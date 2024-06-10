Украинский телеведущий: в 110-й бригаде в окоп отправили повара со зрением «минус 8»

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Украинский телеведущий: в 110-й бригаде в окоп отправили повара со зрением «минус 8»

В украинском сегменте интернета появилась публикация, которая активно обсуждается украинской общественностью. Речь идёт о посте телеведущего укроТВ Андрея Алёхина, который рефлексирует по поводу того, как поступили с его соседом.

По словам украинского репортёра, его соседа в течение определённого времени не брали в армию по причине того, что у него плохое зрение (по некоторым данным – «минус» 8).



Из публикации:

Но он настоял. Попросил, чтобы его взяли хотя бы поваром, так как его специальность – повар. И его взяли. Год он действительно был поваром, а затем его в срочном порядке перевели в 110 бригаду.

Далее, как заявляет телеведущий, повара отправили в окопы на передовую, так как «там никто не смотрит, какое у тебя зрение и какие у тебя очки».

Из поста:

Теперь он пишет мне из окопа: не хочу волновать маму, а тебя прошу – передай ей, что я ее очень любил. Сегодня меня не будет. Нас бросили в бой, одну атаку едва отбили, а вторую я уже не переживу, стреляю куда-то в направлении цели. Я пробовал сказать, что ничего не вижу, но комбригу на таких плевать. Прощай.

Напомним, что по Украине множество случаев мобилизации людей с явными проблемами со здоровьем. Так, ТЦК призвали нескольких человек с эпилепсией. Однако для киевского режима это не имеет никакого значения, потому что Украина давно превратилась в самую настоящую «тюрьму народов», поддерживаемую Западом только лишь для того, чтобы продолжать оставаться антироссийским тараном.
5 комментариев
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  1. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +5
    Сегодня, 22:05
    Полный бред, видели мы сотни поваров в Азовстали. Слепой, а стреляет гад.
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 22:05
    Я пробовал сказать, что ничего не вижу, но комбригу на таких плевать.

    Достанется этой твари пуля в лоб, он ее и в очках не увидит.
  3. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    0
    Сегодня, 22:06
    Настоял? Ха ну теперь не жалуйся. Поварёшку видел, значит годен в окопы.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 22:07
    Теперь он пишет мне из окопа:...стреляю куда-то в направлении цели ... ничего не вижу, но комбригу на таких плевать

    Я сейчас разрыдаюсь...
    Человек в состоянии написать письмо, достаточно объемное, зрение позволяет, но, какая незадача, не видит, куда стрелять!
    Черт побери, какие сценарии пропадают! Болливуду и не снилось
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 22:09
    Да пофиг, кого, главное, для РФ он и другие представляют угрозу, и их бы всех накрывать в тылах! ну если могут !