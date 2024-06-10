Украинский телеведущий: в 110-й бригаде в окоп отправили повара со зрением «минус 8»
В украинском сегменте интернета появилась публикация, которая активно обсуждается украинской общественностью. Речь идёт о посте телеведущего укроТВ Андрея Алёхина, который рефлексирует по поводу того, как поступили с его соседом.
По словам украинского репортёра, его соседа в течение определённого времени не брали в армию по причине того, что у него плохое зрение (по некоторым данным – «минус» 8).
Из публикации:
Далее, как заявляет телеведущий, повара отправили в окопы на передовую, так как «там никто не смотрит, какое у тебя зрение и какие у тебя очки».
Из поста:
Напомним, что по Украине множество случаев мобилизации людей с явными проблемами со здоровьем. Так, ТЦК призвали нескольких человек с эпилепсией. Однако для киевского режима это не имеет никакого значения, потому что Украина давно превратилась в самую настоящую «тюрьму народов», поддерживаемую Западом только лишь для того, чтобы продолжать оставаться антироссийским тараном.
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