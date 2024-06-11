МИД РФ: США раскачивают ситуацию в Афганистане, мстя талибам за своё позорное бегство из страны
США раскачивают ситуацию в Афганистане, им не нужен относительно спокойный регион, к которому проявляют большой интерес Россия и Китай. Вашингтон выступает спонсором нескольких террористических организаций, действующих в стране против талибов*. Об этом рассказал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Соединенные Штаты не смирились с проигрышем в Афганистане, они затаились и мстят талибам* за позорное бегство из страны, когда они были вынуждены бросить оружия и техники на несколько десятков миллиардов долларов, а также потерять все, что было сделано за 20 лет нахождения там. На данный момент Вашингтон спонсирует несколько террористических группировок, действующих на территории Афганистана, стараясь их руками нанести ущерб талибам*.
- приводит РИА Новости слова Кабулова
На сегодняшний день талибы* являются единственной властью в Афганистане, российские власти налаживают с ними взаимодействие, так как у России много интересов в этой стране. Как недавно сообщили в МИД, афганское движение «Талибан» будет исключено из списка террористических организаций. Работы в этом направлении идут весьма активно.
* - запрещенная в России организация, признанная террористической.
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