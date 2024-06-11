ВС РФ с использованием авиабомб и ТОС «Солнцепёк» в течение нескольких часов уничтожали противника в промзоне на западе Волчанска

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ВС РФ с использованием авиабомб и ТОС «Солнцепёк» в течение нескольких часов уничтожали противника в промзоне на западе Волчанска

В течение нескольких часов российская авиация и реактивная артиллерия наносили удары по крупнейшему укрепрайону противника в Волчанске. Речь идёт о промышленной зоне в западной части города – за рекой Волчья, ставшей своеобразной границей зон контроля в этом населённом пункте Харьковской области. Именно в промзоне противник концентрировал основные перебрасываемые резервы, используя эту территорию как своеобразной центр фронтовой логистики.

Применяя ФАБ-250 и ФАБ-500, бомбардировщики ВКС РФ нанесли серию ударов по центральному звену промзоны Волчанска – району элеватора.



Отряды противника одновременно с этим попали под огонь российских тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», которые не оставляют шанса живой силе даже в случае её размещения в укрытиях. А при условии того, что сначала эти укрытия были во многом разрушены ФАБами, шансы на то, чтобы уцелеть у военнослужащих противника, включая радикальные подразделения («нацбаты»), оказались на этой территории минимальны.



Сообщается об уничтожении в районе Волчанского элеватора и улицы Привокзальной в западной части города группы операторов беспилотных летательных аппаратов, «полевого» командного пункта, как минимум 6-ти единиц техники, включая военные автомобили с личным составом, перебрасывавшемся к реке Волчья. Авиабомбы и боеприпасы ТОС сровняли с землёй и превратили в обгоревшие обломки целый ряд огневых точек противника, включая места размещения миномётных расчётов и ПТРК.

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5 комментариев
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  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +3
    Сегодня, 06:38
    Применяя ФАБ-250 и ФАБ-500, бомбардировщики ВКС РФ нанесли серию ударов

    Прекрасное утро!
    А вроде и потяжелее фабы есть
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 06:40
    Враг упорно сопротивляется, собирает резервы от куда может....
    Вопрос в том, как он может собирать эти резервы, если у него напряжённая, как говорят, обстановка во многих местах???
    Такое впечатление, что наших сил на направлениях удара не достаточно и... в общем, понятно.
    Ещё такое впечатление... противник приспасабливается, учится и вполне себе может определиться с тактикой, которая позволяет ему держатся и дальше! Т. е. времени зря не теряет!
    Как то это всё не кажется полезным для нашей стороны!!!
    1. monetam Звание
      monetam
      0
      Сегодня, 07:02
      у противника есть пока резервы, и есть оружие, пути снабжения почти не разрушены. Так что запросто будет ещё сопротивляться.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:43
    шансы на то, чтобы уцелеть у военнослужащих противника, включая радикальные подразделения («нацбаты»), оказались на этой территории минимальны.
    В землю и только в землю эту нечисть.
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 07:26
    Уничтожали, а уничтожили?
    Эх, а ведь стояли под Киевом, но благородно ушли, а кто-нибудь помнит о нашем идио "благородстве"?!
    Сколько жертв напрасных было и ещё будет.