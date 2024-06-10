Для чего полковника войск ПВО США Пентагон отправил «откровенничать» перед камерой о самолёте ДРЛО ВКС РФ и ЗРК Patriot ВСУ

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Для чего полковника войск ПВО США Пентагон отправил «откровенничать» перед камерой о самолёте ДРЛО ВКС РФ и ЗРК Patriot ВСУ

Как уже сообщалось, в американской информационном сегменте было опубликовано «откровение» полковника армии США Розанны Клементе, которая, по её собственным словам, вот уже 22 года служит в войсках ПВО. Откровение это касалось того, как в январе «ВСУ с использованием поставленного комплекса Patriot сбили российский самолёт ДРЛО А-50 над Азовским морем». Удар по самолёту официально Минобороны России не подтверждало. И на фоне всего этого возникает вопрос о том, а для чего же Пентагон вдруг «выудил» эту Розанну на поверхность из «мутной воды» вместе с её откровениями?

Главное, что обращает на себя внимание, это то, что полковник армии США Клементе несколько раз повторила, что удар наносили «украинцы, которых подготовили немцы, голландцы и американцы». Причём акцент многократно делался на группах немецких инструкторов, которые «среди ночи поднимали подготавливаемые украинские расчёты и заставляли пешим маршем выдвигаться в заданный район для организации засады». Потом в ходе того же интервью слово взял ещё один американский офицер войск ПВО, который завил, что натовские инструкторы «проделали выдающуюся работу, обучив военнослужащих ВСУ использовать ЗРК «Пэтриот» как кочующее средство поражения с целью охоты на российские ракеты и самолёты».



Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Розанна Клементе и её напарник по «откровениям» появились в кадре для того, чтобы попытаться убедить общественность в «невероятной эффективности программы обучения украинских военных, равно как и в высоком мастерстве самих украинских военных». То есть, посыл примерно такой: «мы вместе с немцами и голландцами их отлично обучили, доставили батарею Patriot, а они скрытно перемещали эту батарею «пешим маршем», да так, что взяли и чуть ли не с первого выстрела поразили важные цели, прибыв тем самым пешим маршем в район организации засады». Соответственно и скрытый посыл: «Это были не мы, а украинцы, поэтому ВС РФ нельзя использовать свою оружие против нас».

Тем временем ещё в том же январе в американской экспертной среде прозвучали заявления о том, что если удар по самолёту ДРЛОиУ ВКС РФ действительно наносился, то он по определению не мог быть обеспечен без надлежащей поддержки со стороны стран НАТО, эти комплексы Киеву поставивших. Причём большинство вменяемых экспертов уже тогда озвучили рабочую версию о том, что если украинские военные и действовали против российских самолётов, то, разве что, в формате выполнения приказа о «нажатии кнопки», не более.
29 комментариев
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  1. Canecat Звание
    Canecat
    +2
    Сегодня, 20:33
    чтобы попытаться убедить общественность в «невероятной эффективности программы обучения украинских военных

    На фоне последних потерь летающей техники бандформированиями ВСУ, выглядит прямо "бальзамом на сердце" переживающему электорату внутри страны... именно об этом и надо помнить, что все обращения пентагонутых на всю голову, обращены в первую очередь во внутрь системы... но ни как не наружу.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +10
      Сегодня, 20:41
      чтобы попытаться убедить общественность в «невероятной эффективности программы обучения украинских военных, равно как и в высоком мастерстве самих украинских военных».
      Тогда нам придется рассказать, как невероятно эффективно хуситы выкрали у России чертежи новейших ракет и проектную документацию заводов по их изготовлению... request
      Кстати, и строить эти заводы хуситы научились невероятно быстро belay
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 21:21
        Нет никаких сомнений, что Патриотами управляют иностранные экипажи. НАТО выдает целеуказание для Патриотов.
        Каждый уничтоженный Патриот - это уничтоженный экипаж из военнослужащих НАТО.
        У хусситов нужно арендовать ВМБ, тогда их будет проще снабжать вооружением, и наш торговый флот будет безопасно ходить по Красному морю. Пора возвращаться в Йемен. Не сомневаюсь, что многие в Йемене вспоминают СССР тёплыми словами.
        Хусситы могут полностью закрыть для Запада судоходство через Суэцкий канал, что очень сильно повысит ценность СМП.
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +3
      Сегодня, 20:45
      Есть и другое объяснение - это элемент игры в труса и наращивания эскалации через признание уже свершившихся событий (удары по российской территории, засады Патриотов), чего раньше избегали, с объявлением что отныне это станет обыденностью. При этом реальных поставок новых видов вооружения пока нет. Такой обмен любезностями с ВВП.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 20:55
        Цитата: blackGRAIL
        Есть и другое объяснение - это элемент игры в труса и наращивания эскалации через признание уже свершившихся событий (удары по российской территории, засады Патриотов), чего раньше избегали, с объявлением что отныне это станет обыденностью. При этом реальных поставок новых видов вооружения пока нет. Такой обмен любезностями с ВВП.

        Да. Это отработанная амерская инфо-схема, типа "СП 2 взовали украинские рыбаки"
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 21:24
          А почему бы хусситам не взорвать газопровод ОПАЛ на дне Балтийского моря? wink
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +2
            Сегодня, 21:49
            Цитата: Бородач
            А почему бы хусситам не взорвать газопровод ОПАЛ на дне Балтийского моря? wink

            Этот вопрос меня начал мучить на второй день после диверсии англосаксов на СП 2. recourse
      2. Canecat Звание
        Canecat
        +2
        Сегодня, 21:01
        наращивания эскалации через признание уже свершившихся событий

        Кочующие укроЗРК давно не секрет в нашем медиа пространстве, как впрочем и их принадлежность по стране производителю.
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +3
    Сегодня, 20:39
    Американосы отмазываются: Я не я, и наводка не моя! Мол, мы не при чем, по нам стрелять не надо, плииз!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 20:57
      Цитата: Дед Борг
      Американосы отмазываются: Я не я, и наводка не моя! Мол, мы не при чем, по нам стрелять не надо, плииз!

      Как будто мало в мире народностей и национальностей, кроме русских, кто хочет мочкануть по сапатке ковбоев.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +11
    Сегодня, 20:41
    Ладно договорились ,американцы нам выдали лицензию на убийство американцев " ихтамнет" на Украине,а в других регионах мира ,мы можем говорить - это не мы,мы просто повстанцев учили.Мы поняли.Спасибо.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 21:02
      Цитата: tralflot1832
      Ладно договорились ,американцы нам выдали лицензию на убийство американцев " ихтамнет" на Украине,а в других регионах мира ,мы можем говорить - это не мы,мы просто повстанцев учили.Мы поняли.Спасибо.

      Политическому руководству страны это нужно было понять в 2022 году. Хотя, нет, нонять и подготовить это нужно было раньше, в 2022 году совершенствовать эту деятельность.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 21:14
        Ясная.На сколько смогли ,на столько армию и подготовили.Переворужение триады - затратное дело.Поэтому НАТО не лезет в прямое боестолкнлвение с нами сейчас..Тут многие ранее на сайте все уши прожужали о превосхолстве НАТО в 100500 раз ,во всём.А оно во как.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +1
          Сегодня, 21:17
          Цитата: tralflot1832
          Ясная.На сколько смогли ,на столько армию и подготовили.Переворужение триады - затратное дело.Поэтому НАТО не лезет в прямое боестолкнлвение с нами сейчас..Тут многие ранее на сайте все уши прожужали о превосхолстве НАТО в 100500 раз ,во всём.А оно во как.

          Андрей, в этом вопросе я имею ввиду не перевооружении триады, а работу с повстанцами в других странах против америкосов.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 21:22
            Не ,в Африканском корпусе у меня знакомых нет и в Хамасе тоже.
            1. Ясная Звание
              Ясная
              +1
              Сегодня, 21:47
              Цитата: tralflot1832
              Не ,в Африканском корпусе у меня знакомых нет и в Хамасе тоже.

              Ой, Андрей, таки не делайте мне мозг, эти люди хором говорят, что Ви их лепший друг! yes
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 22:16
                Ладно раскололи ,безболезненно для нас могут бить только " хуситы" ,США там только воюет .Вот голову ломаем как им Искандер М доставить или " Балы" ,как гуманитарную помощь- чай,рис ,рахат- лукум. bully
  4. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +6
    Сегодня, 20:45
    с первого выстрела поразили важные цели, прибыв тем самым пешим маршем в район организации засады».

    Пешим маршем это как? Машины сами выдвинулись на позиции, а украинцы бежали рядом с ними? Потом из кабины одного позвали - " залазь и жми на эту кнопку?" feel
    1. Комментарий был удален.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Бывший солдат
      с первого выстрела поразили важные цели, прибыв тем самым пешим маршем в район организации засады».

      Пешим маршем это как? Машины сами выдвинулись на позиции, а украинцы бежали рядом с ними? Потом из кабины одного позвали - " залазь и жми на эту кнопку?" feel

      Ага, щас, позвать укаинца в кабину, что-бы потом долго искать личные вещи и мани-мани. winked
      1. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +1
        Сегодня, 21:12
        Ага, щас, позвать укаинца в кабину, что-бы потом долго искать личные вещи и мани-мани. winked

        не. грязи ж на саможищах натащит.
  5. USIKPA Звание
    USIKPA
    +1
    Сегодня, 20:49
    Кто то сомневается, что с той стороны воюют специалисты НАТО? Что удар был нанесён с их участием? Что ВСЕ разведданные ВСУ приходят по соответсвующему каналу?

    Интересно понаблюдать: долго ли проживёт полковница? Так, любопытно ...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -2
      Сегодня, 21:11
      Цитата: USIKPA
      Кто то сомневается, что с той стороны воюют специалисты НАТО? Что удар был нанесён с их участием? Что ВСЕ разведданные ВСУ приходят по соответсвующему каналу?

      Как видим, сомневается наше политическое руководство. А, кто же еще сомневается? Не наши же бойцы которые воотчию слышать по рации английскую, польскую, французскую, грузинскую... речи.
  6. Комментарий был удален.
  7. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 21:10
    От их откровений нам ни холодно ни жарко.
    Толи они, толи мы сами - тишина, значит Эгил или талибы. Наши-то конкретно молчат кто и как.
    А зачем тогда воду в ступе толочь?
  8. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 21:11
    Пустая возня. Минобороны РФ удар по самолету ДРЛО не подтверждало. Значит, нечего и обсуждать :)
  9. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 21:19
    вот бредятина...дальность поражения "педром" самым продвинутым не более 80 км....это откуда тогда они могли "педром" стрелять...с Жданова?....эх полосатые буржуины, не хотять что б это ихнее говно "педра " прекратили закупать...троллят по полной...по сему всяких тупиц на сцену выводят
  10. Макsim Звание
    Макsim
    0
    Сегодня, 21:33
    вроде как ы всегда выкладывают снимки со спутников если удачно зашли, а тут кроме слов вообще ничего нет
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:46
    Соответственно и скрытый посыл: «Это были не мы, а украинцы, поэтому ВС РФ нельзя использовать свою оружие против нас».
    А что забыл американский ПВОшник на территории Украины в составе боевого расчета комплекса ПВО Patriot в момент попадания ракеты MIM-104 в самолёт А-50 над водами Чёрного моря ?! С учётом целеуказания от системы ПВО НАТО и действий самолёта P-8A Poseidon действующего из стандартного района патрулирования в воздушном пространстве Румынии what
  12. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 22:00
    ... убедить общественность в «невероятной эффективности программы обучения украинских военных, равно как и в высоком мастерстве самих украинских военных»

    Не понимаю, а для чего хотят до нас донести, хорошо подготовлены ВСУ или плохо? На что это может повлиять? Мы свернём операцию и вернемся в расположение?
    Абсолютно бесполезная информация.
    Полагаю - наоборот, логично предположить, что после таких публикаций противник будет ещё более аккуратным во всех своих действиях, будет стараться допускать меньше досадных ошибок

    Это были не мы, а украинцы, поэтому ВС РФ нельзя использовать свою оружие против нас

    хмм...
    После всех этих поставок, после согласований по F-16, дальнобойных ракет, после разрешений обстреливать материковую Россию - их вдруг взволновал возможный ответ России на потерю самолёта ДРЛО полугодичной давности?
    Походу, очередная сова лезет на глобус...
  13. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 22:12
    Откровение это касалось того, как в январе «ВСУ с использованием поставленного комплекса Patriot сбили российский самолёт ДРЛО А-50 над Азовским морем»

    Да все уже поняли, что нет красных линий у РФ