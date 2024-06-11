WP: Госдеп США не нашёл оснований продлевать запрет на поставку вооружений националистам из «Азова»

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WP: Госдеп США не нашёл оснований продлевать запрет на поставку вооружений националистам из «Азова»

Действовавший в США запрет на поставки оружия националистам из запрещенной в России террористической организации «Азов»* больше не работает, администрация Байдена сняла все ограничения на снабжение украинских националистов. Об этом сообщает Washington Post.

По данным газеты, Госдепартамент США «внимательно» изучил деятельность 12-й бригады Нацгвардии Украины «Азов»* и не обнаружил в ее действиях никаких нарушений прав человека. Кроме того, чиновники департамента не обратили внимание на нацистскую идеологию «Азова»* и действия. В итоге Госдеп признал, что националисты соответствуют принятому в США закону, а значит, им можно поставлять оружие.



Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов»* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом

— пишет издание.

По словам источника в Госдепе, снятие запрета на поставку вооружений националистам из «Азова»* было неизбежным, об этом говорили еще в прошлом году. Все дело в том, что Киев интегрировал боевиков в Национальную гвардию и ВСУ, создав на их основе различные штурмовые подразделения типа 3-й штурмовой бригады и полка спецназначения «Кракен»*, размыв границы с простыми формированиями. В то же время пока неизвестно, получал ли «Азов»* американское оружие.

* - запрещенные в России организации, признанные террористическими.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:15
    «Госдеп США не нашёл оснований продлевать запрет на поставку вооружений националистам из "Азова"*» —

    — Да и не искал ...
    1. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 07:11
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Да и не искал ...

      Мы неделю назад признали талибов "не террористами", они в ответ отменили признание террористами Азов... Прокси-война приобретает новые направления. Можно со всей очевидностью сказать, что мысль о переговорах янки посетит после того, как хуситы, например, утопят старого Айка вместе с командой где-то на океанских просторах в районе Красного моря. Только обильные людские потери ВС США могут стать поводом для их осмысления слов Путина о дипломатических вариантах решения их внутренних проблем. А это "искали - не нашли" очередная дымовая завеса для СМИ и их потребителей, которых deep state традиционно считает не совсем умными, чтобы учитывать их мнение.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 06:20
    Сукины дети США...по примеру латиноамериканских батальонов смерти занимающихся истреблением всех несогласных с режимом бандеровцев.
    Единственный способ борьбы с ними их тотальное истребление.
  3. Мур Звание
    Мур
    +1
    Сегодня, 06:26
    Ну, этим не впервой фашистов поддерживать.
    Началось с финансирования избирательной компании Гитлера. Потом во вкус вошли - "Форд", "Дженерал моторс" - эти до самой Победы связей с Германией не прерывали.
    Деньги не пахнут: Ford - 17,5 млн. долларов, Standard Oil of New Jersey (ныне Exxon) - 120 млн, General Motors - 35 млн, ITT - 30 млн в экономику фашистов.
    А чем нынешние хуже?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 06:39
      Да там все гиганты отметились... Кока-кола, Магги (сухпайки делали для вермахта), Нескафе, .....
      Через Аргентину и другие страны гнали продукцию в Третий Рейх.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:33
    администрация Байдена сняла все ограничения на снабжение украинских националистов.
    Байден со своей администрацией и при поддержке европейских "союзников" пустился во все тяжкие в отношении России, поэтому помощь нацикам из "Азова" это уже мелочь по сравнению с другими действиями американцев.
    «Азов»* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом
    Каков Госдепартамент такие и "союзнички" - рука руку моет.
  5. Saler Звание
    Saler
    +1
    Сегодня, 06:34
    Это не важно и им не поможет.
    С оружием США или других стран они все равно будут утилизированы. hi
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 06:48
    И сразу в уме вырисовывается российская альтернатива "Кремль не нашёл оснований для поставки оружия врагам США"
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:53
    Это их "бешеные псы", они именно такими их создавали... не бросят, пока они им нужны.
  8. Архитектор Звание
    Архитектор
    0
    Сегодня, 06:59
    Бред какой то .
    Можно подумать что Азов воюет на Луне.
    Они и без согласия Госдепа имели всё что хотели , из того что получала Украина от Запада .