«Ярлык на княжение»: Зеленский отправился в Европу на конференцию «по восстановлению Украины»
Зеленский продолжает колесить по «заграницам» - с одного мероприятия на другое. На этот раз узурпировавшее власть на Украине лицо отправилось в Германию, где намечены переговоры с канцлером Шольцем, партия которого разгромно проиграла на выборах в Европарламент.
По официальным заявлениям офиса Зеленского, «президент» и канцлер будут участвовать в конференции по «восстановлению Украины».
Из сообщения:
Пока не уточняется, о какой именно базе идёт речь. Это может быть американская база Графенвёр в Баварии или же центр подготовки (тоже, кстати, фактически американский) в Хоэнфельсе. Эти военные объекты располагаются неподалёку друг от друга.
Напомним, что несколькими днями ранее Зеленский колесил по странам Юго-Восточной Азии на фоне проходившего в Сингапуре саммита по безопасности «Шангри-Ла». Там Зеленский пытался уговорить лидеров ряда стран посетить швейцарский Бюргеншток, где 15 июня начнётся так называемая «конференция мира».
Ввиду встречи с Байденом, рядом других западных политиков, а также в связи с прилётом к Шольцу и намерениях поучаствовать «в качестве гостя» в стартующем через пару дней саммите G7 в Италии, действия Зеленского больше похожи на желание легитимизировать самого себя на фоне истекшего 20 мая срока президентских полномочий. Заручаясь хотя бы словесной поддержкой со стороны тех или иных политиков преимущественно в странах Запада, Зеленский хочет получить западный «ярлык на княжение». Сегодня для Зеленского таким «ярлыком» являются пакеты западной военной и финансовой помощи, что, по большому счёту, нисколько не добавляет ему легитимности.
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