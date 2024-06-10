Противник потерял контроль над восточной частью села Новопокровское

Российские войска нанесли поражение противнику на опорном пункте в районе села Новопокровское, что к юго-западу от ранее освобождённого крупного транспортного узла в ДНР – пгт Очеретино. В результате натиска ВС РФ противник был выбит не только из предместий Новопокровского, но и из восточной его части.К настоящему времени командование ВСУ пытается подвести к этому селу подразделения «дроноводов», чтобы атаковать наших бойцов в черте населённого пункта. При этом российские бойцы, продолжая развивать успех, продвигаются в Новопокровском, фактически завершая взятие под контроль линии обороны противника, проходящей через Нетайлово и Уманское. Оба этих села ВСУ уже потеряли.Утрата контроля над Новопокровским будет означать не только приближение к реке Волчья, но и взятие гарнизона ВСУ в населённом пункте Новосёловка 1-я в клещи. К этому селу российские войска продвигаются и со стороны упомянутого выше Уманского.Проблема для противника состоит ещё и в том, что как Новопокровское, так и Новосёловка 1-я находятся в низменности. Значительная же часть господствующих высот на этом направлении уже взята под контроль подразделениями Вооружённых сил России.

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