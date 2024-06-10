В ЦАХАЛ рассказали о «сломавшейся» машине и потере в коммандос при освобождении 4-х заложников, «забыв» рассказать о гибели почти 300 палестинцев в Нусейрате

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В ЦАХАЛ рассказали о «сломавшейся» машине и потере в коммандос при освобождении 4-х заложников, «забыв» рассказать о гибели почти 300 палестинцев в Нусейрате

В формате настоящего голливудского блокбастера командование ЦАХАЛ решило представить операцию по освобождению 4-х заложников, которая была проведена на днях. Напомним, что, по официальной израильской версии, в ходе спецоперации в лагере беженцев Нусейрате были освобождены Ноа Аргамани (26 лет), Альмог Мейр Ян (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет).

Американский канал NBC News со ссылкой на израильское командование заявляет о том, что во время операции по освобождению заложников для их вывода с территории сектора Газа был направлен автомобиль, который «сломался под огнём боевиков ХАМАС».

Из материала:

Чтобы заложники были доставлены в Израиль, в дело вмешались бойцы коммандос, которые под огнём со стороны ХАМАС перевели освобождённых заложников в другую машину. Во время операции смертельное ранение получил один из офицеров израильского спецназа.

Далее сообщается, что «смертельно напуганные заложники были доставлены к вертолёту, который и доставил их через границу».

При этом израильское командование заявляет, что Ноа Аргамани находилась под вооружённой охраной боевиков ХАМАС в здании, которое отстояло от здания с тремя другими заложниками на расстоянии около 200 м. Операция спецназа по освобождению заложников была начата днём, чтобы, как заявил официальный представитель израильского командования, «всё вышло внезапно для противника».

Квартира с тремя другими заложниками-израильтянами также охранялась. О том, как именно удалось одновременно проникнуть в эти квартиры и вызволить заложников так, чтобы те не получили смертельных ранений от боевиков ХАМАС, израильское командование не говорит. Как не говорит и о том, что на фоне этой операции «спасения» израильские бомбы привели к гибели 294 палестинцев в Нусейрате. При этом командование ЦАХАЛ признаёт «гибель не более 100 человек», добавляя, что «не может точно сказать, сколько из них было боевиков ХАМАС».

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари:

Разведданным о местах нахождения израильских заложников поделилась разведка США.
13 комментариев
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  1. Не_боец Звание
    Не_боец
    +1
    Сегодня, 21:23
    Даже если брать официальную версию то убийство сотни ради освобождения четверых. Вот уж кому надо ордера на арест выписывать.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -2
      Сегодня, 21:29
      МУС уже "выписал" ордер на арест Нетаньяху. laughing
      1. Володин Звание
        Володин
        +2
        Сегодня, 21:34
        Цитата: Бородач
        МУС уже "выписал" ордер на арест Нетаньяху.

        Ничего он не выписал. Пока есть только запрос на такой ордер в отношении Нетаньяху, а также угрозы санкций в адрес МУС со стороны американских республиканцев, если такой ордер действительно будет выдан
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 21:37
          Вы заметили, что выписал написано в кавычках?
          Кто ж ему позволит покуситься на "святого" Нетаньяху? hi
    2. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      -1
      Сегодня, 21:31
      кровавые сионисты не понимают что могут добиться тех же результатов что и две тысячи лет назад в иудейских войнах sad
      1. Читателль 2013 Звание
        Читателль 2013
        +2
        Сегодня, 21:36
        Я правильно понимаю, что евреи взрывают крокус, демонстративно ходят с замоташками в центре Москвы, устраивают намаз расстелив коврик на проезжей части
        Я их даже с пейсами не видел, в отличие от выше перечисленных
        1. nepunamemuk Звание
          nepunamemuk
          0
          Сегодня, 21:41
          истребление десятков тысяч гражданских в течение месяца это конечно другое
          это просто государственный терроризм
    3. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 21:43
      Цитата: Не_боец
      убийство сотни ради освобождения четверых
      Убийство сотни врагов для спасения четверых своих вполне имеет смысл. Да хоть бы и три сотни, все равно имеет смысл.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 22:05
        Цитата: Наган
        Цитата: Не_боец
        убийство сотни ради освобождения четверых
        Убийство сотни врагов для спасения четверых своих вполне имеет смысл. Да хоть бы и три сотни, все равно имеет смысл.

        А, что, нормальный метод, главное простой до невозможности, назвал целый народ врагом, от младенца до старика, и
        Не надо думать!
        — с нами тот, Кто всё за нас решит.
        Весёлые
        — не хмурые
        — Вернёмся по домам,
        Невесты белокурые Наградой будут нам!

        Не знаете про кого пел Вл. Высоцкий?
    4. amonoa
      amonoa
      +1
      Сегодня, 22:04
      В Крокусе сколько освободили ? Террористы которые берут заложник не важно в какой стране надо мочить в сортире
  2. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 21:34
    Вы просто не понимаете - это другое.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 22:09
      Цитата: Normann
      Вы просто не понимаете - это другое.

      Безусловно, трудно понять порядочному человеку лицемерие и двуличие.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -3
    Сегодня, 21:36
    Чтобы заложники были доставлены в Израиль, в дело вмешались бойцы коммандос, которые под огнём со стороны ХАМАС перевели освобождённых заложников в другую машину. Во время операции смертельное ранение получил один из офицеров израильского спецназа.
    Как не говорит и о том, что на фоне этой операции «спасения» израильские бомбы привели к гибели 294 палестинцев в Нусейрате. При этом командование ЦАХАЛ признаёт «гибель не более 100 человек», добавляя, что «не может точно сказать, сколько из них было боевиков ХАМАС».
    В квалификации израильских командос не возникало сомнений. Особенно когда в первые дни после 7-го октября 2023-го года когда погтблт командиры основных спецподразделений ЦАХАЛ и не только в виду чьей-то реформы.