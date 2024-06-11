WP: Госдеп США не нашёл оснований продлевать запрет на поставку вооружений националистам из «Азова»
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Действовавший в США запрет на поставки оружия националистам из запрещенной в России террористической организации «Азов»* больше не работает, администрация Байдена сняла все ограничения на снабжение украинских националистов. Об этом сообщает Washington Post.
По данным газеты, Госдепартамент США «внимательно» изучил деятельность 12-й бригады Нацгвардии Украины «Азов»* и не обнаружил в ее действиях никаких нарушений прав человека. Кроме того, чиновники департамента не обратили внимание на нацистскую идеологию «Азова»* и действия. В итоге Госдеп признал, что националисты соответствуют принятому в США закону, а значит, им можно поставлять оружие.
Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов»* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом
— пишет издание.
По словам источника в Госдепе, снятие запрета на поставку вооружений националистам из «Азова»* было неизбежным, об этом говорили еще в прошлом году. Все дело в том, что Киев интегрировал боевиков в Национальную гвардию и ВСУ, создав на их основе различные штурмовые подразделения типа 3-й штурмовой бригады и полка спецназначения «Кракен»*, размыв границы с простыми формированиями. В то же время пока неизвестно, получал ли «Азов»* американское оружие.
* - запрещенные в России организации, признанные террористическими.
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