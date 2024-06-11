«Ярлык на княжение»: Зеленский отправился в Европу на конференцию «по восстановлению Украины»

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«Ярлык на княжение»: Зеленский отправился в Европу на конференцию «по восстановлению Украины»

Зеленский продолжает колесить по «заграницам» - с одного мероприятия на другое. На этот раз узурпировавшее власть на Украине лицо отправилось в Германию, где намечены переговоры с канцлером Шольцем, партия которого разгромно проиграла на выборах в Европарламент.

По официальным заявлениям офиса Зеленского, «президент» и канцлер будут участвовать в конференции по «восстановлению Украины».

Из сообщения:

Планируется также двусторонняя встреча с Олафом Шольцем и посещение военной базы, на которой подготовку проходят украинские военнослужащие.


Пока не уточняется, о какой именно базе идёт речь. Это может быть американская база Графенвёр в Баварии или же центр подготовки (тоже, кстати, фактически американский) в Хоэнфельсе. Эти военные объекты располагаются неподалёку друг от друга.

Напомним, что несколькими днями ранее Зеленский колесил по странам Юго-Восточной Азии на фоне проходившего в Сингапуре саммита по безопасности «Шангри-Ла». Там Зеленский пытался уговорить лидеров ряда стран посетить швейцарский Бюргеншток, где 15 июня начнётся так называемая «конференция мира».

Ввиду встречи с Байденом, рядом других западных политиков, а также в связи с прилётом к Шольцу и намерениях поучаствовать «в качестве гостя» в стартующем через пару дней саммите G7 в Италии, действия Зеленского больше похожи на желание легитимизировать самого себя на фоне истекшего 20 мая срока президентских полномочий. Заручаясь хотя бы словесной поддержкой со стороны тех или иных политиков преимущественно в странах Запада, Зеленский хочет получить западный «ярлык на княжение». Сегодня для Зеленского таким «ярлыком» являются пакеты западной военной и финансовой помощи, что, по большому счёту, нисколько не добавляет ему легитимности.
10 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:57
    Западным хозяевам плевать на законность того, что они делают, на легетимность того, кого они поставили как своего управляющего территорией, которую они считают своей...
    Вопрос в том, кто готов, может пойти против их хотелок?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 07:31
      Вопрос в том, кто готов, может пойти против их хотелок?

      Никто
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:59
    «Зеленский* продолжает колесить по "заграницам" - с одного мероприятия на другое» —

    — Видимо, небезпечно ему становится на Украине, не хочет возвращаться ...
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 07:05
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Зеленский* продолжает колесить по "заграницам" - с одного мероприятия на другое» —

      — Видимо, небезпечно ему становится на Украине, не хочет возвращаться ...

      С языка сняли. По Европе ему безопаснее кататься. Пока безопаснее...
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        0
        Сегодня, 07:26
        "По Европе ему безопаснее кататься"?
        Ну да, ну да. Но знаю, что архитектура Европы таит в себе множество увлекательных открытий. Да взять соборы с уникальными шпилями!! Наши неутомимые путешественники Петров и Баширов еще не везде побывали. Так что не всё такк однозначно.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:08
    Зеленский продолжает колесить по «заграницам» - с одного мероприятия на другое.
    Главное перед этим состирнуть заношенную и вставшую колом от пота толстовку (футболку), не бриться (ну прямо аля Чегевара в украинском исполнении) и конечно когда что-то просишь нужно сделать жалостливым и страдальческим свой фейс. А ведь до сих пор встречают аплодисментами жалкого артистишку изображающего из себя "отца нации". И ведь не только аплодируют, но и выделяют военную помощь. Такие "ходоки" к сожалению пока в Европе и Сша в цене.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 07:31
      А ведь до сих пор встречают аплодисментами жалкого артистишку
      ..коллективной империи лжи без разницы кому хлопать. лишь бы гауляйтеры план по зачистке своей территории от аборигенов исправно выполняли, и за одно истощали РФ..они хлопали ио преза раскосому пастору, они хлопали потроху, сейчас кровавому клоуну...да без разницы , уберут клоуна поставят другого утырка...всё у них идёт по плану...хоть и не очень гуд
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 07:28
    . в конференции по «восстановлению Украины».

    Востановлению не подлежит! Хоть зантрыдитесь.... yes
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 07:29
    желание легитимизировать самого себя на фоне истекшего 20 мая срока

    Белый господин (запад) не сомневается в легитимности, а у нас из статьи в статью повторяют одно и тоже как "заклинание". Интересно, почему они не придумали электронные выборы в окраине, получил бы свои 87% и вопроса не стояло...
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 07:32
    На этот раз узурпировавшее власть на Украине лицо

    Эта откровенно нелепая выдумка стала уже поднаедать. Пора бы сменить пластинку. :((