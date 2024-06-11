Пресса США: ЕС, не закупая российский газ, ведёт переговоры с Россией о транзите топлива через территорию Украины

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Пресса США: ЕС, не закупая российский газ, ведёт переговоры с Россией о транзите топлива через территорию Украины

Американское информагентство «Блумберг» пишет о том, что Евросоюз вступил в переговоры с Российской Федерацией по вопросу поставок газа на 2025 год. Переговоры проводятся на фоне постоянных заявлений членов бюрократического аппарата ЕС и властей отдельных стран Евросоюза о том, что «с зависимостью от российского газа покончено». Причём далеко не все еврочиновники имеют смелость признаться перед своими избирателями в том, что, во-первых, газ в России Европа продолжает активно закупать, во-вторых, снижение объёмов поставок российского «голубого топлива» уже привело к рецессии в целом ряде европейских экономик, включая немецкую. Причём теперь приходится переплачивать компаниям за логистику поставок.

По информации Bloomberg, переговоры с Россией ведутся на предмет сохранения транзита газа в Европу через территорию Украины на следующий год. При этом утверждается, что «речь может идти об азербайджанском газе», который будет транспортироваться, в том числе, по российскому газопроводу. То есть, игры в то, что «мы закупаем исключительно нероссийский газ», в ЕС продолжаются.



Bloomberg:

ЕС исключает приобретение российского газа.

При этом в «Блумберг» тоже не находят в себе смелости признаться в том, что объемов азербайджанского газа по определению недостаточно, чтобы обслуживать потребности Европы.

На сегодняшний день газ в ЕС торгуется на уровне около 380-385 долларов за 1 тыс. кубометров.

Тема же «украинского» транзита в который раз всплывает на Западе в связи с тем, что так пытаются добавить экономической состоятельности киевскому режиму.
7 комментариев
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  1. ASSAD1
    ASSAD1
    -1
    Сегодня, 06:03
    Судя по крутому пике акций Газпрома ситуация с газом печальная.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:05
      Путину будет сложно объяснить своему народу продление прокачки газа, тем более азербайджанского, через территорию Украины. no
      Нацистская Украина живет за счёт этого газа, производит вооружение, в том числе беспилотники, которые уничтожают и калечат россиян тысячами. Особенно трудно будет понять это после нанесения ударов по украинским ПХГ и ТЭС.
      Гораздо больше восторгов,аплодисментов и одобрения у россиян вызовет полное отключение Украины от газа и электричества. good yes
      Пора заканчивать этот бизнес на крови. А Газпрому следует начать газификацию страны.
      Наш СНТ находится в 30 км от Москвы и в 500 метров от газовой трубы, а газа - нет. За нашим СНТ идёт целая агломерация СНТ на 10000 домов, а газа - нет. Мы топим украинские дома нашим газом, а свои дома топим дровами. Давайте сделаем наоборот. good
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 07:25
        Наш СНТ находится в 30 км от Москвы и в 500 метров от газовой трубы, а газа - нет. За нашим СНТ идёт целая агломерация СНТ на 10000 домов, а газа - нет. давным давно сказано что СНТ не для проживания -для садоводства. Давным давно предложено перевести СНТ в земли населённых пунктов со статусом ИЖС.
        Чтоб платили налоги как всё.
        Да, добавиться куча проблем для муниципалитетов - с дорогами, водоснабжением, Скорой помощью и т.п, но при этом решиться вопрос с несуществующими жилыми поселками.
        И да- газификация в СНТ упираетьсяв том числе в землю под газопровод
  2. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    -1
    Сегодня, 06:05
    снижение объёмов поставок российского «голубого топлива» уже привело к рецессии в целом ряде европейских экономик, включая немецкую. Причём теперь приходится переплачивать компаниям за логистику поставок.
    да и "газпром" не в шоколаде теперь, главный выгодополучатель как обычно- сша. вот умеют же собаки наживаться...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:07
    «Во-первых, газ в России Европа продолжает активно закупать» —

    — Во-вторых, газ Россия в Европу продолжает активно продавать ...
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:28
    Тема же «украинского» транзита в который раз всплывает на Западе в связи с тем, что так пытаются добавить экономической состоятельности киевскому режиму.
    Простой вопрос - а России нужно сегодня качать газ в Европу да еще по украинскому трубопроводу? Я понимаю, что стране деньги нужны, но часть этих денег уйдет на спонсирование киевского режима и Европы, которая открыто встала на путь военной конфронтации с Россией.
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 06:29
    Ну а что вы хотите. Идеология такая личная нажива превыше блага государственного.