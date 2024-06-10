Опытный экземпляр обновлённого самолёта SJ-100 совершил первый сертификационный полёт
Опытный экземпляр обновленного российского ближнемагистрального самолета SJ-100 совершил первый полет в рамках летных сертификационных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.
Летные испытания самолета проходили на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском, в первом полете испытывалась топливная система самолета отечественного производства. Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, летчика-испытателя Вадима Широких, летчика-испытателя Леонида Чикунова, летчика-испытателя, эксперта сертификационного центра Михаила Трубникова, ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора Дениса Велижанина и ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора, эксперта сертификационного центра Геворга Мацакяна. В воздухе самолет провел 2,5 часа, все прошло штатно.
Как отметили в ОАК, в настоящее время испытания проходит один опытный образец самолета с двигателями SaM146, это сделано для ускорения программы. Еще два опытных образца присоединятся к испытаниям после того, как к полетам допустят российский двигатель ПД-8. Испытания продлятся до конца 2025 года, в их рамках состоится более 200 полетов.
Напомним, что первый полет обновленный Sukhoi Superjet 100 совершил 29 августа 2023 года, второй — 2 сентября 2023 года. Как ранее сообщалось, данный опытный экземпляр Sukhoi Superjet 100 является импортозамещенным, на нем заменено порядка 40 систем и агрегатов зарубежного производства. В частности, на самолете поменяли авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие.
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