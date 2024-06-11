МИД Финляндии потребовал от России разъяснений из-за якобы нарушения самолётом ВКС РФ воздушного пространства страны
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Финляндия обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства российскими военными самолетами. Финский МИД потребовал от российского разъяснений. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
МИД Финляндии в понедельник, 10 июня, связался с посольством России в Хельсинки и потребовал разъяснений в отношении полетов российских самолетов, якобы залетевших в воздушное пространство Финляндии над Финским заливом. Согласно выставленной претензии, один из самолетов ВКС России будто бы зашел на территорию Финляндии на глубину до 2,5 километров, находясь там порядка 2 минут.
МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства.
— говорится в сообщении российского МИДа.
На данный момент об ответной реакции на запрос Финляндии ничего не говорится, российское Минобороны накануне заявило, что российские самолеты выполняют полеты над нейтральными водами согласно международным правилам и ничего не нарушают.
Ранее стало известно, что ВКС России провели плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. На отдельных участках маршрута сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ РФ.
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