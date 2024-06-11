«Багги» и «Депеша»: новые РТК от «Высокоточных комплексов»
РТК "Багги" с боевым модулем
В рамках Спецоперации по защите Донбасса применяются или проходят проверку робототехнические комплексы разных типов и разного назначения. Недавно стало известно об отправке в зону проведения операции двух новых многоцелевых роботизированных платформ. Изделия «Депеша» и «Багги», разработанные предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы», должны подтвердить расчетные характеристики в условиях реальной армейской эксплуатации.
Премьера на испытаниях
1 июня холдинг «Высокоточные комплексы» из состава госкорпорации «Ростех» впервые рассказал о двух своих новых разработках. В интересах вооруженных сил и других структур предприятия холдинга разработали многоцелевые роботизированные платформы под названиями «Депеша» и «Багги».
РТК «Депеша» разрабатывался тульским Конструкторским бюро приборостроения, а над «Багги» работали в ковровском ВНИИ «Сигнал». Оба предприятия входят в состав «Высокоточных комплексов» и имеют большой опыт в сфере разработки военной техники. При этом ВНИИ «Сигнал» является одним из ведущих отечественных разработчиков РТК и сопутствующей аппаратуры.
Целью двух проектов являлось создание самоходных платформ с дистанционным управлением и рядом автономных функций. При этом «Багги» и «Депеша» отличаются друг от друга конструкцией и ходовой частью, а также имеют разную грузоподъемность. Они предназначены для размещения разных нагрузок боевого и вспомогательного характера.
Грузовой "Багги" и оператор
К настоящему времени оба проекта дошли до стадии изготовления опытной техники с последующими ее испытаниями. Как сообщает холдинг-разработчик, сейчас два РТК проходят всесторонние испытания, и часть таких мероприятий осуществляется в зоне проведения Спецоперации. По всей видимости, по итогам нынешних мероприятий будут сделаны выводы о дальнейшей судьбе двух разработок.
В этот же день министерство обороны опубликовало видеоролик с испытаний нового РТК в грузовом исполнении. Ведомство не указало тип этого изделия, но из доступных данных следует, что это был комплекс «Багги». Судя по тактическому знаку, испытания проводятся в составе группировки «Север». В видео показали процесс погрузки и поездку робота по местности. Также в ролик включили короткое интервью с офицером подразделения, эксплуатирующего опытный РТК. Он отметил, что новая платформа позволяет перевозить необходимые грузы без риска для людей.
На колесах и на гусеницах
«Ростех» и Минобороны уже показали РТК «Багги» в двух вариантах – с платформой для перевозки грузов и с боевым модулем для выполнения задач разведки и поражения целей. Также раскрыты некоторые особенности комплекса в целом и его основные технические характеристики. Очевидно, что в дальнейшем доступный объем данных об этом проекте увеличится.
«Багги» имеет компактный прямоугольный корпус, внутри которого помещены все необходимые устройства и механизмы. Спереди и сзади на нем установлены агрегаты двухосной ходовой части. Полезная нагрузка монтируется на корпусе сверху, как непосредственно на его крышку, так и при помощи различных кронштейнов. Габариты платформы не уточняются, тогда как масса, по известным данным, не превышает 100 кг.
РТК «Багги» является полностью электрическим. На борту имеются аккумуляторы, связанные с тяговым электромотором или моторами. Ходовая часть имеет подвеску на поперечных рычагах с пружинами. Применены колеса низкого давления. Согласно некоторым сообщениям отечественной прессы, на шоссе платформа развивает скорость до 40 км/ч. Запас хода, без уточнения режимов, достигает 40 км.
Платформа оснащена набором камер и электроники дистанционного управления. Режимы работы системы управления не уточняются. РТК должен выполнять команды оператора. Имеется ли автоматический режим, неизвестно. В качестве станции управления используется планшетный компьютер с контроллером игрового типа.
На примере опытного образца показана возможность оснащения «Багги» дистанционно управляемым боевым модулем для пулемета. В этом случае собственная оптика РТК дополняется оптико-электронной станцией модуля, что улучшает обзор и позволяет искать цели для обстрела. Возможно, в будущем РТК «Багги» сможет нести и иные ДУБМ, в т.ч. с гранатометным или ракетным вооружением.
РТК «Багги» рассматривается в качестве носителя нагрузок, и эта возможность используется самым буквальным образом. Проходит испытания роботизированный грузовик с бортовой платформой. Он способен перевозить 250 кг различных грузов – боеприпасы, различное имущество и даже раненых.
Платформа на ходу
Перспективный РТК «Депеша» тоже проходит испытания, но его пока не демонстрировали, и облик этого изделия остается неизвестным. При этом в некоторых СМИ и блогах новость о «Депеше» проиллюстрировали фотографией экспериментального комплекса «Маркер», что может привести к путанице.
Известно, что «Депеша» представляет собой компактную платформу на гусеничном ходу. По всей видимости, в ней так же используется электрическая силовая установка на основе аккумуляторов и электромоторов. Конструкция ходовой части пока остается неизвестной. Технические и ходовые характеристики так же не уточнялись.
Гусеничная платформа имеет оптику и средства дистанционного управления. Информация об автономном режиме работы отсутствует. Оператор управляет комплексом при помощи контроллера и FPV-очков. Вид от первого лица должен в некоторой мере упростить работу оператора и управление движением комплекса.
Как и «Багги», платформа «Депеша» может нести разные нагрузки и модули. При этом ее грузоподъемность ограничена 150 кг. Это сокращает круг совместимых ДУБМ, однако позволяет перевозить различные грузы. При необходимости, гусеничный РТК может применяться даже в качестве наземного беспилотника-камикадзе.
Боевые и вспомогательные
Отечественная промышленность, включая предприятия холдинга «Высокоточные комплексы», активно занимается разработкой разнообразных робототехнических систем военного назначения. В частности, развитие получает направление многоцелевых наземных комплексов в виде платформ, совместимых с разными полезными нагрузками. О двух новых образцах этого класса стало известно всего несколько дней назад.
Все возможности и точные технические характеристики изделий «Багги» и «Депеша» пока неизвестны. Однако и доступная информация позволяет делать первые выводы. В целом речь идет об интересных и многообещающих разработках, которые действительно могут найти применение в вооруженных силах и других структурах. Вопрос только в способности конкретных образцов пройти испытания и подтвердить свои параметры.
Два новых РТК от «Высокоточных комплексов» предлагается использовать для транспортировки различных грузов в опасной обстановке. В частности, они могут доставлять на передовую боеприпасы и забирать в тыл раненых. Как минимум, один из новых комплексов уже проходит испытания такого рода. В целом подобная функция полезна и может заинтересовать армию. Наличие грузового РТК в известной мере упростит снабжение действующих подразделений и даст иные преимущества.
При всем этом, «Багги» и «Депеша» могут нести боевое оснащение и решать огневые задачи. Также не исключается применение в качестве одноразового ударного средства. Учитывая грузоподъемность этих РТК, можно ожидать использование самых разных вариантов вооружения с высокими боевыми качествами. Вполне возможно, что «Багги» с 250 кг полезной нагрузки по огневой мощи будет превосходить практически все существующие отечественные РТК, уступая только тяжелому «Урану-9».
К настоящему времени две платформы прошли стадию разработки и существуют в виде опытных образцов. Они уже проходят испытания, причем, как минимум, одна из них показывает свои возможности в зоне боевых действий. Подобная проверка лучше всего способна показать реальный потенциал нового изделия и его перспективы. Таким образом, именно в ходе текущих испытаний решается дальнейшая судьба новейших отечественных РТК.
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