним из ведущих элементов ядерной триады государства, который продолжает совершенствоваться и представляет реальную угрозу уничтожения для наиболее важных объектов противостоящего противника; нанесения ему неприемлемого ущерба.
2. Командование ВВС США уделяет пристальное внимание поддержанию сил СБА в установленной степени боевой готовности. Это достигается четкой организацией боевой подготовки экипажей, системой боевого дежурства СБ и боевых готовностей сил СБА к действиям в любых условиях обстановки.
3. Поддержание численности, постоянное обновление и модернизация парка бомбардировочной авиации ВВС, оснащение авиационных частей СБА новыми типами летательных аппаратов, принятие на вооружение авиационных комплексов и новейших образцов оружия и средств поражения являются приоритетными задачами КГУ СБА ВВС США.
Усилия руководства Пентагона и министерства ВВС США по совершенствованию стратегической бомбардировочной авиации являются реальной угрозой для РФ и КНР, стран мирового большинства. Поэтому для нашей страны жизненно необходимо, чтобы военно-политическое руководство РФ как можно быстрее создало эффективную систему ПВО и ВКС.
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