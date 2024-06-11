Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь из-за «случайного» пересечения границы солдатами КНДР
Южнокорейские военные были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов для пресечения дальнейшего нарушения демаркационной линии между двумя странами военнослужащими КНДР. Об этом говорится в сообщении Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.
Согласно сообщению, в воскресенье, 9 июня 2024 года, около 20 северокорейских солдат, двигаясь в демилитаризованной зоне, «несколько нарушили» границу между Северной и Южной Кореей, зайдя на территорию последней. Для пресечения действий солдат КНДР южнокорейские военные сделали несколько предупредительных выстрелов, после которых северокорейские военные вернулись на свою территорию. В Сеуле считают, что нарушение границы было «случайным».
— заявил представитель Объединенного командования начальников штабов.
Как отмечается, инцидент произошел за несколько часов до того, как Южная Корея возобновила трансляции на границе в ответ на отправку Пхеньяном воздушных шаров с мусором. Отмечается, что отношения между КНДР и Южной Кореей в последние дни значительно ухудшились, стороны выступили со взаимными обвинениями.
Напомним, что КНДР продолжает отправлять в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором, Южная Корея возобновила трансляции пропаганды на границе, вернув на границу громкоговорители.
Информация