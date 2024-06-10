Для чего полковника войск ПВО США Пентагон отправил «откровенничать» перед камерой о самолёте ДРЛО ВКС РФ и ЗРК Patriot ВСУ
Как уже сообщалось, в американской информационном сегменте было опубликовано «откровение» полковника армии США Розанны Клементе, которая, по её собственным словам, вот уже 22 года служит в войсках ПВО. Откровение это касалось того, как в январе «ВСУ с использованием поставленного комплекса Patriot сбили российский самолёт ДРЛО А-50 над Азовским морем». Удар по самолёту официально Минобороны России не подтверждало. И на фоне всего этого возникает вопрос о том, а для чего же Пентагон вдруг «выудил» эту Розанну на поверхность из «мутной воды» вместе с её откровениями?
Главное, что обращает на себя внимание, это то, что полковник армии США Клементе несколько раз повторила, что удар наносили «украинцы, которых подготовили немцы, голландцы и американцы». Причём акцент многократно делался на группах немецких инструкторов, которые «среди ночи поднимали подготавливаемые украинские расчёты и заставляли пешим маршем выдвигаться в заданный район для организации засады». Потом в ходе того же интервью слово взял ещё один американский офицер войск ПВО, который завил, что натовские инструкторы «проделали выдающуюся работу, обучив военнослужащих ВСУ использовать ЗРК «Пэтриот» как кочующее средство поражения с целью охоты на российские ракеты и самолёты».
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Розанна Клементе и её напарник по «откровениям» появились в кадре для того, чтобы попытаться убедить общественность в «невероятной эффективности программы обучения украинских военных, равно как и в высоком мастерстве самих украинских военных». То есть, посыл примерно такой: «мы вместе с немцами и голландцами их отлично обучили, доставили батарею Patriot, а они скрытно перемещали эту батарею «пешим маршем», да так, что взяли и чуть ли не с первого выстрела поразили важные цели, прибыв тем самым пешим маршем в район организации засады». Соответственно и скрытый посыл: «Это были не мы, а украинцы, поэтому ВС РФ нельзя использовать свою оружие против нас».
Тем временем ещё в том же январе в американской экспертной среде прозвучали заявления о том, что если удар по самолёту ДРЛОиУ ВКС РФ действительно наносился, то он по определению не мог быть обеспечен без надлежащей поддержки со стороны стран НАТО, эти комплексы Киеву поставивших. Причём большинство вменяемых экспертов уже тогда озвучили рабочую версию о том, что если украинские военные и действовали против российских самолётов, то, разве что, в формате выполнения приказа о «нажатии кнопки», не более.
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