ВС РФ с использованием авиабомб и ТОС «Солнцепёк» в течение нескольких часов уничтожали противника в промзоне на западе Волчанска
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В течение нескольких часов российская авиация и реактивная артиллерия наносили удары по крупнейшему укрепрайону противника в Волчанске. Речь идёт о промышленной зоне в западной части города – за рекой Волчья, ставшей своеобразной границей зон контроля в этом населённом пункте Харьковской области. Именно в промзоне противник концентрировал основные перебрасываемые резервы, используя эту территорию как своеобразной центр фронтовой логистики.
Применяя ФАБ-250 и ФАБ-500, бомбардировщики ВКС РФ нанесли серию ударов по центральному звену промзоны Волчанска – району элеватора.
Отряды противника одновременно с этим попали под огонь российских тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», которые не оставляют шанса живой силе даже в случае её размещения в укрытиях. А при условии того, что сначала эти укрытия были во многом разрушены ФАБами, шансы на то, чтобы уцелеть у военнослужащих противника, включая радикальные подразделения («нацбаты»), оказались на этой территории минимальны.
Сообщается об уничтожении в районе Волчанского элеватора и улицы Привокзальной в западной части города группы операторов беспилотных летательных аппаратов, «полевого» командного пункта, как минимум 6-ти единиц техники, включая военные автомобили с личным составом, перебрасывавшемся к реке Волчья. Авиабомбы и боеприпасы ТОС сровняли с землёй и превратили в обгоревшие обломки целый ряд огневых точек противника, включая места размещения миномётных расчётов и ПТРК.
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