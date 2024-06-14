«Снаряд не имеет аналогов в отечественной бронетанковой технике»: в Кубинке стреляют из пушки танка Chieftain



Chieftain Mk5R в Кубинке

Разобрать по косточкам британца

«характеристики основного вооружения танка «Чифтен» Мк5Р находятся на уровне характеристик комплексов вооружения танков 60–70-х годов».

«вынесение быстроразъемного соединения ствола с казенником за пределы люльки и применение устройства для регулирования осевого люфта в соединении пушка-башня, что уменьшает возможность возникновения дополнительных колебаний ствола относительно люльки, а люльки относительно башни при движении танка».

Снаряд с пластичным ВВ

«При ударе БФС (бронебойно-фугасный снаряд) о преграду головная часть корпуса деформируется, при этом диаметр контактной поверхности увеличивается. Под действием сил инерции срабатывает ударный механизм взрывателя, и импульс детонации ВВ снаряда через границу контакта передается преграде. При этом в преграде возникает прямая ударная волна, которая распространяется от лицевой к тыльной поверхности. При взаимодействии прямой и отраженной от тыльной поверхности волн в броне возникают напряжения, превышающие предел прочности брони, что приводит к тыльному отколу».



Chieftain Mk5R в Кубинке. Фото Юрий Пашолок

«В центре цилиндра на площадке были уложены проволочные мишени для запуска осциллографов, определяющих время полета осколков, на основе которого определялась скорость осколков на различных точках сферы разлета. По полученным на стенках цилиндра пробоинам была оценена масса отдельных осколков и их количество».

«Значение площади приведенной зоны поражения открыто расположенной живой силы в положении лежа составило 140 кв. метров. Фугасное действие снаряда, характеризуемое объемом воронки, полученной в грунте при разрыве, составило 2 кв. метра».

«Действие БФС L31A7 было исследовано на комбинированной и монолитной броне в сопоставлении с действием осколочно-фугасных снарядов. Исследовалась реакция на удар (ударные спектры) измерительных преобразователей (ИП) с различными собственными частотами колебаний, являющимися динамическим аналогом амортизированных узлов и приборов внутреннего оборудования с линейной упругой характеристикой. Реакция таких ИП пропорциональна сообщенному бронеэлементу от снаряда импульсу силы.

Измерительный преобразователь представляет собой инерционную массу от 0,4 до 8 кг, устанавливаемую на сдвоенных амортизаторах типа АП-3-6,75 (частота колебания 50–95 Гц) или на амортизаторах типа АТРМ-20/50 (частота колебания 22–44 Гц).

На инерционной массе эпоксидным компаундом закрепляются 2–4 пьезоакселерометра типа ИС-313А или АВС-036-02. Регистрация ускорений производилась на светолучевых осциллографах Н-115 с использованием предварительных усилителей ИС-943А и ИС-1301.

Рабочая полоса измерительного тракта составляла 15–2 000 Гц. Исследуемый процесс фиксировался на фотобумаге и обрабатывался методом графического сглаживания с выделением основной составляющей ударно-колебательного движения».

«При попадании в башню снижение эффективности ОФС по сравнению с L31A7 объясняется различием в принципе их действия. Действие L31A7 определяется механическим ударом корпуса снаряда о преграду до детонации ВВ и импульсом взрыва расплющенного заряда ВВ. Поэтому нагрузка распределяется в локальной зоне, и ударный импульс снаряда практически полностью передается преграде. Действие ОФС в основном создается распределяющимися на значительной площади потоком высокоскоростных осколков, образующихся при детонации снаряда. Но так как башня имеет сравнительно низкий профиль, существенная часть эффективного потока осколков в башню не попадает и ей передается только часть полного импульса снаряда».