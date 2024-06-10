Опубликовано изображение сгоревшей в Харьковской области украинской радиолокационной станции П-18ML
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На российских ресурсах опубликовано изображение сгоревшей в Харьковской области украинской радиолокационной станции П-18ML. Когда конкретно «пострадала» данная РЛС, определить очень сложно, так как в последнее время уничтожение подобной техники российскими военными происходит часто.
Украинские военные активно пользуются как советскими станциями П-18, так и их различными более современными версиями. Чтобы ослабить систему противовоздушной обороны ВСУ и проделать в ней бреши, Вооруженные силы РФ воспринимают РЛС ВСУ как одни из приоритетных целей. По ним наносятся ракетные удары при помощи авиации и ОТРК.
Станция, о которой идет речь, выпускается литовским производителем на базе советской П-18. Он даже опубликовал видео, показав свою технику в действии. Тогда у пользователей «всемирной паутины» появилась возможность полюбоваться совершенной аппаратурой, а теперь они могут насладиться зрелищем ее уничтожения.
Можно предположить, что РЛС ликвидировали несколько дней назад в районе населенного пункта Курульки на Харьковщине, так как три дня назад российские ресурсы сообщали об уничтожении в данном районе именно такой модификации.
Впрочем, за неделю до этого также сообщалось о пораженной П-18ML, принадлежавшей украинским военным. Ее точное местоположение не сообщается, известно лишь, что она находилась в Харьковской области примерно в 50 километрах от линии фронта. Предположительно, по ней нанесли удар ракетой Х-35. Тогда сообщалось, что цель была успешно поражена.
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