Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь из-за «случайного» пересечения границы солдатами КНДР

После наших предупредительных выстрелов они сразу вернулись на северокорейскую сторону, мы считаем, что они не имели намерения вторгнуться на нашу территорию.

Южнокорейские военные были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов для пресечения дальнейшего нарушения демаркационной линии между двумя странами военнослужащими КНДР. Об этом говорится в сообщении Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.Согласно сообщению, в воскресенье, 9 июня 2024 года, около 20 северокорейских солдат, двигаясь в демилитаризованной зоне, «несколько нарушили» границу между Северной и Южной Кореей, зайдя на территорию последней. Для пресечения действий солдат КНДР южнокорейские военные сделали несколько предупредительных выстрелов, после которых северокорейские военные вернулись на свою территорию. В Сеуле считают, что нарушение границы было «случайным».— заявил представитель Объединенного командования начальников штабов.Как отмечается, инцидент произошел за несколько часов до того, как Южная Корея возобновила трансляции на границе в ответ на отправку Пхеньяном воздушных шаров с мусором. Отмечается, что отношения между КНДР и Южной Кореей в последние дни значительно ухудшились, стороны выступили со взаимными обвинениями.Напомним, что КНДР продолжает отправлять в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором, Южная Корея возобновила трансляции пропаганды на границе, вернув на границу громкоговорители.