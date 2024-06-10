Опубликовано изображение сгоревшей в Харьковской области украинской радиолокационной станции П-18ML

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Опубликовано изображение сгоревшей в Харьковской области украинской радиолокационной станции П-18ML

На российских ресурсах опубликовано изображение сгоревшей в Харьковской области украинской радиолокационной станции П-18ML. Когда конкретно «пострадала» данная РЛС, определить очень сложно, так как в последнее время уничтожение подобной техники российскими военными происходит часто.


Украинские военные активно пользуются как советскими станциями П-18, так и их различными более современными версиями. Чтобы ослабить систему противовоздушной обороны ВСУ и проделать в ней бреши, Вооруженные силы РФ воспринимают РЛС ВСУ как одни из приоритетных целей. По ним наносятся ракетные удары при помощи авиации и ОТРК.



Станция, о которой идет речь, выпускается литовским производителем на базе советской П-18. Он даже опубликовал видео, показав свою технику в действии. Тогда у пользователей «всемирной паутины» появилась возможность полюбоваться совершенной аппаратурой, а теперь они могут насладиться зрелищем ее уничтожения.


Можно предположить, что РЛС ликвидировали несколько дней назад в районе населенного пункта Курульки на Харьковщине, так как три дня назад российские ресурсы сообщали об уничтожении в данном районе именно такой модификации.


Впрочем, за неделю до этого также сообщалось о пораженной П-18ML, принадлежавшей украинским военным. Ее точное местоположение не сообщается, известно лишь, что она находилась в Харьковской области примерно в 50 километрах от линии фронта. Предположительно, по ней нанесли удар ракетой Х-35. Тогда сообщалось, что цель была успешно поражена.
3 комментария
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  1. Макsim Звание
    Макsim
    +2
    Сегодня, 20:11
    некоторые здешние иксперты скажут, что муляж
  2. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 20:12
    Это в утиль.
    По рекламе, похоже поворотная колонна с антенной решеткой, да название от П-18 осталось. Начинка вся забугорная. Интересно, выходной каскад уже твердотельный или еще на вакуумных СВЧ-приборах (клистроны/ЛБВ). На титульном фото еще и старичок ПРВ-9 (или 11, на вид уже не отличу) на базе Краза виднеется.
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 20:13
    В составе рлс П-18 имеется два прицепа. Сгоревший- с антенно-мачтовым устройством. Другой прицеп с радиоэлектронной аппаратурой и с рабочими местами операторов возможно остался целым ,видимо находился в стороне , еще в составе есть дизель-агрегат питания 50 Гц, достаточно всего 10 кВ.