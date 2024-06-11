Пресса США: ЕС, не закупая российский газ, ведёт переговоры с Россией о транзите топлива через территорию Украины
Американское информагентство «Блумберг» пишет о том, что Евросоюз вступил в переговоры с Российской Федерацией по вопросу поставок газа на 2025 год. Переговоры проводятся на фоне постоянных заявлений членов бюрократического аппарата ЕС и властей отдельных стран Евросоюза о том, что «с зависимостью от российского газа покончено». Причём далеко не все еврочиновники имеют смелость признаться перед своими избирателями в том, что, во-первых, газ в России Европа продолжает активно закупать, во-вторых, снижение объёмов поставок российского «голубого топлива» уже привело к рецессии в целом ряде европейских экономик, включая немецкую. Причём теперь приходится переплачивать компаниям за логистику поставок.
По информации Bloomberg, переговоры с Россией ведутся на предмет сохранения транзита газа в Европу через территорию Украины на следующий год. При этом утверждается, что «речь может идти об азербайджанском газе», который будет транспортироваться, в том числе, по российскому газопроводу. То есть, игры в то, что «мы закупаем исключительно нероссийский газ», в ЕС продолжаются.
Bloomberg:
При этом в «Блумберг» тоже не находят в себе смелости признаться в том, что объемов азербайджанского газа по определению недостаточно, чтобы обслуживать потребности Европы.
На сегодняшний день газ в ЕС торгуется на уровне около 380-385 долларов за 1 тыс. кубометров.
Тема же «украинского» транзита в который раз всплывает на Западе в связи с тем, что так пытаются добавить экономической состоятельности киевскому режиму.
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