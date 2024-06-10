КНДР строит ангары для самолётов на своих авиабазах на случай начала военных действий

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КНДР строит ангары для самолётов на своих авиабазах на случай начала военных действий

Северная Корея проводит масштабную модернизацию своих авиабаз, строя ангары для самолетов на случай начала военных действий. В Сети появились кадры авиабазы Сунчхон, прошедшей модернизацию совсем недавно. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».

Авиабаза Сунчхон, расположенная в 25 километрах от Пхеньяна, была модернизирована в 2021–2023 годах, на ней отремонтировали и расширили взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стоянок самолетов. Кроме того, на аэродроме появились наземные ангары для самолетов. И это несмотря на то, что для укрытия самолетов имеется дублирующая подземная система. Военные КНДР предпочитают максимально защищать самолеты от возможного поражения теми же беспилотниками.



Наличие развитой подземной дублирующей инфраструктуры на аэродромах ВВС КНДР не помешало ввести в программу модернизации строительство и наземных ангаров

— пишет ресурс.


По мнению американских экспертов, также обративших внимание на появление ангаров, на авиабазе Сунчхон базируются самые современные на сегодняшний день в составе ВВС КНДР самолеты — это истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, полученные от Советского Союза в 80-е годы прошлого века. Также истребители МиГ-23 и МиГ-29 базируются в Пукчхане. Предполагается, что самолеты с этих военных баз будут прикрывать Пхеньян в случае начала боевых действий.
28 комментариев
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  1. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +11
    Сегодня, 19:08
    А у нас строят? Или под открытым небом большинство стоят и ждут БПЛА вражеских?
    1. кредо Звание
      кредо
      +18
      Сегодня, 19:10
      Не знаю как у нас, но то что делают корейцы с севера заслуживает похвалы и уважения.
    2. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +14
      Сегодня, 19:11
      до корейцев допёрло раньше чем до наших....рука лицо...враги внутри !
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 19:58
        Аэродромный
        ......до корейцев допёрло раньше чем до наших

        Ким Чен Ын умный паренек и зря времени не теряет.
      2. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 20:11
        Цитата: Аэродромный
        до корейцев допёрло раньше чем до наших

        Дык это северные корейцы. Мудрые ребята.
        Их даже не прикололо контрреволлюцию устраивать когда это было модно. (китайцев кстати тоже не прикололо чото).
        В отличи от СССР(кстати где он?).
    3. spirit Звание
      spirit
      +4
      Сегодня, 19:19
      А у нас строят?

      Вот статья на этом ресурсе,как Паркетный собирался стоить ангары 3 года назад(почитайте там коменты посмеетесь,как все радовались что наконец-то дело тронулось, наивные ребята lol
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +4
        Сегодня, 19:30
        даже ванговать не надо...через пару месяцев или раньше,начнут строить... вот топ вар почитают и начнут. помяните моё слово. или забаньте на вечно.отсчёт пошёл..............
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 19:35
        Ну,фотография то с авиационного музея...А ангары?Какое??!-танковый биатлон,авиадартц итд по списку в первую очередь..
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 19:32
      Конечно строят, с апреля 2021 строят. Вот статья на этом же сайте что летом 2022 активно строят
      https://topwar.ru/200400-v-rossii-vedutsja-raboty-po-massovomu-stroitelstvu-specukrytij-dlja-voennyh-samoletov.html
      Прогресс пока 0/300
    5. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 19:40
      Цитата: VLAD-96
      А у нас строят?

      Служил давным , давно в СА ЗабВО . Видел взлет истребителей из сопки , на склоне которой вдруг разъехался . В Северной Корее гор то много , можно использовать . А разбомбить гору не каждому боеприпасу под силу . hi
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 19:10
    Зато у нас лютая ненависть к бетонным ангарам со времён СССР,в ГСВГ ,на Украине, Белоруссии ( не уверен) строили - зато в РСФСР , потом России по линеечке на ВПП.В чём причина болезни.Хотелось бы услышать военных лётчиков? Откуда такая ненависть к укрытиям для самолётов?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +6
      Сегодня, 19:14
      Нет у военных лётчиков ненависти к укрытиям для самолётов.
      Эта "ненависть" где-то в других кабинетах.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 19:19
      Мне кажется это явление со времён СССР а зачем строить ,прилетит ядрён батон и нет авиабазы ,но тут заместо ядрёна батона прилетают копечные БПЛА!Вот и весь сказ.
    3. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +2
      Сегодня, 19:20
      Цитата: tralflot1832
      Откуда такая ненависть к укрытиям для самолётов?

      Наверное заруливать туда неудобно или такая месть техникам.
      Думаю логика в решении этой в России проблемы отсутствует. Хотя в Сирии ангары построили быстро.
      1. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 19:45
        Цитата: Vitaly_pvo
        Думаю логика в решении этой в России проблемы отсутствует.

        laughing Логика . wassat Пока гром не грянет , мужик не перекрестится ! Вот и вся логика . На ангарах в мирное время , можно и сэкономить . А началась заваруха , нужно срочно делать , а не пилить бабло . hi
    4. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:33
      Нет никакой ненависти, вот новость от 2022 года о строительстве бетонных укрытий
      https://topwar.ru/200400-v-rossii-vedutsja-raboty-po-massovomu-stroitelstvu-specukrytij-dlja-voennyh-samoletov.html
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 19:45
        Получается проблема раздута нашими блогерами,тогда извиняюсь.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 19:47
          Блогеры просто пытаются придумать хоть одно вменяемое оправдание сложившейся ситуации, в то время как те, для кого они придумывали оправдания просто поговорили о защитных сооружениях и ничего не построили по итогу
    5. maiman61 Звание
      maiman61
      0
      Сегодня, 19:43
      Причём тут военные лётчики и ангары?
    6. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +2
      Сегодня, 19:44
      Рискну предположить, что ВВС здорово обожглись с бетонными укрытиями в 80-х. Тогда внезапно оказалось, что бетонные арочные укрытия основного для ВВС типа 2А/13, которых было построено порядка трёх с половиной тысяч, через пятнадцать лет после начала массовой постройки нужно сдавать в утиль, так как они непригодны для базирования самолётов нового поколения: в эти укрытия влезал только Су-25, и то по диагонали.
  3. helilelik Звание
    helilelik
    +4
    Сегодня, 19:37
    Как вариант,прятать самолеты на стадионах,построенных к чемпионату мира. Они ж там с крышами. На всякую херню у нас всегда рады деньги потратить.
  4. АЯ_Михайлов Звание
    АЯ_Михайлов
    +3
    Сегодня, 19:41
    А зачем нам строить такие укрытия?
    Мы свои самолеты режем так, что у врага нет никаких шансов до них добраться
    Корейцы МиГ-29 и МиГ-23 эксплуатируют так, что их американцы боятся
    Но правительство России поступило правильно. Все МиГ-23/27 были просто брошены на растерзание, а Миг-29 ...просто уничтожены. Сейчас на МиГ-29 только учебка в Армавире, боевой - только 1 полк :) Ну и "Стрижи". Все.
    Так что нам нет нужды тратить цемент на укрытия.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Сегодня, 19:45
      Вы не понимаете! Если у вас было 2 новых самолёта и 20 старых то у вас только 10% новых вооружений, но если вы пустите на металл все 20 старых самолётов у вас сразу станет 100% новых вооружений!
      1. АЯ_Михайлов Звание
        АЯ_Михайлов
        0
        Сегодня, 19:54
        Да, я как-то недоучился
        Потерял учебник "Статистика для начинающих строителей российского капитализма"
        И не освоил тему...
        :)
  5. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    +3
    Сегодня, 19:47
    ЖБУ отличное укрытие для летательных аппаратов. В них имелось автономное питание, размещался 1БК, достоинств не мало. Бывали сложности с эксплуатацией, "просидели направляющие рельсы створок и другие особенности. Но это решилось силами ИТС и специалистами тыла. Основная причина отказа от их использования была в изменении габаритных характеристик самолётов. Пример, строились под Су-17, а полк переучился на Су-24. Законцовок консолей наломали без счета, особенно после ночных полётов. Но надо вкладываться, другого пути нет и строить надо с запасом. Это для фронтовой авиации, а как решать вопросы защиты стратегии не знаю, увы.
  6. Алт22 Звание
    Алт22
    +3
    Сегодня, 19:55
    В одной стране война не началась, но она уже готовится к обороне.
    Во второй - война идёт уже давно, а самолёты до сих пор стоят под открытым небом...
    В одной стране командование и власть очищены от предателей и воров, в другой - предатели и воры чистят страну от тех, кто говорит правду о их некомпетентности и недоработках!
  7. лесничий Звание
    лесничий
    +3
    Сегодня, 20:03
    Не знаю кто как, а мое мнение однозначно- строить необходимо, да с запасом по габаритам, да проседают створки, но их можно отремонтировать своими силами. А вот защита от дронов, комфортные условия при обслуживании и мелком ремонте и .... Этим должны были озаботиться ещё лет 20 назад.
  8. Север35 Звание
    Север35
    0
    Сегодня, 20:13
    У противнико под Одессой, прям на аэродроме, развернут бетонный завод. Это только то, что на картах видно.