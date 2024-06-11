МИД РФ: США раскачивают ситуацию в Афганистане, мстя талибам за своё позорное бегство из страны

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МИД РФ: США раскачивают ситуацию в Афганистане, мстя талибам за своё позорное бегство из страны

США раскачивают ситуацию в Афганистане, им не нужен относительно спокойный регион, к которому проявляют большой интерес Россия и Китай. Вашингтон выступает спонсором нескольких террористических организаций, действующих в стране против талибов*. Об этом рассказал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Соединенные Штаты не смирились с проигрышем в Афганистане, они затаились и мстят талибам* за позорное бегство из страны, когда они были вынуждены бросить оружия и техники на несколько десятков миллиардов долларов, а также потерять все, что было сделано за 20 лет нахождения там. На данный момент Вашингтон спонсирует несколько террористических группировок, действующих на территории Афганистана, стараясь их руками нанести ущерб талибам*.



Во-первых, англосаксы... используя возможности своих разведслужб и других прокси, спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ*, и целый ряд других, стараясь таким образом нанести ущерб талибам, пытаясь заставить их подчиниться своей воле. Они не смирились с проигрышем и своим бегством из Афганистана и стараются разными способами отомстить за этот позор.

- приводит РИА Новости слова Кабулова

На сегодняшний день талибы* являются единственной властью в Афганистане, российские власти налаживают с ними взаимодействие, так как у России много интересов в этой стране. Как недавно сообщили в МИД, афганское движение «Талибан» будет исключено из списка террористических организаций. Работы в этом направлении идут весьма активно.

* - запрещенная в России организация, признанная террористической.
4 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 06:47
    Уходя уходи.... это не для наглов и их кузенов полосатиков.
    Будут гадить сколько смогут и как смогут.
    Сказать, что наши на верном пути... стоит признать, что талибы единственная реальная власть там и это на долго.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:49
    Вашингтон выступает спонсором нескольких террористических организаций, действующих в стране против талибов*
    А вот это и не удивительно. Если под рукой у американцев нет подходящей террористической организации, которую можно использовать в своих целях, то они создадут новую вооружая и финансируя ее. Метод проверенный годами на практике. Правда потом обычно ранее "ручные" террористы выходят из под контроля и Сша объявляет о борьбе с ними начиная сколачивать очередную коалицию для этого.
  3. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 06:52
    Когда мы услышим новости от госдепа, что Россия раскачивает ситуацию например в Англии, Канаде или может быть даже в Техасе, уже не говорю про Прибалтику и Польшу.
  4. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 06:58
    выступает спонсором нескольких террористических организаций, действующих в стране против талибов*... * - запрещенная в России организация, признанная террористической.

    Интересно, автор целиком свою статью читал?
    "террористических организаций, действующих против террористической организации".