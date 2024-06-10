Опытный экземпляр обновлённого самолёта SJ-100 совершил первый сертификационный полёт

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Опытный экземпляр обновлённого самолёта SJ-100 совершил первый сертификационный полёт

Опытный экземпляр обновленного российского ближнемагистрального самолета SJ-100 совершил первый полет в рамках летных сертификационных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

Летные испытания самолета проходили на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском, в первом полете испытывалась топливная система самолета отечественного производства. Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, летчика-испытателя Вадима Широких, летчика-испытателя Леонида Чикунова, летчика-испытателя, эксперта сертификационного центра Михаила Трубникова, ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора Дениса Велижанина и ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора, эксперта сертификационного центра Геворга Мацакяна. В воздухе самолет провел 2,5 часа, все прошло штатно.



Как отметили в ОАК, в настоящее время испытания проходит один опытный образец самолета с двигателями SaM146, это сделано для ускорения программы. Еще два опытных образца присоединятся к испытаниям после того, как к полетам допустят российский двигатель ПД-8. Испытания продлятся до конца 2025 года, в их рамках состоится более 200 полетов.

Напомним, что первый полет обновленный Sukhoi Superjet 100 совершил 29 августа 2023 года, второй — 2 сентября 2023 года. Как ранее сообщалось, данный опытный экземпляр Sukhoi Superjet 100 является импортозамещенным, на нем заменено порядка 40 систем и агрегатов зарубежного производства. В частности, на самолете поменяли авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие.
14 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 19:50
    . Испытания продлятся до конца 2025 года, в их рамках состоится более 200 полетов.


    Жаль только что Аэрофлот у нас хулиганит.
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 19:53
      ну так видимо пальчиком погрозить некому....
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 19:55
        Один важный компонент, который тормозит всю сертификацию самолёта SJ-100. Это двигатель ПД-8.Видно из-за очередного переноса Аэрофлот разорвал контракт и хочет теперь закупать только МС-21-310. Ускорить затянувшуюся сертификацию двигателя российские инженеры решили с помощью нового и необычного способа. Сертификацию авиадвигателя ПД-8 ускорят с помощью «цифровых двойников».Применение технологий цифрового двойника и компьютерное моделирование помогут сократить объем натурных испытаний и ускорить сертификацию авиадвигателя ПД-8 для импортозамещенного пассажирского лайнера SJ-100.Компьютерное моделирование позволяет проводить виртуальные испытания как отдельных компонентов силовой установки, так и системы в целом.Такие тесты могут применяться для подтверждения соответствия требованиям по охлаждению и пожарной безопасности двигателя, его работоспособности при неблагоприятных атмосферных условиях, таких как дождь, град и обледенение.«Смысл цифровой сертификации не в том, чтобы заменить реальные сертификационные испытания двигателя, а чтобы сократить их объем и не тратить на это дополнительные ресурсы», – подчеркнули в ОДК.
        1. faiver Звание
          faiver
          +1
          Сегодня, 19:58
          вот только летать мы должны будем не на "цифровых двойниках"
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 20:01
            Ну так ПД-8 и так будет испытываться в железе просто с помощью технологии цифровых двойников число испытаний можно будет сократить и как следствие быстрее пройти сертификацию и начать производство SJ-100,а то долго ждать многие просто не готовы. Ярким примером является Аэрофлот.

            . Старт поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинут на 2026 год. Такое заявление сделали представители пресс-службы «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации, пишет газета «Известия».Причиной стало проведение дополнительных работ и испытаний по двигателю ПД-8. Важно, чтобы двигатель надежно работал во всех режимах и был безопасен в эксплуатации. Сертификация на данный момент запланирована на 2025 год, а начало поставок на 2026 год.


            https://m.vk.com/wall-17862264_2701341

            Группа «Аэрофлот» ожидает начала поставок самолетов МС-21 в конце 2025 года, а «Суперджеты» (Sukhoi Superjet New) должны начать поставлять с первого квартала 2026 года.
            «Срок, который сейчас согласованный, скорректированный, — это четвертый квартал 2025 года, первые МС-21. Поставки SJ-100 - это конец первого квартала 26-го года», — сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор группы Сергей Александровский.Сергей Александровский добавил, что компания недополучит 4 млн пассажиров в 2025 году из-за переноса сроков поставок, который планируется компенсировать за счет увеличения нагрузки на текущий флот.В феврале этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 и «Суперджет нью», которые ранее ожидались в 2024 году.

            1. faiver Звание
              faiver
              0
              Сегодня, 20:10
              можно будет сократить
              - можно, а нужно ли? может я и ретроград, но вот не верю я в эти "цифровые" испытания. Я конечно порадуюсь когда взлетит ССЖ с пд-8, но постараюсь избегать полетов на данном самолете в ближайшей перспективе... hi
            2. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 20:11
              В продолжении поста.

              Руководство крупнейшего авиаперевозчика сообщило о «трансформации соглашения» на поставку 339 новых российских самолетов, из которого может «выпасть» казанский Ту-214.
              Необходимость пересмотра он объяснил тем, что сроки сдачи техники переносятся на более поздний срок.

              — Учитывая, что сроки сдвигаются правее, мы внимательно посмотрели на соглашение с производителем, — дипломатично высказался в эфире Александровский, не конкретизируя время отставания. И продолжил, что «Аэрофлот» собирается трансформировать соглашение с тем, чтобы приобрести все 339 самолетов одной модели МС-21. К тому моменту соглашение предусматривало закупку самолетов трех модификаций: 210 типа МС-21, 89 SJ-100 с отечественными комплектующими и 40 Ту-214 к 2030 году.По распоряжению правительства РФ на их приобретение через льготный лизинг должно быть выделено 175,4 млрд рублей, а оператором сделки должна выступить лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис», принадлежащая ГК «Ростех».

              «Фаворитом» будущей сделки не раз называли Ту-214, так как он полностью состоит из отечественных компонентов и имел шансы первым выйти, тогда как МС-21 и SJ-100 нуждались в дополнительной доработке по замещению импортных компонентов.Но по факту оказалось, сроки выкатки Ту-214, видимо, растянулись настолько, что вплотную приблизились к выходу конкурирующего МС-21, и выбор был сделан в его пользу. Как сообщил Александровский, предполагаются поставки самолета в базовой версии (МС-21-300) и в короткой (МС-21-200), «которая будет разрабатываться». Предварительный срок — 2025 год, а о будущем Ту-214 ни слова.
  2. air wolf Звание
    air wolf
    -4
    Сегодня, 19:51
    Электроника китайская, понятно, а движок чей?
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 19:56
      Написано же: пд-8, пермские моторы. Движки мы не разучились делать, а это даже сложнее чем весь остальной самолёт
      1. air wolf Звание
        air wolf
        0
        Сегодня, 19:57
        На заборе можно хоть, что написать...
        Если бы вы знали какая была ошибка купить прототип СС-100 в Америке или Канаде, а такой шикарный проект как Ту-334 из-за третьего члена экипажа положить на полку, не дальновидные идиоты...
      2. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 20:02
        в настоящее время испытания проходит один опытный образец самолета с двигателями SaM146
        - это для тех кто читает по диагонали....
    2. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 19:57
      написано же, все те же старые французы
  3. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 19:55
    и вот он полетел, и опять на французских двигунах....
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -1
    Сегодня, 20:03
    Хрень полная, полетел на движке французском, видно чубайсы не перевелись в министерстве.