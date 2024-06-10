В ЦАХАЛ рассказали о «сломавшейся» машине и потере в коммандос при освобождении 4-х заложников, «забыв» рассказать о гибели почти 300 палестинцев в Нусейрате

Чтобы заложники были доставлены в Израиль, в дело вмешались бойцы коммандос, которые под огнём со стороны ХАМАС перевели освобождённых заложников в другую машину. Во время операции смертельное ранение получил один из офицеров израильского спецназа.

Разведданным о местах нахождения израильских заложников поделилась разведка США.

В формате настоящего голливудского блокбастера командование ЦАХАЛ решило представить операцию по освобождению 4-х заложников, которая была проведена на днях. Напомним, что, по официальной израильской версии, в ходе спецоперации в лагере беженцев Нусейрате были освобождены Ноа Аргамани (26 лет), Альмог Мейр Ян (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет).Американский канал NBC News со ссылкой на израильское командование заявляет о том, что во время операции по освобождению заложников для их вывода с территории сектора Газа был направлен автомобиль, который «сломался под огнём боевиков ХАМАС».Из материала:Далее сообщается, что «смертельно напуганные заложники были доставлены к вертолёту, который и доставил их через границу».При этом израильское командование заявляет, что Ноа Аргамани находилась под вооружённой охраной боевиков ХАМАС в здании, которое отстояло от здания с тремя другими заложниками на расстоянии около 200 м. Операция спецназа по освобождению заложников была начата днём, чтобы, как заявил официальный представитель израильского командования, «всё вышло внезапно для противника».Квартира с тремя другими заложниками-израильтянами также охранялась. О том, как именно удалось одновременно проникнуть в эти квартиры и вызволить заложников так, чтобы те не получили смертельных ранений от боевиков ХАМАС, израильское командование не говорит. Как не говорит и о том, что на фоне этой операции «спасения» израильские бомбы привели к гибели 294 палестинцев в Нусейрате. При этом командование ЦАХАЛ признаёт «гибель не более 100 человек», добавляя, что «не может точно сказать, сколько из них было боевиков ХАМАС».Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари: