Под Волчанском ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Николай Коханивский

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Под Волчанском ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Николай Коханивский

Очередной украинский националист высокого ранга отправился к своему кумиру Бандере. Как сообщают украинские паблики, под Волчанском в Харьковской области уничтожен лидер «Добровольческого движения ОУН»* (экстремистская организация, запрещена в России) Николай Коханивский.

По имеющимся данным, Коханивский командовал батальоном, созданным на основе «Добровольческого движения ОУН»*, который входил в состав территориальной обороны. Подробности его ликвидации не сообщаются, но упоминается, что в момент гибели он находился на позициях под Волчанском.



По данным украинских пабликов, Коханивский являлся одним из лидеров националистического движения Украины, в 2014 году участвовал в государственном перевороте на Майдане, организовал первую Киевскую сотню ОУН* им. Евгения Коновальца. В 2016 году громил со своими боевиками дочки российских банков, проводил различные силовые акции. Активно выступал против выполнения Минских соглашений, участвовал в различных националистических шествиях и маршах националистов в Киеве, требовал всенародного празднования дня рождения Бандеры.

В 2014 году временно входил в состав нацбата «Азов»* (террористическая группировка, запрещена в России), затем создал собственное боевое подразделение «Батальон ОУН»*, действовавшее в составе «Правого сектора»* (запрещенная в России террористическая организация). Участвовал в АТО на Донбассе до 2016 года, потом передал командование своему заместителю, вернувшись в Киев. После начала российской спецоперации вернулся на фронт.
17 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +15
    Сегодня, 21:12
    Сдох собака. good
    Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу. laughing
    Земля ему стекловатой. am good
    У Бандеры ежедневное пополнение в аду. am
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +6
      Сегодня, 21:40
      Цитата: Бородач
      Сдох собака. good
      Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу. laughing
      Земля ему стекловатой. am good
      У Бандеры ежедневное пополнение в аду. am

      Еще одна бандеровская мразь и нацик отрицательно родился.
      1. Наган Звание
        Наган
        +4
        Сегодня, 21:51
        Его мамаше надо было сделать аборт. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда.
      2. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 21:52
        .....упоминается, что в момент гибели он находился на позициях под Волчанском.

        Жаль, что эту старую мразь в общественном толчке не утопили.
    2. майор147 Звание
      майор147
      +3
      Сегодня, 21:49
      Вот собачек таким сравнением попросил бы не обижать hi
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 21:55
      Мои поздравления родным и близким! Кохоняку- на гиляку. P.S. Судя по фото- взрослый мужик. Но мозги то,хоть какие то,должны быть?.. Думаю,что хо.лацкий национализм появляется от недоразвитости и безнаказанности.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +11
    Сегодня, 21:16
    Сбылась мечта идиота - встретиться с Бандерой.
    От души поздравляю.
    На земле стало хоть чуточку чище без этого ирода.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 21:41
      Он возглавлял Комитет освобождения политзаключенных,хотя сам за решёткой сидел.
      На Харьковском направлении специальной военной операции уничтожен лидер «Добровольческого движения ОУН»* Николай Коханивский. Об этом у себя в Facebook** сообщила вдова теоретика украинского национализма Степана Хмары Роксолана.

      Утверждается, что боевик погиб в районе города Волчанск в Харьковской области Украины, за который сейчас ведутся бои.

      Коханивский был известным активистом националистического движения Украины. В 2016 году он и его организация «ОУН»* проводили в Киеве силовые акции, направленные против дочек российских банков. Также принимал участие в антикапитулянстких митингах против Зеленского в 2019 году.

      *запрещенная в России экстремистская организация

      **запрещенная в России соцсеть, принадлежит экстремистской организации Meta

  3. Кортик Звание
    Кортик
    +6
    Сегодня, 21:19
    Жаль поздно сдох!Столько лет поганил мир,как и все бандерлоги!Единой сковородки в Аду с Бандерой!
  4. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 21:20
    После начала российской спецоперации вернулся на фронт.
    В Польшу не сдриснул, однако. Идейный.
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 21:25
    Как говорится, сколь веревочка не вейся. Земля ему стекловатой.
  6. Osmodey Звание
    Osmodey
    +1
    Сегодня, 21:38
    Как уже задрало вот это раздражающая система после каждого чиха пишут - запрещенная в России террористическая организация). Какой гениальный эмбицил это придумал и привнес в нашу жизнь
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 21:44
      Цитата: Osmodey
      Какой гениальный эмбицил это придумал и привнес в нашу жизнь
      Штирлицу сигарету и Сталину трубку в кино заблюривают... Облако какое-то в рот суют...
  7. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 21:57
    Смерть одного дебила, пусть и не рядового, не сильно приближает нас к победе.
  8. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 22:02
    Под Волчанском ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Николай Коханивский

    Какая хорошая новость, земля ему стекловатой.
  9. Turkir Звание
    Turkir
    0
    Сегодня, 22:07
    Наконец и с ним разделались. Слишком много идиотов ещё осталось.
    Ну, например те, кто всех подряд хватает лишь бы самим не оказаться в окопах.
  10. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 22:13
    Будет теперь в аду с попелем кохаться laughing