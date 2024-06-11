Зеленский продолжает колесить по «заграницам» - с одного мероприятия на другое. На этот раз узурпировавшее власть на Украине лицо отправилось в Германию, где намечены переговоры с канцлером Шольцем, партия которого разгромно проиграла на выборах в Европарламент.По официальным заявлениям офиса Зеленского, «президент» и канцлер будут участвовать в конференции по «восстановлению Украины».Из сообщения:Пока не уточняется, о какой именно базе идёт речь. Это может быть американская база Графенвёр в Баварии или же центр подготовки (тоже, кстати, фактически американский) в Хоэнфельсе. Эти военные объекты располагаются неподалёку друг от друга.Напомним, что несколькими днями ранее Зеленский колесил по странам Юго-Восточной Азии на фоне проходившего в Сингапуре саммита по безопасности «Шангри-Ла». Там Зеленский пытался уговорить лидеров ряда стран посетить швейцарский Бюргеншток, где 15 июня начнётся так называемая «конференция мира».Ввиду встречи с Байденом, рядом других западных политиков, а также в связи с прилётом к Шольцу и намерениях поучаствовать «в качестве гостя» в стартующем через пару дней саммите G7 в Италии, действия Зеленского больше похожи на желание легитимизировать самого себя на фоне истекшего 20 мая срока президентских полномочий. Заручаясь хотя бы словесной поддержкой со стороны тех или иных политиков преимущественно в странах Запада, Зеленский хочет получить западный «ярлык на княжение». Сегодня для Зеленского таким «ярлыком» являются пакеты западной военной и финансовой помощи, что, по большому счёту, нисколько не добавляет ему легитимности.

Планируется также двусторонняя встреча с Олафом Шольцем и посещение военной базы, на которой подготовку проходят украинские военнослужащие.

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