Но он настоял. Попросил, чтобы его взяли хотя бы поваром, так как его специальность – повар. И его взяли. Год он действительно был поваром, а затем его в срочном порядке перевели в 110 бригаду.

Теперь он пишет мне из окопа: не хочу волновать маму, а тебя прошу – передай ей, что я ее очень любил. Сегодня меня не будет. Нас бросили в бой, одну атаку едва отбили, а вторую я уже не переживу, стреляю куда-то в направлении цели. Я пробовал сказать, что ничего не вижу, но комбригу на таких плевать. Прощай.

В украинском сегменте интернета появилась публикация, которая активно обсуждается украинской общественностью. Речь идёт о посте телеведущего укроТВ Андрея Алёхина, который рефлексирует по поводу того, как поступили с его соседом.По словам украинского репортёра, его соседа в течение определённого времени не брали в армию по причине того, что у него плохое зрение (по некоторым данным – «минус» 8).Из публикации:Далее, как заявляет телеведущий, повара отправили в окопы на передовую, так как «там никто не смотрит, какое у тебя зрение и какие у тебя очки».Из поста:Напомним, что по Украине множество случаев мобилизации людей с явными проблемами со здоровьем. Так, ТЦК призвали нескольких человек с эпилепсией. Однако для киевского режима это не имеет никакого значения, потому что Украина давно превратилась в самую настоящую «тюрьму народов», поддерживаемую Западом только лишь для того, чтобы продолжать оставаться антироссийским тараном.