МИД Финляндии потребовал от России разъяснений из-за якобы нарушения самолётом ВКС РФ воздушного пространства страны

1
МИД Финляндии потребовал от России разъяснений из-за якобы нарушения самолётом ВКС РФ воздушного пространства страны

Финляндия обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства российскими военными самолетами. Финский МИД потребовал от российского разъяснений. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

МИД Финляндии в понедельник, 10 июня, связался с посольством России в Хельсинки и потребовал разъяснений в отношении полетов российских самолетов, якобы залетевших в воздушное пространство Финляндии над Финским заливом. Согласно выставленной претензии, один из самолетов ВКС России будто бы зашел на территорию Финляндии на глубину до 2,5 километров, находясь там порядка 2 минут.



МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства.

— говорится в сообщении российского МИДа.

На данный момент об ответной реакции на запрос Финляндии ничего не говорится, российское Минобороны накануне заявило, что российские самолеты выполняют полеты над нейтральными водами согласно международным правилам и ничего не нарушают.

Ранее стало известно, что ВКС России провели плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. На отдельных участках маршрута сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ РФ.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 07:28
    Как по-фински - в пеню нахрен? Осмелели, б....